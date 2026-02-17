Premium|Brain Functions: मेंदूच्या क्रिया-प्रतिक्रियांचा गूढ उलगडणारा अभ्यास

थंड, उष्ण, अतिथंड, अतिउष्ण या वातावरणात ‘आता स्वेटर घाला’, ‘दोन पांघरुणं घ्या’ किंवा ‘आता सुती कपडे घाला’, ‘गार वाऱ्यात छान वाटेल’ हे सर्व संदेश देण्याचं काम हायपोथॅलॅमस करत असतो. शरीराकडून आलेले संदेश मेंदूकडे पोहोचवण्याच्या मधलं नियंत्रकाचं काम ब्रेन स्टेमकडे असतं. त्याच्यामार्फत माणसाला धोक्यांपासून वाचवण्याचं काम होत असतं..‘ओऽऽऽ कुठे चाललात?’ असा प्रश्न रस्त्यात ऐकू आला, तरी चार चेहरे आवाजाच्या दिशेनं वळतात. कारण ती आपल्या मेंदूनं दिलेली नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते. आवाजाच्या दिशेनं बघणं, हलत्या वस्तूकडे पटकन बघणं, हातावरचा डास बाजूला करणं, शाळेत शिक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर झटकन आठवणं आणि त्याच क्षणी हात वर करणं, एखाद्या सुंदर गाण्याला मनापासून दाद देणं या सगळ्या प्रतिक्षिप्त क्रिया आहेत. प्रतिक्षिप्त क्रिया व्हायच्या आत काही मिलिसेकंद टिकणारे पण फार महत्त्वाचे असणारे प्रतिक्षिप्त विचार असतात. हे विचार कसे केले जातात हे बघायचं असेल, तर मेंदूत काय आणि कसं चालतं, हे बघावं लागेल.पूर्वीच्या मेंदू संशोधकांनी उंदीर या प्राण्यावर अनेक प्रयोगकेले. यानंतर मृत मानवी मेंदूवरही संशोधन केलं. पण आताफंक्शनल एमआरआयसारख्या तंत्रज्ञानातून जिवंत, विचार करणाऱ्या, हसऱ्या, चालत्या, खेळत्या माणसाच्या मेंदूमध्ये नक्की काय चाललेलं असतं; त्यांचं विचारांचं, भावनांचं काम कसं चालतं हे आता आपल्याला कळू शकतं. त्यातूनच मेंदूची अनेक कार्यं उजेडात आली आहेत.आपला संपूर्ण मेंदू सतत कार्यरत असतो, हे आपल्याला माहीत आहेच. त्यातही ब्रेन स्टेम हा मेंदूतला आदिम अवयव. जीव वाचवायचं काम याच्याकडे. तर नको त्या गोष्टी करण्यापासून थांबवायचं काम हायपोथॅलॅमसकडे. भावना व्यक्त करण्याचं काम अमिग्डालाचं. आणि या सर्वांच्या वर विचार करण्याचं काम निओ कॉर्टेक्सचं. प्रतिक्रिया देण्याचं काम संपूर्ण मेंदू करतो. त्याप्रमाणे शरीर कृती करतं. त्यातही या संदर्भात हे चौघं जास्त महत्त्वाचे..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .सावध करणारा ब्रेन स्टेमक्रियेची सूचना आली तर प्रतिक्रिया उमटणार. मग ही क्रियेची सूचना देण्याचं महत्त्वाचं काम करतं ते ब्रेन स्टेम. जरा कुठे नेहमीपेक्षा वेगळा आवाज आला, वेगळी हालचाल जाणवली की आपण कितीही कामात असलो तरी त्या ठिकाणी आपलं लक्ष वेधून घेतलं जातं. एखादा कीटक जरी आपल्या डावी-उजवीकडून हलकासा उडत गेला, तरीसुद्धा डोळ्याचा एक कोपरा ती हालचाल टिपतो. कोणी आपल्या मागून चालत आहे का, याचा कानोसा आपण घेतो. डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा ही आपली पाच ज्ञानेंद्रियं अत्यंत तत्परतेनं प्रत्येक क्षणाला काही ना काही माहिती आपल्या मेंदूकडे पाठवत असतात. योग्य माहिती आपल्या निर्णयकर्त्या मेंदूकडे पोहोचवली जाते याचं कारण या ब्रेन स्टेममध्ये आहे.फार फार वर्षांपूर्वीचं आदिमानवाचं जगणं आठवून बघितलं, तर हा अवयव किती कामाचा होता हे लक्षात येईल. आपलं अस्तित्व इतर प्राण्यांपासून वाचवण्यासाठी, कुठल्याही दिशेनं आणि कितीही अंतरावरून, कोणताही धोका समजावा यासाठी सर्व बारीकसारीक हालचालींकडे आणि छोट्या-मोठ्या आवाजांकडे लक्ष देणं हे अतिशय महत्त्वाचं काम होतं. त्यामुळेच एखादी हालचाल जाणवली, तर त्या हालचालीला झटपट प्रतिसाद द्यायला हवा हे सांगण्याचं काम याच अवयवाचं. शरीराकडून आलेले संदेश मेंदूकडे पोहोचवण्याच्या मधलं नियंत्रकाचं काम ब्रेन स्टेमकडे असतं. त्याच्यामार्फत माणसाला धोक्यांपासून वाचवण्याचं काम होत असतं. झटपट निर्णय घेतले जातात आणि त्यामुळे जीव वाचवला जातो. ब्रेन स्टेमचा भाग असलेले मेड्युला, पॉन्स आणि सेरेबलम हे अवयव एकमेकांच्या मदतीनं जीव वाचवत असतात, असं म्हटलं तरी चालेल..रोखणारा हायपोथॅलॅमसजेवता जेवता ‘आता बाऽऽऽस! भरलं पोट!’ ही सूचना कोण देतं? तर हा हायपोथॅलॅमस! एक भांडं पाणी प्यायलं, तहान शमली, हे सांगणाराही हायपोथॅलॅमसच. भावना जपणं योग्य, त्यांच्या आहारी जाण्यापासूनही हाच थांबवतो. लैंगिक कृतींचं नियंत्रण हेसुद्धा याचंच काम. कोणी उचकवलं तरी उचकायचं नाही हा संदेश हाच देतो. म्हणून क्रियेला प्रतिक्रिया देण्याच्या नादात स्वतःला ‘थांबवणं’ हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं काम.थंड, उष्ण, अतिथंड, अतिउष्ण या वातावरणात ‘आता स्वेटर घाला’, ‘दोन पांघरुणं घ्या’ किंवा ‘आता सुती कपडे घाला’, ‘गार वाऱ्यात छान वाटेल’ हे सर्व संदेश देण्याचं काम हायपोथॅलॅमस करत असतो. असेही काही प्रयोग झालेले आहेत, ज्यात एका उंदराच्या हायपोथॅलॅमसचं कार्य औषधांनी काही काळापुरतं थांबवलं गेलं. त्याला जरा गुंगवलं गेलं. त्याला समाधान वाटेल अशी एक कळ त्याच्या आसपास ठेवली. ती कळ दाबली की त्याला छान वाटेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. खूप छान वाटतंय म्हणून तो त्या कळीपाशी पुन्हा पुन्हा गेला. त्यानं ती कळ इतक्या वेळा दाबली, की शेवटी तो दमून अक्षरशः कोसळला. ‘आता हे पुन्हा करायला नको,’ हे त्याच्या लक्षात आलं नाही. कारण त्याच्या हायपोथॅलॅमसला फसवलं गेलं होतं. म्हणूनच हा छोटासा अवयव फार महत्त्वाचा आहे, तो आपल्याला प्रतिक्रिया देण्यापासून थांबवतोदेखील..भावनांचं काम अमिग्डालाकडेमनात विचार सुरू होतात त्याला कारणीभूत ठरतात न्यूरॉन्स नावाच्या पेशी. बाळ जन्मलं की मेंदूतल्या विविध क्षेत्रांत असणारे सुटे सुटे न्यूरॉन्स एकमेकांशी जुळायला सुरुवात होते. प्रत्येक अनुभवाचं रूपांतर विद्युत संदेशात आणि त्या संदेशाचं रूपांतर रासायनिक संदेशात होतं. हे अनुभवच मग विचार होतात. भाषा होऊन बोलतात. हाता-पायानं कामं करतात. कोणत्याही क्रियेला प्रतिक्रिया होऊन व्यक्त होतात; मग ती क्रिया चांगली असो वा वाईट. अशा क्रियेला चांगली किंवा वाईट प्रतिक्रिया अगदी आपसूक दिली जाते.या बाबतीत लहान मुलांचे नियम वेगळे असतात. छोटी मुलं सतत खळाळत असतात. आनंद, दुःख, राग... त्यांच्यात सगळंच झऱ्यासारखं येतं आणि वाहून जातं. त्याच्यावर कोणालाच बांध घालता येत नाही. राग आला तर रागवतात, आनंद वाटला तर नाचून व्यक्त करतात. मोठ्या माणसांना स्वतःच्या भावना बऱ्याच अंशी नियंत्रित करता येतात. आनंदाचा प्रसंग घडला की आनंद होतो. हसू येतं. ओठांजवळचे स्नायू ताणले जातात. आनंद डोळ्यांतूनही व्यक्त होतो. दुःखाचा प्रसंग घडला की चेहरा आक्रसला जातो. हीभावनिक प्रतिक्रिया असते. भावना निर्माण झाल्या की त्या व्यक्त करण्यासाठी मेंदूतल्या लिम्बिक सिस्टीममधल्या अमिग्डालाकडे रक्तप्रवाह जास्त प्रमाणात प्रवाहित होतो. ही शरीराच्या आतली प्रतिक्षिप्त क्रिया असते, ती भावना उचंबळून आल्यामुळे व्यक्त होते. राग आला की चेहरा रागीट होतो, लालबुंद होतो, आवाज वाढतो, हाता-पायाला कंप सुटतो, ठोके वाढतात, आतल्या भावना बाहेर येतात त्या अशा..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.विचारशील निओ कॉर्टेक्सआपल्या अतिशय सजग अशा मेंदूत प्रतिक्रिया देणारे चार भाग असतात. त्यातला एक भाग आहे फ्रंटल लोब. हा भाग कपाळाच्या आतल्या भागामध्ये असतो. नियोजन, समस्या निराकरण, विचार, भावनांवर नियंत्रण ही याची कामं आहेत.दुसरा ऑसीपेटल लोब मेंदूच्या मागच्या भागात असतो. हा मुख्यतः बघण्याचं काम करतो. दृश्य क्रिया-प्रतिक्रिया इथं घडतात. तिसरा म्हणजे मेंदूच्या वरच्या भागात सरळ असतो तो पेरिएटल लोब. स्पर्श, वेदना, तापमान, दिशाज्ञान याविषयीच्या क्रिया-प्रतिक्रिया देण्याचं काम याचं. चौथा टेम्परल लोब हा दोन्ही अर्धगोलांत मिळून खालच्या भागात असतो. ध्वनी, संगीत, चेहरे आणि वस्तू ओळखणं, दीर्घ स्मृती अशा प्रकारची कामं इथं घडून येतात. म्हणजेच, ‘ओऽऽऽ कुठे चाललात?’ अशी हाक ऐकली की आपण गर्रकन मागं वळून बघतो, तेव्हा ती हाक स्त्रीची की पुरुषाची की कोण्या छोट्या मुलाची? ती हाक कोणत्या दिशेनं आली? हा आवाज ओळखीचा आहे का? कोणती ओळख? ही हाक गमतीनं मारली आहे का? की आवाजात राग आहे? की उपहास आहे? अशा कितीतरी गोष्टी काही सेकंदांत मनात येऊन जातात. याचं कारण ती फक्त प्रतिक्षिप्त क्रिया नसते, ती समग्र मेंदूनं घेतलेली दखल असते.डॉ. श्रुती पानसे पुणेस्थित मेंदू व शिक्षण अभ्यासक आहेत..मार्शमेलो टेस्टसमोर आवडता पदार्थ दिसला, की छोट्या मुलांचे डोळे चमकतात. पटकन तो पदार्थ तोंडात घालावासा वाटतो. ही झाली स्वाभाविक क्रिया. पण ही क्रिया मुद्दाम, काही काळापुरती रोखली तर? हा प्रयोग मार्शमेलो टेस्ट या नावानं ओळखला जातो.बालवाडीतल्या काही मुला-मुलींवर मार्शमेलो टेस्ट केली गेली. एका वेळेला एकाच मुलीला/मुलाला खोलीत ठेवलं. त्या खोलीतल्या टेबलवर मार्शमेलो ठेवला होता. त्यांना असं सांगण्यात आलं होतं, 'हा मार्शमेलो तू खाल्लास तरी चालेल. पण मी पंधरा मिनिटांनी परत येणार आहे, त्या वेळेला तुझ्यासाठी अजून एक मार्शमेलो घेऊन येईन. मग तुला दोन मार्शमेलोज मिळतील.'त्यांच्या खोलीत ठेवलेला कॅमेरा नकळत या मुलांचे हावभाव टिपत होता. काही मुलं स्वतःला थांबवू शकली नाहीत आणि त्यांनी मार्शमेलो खाऊन टाकला. काही मुलांनी मात्र अत्यंत जाणीवपूर्वक, कसाबसा वेळ काढला. कोणी त्या मार्शमेलोकडे दुर्लक्ष केलं, कोणी स्वतःचे डोळे मिटून घेतले. पंधरा मिनिटं होईपर्यंत ज्या मुलांनी वाट बघितली, त्यांना दोन मार्शमेलो मिळाले. ही मुलं मोठी झाल्यावर, टीनएजमध्ये आणि प्रौढ वयातही त्यांचा अभ्यास केला गेला. तेव्हा असं लक्षात आलं, की जी मुलं मार्शमेलो बघूनसुद्धा थांबली, ती भावनांचं नियमन करायला शिकली होती, ती मुलं व्यसनांपासून तसंच अन्य चुकीच्या वर्तन समस्यांपासून लांब राहिली होती. प्रौढ आयुष्यामध्ये ही मुलं यशस्वी ठरली होती.. सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 