India 67 Documentary: कॅमेऱ्यातून टिपलेला २० वर्षांनंतरचा भारत! एस. सुखदेव यांचा 'इंडिया ६७' : निवेदनाविना बोलणारा अस्वस्थ करणारा दृश्य प्रवास

S Sukhdev’s silent visual journey capturing India 20 years after Independence : थोर दिग्दर्शक एस. सुखदेव यांनी १९६७ मध्ये बनवलेला 'इंडिया ६७' हा लघुपट स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांतील भारताचा अंतर्विरोध आणि प्रगतीची मूक पण भेदक मांडणी करतो.
The Visionary Lens: S. Sukhdev’s Contribution to Indian Documentary Cinema

प्रभा जोशी, saptrang@esakal.com

‘इंडिया ६७’ या लघुपटाची कल्पना भारत देशातील छोटी खेडी, कसबे, गावं, शहरं आणि महानगरं इथला एक दिवस अशी आहे. या विषयाचा आवाका कुठून कुठे जातो आणि काय काय सांगू पाहतो त्याचा दृश्य अनुभव विलक्षण आहे.

एस. सुखदेव हे भारतातील आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवलेले थोर लघुपट दिग्दर्शक. वयाच्या अवघ्या ४६व्या वर्षी मृत्यू झालेल्या एस. सुखदेव यांनी ६०पेक्षा अधिक लघुपट बनवले. त्यातले काही गाजलेले आणि महत्त्वाचे लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनसाठी केले होते. हे लघुपट आजही कालातीत वाटतात. कॅमेऱ्याचा नेमका आणि भेदक वापर, तीक्ष्ण सामाजिक-राजकीय जाणीव, काय सांगायचं आहे याची स्पष्टता आणि निखळ सौंदर्यदृष्टी ही त्यांची काही वैशिष्ट्यं.

