देखण्या मंदिरांचा ‘गोवा’

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comगोव्यातील पर्यटन बहुतांशी समुद्रकिनारे, नारळी पोफळीच्या बागा, खाद्यसंस्कृती यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे; पण गोव्यात मंदिरेही तितकीच देखणी आहेत. गोव्यात प्राचीन, पुरातन आणि निसर्गाच्या कुशीत दडलेली मंदिरे पर्यटनाला समृद्ध करणारी आहेत..गोव्यातील मंदिरांचे आणि देवदेवतांचे स्थान हेवा वाटणारे असेच आहे. या मंदिरांमध्ये आर्य आणि द्रविड अशा दोन्ही संस्कृतीचा संगम आणि पोर्तुगीज म्हणजे लॅटिन शैलीची छापही यात उमटलेली दिसते.गोव्यातल्या मंदिरात जाऊन तिथे नतमस्तक होणे किंवा त्या मूर्तीसमोर जाऊन माथा टेकवणे यापेक्षाही जास्त आनंद या मंदिरांच्या भव्यपणात आहे. सुटसुटीतपणा, चकचकीतपणा, स्वच्छता ही अक्षरशः आपल्या डोळ्यांनी अनुभवावी अशीच आहे. फोंडा तालुक्यातील कवळे गावात असणारे शांतादुर्गा मंदिरही त्याला अपवाद नाही. काही एकरवर पसरलेलं हे मंदिर म्हणजे वास्तुस्थापत्यचा आणि मंदिरामागे दडलेल्या मोठ्या इतिहासाचा एक अनोखा संगम आहे. त्यामुळे गोव्यात आल्यावर आपल्या 'बकेट लिस्ट'मध्ये या मंदिराचे स्थान सर्वप्रथम असायलाच हवे..मंदिरापर्यंत पोहोचायला एक चांगली फरसबंदी वाट तयार केलेली आहे. जाताना या वाटेवरून डाव्या बाजूला एक छानसे तळे दिसते. बहुदा या तळ्याची निर्मिती मंदिराच्या दैनंदिन पूजेच्या वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी झाली असावी. सुरुवातीला असणारे भव्य असे प्रवेशद्वार पार केले की मग मंदिराचा कॅनव्हास एका क्षणात आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो. मुख्य मंदिराची इमारत, त्याच्या समोर असलेली भव्य दीपमाळ किंवा दीपस्तंभ आणि मंदिराच्या आसपास असलेल्या मंदिराच्या कार्यालयीन वापरासाठी व्यवस्थापनासाठीच्या इमारती हा सारा पसारा आपल्यासमोर येतो. मंदिर इतके भव्य आणि देखणे असू शकते, यावर आपण विचार करायला लागतो. सुरुवातीला हे मंदिर न वाटता तो एखादा भव्य राजवाडाच वाटतो. मंदिरासाठी वापरण्यात आलेली रंगसंगती हासुद्धा एक जाणवणारा सुखद धक्का. लाल, पिवळ्या, तपकिरी, पांढऱ्या या रंगाचा इतका बेमालूमपणे वापर केला आहे की आपण या रंगांच्या प्रेमातच पडतो आणि हो.. हे सारे रंग आजूबाजूच्या हिरव्या निसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अगदी उठून दिसतात. याचे श्रेय रंगसंगती करणाऱ्यालाच द्यायला हवे. तरीसुद्धा मंदिराचे सारे सौंदर्य उतरत्या छपराच्या लाल रंगात सामावलेले वाटते. पोर्तुगीज वास्तुकलेची म्हणजे लॅटिन वास्तुकलेची छाप या छपरांवर जाणवते. थोडा जपानी पागोड्याचा अंशही या बांधकामात दिसतो. मंदिराच्या समोर जो एक दीपस्तंभ आहे, तो मात्र प्रत्येक भाविकाच्या आणि पर्यटकांच्या आकर्षणाचा बिंदू आहे. ही अष्टकोनी आकाराची दीपमाळ मंदिराच्या मानाने मात्र थोडी मोठीच वाटते. मंदिराच्या यात्रेदरम्यान आणि इतर उत्सवांच्या वेळी असंख्य दिव्यांनी हा दीपस्तंभ उजळून निघतो..श्री मंगेशी मंदिरआपण बऱ्याच ठिकाणी वाचतो आणि पाहतोही की शंकराचे वास्तव्य उंच गिरीस्थानी किंवा हिमालयात नाहीतर निसर्गातील एकांत स्थानी असते; पण या मंगेशी मंदिरात भोळा शंकर अतिशय निसर्गसंपन्न आणि वैभवशाली राजवाड्यात आहे.गोव्यातील सर्वच मंदिरे आकर्षक सुंदर आहेत; परंतु मंगेशी देवालयाला राजवाड्याची जी शान आणि ऐट लाभली आहे ती इतर कोणत्याच मंदिराला लाभलेली दिसत नाही. पणजी-फोंडा महामार्गावर फोंड्यापासून सात कि.मी. अंतरावर मंगेशी हे गाव आहे. मंदिराच्या आवारात जर आपण आलो तर सर्वप्रथम आपले लक्ष वेधून घेते ती मंदिराची भव्य अशी दीपमाळ. या दीपमाळेला मंदिरापेक्षाही अधिक आकर्षक वास्तुस्थापत्य लाभले आहे. हे दिमाखदार वास्तुस्थापत्य, आजूबाजूच्या हिरव्यागार डोंगराच्या आणि निसर्गाच्या कॅनव्हासवर अतिशय सुंदर उठून दिसते. त्यात दाक्षिणात्य पद्धतीची छाप जाणवते. अशीच छाप गोव्यातील बहुतेक मंदिरांच्या स्थापत्यवर दिसते. मंदिराच्या बाहेरच असलेली प्रचंड आणि भव्य दीपमाळ ही द्राविडी संस्कृतीची प्रतीक गणली जाते. मंदिराचा भव्य सभामंडप, गाभारा, आतील सुंदर मूर्ती, लिंग आपले भान हरपून टाकतात. त्याशिवाय मंदिर परिसरातील तलाव आपले लक्ष वेधून घेतो.संपूर्ण भारताला गायन आणि संगीत क्षेत्रात योगदान देणारे मंगेशकर कुटुंब हे इथलेच. याच मंदिर परिसरात त्यांचे घर होते. त्यामुळे मंगेशाच्या आशीर्वादाने या कुटुंबीयाला अपूर्व देणगी मिळाली. असे हे मंगेशी मंदिर म्हणजे गोव्याचे सांस्कृतिक संचित आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे गोवा भेटीत किल्ले समुद्रकिनाऱ्याबरोबर हे मंगेशी मंदिरसुद्धा तुम्हाला भक्तिभावाचा एक सुंदर अनुभव देते..सप्तकोटेश्वर मंदिरगोमंतक भूमीतली वैभवशाली आणि समृद्ध अशी राजवट म्हटली की 'कदंब राजांची राजवट' असे नाव समोर येते. या कदंब राजघराण्याचे कुलदैवत होते श्री सप्तकोटेश्वर. असे म्हणतात की, हे मंदिर राजाने त्यांची पत्नी कमलदेवी हिच्यासाठी बांधले होते. कदंब राजे आपल्या बिरुदावलीमध्ये 'श्री सप्तकोटेश्वर लब्धवर प्रसाद' असा या सप्तकोटेश्वराचा उल्लेख करत. या बिरुदावलीचा अर्थ असा की 'श्री सप्तकोटेश्वराचा कायमचा आशीर्वाद असणारे कदंब राजे'. वैभवशाली वर्णन असणाऱ्या कदंब राजांच्या या सुंदर मंदिरावर पोर्तुगीजांनी सप्तकोटेश्वरावर पहिला घाव घातला. त्यांनी मंदिर उद्ध्वस्त केले.हे असे भग्न रूप बराच काल तसेच होते. परंतु इ.स. १६६८ मध्ये शिवाजी महाराज गोव्यात डिचोली इथे आल्यानंतर श्री सप्तकोटेश्वराचा जीर्णोद्धार करण्याचा संकल्प केला आणि श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराचा पहिला चिरा बसविला गेला. त्या प्रसंगाचा शिलालेखही मंदिराच्या दारावर आजही आपल्याला अगदी दर्शनी भागात पाहायला मिळतो. 'श्री सप्तकोटेश शके १५९० किलकाब्दे कार्तिक कृष्ण पंचम्या सोमे श्री शिवराजाज्ञा देवालयस्य प्रारंभा.' शिवाजी महाराजांचे प्रत्यक्ष नाव असलेला हा अतिशय दुर्मिळ शिलालेख. या ऐतिहासिक घटनेला फार मोठी 