देखण्या मंदिरांचा ‘गोवा’

गोव्यातील पर्यटन अधिक समृद्ध करणारे आणि आर्य, द्रविड व पोर्तुगीज (लॅटिन) वास्तुकलेचा संगम असलेले फोंडा तालुक्यातील कवळे येथील भव्य शांतादुर्गा मंदिर हे अष्टकोनी दीपस्तंभ आणि आकर्षक रंगसंगतीमुळे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.
गोव्यातील पर्यटन बहुतांशी समुद्रकिनारे, नारळी पोफळीच्या बागा, खाद्यसंस्कृती यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे; पण गोव्यात मंदिरेही तितकीच देखणी आहेत. गोव्यात प्राचीन, पुरातन आणि निसर्गाच्या कुशीत दडलेली मंदिरे पर्यटनाला समृद्ध करणारी आहेत.

