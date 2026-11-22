- जयदीप पाठकजी, Jaydeep.Pathakji@esakal.comसिनेमा या तंत्राधिष्ठित कलेची स्वतःची अशी परिभाषा आहे. आपल्याकडे सिनेमाला चार घटका मनोरंजनाचे साधन असे जरी ‘लेबल’ लावले असले तरीही प्रत्यक्षात या कलेची व्याप्ती मोठी आहे. दिग्दर्शकाला अभिप्रेत असलेला सिनेमा एक डोळस चित्रपट रसिक म्हणून कसा पाहावा, याचे मार्गदर्शन सिनेमा‘स्कोप’ हे पुस्तक करते. चित्रपट अभ्यासक सुहास किर्लोस्कर यांनी या पुस्तकात सिनेमाच्या विविध अंगांबद्दल विश्लेषण केले आहे. चित्रपटात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्राचेही विवेचन असून, त्यामागचा चित्रपटकर्त्याचा विचार काय असतो, याचीही निरीक्षणेही आहेत..पुस्तकाची प्रमुख दोन भागांमध्ये विभागणी केली आहे. पहिला भाग चित्रपट बघण्याचे तंत्र विशद करतो, तर दुसऱ्या भागात चित्रपट दाखविताना वापरलेले तंत्र सांगतो. ढोबळमनाने सांगायचे तर, पहिल्या भागात दिग्दर्शन, पटकथा-संवाद, कला दिग्दर्शन, वेशभूषा, ध्वनी, अभिनय, संकलन या महत्त्वाच्या विभागांचे तपशीलवार विवेचन आहे, तर दुसऱ्या भागात चित्रपटाच्या विविध शैली, फ्लॅशबॅक, रूपके आणि प्रतीकांचा वापर, चित्रपटाच्या श्रेयनामावलीचे वैशिष्ट्य, चित्रपटातील आरसे आणि पायऱ्यांचा वापर असे सारे काही लेखक सांगतो. एखाद्या चित्रपटाची कथा चांगली असली तरीही त्याची पटकथा कशी आहे यावर संबंधित चित्रपटाचे यशापयश अवलंबून असते, त्यामुळे कथा-पटकथा-संवादाचे महत्त्व काय, हे उलगडून सांगितले जाते..एखादा चित्रपट आपल्याला का भावतो, का लक्षात राहतो, याची प्रत्येकाची वेगळी अशी निरीक्षणे असतात. इथे अशी निरीक्षणे मांडताना लेखकातील अभ्यासक कायम ‘जागल्या’ची भूमिका बजावतो. कलाकारांच्या प्रेमापोटी त्रुटी सांगताना काहीसा हात आखडता घेतला जातो. इथे मात्र, प्रत्येक मुद्द्यावर लेखक स्वतःचा असा ‘एक्स-रे’ फिरवताना दिसतो. विविध चित्रपटांना त्यांच्या आशयानुसार ‘टोन’ दिल्याचे आपल्याला प्रेक्षक म्हणून अनेकदा लक्षात येते. म्हणजे अगदी उदाहरणच द्यायचे, तर ॲटनबरोंच्या ‘गांधी’मध्ये वापरलेला पांढरा रंग असो किंवा मग ‘दंगल’मध्ये वापरलेला मातकट रंग असो. या रंगांचेही स्वतंत्र सौंदर्यशास्र लेखक उलगडून सांगतो..ध्वनी, पार्श्वसंगीत, छाया-प्रकाशाचा खेळ याबद्दलही अशा अनेक गोष्टी हे पुस्तक सांगते. मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषांमधील चित्रपटांची उदाहरणे देऊन चित्रपटाची स्वतःची अशी भाषा समजावून सांगण्याचा येथे प्रयत्न आहे. चित्रपटाबद्दल अशा स्वरूपाचे सविस्तर चिंतन मांडत असताना संबंधित चित्रपट लेखकाने अनेकदा पाहिला आहे, हे जाणवत राहते. पहिल्यांदा चित्रपट पाहताना प्रेक्षक कायम कथानकातच गुंततो आणि त्यानंतरच्या चित्रपटांच्या पारायणांमध्ये त्यातील विविध गोष्टी उलगडत जातात किंबहुना त्याबाबतचे आकलन अधिक गहिरे होत जाते, याचा अनुभव आपण अनेकदा घेतो. इथेही अगदी त्याच स्वरूपाची मांडणी केली जाते..पुस्तकामध्ये अंदाजे २४६ चित्रपटांतील विविध संदर्भ येत राहतात. अनेक प्रकरणांत एकामागून एक येणारी उदाहरणे वाचकाला एखाद्या ‘रोलर कोस्टर’चा अनुभव घेतात. क्षणात भारतीय, क्षणात विदेशी असा हा उदाहरणांचा खेळ रंगवला जातो. ‘गाइड’, ‘दिवार’, ‘परिंदा’, ‘अंधाधून’, ‘गॉडफादर’, ‘सिटिझन केन’, ‘ज्युरासिक पार्क’, ‘देऊळ’, ‘उंबरठा’ अशा अनेक चित्रपटांची उदाहरणे येथे येत राहतात. चित्रपट कलेविषयी पुस्तकी ज्ञान देणारी ‘थेअरी’ स्वरूपातील पुस्तके अनेक आहेत. इथे ‘थेअरी’सह विश्लेषण करणारे उदाहरणही आहे..निवडक शॉट्स पुस्तक वाचता वाचता पाहण्यासाठी ‘क्यूआर कोड’ आणि संबंधित चित्रपटाची लिंकही दिली आहे. या पुस्तकाचे हे सर्वांत महत्त्वाचे बलस्थान आहे. लेखकाला काय म्हणायचे आहे, ते लगेचच तुम्ही सचित्र पाहू शकता. चित्रपटरसास्वाद शिबिरांसाठी अव्याहत काम करणाऱ्या सतीश जकातदार यांना पुस्तक अर्पण केले आहे, तर पुस्तकासाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे. एकंदरीत चित्रपट आस्वादक घडविण्याच्या दीर्घ प्रक्रियेत या पुस्तकाची महत्त्वाची भूमिका आहे, हे मात्र निश्चित..पुस्तक : सिनेमा‘स्कोप’लेखक : सुहास किर्लोस्करप्रकाशक : मनोविकास प्रकाशनपृष्ठे : २९५ मूल्य : ४५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.