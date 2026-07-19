Climate Change India : प्लास्टिक, प्रदूषण आणि वाढते तापमान; पर्यावरणाच्या संकटाची खरी चाहूल

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comप्लॅस्टिक वापर कमी करणं, ते पुन्हा वापरणं, पाणी जपून वापरणं इत्यादी. आय नो, हे फार किरकोळ आहे, पण तरी... हे केलेच पाहिजे. संपूर्ण सिस्टीमच नवी झाल्याशिवाय ठोस काही होणार नाही. नाहीतर या मलमपट्ट्या आहेत नुसत्या. साधं लॉजिक प्लॅस्टिकबंदी घालायची, पण प्रॉडक्शन चालू ठेवायचं, हे काय आहे.पावसाची रिपरिप सुरू होती. एका संथ लयीत तो पडत होता. पण तरी हवा अजूनही दमट होती, उकडत होतं. गारवा म्हणावा तसा नव्हता. मी माझ्या क्यूबिकलमध्ये चहा पीत समोरच्या स्क्रीनकडे पाहत बसलो होतो. तेवढ्यात मोबाइल व्हायब्रेट झाला. माझ्यापासून, दोन क्यूबिकल्स सोडून असलेल्या कलिगचा मेसेज होता.ती - हाय, व्हॉट्सअप?मी - काही नाही. चहा पितोय. कंटाळा आलाय, उकडतंय.ती - हो ना. जुलै संपत आलाय यार. पण अजूनही धड असा पाऊस पडत नाहीये. पूर्वी पाऊस पडला की थंडगार व्हायचं पुणं. (ती बोलायलाच लागली.) पार गंडलंय क्लायमेट सगळं. या वर्षी उन्हाळ्यात ४३ डिग्रीपर्यंत गेलोय आपण!मी - राइट. एसीशिवाय पर्याय नाही. कूलरचा फायदा नाही. मग विषमता अशी होईल – एसी असणारे आणि एसी नसणारे. खरं सांगू का – हे सगळे इशारे आहेत. आपण ते नीट पाहत नाहीयोत. बेसुमार काँक्रिटीकरण, झाडंतोडी, बेलगाम कम्झम्पशन... कशाला काही धरबंदच नाहीये राहिलेला..Childhood Bicycle Memories : पहिल्या सायकलीसाठी केलेली प्रतीक्षा आणि अविस्मरणीय बालपण.ती - पार बिघडवून टाकलंय आपण इक्विलिब्रियम. क्लायमेट चेंज हे फ्युचर नाहीये, इट्स अ फॅक्ट, इट्स अ ब्लडी रिअलिटी.मी - तुला माहितेय का, मी लहान असताना उन्हाळा असायचा, पण आत्तासारखा नव्हता. आणि मी काही फार जुनी गोष्ट सांगत नाहीये, नाइंटीजमधली सांगतोय. त्यामुळे आम्ही ज्याम खेळायचो मैदानांमध्ये, ज्याम. वेगवेगळे खेळ. पण परवा मी एक आर्टिकल वाचलं, की क्लायमेंट चेंजमुळे वाट्टेल तसा पाऊस पडल्याने आफ्रिकेतील देशांमधल्या मुलांचं बालपण कसं हिरावलं गेलंय. त्यांना एकतर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते, त्यात ते पिचले जातात. दुसरं, पावसामुळे किंवा उन्हामुळे खेळताच येत नाही.ती - अँगलच वेगळाय हा. मला ''फ्युचर अँझायटी''चा झटकाच बसतो. मी आत्ता पंचवीसची आहे. पुढे काय होईल? पाणी असेल का? लोक म्हणतात तसं खरंच शहरं बुडतील का? आत्ताच एवढी हीट आहे. अजून दहा वर्षांनी काय होईल या जगाचं?मी - क्लायमेट चेंज, पर्यावरण, लोकशाही या सगळ्याकडे जेव्हा आपण अधिक व्यापक अँगलने पाहतो, तेव्हा भविष्य भीषण वाटतं हे खरंच.ती - हं... कधीकधी माझ्या डोक्यात येतं, कशाला आपण जन्मलो? मीन्स आपल्याला का जन्माला घातलं? माझ्या आईबाबांनी हा विचार केला होता का?विषय जरा वेगळ्या दिशेला जात होता, म्हणून मी म्हणालो – अगं, असा विचार करून काय फायदा आता? आपल्या हाती जन्मही नसतो, मरणही नसतं. फारतर आपण ते लांबवू शकतो. तुला वाटणारी भीती आणि अस्तित्ववादी विचार रास्तच. पण तरी वर्तमानाकडेही लक्ष दिलं पाहिजे ना?.ती - हो, पण कसं विसरू – समोर दिसतंय यार. विकास विकास म्हणताहेत लोक्स, पण साधी शुद्ध हवा नाहीये श्वास घ्यायला.मी - पटलं. पूर्ण पटलं. पण काही बदल आपण सुरू केले तर ते कदाचित मोठा इम्पॅक्ट टाकू शकतात. पर्यावरणासाठी मोठ्या पातळीवर काम करणारे कार्यकर्ते तर आहेतच, आपण त्यांना जॉइन होऊ शकतो. शिवाय आपल्या पर्सनल आयुष्यात काही बदल करू शकतो – उदा. उगाच कन्झ्युम न करणं, प्लास्टिक वापर कमी करणं, ते पुन्हा वापरणं, पाणी जपून वापरणं इत्यादी. आय नो, हे फार किरकोळ आहे, पण तरी...ती - सी, संपूर्ण सिस्टिमच नवी झाल्याशिवाय ठोस काही होणार नाही. नाहीतर या मलमपट्ट्या आहेत नुसत्या. साधं लॉजिक प्लास्टिकबंदी घालायची, पण प्रॉडक्शन चालू ठेवायचं हे काय?मी - अनेक इलॉजिकल गोष्टी आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन्सनी भरलेला समाज आहे आपला.ती - एकीकडे नदीची पूजा करायची, दुसरीकडे तिचं गटार करायचं. काय बोलणार!मी - पण तरीही मला अजूनही पावसाचा आवाज ऐकला की छान, शांत वाटतं. काल मध्यरात्रीनंतर कधीतरी मला जाग आली. सहज म्हणून खिडकीजवळ गेलो. वाहनांचे आणि इतर आवाज नव्हते आणि पावसाचा मंद स्वर पडला कानांवर. जणू तो संथ लयीत गाणंच म्हणत असावा. थरारून जायला झालं. किती दिवसांनी असा आवाज ऐकला!ती - खरंय. आदिमानव असल्यापासून आपण पाऊस पाहतोय. त्याच्या मेमरीज अशा डोक्यात, डीएनएमध्ये असणारच आपल्या.मी - मला कुण्या झेन गुरूचं वाक्य आठवलं – बाहेरचा पाऊस थांबवता येत नाही, मनातला गोंगाट थांबवता येतो.ती - हं, छान आहे ऐकायला. पण यात एस्केपिझम आहे, असं नाही का वाटत तुला?.मी - पाहू तसं आहे हे. काहींना तसं वाटू शकतं. पण निसर्ग हा महान गुरू असतो. तो तुम्हाला स्थितप्रज्ञ व्हायला शिकवतो. आता पाऊस बघ, सगळ्यांवर समसमा पडतो. काटेरी झाडावरही आणि फळं देणाऱ्या झाडांवरही. गरिबांच्या घरावरही आणि श्रीमंती राजमहालावरही.ती - म्हणजे उद्याची चिंता करणं फिजूल आहे, वेडेपणा आहे?मी - असं मी म्हणत नाहीये गं. पण बरेचदा अशी काळजी करताना आपण जबाबदार होत नाही, म्हणजे नुसतीच काळजी करत राहतो. त्यासाठी काही करत नाही – जबाबदारी घेत नाही, कृती करत नाही. हाही एक एस्केपिझम नाहीये का?ती - अं... राइट. चिंता करणं योग्य पण चिंतेच्या फोर्सने कृती घडणार नसेल, तर ती मीनिंगलेस होते असं म्हणायचंय का तुला?मी - हो. स्थितप्रज्ञ असणं म्हणजे समतोल किंवा बुद्ध म्हणतो तसं सम्यक असणं. चिंता, काळजी वाटणं नैसर्गिक, पण तेवढंच करत राहिलं तर त्याने डिप्रेशन येतं. तुम्ही नीट विचार करू शकत नाही आणि कृती करण्यापासूनही दूर जाता ना.ती - तुला माहितेय का – मी हा जॉब सोडतेय. पीपलबाबा म्हणून आहेत. झाडं लावतात ते, आजपर्यंत त्यांनी काही कोटी झाडं लावली आहेत. त्यांच्याकडे काम करायला जाणार आहे. त्यांना पत्र लिहिलंय. त्यांना व्हॉलेंटिअर हवेच असतात.मी - ग्रेट. पण घरी सांगितलंस का?ती - हो. डायरेक्ट सांगितलंच – मी असं असं करणार आहे. ऑलरेडी माझ्या आईबाबांनी भरपूर कमावून ठेवलंय रे. त्यात मी भर घालण्यापेक्षा असं काहीतरी एक्स्प्लोअर करायला हवं असं सांगितलं.मी - ऑल द बेस्ट.मला तिचं ज्याम कौतुक वाटलं आणि मीही तिला तिच्या नव्या कामात मदत करणार असं ठरवून टाकलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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