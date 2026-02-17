Premium|Brain Functions: मेंदूच्या क्रिया-प्रतिक्रियांचा गूढ उलगडणारा अभ्यास

सप्तरंग

Marshmallow Test: मेंदूतील ब्रेन स्टेम, हायपोथॅलॅमस, अमिग्डाला आणि निओ कॉर्टेक्स हे भाग क्रिया-प्रतिक्रियांचे नियोजन, भावना नियंत्रण आणि निर्णयप्रक्रिया सांभाळतात. मार्शमेलो टेस्टमधून भावना नियंत्रित करणारी मुले पुढील आयुष्यात अधिक यशस्वी ठरतात, असे संशोधन सांगते.
डॉ. श्रुती पानसे
थंड, उष्ण, अतिथंड, अतिउष्ण या वातावरणात ‘आता स्वेटर घाला’, ‘दोन पांघरुणं घ्या’ किंवा ‘आता सुती कपडे घाला’, ‘गार वाऱ्यात छान वाटेल’ हे सर्व संदेश देण्याचं काम हायपोथॅलॅमस करत असतो. शरीराकडून आलेले संदेश मेंदूकडे पोहोचवण्याच्या मधलं नियंत्रकाचं काम ब्रेन स्टेमकडे असतं. त्याच्यामार्फत माणसाला धोक्यांपासून वाचवण्याचं काम होत असतं.

