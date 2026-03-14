Brinda Miller Abstract Artist : कलाकार आणि महोत्सवाचे संयोजनही...

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comखासगीपणा कटाक्षाने जपणाऱ्या कलाकार ब्रिंदा मिलर याची कामाची पद्धतही वेगळी आहे. त्या चित्राची रूपरेखा आधी ठरवत नाहीत. चित्र काढण्यापूर्वी त्याची योजना काटेकोरपणे करत नाहीत. त्या म्हणतात, ‘मी रंग भरण्यापूर्वी आकृती रेखाटत नाही, आधीपासून काही ठरवत नसते. माझ्या हातून जे उतरते ते मला चकित करणारे हवे असते.’ त्यांना एआय आणि डिजिटल आर्टचे कौतुक आहे... पण त्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष कलेला संगणकीय रूप द्यायचे नाही.‘मा झ्यातील कलावंत हा सतत जागृत असतो, शांतपणे त्या मला सांगतात. मी ज्या वेळी महोत्सवाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत असते, तेव्हा कामासंबंधी निर्णयसुद्धा माझ्यातील कलावंतच घेत असतो.’ब्रिंदा मिलर या चित्रकर्तीसंबंधी बोलताना ‘काला घोडा महोत्सवा’पासून सुरुवात करण्याचा मोह होणे साहजिकच आहे. ती उत्सवी गर्दी, या कार्यक्रमाचे विविध प्रायोजक, तेथे साकार होणारे निरनिराळे कार्यक्रम हे सारे आकर्षकच असते. परंतु तसे करणे म्हणजे एखाद्या झाडाची फांदी ही मुळापेक्षा अधिक महत्त्वाची मानणे असे होईल; त्याचे मूळ बीज हे अंतर्मुख, स्वयंस्फूर्त असे असते आणि इथे बीज म्हणजे त्यांचा स्टुडिओ.‘मी पेंटिंग्ज करताना माझ्या आजूबाजूला मला कोणीही चालत नाही. अगदी एकही माणूस मला नको.’ त्या ठामपणे सांगतात. महोत्सवासाठी रोज दीडशेहून अधिक जणांना सोबत घेऊन एका सांस्कृतिक महत्त्वाच्या उत्सवाचे आयोजन त्याच करतात. परंतु समोर कोरा कॅनव्हास घेऊन काम करताना त्यांना संपूर्ण एकांत हवा असतो. हे दिसते वदतोव्याघातासारखे; परंतु हेच त्यांच्यातील कलावंताचे मर्म आहे. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...बालपणातच लाभले कौतुकत्या सात वर्षांच्या असतानाच त्यांच्यातील कलाकाराची ओळख दिसायला लागली. त्या तेव्हा मुंबईच्या क्वीन मेरी हायस्कूलमध्ये शिकत होत्या. त्यांची शिक्षिका या छोट्या मुलीने काढलेल्या चित्रांकडे निरखून पाहून म्हणाल्या, ‘तू छान चित्रं काढतेस.’ ‘मला चित्र काढायला आवडायचं. सगळ्याच मुलींना आवडायचं.’ मिलरबाई म्हणाल्या. ‘मात्र त्या दिवशी माझ्या मनात विचार आला की, मी खरोखरच विशेष छान चित्र कशी काढू शकते?’ घरी हे कळल्यावर आईला आश्चर्य वाटले. ‘आपल्या कुटुंबात तर कोणीच कलाकार नाही,’ त्या म्हणाल्या. आणि तरीही काही विशेष घडत होते. त्यांचे वडील हे समाजात स्थान पावले होते. सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात त्यांना विशेष मान होता. आपल्या मुलीच्या जडणघडणीत कलेला महत्त्वाचे स्थान राहील याकडे त्यांनी लक्ष पुरवले. त्या स्वतः चित्रकार होण्याचा विचार करू लागण्याआधीच त्यांना देशापरदेशातील आर्ट गॅलरी आणि म्युझियम्स यांना भेटी देता आल्या. ‘या सगळ्याचा मला फायदा झाला. त्यामुळे चित्रकला हा माझ्या जीवनाचा सहज भाग बनला,’ त्या म्हणाल्या. शाळेत त्यांना कलाकार ही ओळख मिळालीच होती. तिथे त्यांना मार्गदर्शनही मिळू लागले.वस्त्रकलेचे शिक्षणसर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये ब्रिंदा दाखल झाल्या तेव्हा त्यांनी विचारपूर्वक निवडलेला विषय होता टेक्स्टाइल डिझाइन. या विभागात बरीच चढाओढ होती. तरीही त्या महाराष्ट्रातून पहिल्या आल्या. ‘हा विषय निवडल्याबद्दल मला कधीही विषाद वाटला नाही.’ त्या आग्रहपूर्वक सांगतात. ‘मला माझे शिक्षण आवडले.’ त्या दिशेने मिळालेले प्रशिक्षण, वस्त्र तयार करताना आवश्यक ते ताणेबाणे, रंग हवे तिथेच रेझिस्ट पद्धतीने लावणे, आकृतींचे थर तयार करणे, याविषयीचे आणि वस्त्रावरील विविध आकृती आखणे या सगळ्यांचा त्यांच्या कलात्मक नजरेवर हळूहळू परिणाम झाला.त्यानी पहिली नोकरी केली ती खटाव मिल मध्ये. तिथे मिल कामगारांच्या कुटुंबीयांना आवडतील अशा साड्यांचे डिझाइन तयार करावे लागे. कामाचे स्वरूप बाजारपेठेतील आवडीनिवडीवर अवलंबून होते. ‘साड्या विकल्या जाणे महत्त्वाचे होते. काहीशा भडक रंगाच्या कराव्या लागत. बाजारात विकल्या जातील अशा. काम शिस्तशीर, सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच पर्यंत करावे लागायचे. वेळेचे बंधन असायचे. तेव्हा पगार सातशे रुपये म्हणजे बऱ्यापैकी होता. मी ही नोकरी केली हे एका अर्थी बरे झाले, माझ्या कामाला शिस्त लागली.’ पण त्यांना कल्पना आली की हा मार्ग आपला नव्हे. त्यांनी ती नोकरी सोडली..चित्रकलेतली झेपत्यांच्या कामाची प्रदर्शने सुरुवातीला बडोद्याला झाली. त्यांना प्रतिसाद चांगला मिळाला. सगळ्या बाबतीत उत्तेजन मिळाले. वर्तमानपत्रातून बरेच लिहून आले. त्यांच्या कामाची जाणीव झाली. ‘मला काही प्रमाणात त्यांच्या वडिलांच्या प्रतिमेचा हातभार लागला. तेव्हा मी एका प्रख्यात पुढाऱ्याची मुलगी समजली जात असे,’ त्या मोकळेपणाने म्हणाल्या. ‘माझ्या सुरुवातीच्या यशाला हा पाठिंबा होताच’ आणि तरीही त्या काहीशा अस्वस्थ होत्या. ‘मला सारखे वाटायचे की मी अजून कलाकार म्हणून तयार नाही.’ या अपुऱ्या जाणिवेमुळे त्या न्यूयॉर्क येथील विख्यात पार्सन्स स्कूल ऑफ डिझाइनमध्ये शिकायला गेल्या. त्यांना आपले कलेविषयीचे ज्ञान नीट करून घ्यायचे होते आणि तशी त्यांना गरज वाटत होती. त्या म्हणाल्या, ‘मला फाइन आर्ट्सचा पाया मजबूत करायचा होता.’ त्या मुंबईला परतल्यावर त्यांचे आयुष्य पारंपरिक मार्गाने पुढे चालले होते. लग्न, मुले, घरसंसार. तरी पेंटिंग थांबले नव्हते. ‘कलावंत असणे हे एक मोठे वरदान आहे, तुम्ही घरूनही काम करू शकता. मुलांना सोबत करता करताही पेंटिंग करू शकता.’ त्यांचे अर्थपूर्ण आयुष्य नंतर सुरू झाले. तोवर त्यांची मुले मोठी झाली होती. त्या कलाकार म्हणून त्यांना आपले स्वत्व सापडत होते. ‘आपण काहीतरी महत्त्वाचे केले पाहिजे असे त्यांना वाटू लागले.’पेंटिंग्सचे रूप रंगब्रिंदा मिलर यांची पेंटिंग समजून घेणे म्हणजे त्यांचा स्वभाव जाणून घेण्यासारखे आहे. त्या चित्राची रूपरेखा आधी ठरवत नाहीत. चित्र काढण्यापूर्वी त्याची योजना काटेकोरपणे करत नाहीत. मी रंग भरण्यापूर्वी आकृती रेखाटत नाही. ‘मी आधीपासून काही ठरवत नसते. माझ्या हातून जे उतरते ते मला चकित करणारे हवे असते. ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा अमूर्त चित्र त्या काढतात त्यांत काही ठराविक विचारसरणी नसते. ते सारे स्वयंस्फूर्त असते. ह्या उत्स्फूर्ततेतून आपोआप निश्चित आकृत्या तयार होतात. त्यांचे मूळ प्रशिक्षण हे वस्त्रोद्योगात झालेल्या खुणा दिसतात. बाटिक प्रमाणे रंगाचे हवे नको असणे, एकावर एक असे रंगाचे स्तर, त्यावरील खरबडणे, त्या रंगात आकृत्यांचा समावेश करणे हे सगळं दिसतेच. म्हणून ‘वोवन कॅनव्हास’ या त्यांच्या प्रदर्शनात तर त्यांनी कॅनव्हासच्या पट्ट्यांनी ताणेबाणे प्रमाणे प्रत्यक्ष विणलेल्या आकृत्या तयार केल्या, त्यावर त्यांनी रंगकाम केले. माध्यम आणि रूपक यांचा तो जणू संगमच होता. ‘बाटिक किंवा रेझिस्टच्या वस्त्रोद्योगातील तंत्रांचा उपयोग मी उपयोग करते. बाटिक तंत्राप्रमाणे कपड्यावर मेण लावणे असा मी कॅनव्हासवर प्रयोग करते.’ त्या आपल्या तंत्राविषयी सांगतात.त्यांची रंगसंगती त्या कुठे आहेत त्यानुसार बदलते. त्या आफ्रिकेत राहून आल्यावर तपकिरी रंग पेंटिंग्ज मध्ये जास्त दिसायला लागला. हिंदुस्थानात प्रवास झाल्यावर त्यांचे गडद लाल, गेरू, तांबूस तपकिरी अशा रंगांचे आकर्षण वाढले. ‘माझ्या पेंटिंग्जचा पोत आनंदी असतो,’ असे त्या म्हणतात. खरोखर त्यांच्या चित्रात निर्विकार अलिप्तता नसते. चित्रे अमूर्त किंवा ॲबस्ट्रॅक्ट स्वरूपाची असली तरी ती जिवंत वाटतात. त्यांचा स्टुडिओ हा त्यांच्या मनाचे प्रतिबिंबच आहे. इथे तिथे पसरलेला. ‘इथला गोंधळ व्यवस्थित आहे’ त्या हसून सांगतात. ‘हे सगळं अत्याव्यस्त दिसतं खरं, पण त्यातही काही पद्धत आहे.’ तरीही त्या गोंधळाला काही वळण आहे. त्याचे स्वरूप अद्वातद्वा नाही..Premium|Manjunath Kamath Art: भक्तिमार्गापलीकडे प्रश्नांची वाट चोखाळणारा कलाकार : मंजुनाथ कामत.कलाकाराचा कायापालट१९९९ मध्ये त्यांच्या आयुष्याला एक वेगळे वळण लाभले. ‘काला घोडा महोत्सवाचे ते पहिलेच वर्ष. तेव्हा त्या उत्सवाचे स्वरूप मर्यादित होते आणि त्यांना आर्थिक बळही फारसे लाभले नव्हते. आसपासच्या रस्त्यावर काही किरकोळ कार्यक्रम इतकेच. त्या आयोजकांपैकी काहींशी ब्रिंदा मिलरची ओळख होती. पुढील वर्षी थोडीफार मदत करेन असे त्यांनी सुचवले. ‘मी काही करू शकते का, इतकेच मी विचारले होते.’ असे त्यांना आठवते.सुरुवातीला त्या दृश्यकलांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करत असत. हळूहळू त्यांचा सहभाग वाढत गेला. मुख्य आयोजक निघून गेले तेव्हा सर्वच जबाबदारी ब्रिंदा मिलरवर आली. ‘मी काही पदाधिकारी नव्हते. पण तसे झाले खरे!’ त्यानंतर सहजपणे बदलत गेले. प्रायोजक मिळू लागले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी जोडले गेल्यामुळे आर्थिक आधार मिळाला. त्यावर्षी पहिल्यांदाच खर्चाची मिळवणी होऊन शिल्लक राहिली. त्यातून एक कायम निधीची सुरुवात करता आली आणि त्या काला घोडा परिसराचे सुशोभीकरणही करता आले.’ ‘पुढील वर्षी हा उत्सव शक्य होईल का? असे प्रश्नचिन्ह असायचे. मला तसे नको होते.’ त्यानंतर या उत्सवाचा व्याप अचानक वाढला. इन्स्टॉलेशन स्थापण्याला महत्त्व प्राप्त झाले. तरुण कलावंतांना निमंत्रण देण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सहभाग सुरू झाला. राजाबाई टॉवरसारख्या जागांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. गर्दीत तरुणांचे प्रमाण वाढले. यात नवीन समाज माध्यमांचाही सहभाग होता. ‘एक टीका होते की ही मंडळी फक्त सेल्फी काढून घेण्यासाठी येतात,’ असे त्या म्हणाल्या, पण त्यात काय बिघडले. हे लोकांचेच राज्य आहे.’नेतृत्व आणि थकवाया महोत्सवाचे आयोजन हे आपल्या स्टुडिओच्या एकांतात काम करण्याच्या पद्धतीच्या नेमके उलट म्हणजे लष्कराच्या भाकऱ्या. काही काही वेळा आयोजक, तंत्रज्ञ, कार्यक्रमांचे सूत्रधार, रखवाली करणारे. सगळे मिळून रोज शे-दीडशे लोक कामात गुंतलेले असतात. निर्णय घेताना आर्थिक, राजकीय, व्यावहारिक सोय अशा अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. ‘थकवा येतो आणि बराच वेळ द्यावा लागतो. काही वेळा त्यांना सोडून यावेसे वाटायचे. अंतर्गत कलह, कामाचा थकवा, अवास्तव अपेक्षा हे सगळं खूप व्हायचे. तरीही त्या परत गेल्या. कोरोना महासाथीच्या काळात प्रत्यक्ष कार्यक्रम शक्य नव्हते तेव्हा त्यांनी ह्या दृश्य उत्सवाला काहीसे डिजिटल स्वरूप दिले. ‘पण ऑनलाइनला गंमत नाही. ह्या उत्सवाला मेळ्याचे स्वरूप आले आहे, ते तसेच हवे.’ तरी या मधल्या विरामात त्यांना स्टुडिओत काम करता आले. त्यांना एकांतप्रियतेमुळे त्यांची आत्ममग्नता अर्थपूर्ण झाली. ‘आयुष्य फारच मर्यादित आहे. आपल्याला हवं तेच करावं. त्यांच्या आयुष्यातील अग्रक्रम बदलले. त्यांच्याकडे चालून आलेली म्युझियमच्या संचालक पदासारखी पदे त्यांनी नाकारली. ‘मला कोणाच्याही हाताखाली काम करायचं नाही. माझी चढाओढ फक्त माझ्याशीच.’कृत्रिम विद्वता आणि इन्स्टॉलेशनमहोत्सवात नवीन माध्यमे संगणकीय कामे यांचा प्रवेश झाला असला तरी ब्रिंदा यांनी आपले काम स्वतंत्र ठेवले आहे. ‘मला या दोन कामात गफलत करायची नाही,’ त्या स्पष्ट करतात. त्यांना एआय आणि डिजिटल आर्टचे कौतुक आहे. त्यांनी काही काळ विमानतळासंबंधी संगणकीय काम थोडेफार केले. पण त्यातून अंग काढून घेतले तरी त्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष कलेला संगणकीय रूप द्यायचे नाही. ‘माझ्या कलाकृतींना कोणालाही डिजिटल रूप द्यायचे असेल तर माझी हरकत असणार नाही. पण मी ते स्वतः करणार नाही.’ त्यांचे विचार व्यवहारानिष्ठ आहेत. एक आयोजक म्हणून त्या प्रायोजकांना काय हवे नको ते पाहतात. बदलत्या रुचीची कदर करतात. निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागतात. पण एक कलाकार म्हणून आपली अस्मिता जपतात..स्वभावातील मूळ खासगीपणाबाहेरच्या जगाशी त्या खुलेपणाने वागतात. त्या मिळून मिसळून असतात. पण स्वतःशी त्या अंतर्मुख असतात. ‘मला या उद्घाटन कार्यक्रमांना जावेसे वाटत नाही. मी अस्वस्थ असते.’ त्यांचे यजमान आर्किटेक्ट आहेत. त्यांचे सर्व शिस्तशीर आणि वक्तशीर चालते. त्या मात्र क्षणिक ऊर्मीनुसार वागतात. हे दोन्ही स्वभाव जुळतात. ‘ते सगळे कठीण काम शिस्तशीरपणे करतात. मी त्यावर हळुवारपणे हात फिरवते आणि सगळे श्रेय मला मिळते.’ त्या गमतीने सांगतात. हाच अनुभव त्यांना महोत्सवाच्या कामात येतो. अखेरचे दहा टक्के काम हेच अखेरीस लक्षात राहते.त्या तरुण सहकाऱ्यांना सतत सांगत राहतात. ‘यश तुमच्या डोक्यात जाऊ देऊ नका.’ सांस्कृतिक क्षेत्रातील यशामुळे कसं उन्माद वाढू शकतो हे त्यांनी पाहिलं आहे.पुन्हा मूळ पदावरगप्पा पुन्हा मूळ पदावर येतात. कॅनव्हासच्या त्यांच्या चित्रांवर. ‘मी मुळात एक कलाकार आहे.’ त्या पुन्हा म्हणतात. त्या प्रायोजकांना पटवून देत असोत किंवा शे-दीडशे जणांचे काम सुरळीत करत असोत, त्यांच्यातील कलाकार रंग, अवकाश, प्रमाण ह्या साऱ्यांचे भान असते. काला घोडा महोत्सवामुळे त्यांचे सार्वजनिक रूप अधिक लक्षात येत असेल आणि हा महोत्सव मुंबईतील सांस्कृतिक जीवनाचा अटळ भाग बनला असेल, तरीही त्यांचे मूळ रूप हे नव्हे. त्यांचे मूळ रूप आपल्या चित्रांकडे कोणाचे तरी लक्ष गेले असे नवल वाटणाऱ्या त्या शाळेतल्या बालिकेचे, त्यानंतर त्या वस्त्रोद्योगातील त्यांच्या ताण्याबाण्याचे, चोपडलेल्या रंगाचे आणि योजना न करता कॅनव्हास तयार होणाऱ्या कलाकृतींचे. त्याशिवाय जे काही झाले, आयोजन, प्रयोजन, संचालन हे नंतरचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 