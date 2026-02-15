Marathi Book : ‘भाषायण’ पुस्तक; विद्यार्थ्यांच्या भाषिक विकासासाठी नवा मार्ग

नामदेव माळी - editor@esakal.comबालाजी मदन इंगळे यांचे नुकतेच प्रकाशित झालेले ‘भाषायण’ हे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासासाठी महत्वाचे आहे. बालवयातच मुलांना वाचन आणि लेखनाची गोडी लागणे आवश्यक असते. यासाठी शालेय जीवनापासूनच अभ्यासक्रमात भाषेचा अंतर्भाव केलेला असला, तरी या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘भाषायण’ या पुस्तकातील उपक्रम विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत..पुस्तकाचे लेखक बालाजी इंगळे हे स्वतः एक कृतिशील शिक्षक आहेत. त्यामुळे त्यांनी अभ्यास, निरीक्षण आणि स्वानुभवाच्या जोरावर या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. जसे की, विद्यार्थ्यांनी नवीन वाक्प्रचार तयार करणे आणि वाक्प्रचारावर आधारित त्याचे नाट्य रूपांतर करणे हे विशेष लक्षवेधी उपक्रम आहेत. या उपक्रमांशिवाय वर्तमानपत्र लेखन, साहित्यकृतींची समीक्षा, मुलाखत, काही साहित्यकृतींचे अनुवाद, कविता तयार करणे व गोष्ट लेखन अशा कितीतरी गोष्टी त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून करवून घेतल्या आहेत. त्यांनी वर्गामध्ये कशा प्रकारे उपक्रम राबवले, विद्यार्थी त्या उपक्रमांमध्ये कसे रमून गेले, त्याचा परिणाम काय झाला आणि इतर शाळांतील विद्यार्थी ते उपक्रम, कृती स्वतः कशा करू शकतील याचे विवेचन इंगळे यांनी या पुस्तकातील बारा लेखांमधून सविस्तरपणे केले आहे. हे बारा लेख म्हणजेच भाषाविषयक १२ नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहेत..Premium|Marathi story book : ‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’; संस्कार, मूल्ये आणि कल्पनारम्य जगाची सफर.‘भाषायण’ हे पुस्तक केवळ वाचण्याचे नाही, तर वाचून कृती करण्याचे आहे. यातील एखादा लेख वाचला की वाचत असतानाच कृती डोळ्यांसमोर उभी राहते. त्यामुळे पालक आणि शिक्षकांची जबाबदारी वाढते. लेखकाने मनोगतामध्ये व्यक्त केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी स्वतः किंवा त्यांचे मित्र आणि गटामधून या कृती करणे खूप महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष काम करून शिकणं, विचार करून स्वतः स्वयंप्रेरणेनं शिकणं, मित्रांच्या मदतीने शिकणं या शिकण्याच्या विविध पद्धती शिकवणारं हे पुस्तक आहे. आपल्या भाषेत आनंद घेत नवनिर्मिती करता येते हा विश्वासच भाषाविकासाचा मार्ग सुकर करणारा आहे..भाषा शिकवणे म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील मजकूर वाचून दाखवणे, त्याचा अर्थ सांगणे आणि त्याला अनुसरून प्रश्न-उत्तरे लिहिणे एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. दुर्दैवाने भाषा विषय शिकवत असताना याच गोष्टींना अधिक प्राधान्य दिलेले दिसते. एखाद्या भाषेमधील म्हणी, वाक्प्रचार त्यांचा वापर ही खूप आनंद देणारी आणि विविध अर्थ घेऊन येणारी गोष्ट आहे. तिचा ताण न घेता विद्यार्थ्यांनी आनंद घ्यायला हवा. उदाहरणार्थ, ‘पाणी’ या शब्दाचा अर्थ त्याच्या संदर्भानुसार बदलताना दिसून येतो. त्यावरून अनेक वाक्प्रचार, म्हणी तयार झाल्या आहेत. डोळ्यांत पाणी येणे, काळजाचे पाणी होणे, पाण्यासारखा पैसा ओतणे, पुलाखालून पाणी वाहून जाणे, पाण्यावरचा बुडबुडा, पाणी मुरणे या प्रत्येक क्रियापदामध्ये पाणी हा शब्द समान असला, तरी प्रत्येक ठिकाणी त्याचा वेगळा अर्थ निघतो. अशी गंमत विद्यार्थ्यांना सांगणं आवश्यक आहे..या पुस्तकातील उपक्रम हे केवळ उपक्रम म्हणून न राहता ते वर्गातील नेहमीच्या सहज शिक्षणाचा भाग होणारी गोष्ट व्हायला हवी. ते सर्व शाळांमध्ये व्हायला हवे. भाषा विकासाचा हा झरा ज्यांच्या हाती लागेल, त्याला अमृताशी पैजा जिंकणे... म्हणजे काय हे कळून येईल. ‘भाषायण’ हे पुस्तक मुलांसाठी लिहिलेले असले, तरी त्यातून उद्याचे चांगले लेखक, वाचक, संवादक घडू शकतात. हे पुस्तक म्हणजे मुलांच्या भाषिकप्रवासात त्यांच्या हातात हात घालून सोबत करणारा मित्र, पालक आणि मार्गदर्शक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.