Chandra Bhattacharjee art journey : ‘जे मला भिडतं, तीच माझी भाषा बनते’

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comपश्चिम बंगालमधील बर्धामान येथे जन्मलेले चंद्रा भट्टाचार्जी यांच्यातली कला आणि त्यांना मिळालेली लोकमान्यता प्रचंड संघर्षातून मिळाली आहे. कोणतीही आर्थिक स्थिरता नसताना वाढताना, जगणं हीच दररोजची झुंज होती आणि त्याच अनुभवाचा ठसा त्यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टीवर उमटला.चंद्रा भट्टाचार्जींसाठी चित्रकला ही निवड नव्हती. ती जगण्याची एक अवस्था होती. काळानुसार बदल झाला असेल, तर तो या वेळेचा नाही - तर त्या वेळेचा व्यक्त होण्यासाठी त्यांनी वापरलेल्या भाषेचा.१९६१ मध्ये पश्चिम बंगालमधील बर्धामान येथे जन्मलेले चंद्रा अत्यंत कठीण परिस्थितीत वाढले. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांनी अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. सुटून आल्यावर त्यांची प्रकृती खालावलेली होती आणि चंद्रा लहान असतानाच त्यांचे निधन झाले. मोठ्या कुटुंबात, जवळजवळ कोणतीही आर्थिक स्थिरता नसताना वाढताना, जगणं हीच दररोजची झुंज होती - आणि त्याच अनुभवाचा ठसा त्यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टीवर उमटला..श्रमातून भाषेकडेकला क्षेत्रात येण्यापूर्वी चंद्रांनी कोलकात्यात होर्डिंग पेंटर म्हणून दहा वर्षांहून अधिक काळ काम केलं, कठीण परिस्थितीत मोठी होर्डिंग्ज रंगवणे आणि त्याच वेळी संध्याकाळी आर्ट क्लासेसला जाणे. ‘‘दिवसभर रंगकाम, संध्याकाळी अभ्यास’’ ते आठवतात.हा काळ केवळ संघर्षाचा नव्हता; त्याने त्यांच्या निरीक्षण करायच्या पद्धतीलाच आकार दिला. उंच बांधकामांवर काम करताना, आकारमान, हवामान आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा सांभाळताना, त्यांनी पृष्ठभाग, भाव आणि विशेषतः पाहण्याच्या क्रियेबद्दल एक तीव्र संवेदनशीलता विकसित केली. ‘‘मी सतत लोकांच्या चेहऱ्याकडे पाहत असे,’’ ते म्हणतात. ‘‘ते स्वीकारत आहेत का? नाकारत आहेत का?’’ ही नजर - त्यांच्या आकृत्यांमध्ये एक शांत पण जाणवणारा मानसिक ताण दिसतो - काहीतरी अपूर्ण, जखमी..पर्यायी दृश्यभाषाशांतिनिकेतनजवळील संताळ गावांमध्ये घालवलेला वेळ त्यांच्या कामासाठी महत्त्वाचा ठरला - मातीची घरं, भिंतीवरील चित्रं आणि मर्यादित, मातीसारखी रंगसंगती. 'त्यांची शरीररचना, चेहरे, संस्कृती मला आकर्षित करत होती,' ते म्हणतात. तितकीच महत्त्वाची होती त्यांची दृश्यभाषा - भिंतीवरील चित्रं, मर्यादित आणि स्थानिक रंगांमध्ये साकारलेली. ‘‘खूप कमी रंग - हिरवा, पिवळा, इंडियन रेड - सगळे स्थानिक पातळीवर तयार केलेले,’’ ते सांगतात. ही रंगांची मितव्ययिता त्यांच्या कामात नकळत आली. ‘‘माझी पॅलेट मर्यादित होत चालली आहे हे मला अचानक जाणवलं,’’ ते म्हणतात. यातून अशी भाषा तयार झाली जिथे रंग सजावटीसाठी नसून संरचनात्मक आणि भावनिक बनतात.विस्तारलेलं जगअनेक वर्षांच्या शारीरिक कष्टानंतर त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा बदल झाला. कोलकात्यात ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये नोकरी. ‘‘ते पूर्णपणे वेगळे जग होते,’’ ते म्हणतात. पेज-मेकिंग आणि डिझाइनच्या कामातून, प्रिंट माध्यम डिजिटल होत असताना, त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनं, कला लेखन आणि व्यापक सांस्कृतिक वातावरणाचा परिचय झाला. याच काळात त्यांची ओळख शोमाशी झाली - जी पुढे त्यांची पत्नी झाली. ‘‘तिने माझं आयुष्य बदललं,’’ ते साधेपणाने म्हणतात. तिच्या आणि त्या वातावरणाच्या प्रभावामुळे त्यांचं जग भाषिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक पातळीवर विस्तारलं. या बदलामुळे त्यांना केवळ जगणं नव्हे, तर कलाकृतींशी अधिक खोलवर गुंतणं शक्य झालं..शिस्त आणि दृश्यमानताचंद्रा यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेशात प्रसिद्ध आर्ट गॅलरी मालक, इब्राहिम अल्काझी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. ‘‘अल्काझींबरोबर काम करताना शिस्त म्हणजे काय ते समजलं,’’ ते म्हणतात. डॉक्युमेंटेशनपासून मांडणी आणि किंमत निर्धारणापर्यंत त्यांच्या काटेकोरपणाचा प्रभाव पडला. ‘‘ते म्हणाले, तुझं काम तू पाठवल्यावर संपतं. माझं काम तेव्हापासून सुरू होतं.’’ या स्पष्टतेमुळे चंद्रा यांना दृश्यमानता आणि आत्मविश्वास मिळाला आणि ते एक महत्त्वाचे फिगरेटिव्ह कलाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.चेहरा : एक अवकाशदीर्घकाळ त्यांच्या कामाचं केंद्र मोठे, समोरासमोरचे चेहरे होते - वर्णनात्मक पोर्ट्रेट्स नव्हे, तर मानसिक अवकाश. ‘‘माझ्या चेहऱ्यांमध्ये काहीतरी आहे - वरकरणी सकारात्मक, पण पूर्णपणे ठीक नाही,’’ ते म्हणतात. ही अस्वस्थता त्यांच्या होर्डिंग पेंटर म्हणूनच्या अनुभवातून येते - जिथे जगणं इतरांच्या मान्यतेवर अवलंबून होतं. म्हणूनच वरवर शांत दिसणारं प्रत्येक चित्र आतून ताण घेऊन येतं.फोटोग्राफी : विस्तारलेलं क्षेत्रचित्रकलेसोबतच त्यांनी फोटोग्राफीतही सातत्याने काम केलं. सुरुवातीला ती नोंद घेण्यापुरती होती, पण नंतर ती बदलत गेली. जळालेली जंगलं, उद्ध्वस्त परिसर, मानवी हस्तक्षेपाचे ठसे - हे विषय पुढे आले. ‘‘माझी चित्रं फोटोग्राफीला मदत करतात आणि फोटोग्राफी चित्रांना,’’ ते म्हणतात. तरीही हे काम फारसं प्रदर्शित झालेलं नाही. ‘‘कलेक्टर्स आणि गॅलरीजना माझी कॅनव्हासवरील कामंच हवी असतात,’’ ते निर्विकारपणे म्हणतात.आकृतीपासून तुटलेल्या भूभागाकडेअलीकडच्या काळात त्यांचं काम चेहऱ्यांपासून भूभागाकडे सरकलं आहे , पण पारंपरिक अर्थाने नाही. ‘हे पारंपरिक लँडस्केप नाहीत,’ ते ठामपणे सांगतात. तुटलेली झाडं, विस्कळीत अवकाश, ओळख आणि अमूर्ततेच्या सीमारेषेवर उभ्या प्रतिमा. ही बदलती भाषा पर्यावरणीय बदल आणि शहरी विस्ताराविषयीच्या चिंतेतून येते. ‘माणसं निसर्ग नष्ट करत आहेत - हे अस्वस्थ करणारं आहे,’ ते म्हणतात. ‘‘पण ते व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त मी काय करू शकतो?’’ त्यांच्या अलीकडच्या प्रदर्शनात या बदलाची छाया स्पष्ट दिसते..बिर्ला अकॅडमी : पुन्हा रस्त्यावरत्यांचं आगामी प्रदर्शन ‘A Star amongst too many’ बिर्ला अकॅडमी ऑफ आर्ट अँड कल्चर, कोलकत्ता मध्ये लवकरच होणार आहे - आणि ते आणखी एका वळणाचं सूचक आहे. आठ बाय पाच फूट आकारातील मोठ्या चारकोल ड्रॉइंग्स - ज्यात बेघर लोकांचे जीवन दिसते. ‘‘मी त्यांना आयुष्यभर पाहिलं आहे… विशेषतः होर्डिंग करताना, कधी कधी फुटपाथवर झोपतानाही,’’ ते म्हणतात. ‘‘लोक त्यांना दुर्लक्षित करतात.’’ हे लोक - दिसतात, पण अस्तित्वात नसल्यासारखे एक वेगळाच विरोधाभास निर्माण करतात. ‘‘ते खूप आहेत, पण कोणीच नाहीत.’’ चारकोलची निवड व्यावहारिकही होती आणि अभिव्यक्तीशी सुसंगतही. ‘‘चारकोलवर काम करणं शक्य होतं आणि विषयालाही ते योग्य वाटलं,’’ ते म्हणतात.ही कामं अलंकारविरहित, थेट आणि कच्ची आहेत - ज्या वास्तवाला ती स्पर्श करतात त्याच्यासारखीच.बाजार आणि मनयांच्यामधला ताणकाय विकलं जातं आणि काय व्यक्त करावंसं वाटतं यामधला फरक चंद्रांना ठाऊक आहे. ‘लोकांना घरात दुःख नको असतं,’ ते म्हणतात.त्यांची आधीची फिगरेटिव्ह कामं अधिक सहज स्वीकारली गेली; पण आजचे विषय अधिक कठीण, कमी सजावटी आहेत. ‘माझ्या आत अनेक विरोधाभासी विचार आहेत,’ ते म्हणतात. त्यांना मिटवण्याऐवजी ते दोन्ही प्रवाह एकत्र राहू देतात. तो धागा शैलीचा नाही, तर भावनेचा आहे - जगाशी त्यांच्या नात्याची सातत्यपूर्ण प्रतिक्रिया.सिद्धांताविना भाषाचंद्रा सैद्धांतिक मांडणीपासून दूर राहतात.'मी खूप साध्या पद्धतीने विचार करतो,' ते म्हणतात. 'जे मला भिडतं, तीच माझी भाषा बनते.' कुठल्याही कलाचळवळीशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न नाही - फक्त निरीक्षण. 'मला ते गुंतागुंतीचं करता येत नाही.'होर्डिंग पेंटरपासून एक प्रस्थापित कलाकार होईपर्यंतचा त्यांचा प्रवास बदलांपेक्षा सातत्याने ओळखला जातो. स्कॅफोल्डिंग बदललं.पृष्ठभाग बदलले. संदर्भ विस्तारले. पण गाभातसाच राहिला - दिसणारं आणि न दिसणारं याकडे सतत लक्ष देणं. 'मी खूप काही पाहिलं आहे,' ते म्हणतात आणि हे पाहणं - शांत, अलंकारविरहित, आत खोलवर रुजलेलं - यातूनच त्यांची कला आकार घेत राहते. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.