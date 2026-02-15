Christopher Nolan : ख्रिस्तोफर नोलानचा 'इन्सोमनीया' रिमेक; मूळ चित्रपटाच्या पलीकडे जाणारा अनुभव

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comख्रिस्तोफर नोलान हा प्रयोगशील दिग्दर्शक प्रेस्टीज, इन्सेप्शन, डंकर्क, बॅटमॅन बिगिन्स, द डार्क नाइट, मेमेंटो, ओपनहायमर अशा वैविध्यपूर्ण चित्रपटांच्या दिग्दर्शनासाठी ओळखला जातो. या महान दिग्दर्शकाने एका चित्रपटाचा रिमेक वेगळ्या शैलीने केला आहे, तो चित्रपट, इन्सोमनीया (२००२) प्राइमवर बघण्यासाठी नुकताच उपलब्ध झाला आहे. अल पचिनो आणि रॉबिन विल्यम्स यांचा अभिनय अधिक उत्तम आहे की, ख्रिस्तोफर नोलानचे दिग्दर्शन, यामध्ये डावे उजवे करणे कठीण आहे. .सुरुवातीला पांढऱ्या पडद्यावर काळ्या अक्षरात अल पचिनो, रॉबिन विल्यम्स अशी अक्षरे दिसतात आणि अस्पष्ट होतात, जणू काही आपण अर्धवट झोपेत आहोत. त्यानंतर धागे-दोऱ्यांमधून येणाऱ्या लाल रक्ताच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपटाचे नाव दिसते आणि पडदा काळा होतो, त्यावरील अक्षरे पांढरी होतात. काय असेल याचा अर्थ? बर्फाळ प्रदेशातून विमान चालले आहे; परंतु ते दृश्य आता धूसर दिसते आहे, कारण विमानाच्या खिडकीतून बाहेर बघणाऱ्या नायकाच्या नजरेतून आपण हे दृश्य बघत आहोत. त्या नायकाला (?) अर्धवट झोपेने ग्रासले आहे, कारण त्याला इन्सोमनीया म्हणजे निद्रानाशाचा विकार आहे. निद्रानाश विकार असलेला विल डॉर्मर विमानातून अलास्कामध्ये उतरतो आहे. अलास्कामध्ये मे-जून-जुलै महिन्यात २४ तास दिवस असतो आणि हिवाळ्यात २४ तास रात्र असते, म्हणजे ८४ दिवस सलग सूर्यप्रकाश असतो आणि ६४ दिवस सलग रात्र असते. निद्रानाशाचा विकार असलेल्या व्यक्तीला गुन्ह्याचा तपास करण्याच्या कामगिरीवर अलास्कामध्ये जावे लागणे, ही एक प्रकारची शिक्षाच आहे..Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव.हिलरी सित्झ यांनी लिहिलेली पटकथा उत्कंठावर्धक आहेच, शिवाय एका खुनाचा तपास करताना दुसरा खून झाल्यानंतरचे संवाद काळजीपूर्वक (सबटायटल्ससह) ऐकल्यास त्यामधील गुंत्याचे गांभीर्य लक्षात येते. A good cop can't sleep because a piece of the puzzle is missing, and a bad cop can't sleep because his conscience won't let him. हे डिटेक्टिव्ह डॉर्मरचे (अल पचिनो) वाक्य त्याची सहकारी त्याला ऐकवते, तो प्रसंग अर्थपूर्ण आहे. दोन ठिकाणी घडणारा तपास एकाच वेळी दाखवण्याचे कौशल्य दिग्दर्शक आणि संकलकाचे आहे.या चित्रपटामध्ये गुन्ह्याचा तपास आहे; परंतु ख्रिस्तोफर नोलानने चित्रपटाचा उद्देश तेवढाच मर्यादित न ठेवता त्याला मानसिक द्वंद्वाची जोड दिली आहे. चित्रपटातील प्रसंगाच्या अनुषंगाने अल पचिनोचा टेलिफोनचा सीन अफलातून आहे. तो प्रसंग अल पचिनोने उत्तमरीत्या साकारला आहेच; परंतु त्याचे श्रेय दिग्दर्शक ख्रिस्तोफर नोलानला कसे जाते, याबद्दल अल पचिनोने मुलाखतीमध्ये विस्ताराने सांगितले आहे. नायक कोण आणि खलनायक कोण या प्रश्नावर प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा हा चित्रपट सायको-थ्रिलरच्या पलीकडे जातो आणि वेगळी उंची गाठतो. अनेक पडदे लावूनही डिटेक्टिव्ह झोपू शकत नाही, त्याची वेदना प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात दिग्दर्शक नोलान यशस्वी झाला आहे. निद्रानाशाचा सबंध त्या व्यक्तीच्या विचार प्रक्रियेशी असतो. अन्यथा लख्ख प्रकाशामध्येही तुम्ही झोपू शकता याचे प्रत्यंतर चित्रपट बघताना वारंवार येत राहते..इन्सोमनीया चित्रपट बघताना त्यामध्ये नेमका नायक कोण, असा प्रश्न आपण स्वतःला विचारत राहतो, हे विशेष. या दृष्टिकोनातून या चित्रपटाची वर्गवारी 'निओ न्वार' यामध्ये होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, विशेषतः १९४४ ते १९५४च्या दशकामध्ये समाजामध्ये एकूणच नैराश्य आले होते, समाजामध्ये एक भीतीचे वातावरण होते. त्याचेच प्रतिबिंब चित्रपटामध्ये पडले आणि बेदरकार नायक असलेले चित्रपट तयार झाले, ज्यामध्ये नायक आणि खलनायक यामधील सीमारेषा धूसर केली. अशा चित्रपटांमध्ये अंधाराचे प्राबल्य असायचे, चित्रपटाच्या पटकथेमध्ये गुंतागुंत असायची. अशी काही लक्षणे असलेल्या चित्रपटांना न्वार फिल्म म्हटले जायचे. याच थीमनुसार १९६०नंतर जे चित्रपट तयार केले गेले, त्याला आधुनिक न्वार (Neo Noir) म्हणतात. एलए कॉन्फीडेन्शीअल, नाइट क्रॅओलर, चायना टाऊन (१९७४), सेव्हन अशा चित्रपटातील नायक कोण आणि खलनायक कोण, हे ओळखणे अवघड जाते. इन्सोमनीया चित्रपटामध्ये अशाच प्रश्नांची उत्तरे प्रेक्षकांना शोधायला लावताना पटकथाकाराने प्रत्येक पात्राच्या स्वभावातील बारकावे अनेक प्रसंगातून दाखवले आहेत,निद्रानाशामुळे उत्तरोत्तर अधिकाधिक तारवटलेल्या डोळ्यांचा अल पचिनो बघणे आणि अर्ध्या चित्रपटानंतर रॉबिन विल्यम्सचे आगमन झाल्यावर दोघांची जुगलबंदी अनुभवणे, हे या चित्रपटाचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. अल पचिनो चित्रपटभर डोळे मोठे करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो, कारण डोळ्यावर आलेली ग्लानी दिसू नये, यासाठी निद्रानाशाचा विकार असलेली व्यक्ती असेच करेल. क्लोज अपमध्ये अल पचिनोचा अभिनय खुलून दिसतो. ख्रिस्तोफर नोलानच्या दिग्दर्शनामधील अल पचिनो वेगळा असल्याचे अनेक प्रसंगातून वारंवार जाणवते. रॉबिन विल्यम्स या अभिनेत्याने अनेक चित्रपटांमध्ये वैविध्यपूर्ण विनोदातून मनोरंजन केले आहे; परंतु या चित्रपटात वेगळ्या ढंगाची गंभीर भूमिका त्याला देणे हे कमालीच्या धारिष्ट्याचे आहे आणि तो विश्वास रॉबिन विल्यम्सने सार्थ ठरवला आहे. 'मिलियन डॉलर बेबी' प्रसिद्ध हिलरी स्वँक हिने तिच्या भूमिकेत मोजक्या संवादात अभिनयाने रंग भरले आहेत. .ख्रिस्तोफर नोलानने रिमेक करण्यासाठी १९९७चा 'इन्सोमनीया' हा नॉर्वेचा सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपट निवडला याचा अर्थ त्या चित्रपटामध्ये काहीतरी खास असणार. एरिक श्योल्डबायआरजी (Erik Skjoldbjærg) यांनी दिग्दर्शन केलेला पहिला इन्सोमनीया हा नॉर्वेचा प्रामुख्याने स्विडीश भाषेतील चित्रपट इंग्रजी सबटायटल्ससह 'डेलीमोशन' वर उपलब्ध आहे. परंतु ख्रिस्तोफर नोलानने केलेला इन्सोमनीया रिमेक चित्रपट बघितल्यानंतर मूळ चित्रपट बघितल्यास नोलानचे कौशल्य अधोरेखित होते. रिमेक म्हणजे तोचचित्रपट पटकथा लेखन/दिग्दर्शन/अभिनय यासंबंधी नव्या विचाराने तयार केलेला असतो. मूळ नॉर्वेचा इन्सोमनीया डार्क चित्रपट आहे.अनेक हिंदी चित्रपट इंग्रजी चित्रपटांचे अनधिकृत रिमेक आहेत. 'चाची ४२०' हा मिसेस डाऊटफायरचा उत्तम हिंदी रिमेक आहे. कांटे (रिझर्व्हायर डॉग), दिवानगी (प्रायमल फिअर), गॉड तुसी ग्रेट हो (ब्रूस ऑलमाय 