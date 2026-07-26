New Marathi Books Review : पुस्तकांच्या जादुई दुनियेत नेणारा ‘बिब्लीओबिबुलीचा सापळा’

डॉ. सुरेश सावंत - saptarang@esakal.comबिब्लीओबिबुलीचा सापळा’ हा सुरेश वंदिले यांचा नवा, कोरा बालकथासंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. वाचनसंस्कृती ह्या विषयावरच्या वीस कथांचा समावेश ह्या संग्रहात आहे. नाटकात जसा एक निवेदक किंवा सूत्रधार असतो, तशी ह्या प्रत्येक कथेच्या सुरुवातीला ‘आजी’ हे पात्र निवेदन करते. आजीबाईने ह्या सगळ्या कथा एका सूत्रात गुंफल्या आहेत. एका छोट्या कुटुंबातून सुरू झालेला प्रवास शेवटी संपूर्ण पुस्तकविश्वालाच आपल्या कवेत घेतो. कथांमध्ये आजीसह त्यांचा मुलगा आणि सून, नात तेजोमयी आणि अलेक्झांडर कुत्रा अशी चार पात्रे आहेत. ‘चौदा पुस्तके’ ह्या पहिल्याच कथेत साक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्या कुटुंबात अवतरतात. ते म्हणतात, ‘‘उद्या १४ एप्रिल, म्हणजे माझा वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने तुम्ही १४ पुस्तके खरेदी करा.’’ मग पुढे बाबासाहेब सगळ्यांना पुस्तकांचे महत्त्व समजावून सांगतात. तेजोमयीला पुस्तक वाचायला अजिबात आवडत नसे. तिला पुस्तकाची गोडी लावण्यासाठी पहिल्या कथेत बाबासाहेब येतात, तर दुसऱ्या कथेत परिराणी येते. सुरुवातीला अजिबात पुस्तक न वाचणारी तेजोमयी पुढे पुढे पुस्तकांचा फडशा पाडू लागली. तिला रोज नवं पुस्तक लागायचं. आता हिला रोज नवीन पुस्तक कुठून आणून द्यायचे, असा प्रश्न बाबांना पडला. शोध घेतल्यावर एका ‘जादूई गल्ली’चा शोध लागला. जिथे जुन्या पुस्तकांचा बाजार भरतो, ती ही जादूई गल्ली. बाबांसह तिथे जाऊन तिने २२-२३ पुस्तके खरेदी केली. .बाबा तेजोमयीला दरमहा पुस्तके विकत घेऊन देऊ लागले. आईने पुस्तकांसाठी कपाटाचा एक कप्पा रिकामा करून दिला. तेजोमयी अभ्यासाची पुस्तके रेषा मारून आणि चित्रे काढून घाण करत असे. तिला आई-वडिलांनी कितीही सांगितले, तरी समजत नव्हते. एके दिवशी चक्क छत्रपती शिवाजी महाराज तिच्या स्वप्नात आले आणि त्यांनी तिला चांगलेच खडसावले. तेव्हापासून तेजोमयी पुस्तकांची निगा राखू लागली.तेजोमयी वृत्तपत्रांची रविवार पुरवणी आणि त्यातील पुस्तक परीक्षणे आवडीने वाचू लागली. तिचा प्रवास आता अवघड वाचनाकडे सुरू झाला. प्रजासत्ताक दिनाला तेजोमयीने भारताचे संविधान वाचण्याची इच्छा व्यक्त केली. आपल्या घरात संविधान नसल्याबद्दल वडिलांकडे नाराजी व्यक्त केली. बाबांनी तिला संविधानाची प्रत आणून दिली.दिवाळीत तेजोमयीने सोसायटीतील मित्रमैत्रिणींना गोळा केले. प्रत्येकाच्या ‘पॉकेट मनी’तून नऊ हजार रुपये गोळा केले. त्यातून तीस दिवाळी अंक खरेदी केले आणि प्रत्येक घरात दिवाळी अंक भेट दिला..‘पंचवटीचं रहस्य’ ही ह्या पुस्तकातील शेवटची गोष्ट आहे. नोबल पारितोषिक विजेते थोर शास्त्रज्ञ डॉ. सी. व्ही. रामण यांच्या पुस्तक-वाचनप्रेमाची ही गोष्ट. बेंगळुरू शहरात मल्लेश्वरम परिसरातील ‘पंचवटी’ ह्या बंगल्यात ते राहत असत. त्या बंगल्यात पुस्तकांनी भरलेली पन्नासहून अधिक कपाटे होती. ती सगळी कपाटं उघडी होती. दर शनिवारी हा बंगला शहरातील मुला-मुलींसाठी खुला होत असे. खूप मुले पंचवटीत येत. कपाटातील हवे ते पुस्तक घेत आणि बागेत जाऊन वाचत बसत. त्यांना कोणी अडवत नसे. हेच आहे ह्या ‘पंचवटीचं रहस्य’. प्रत्येक गावात असा एक पंचवटी बंगला असायला हवा!पुस्तकाला ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. प्रमोद मुनघाटे यांची प्रस्तावना लाभली आहे. ‘बिब्लीओबिबुलीचा सापळा’ हे शीर्षक रहस्यमय वाटते. लेखकाने शीर्षकाच्या अर्थाची उकल अठराव्या कथेत केली आहे. ‘बिब्लीओबिबुली’ म्हणजे सतत पुस्तकं वाचणारा. वाचनसंस्कृतीच्या विकासासाठी प्रत्येकाने ह्या कथा वाचल्याच पाहिजेत.पुस्तक : बिब्लीओबिबुलीचा सापळालेखक : सुरेश वांदिलेप्रकाशक : ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबईपृष्ठे : ५८, मूल्य : १५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.