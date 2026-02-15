सप्तरंग

Marathi Book : ‘भाषायण’ पुस्तक; विद्यार्थ्यांच्या भाषिक विकासासाठी नवा मार्ग

Bhashayan book by Balaji Madan Ingle : बालाजी मदन इंगळे यांचे ‘भाषायण’ पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासासाठी अनमोल आहे. १२ नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे विद्यार्थी स्वतः शिकतात, सर्जनशीलता विकसित करतात आणि भाषेचा अनुभव प्रत्यक्ष कृतीत अनुभवतात.
Bhashayan book by Balaji Madan Ingle

Bhashayan book by Balaji Madan Ingle

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामदेव माळी - editor@esakal.com

बालाजी मदन इंगळे यांचे नुकतेच प्रकाशित झालेले ‘भाषायण’ हे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासासाठी महत्वाचे आहे. बालवयातच मुलांना वाचन आणि लेखनाची गोडी लागणे आवश्‍यक असते. यासाठी शालेय जीवनापासूनच अभ्यासक्रमात भाषेचा अंतर्भाव केलेला असला, तरी या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ‘भाषायण’ या पुस्तकातील उपक्रम विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

Loading content, please wait...
Book
books
Development
marathi books

Related Stories

No stories found.