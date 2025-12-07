Small CC car market India : भारतात कमी सीसीच्या गाड्यांचा वाढता ट्रेंड; बजेट, मायलेज आणि आधुनिक फीचर्समुळे मध्यमवर्गीयांचा कल वाढला

सध्याची बाजाराची स्थिती पाहता ग्राहकांचा कल मोठ्या एसयूव्ही आणि अधिक इंजिन क्षमतेच्या वाहनांकडे दिसतो. तरीही कंपन्या मध्यमश्रेणीच्या म्हणजे हजार ते दीड हजार सीसी गाड्यांच्या निर्मितीबाबत अधिक सजग राहताना दिसतात. याचाच एक भाग म्हणजे कॉम्पॅक्ट किंवा हॅचबॅक श्रेणीच्या मोटारीत आलिशान वाहनांनाही टक्कर देणारी आधुनिक फीचर्स मिळत आहेत. वाहतूक कोंडी, मर्यादित पार्किंग स्पेस, किफायतशीर बजेट आणि चांगले मायलेज या सर्व गोष्टींचा विचार करता ‘स्मार्ट आणि प्रॅक्टिकल’ मोटारीचा ट्रेंड ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी सर्वसामान्य कुटुंबांना दुचाकीवरून चारचाकीकडे आणण्यासाठी २००८ मध्ये परवडणारी नॅनो आणली आणि तिची इंजिन क्षमता ६२४ सीसी एवढीच ठेवली होती. परिणामी, तिची किंमत एक लाखापर्यंतच्या आसपास राहिली. तत्कालीन काळात अनेक कुटुंबे एकाच स्कूटरवर तीन ते चार जण प्रवास करताना दिसत होती आणि त्यामुळेच टाटांनी सर्वात स्वस्त, सुरक्षित, कुटुंबासाठी चारचाकी मोटार आणली आणि तिची जोरात चर्चा झाली. .ग्राहकांची हीच मानसिकता लक्षात घेत या श्रेणीतील गाड्यांची निर्मिती अजूनही सुरू असून त्यास प्रतिसादही मिळत आहे. काळानुरूप या श्रेणीतील वाहनांत बदल झाले आणि म्हणूनच ते लोकांच्या पसंतीस पडले. बजेटफ्रेंडली मॉडेल्स फीचर्स, मायलेज व शहरी वापर या सर्व बाबींमध्ये संतुलित असल्यामुळे ग्राहक याकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. या सेगमेंटमधील गाड्यांच्या किमती अंदाजे साडेचार लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि आजमितीला विविध वाहन निर्मात्यांच्या तीसहून जास्त मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. पंधराशेपर्यंतच्या सीसीचा उल्लेख केला तर बाजारात या श्रेणीतील ७० प्रकारच्या आसपास वाहने उपलब्ध आहेत. एकुणातच प्रतिसाद आणि जीएसटी फेरबदलामुळे कंपन्या वाहननिर्मितीच्या रणनीतीत बदल करत आहेत. यापूर्वीच्या वाहनविषयक अहवालात लहान आकारांच्या वाहन विक्रीबाबत भिन्न मते व्यक्त केली जात होेती; मात्र सरकारच्या धोरणामुळे कमी सीसीच्या गाड्यांना सुगीचे दिवस आले. महिला वर्ग, घरातील तरुण मंडळी तसेच निवृत्त मंडळीदेखील लहान आकारांच्या गाड्यांना प्राधान्य देत असल्याने येत्या काळात चित्र सकारात्मक राहू शकते..वाहनाचे वैशिष्ट्यइंजिन क्षमता : १,०००-१,२०० सीसी गाड्यांमध्ये प्रामुख्याने १.० लि. ते १.२ लि. पेट्रोल इंजिनचा वापर केला जातो. या इंजिन्समध्ये तीन सिलिंडर असतात आणि ते वजनाने हलके आणि इंधन कार्यक्षम असतात. कमी इंजिन क्षमतेमुळे हे वाहन शहरी वाहतुकीसाठी योग्य, इंधन बचतीस अनुकूल ठरतात.शक्ती आणि टॉर्क : या वाहनांचे इंजिन ४७ बीएचपी ते ८४ बीएचपीपर्यंत शक्ती निर्माण करतात. टॉर्क ६९ एनएम ते ११४ एनएमदरम्यान असतो आणि ते शहरातून सुरक्षितपणे गाडी नेण्यासाठी पुरेसा आहे.शहरात सुलभ ड्रायव्हिंग : हलक्या वजनाच्या गाड्यांमध्ये शून्य ते ६० किलोमीटर प्रती तास वेग तत्काळ गाठता येतो.ट्रान्समिशन : बहुतांश लोकप्रिय गाड्यांमध्ये पाच-स्पीड मॅन्युअल आणि काही मॉडेल्समध्ये एएमटी उपलब्ध आहे. एएमटीयुक्त वाहने शहरातील वाहतूक कोंडीत नेणे अधिक सोपे ठरते.बाह्य आणि अंतर्गत फीचर्स : वाहनात अंतर्गत आणि बाह्य फीचर्स उपयुक्त असतात. ड्युअल एयरबॅग्स, एबीएस, रियर पार्किंग सेन्सर्स, टचस्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टीम्स, ब्लूटुथ, यूएसबी यांसारख्या सुविधा असतात.आरामदायक सुविधा : एअर कंडिशनिंग, पॉवर विंडोज, इलेक्ट्रिक मिरर यांसारख्या गोष्टी वाहनांत अत्याधुनिकता आणतातच, तसेच आरामदायी सुविधा प्रदान करतात.कमी देखभाल खर्च : कमी सीसीच्या गाड्यांचा सर्व्हिसिंग खर्च कमी असतो. सुटे भाग सहजपणे उपलब्ध होतात. दुर्गम भागातही सुटे भाग मिळण्याची शक्यता अधिक राहते..वाहनांची बलस्थानंभारतातील प्रवासी वाहन बाजारपेठेत हजार ते १४९९ सीसीपर्यंतच्या इंजिन क्षमतेची वाहने एक महत्त्वाचा विभाग मानली जातात. यामध्ये मुख्यतः हॅचबॅक, कॉम्पॅक्ट सेडान आणि लहान एसयूव्हीचे काही मॉडेल्स समाविष्ट होतात. इंजिन क्षमता कमी असूनही तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, इंधन कार्यक्षम आणि कमी खर्च असणारी ही वाहने मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी आदर्श पर्याय ठरतात. मागील काही वर्षांत कंपन्यांनी या सेगमेंटमध्ये इंजिन अभियांत्रिकी, सुरक्षा तंत्रज्ञान, एनव्हीएच नियंत्रण आणि पॉवरट्रेन ऑप्टिमायझेशनमध्ये लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत.एमपीएफआय (Multi-Point Fuel Injection) : इंधन योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी पुरवण्यासाठी प्रत्येक सिलिंडरला स्वतंत्र इंजेक्टर देण्यात येतो. यामुळे इंधन कार्यक्षमता, थ्रॉटल प्रतिसाद आणि उत्सर्जन नियंत्रण सुधारते. शिवाय डीओएचसी (Dual Overhead Camshaft) रचना असते. वॉल्व-टायमिंग अचूक ठेवण्यासाठी दोन स्वतंत्र कमशाफ्टचा वापर होतो. इंजिन लहान असूनही पुरेशी उर्जा मिळवण्यासाठी ‘डीओएचसी’ महत्त्वाचा ठरतो.टर्बोचार्जिंग (काही मॉडेल्समध्ये) : १.० एल टर्बो इंजिनमध्ये टर्बोचार्जरद्वारे अतिरिक्त हवा खेचून टॉर्क आणि पॉवर दोन्ही वाढविण्यात येते. यामुळे कमी क्षमतेचे इंजिन मोठ्या इंजिनसारखे कार्य करते.इडल स्टार्ट स्टॉप (Idle Start-Stop) प्रणाली : ही सिग्नलच्या ठिकाणी किंवा ट्रॅफिकमध्ये तात्पुरता काळासाठी इंजिन बंद करून पुन्हा जलद सुरू करणारी यंत्रणा होय. या सुविधेमुळे इंधन बचतीचे प्रमाण पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढते. ट्रान्समिशन तंत्रज्ञानातही आधुनिकता असून लहान इंजिनसोबत हलक्या व कमी नुकसान देणाऱ्या गिअरबॉक्स प्रणाली या श्रेणीतील वाहनांत मिळते.सुरक्षा तंत्रज्ञान : कमी सीसीतील मोटारी आज सुरक्षिततेत खूपच विकसित झाल्या आहेत. हायस्पीड वॉर्निंग सिस्टीम, आयसोफीक्स चाइल्ड सीट माउंट्स (काही मॉडेल्समध्ये), एनव्हीएच (Noise, Vibration, Harshness) ऑप्टिमायझेश याचा उल्लेख करता येईल. तीन-सिलिंडर इंजिनमुळे साहजिकच एनव्हीएच स्तर जास्त असतो. ते कमी करण्यासाठी कंपन्या विविध मार्ग शोधतात. एक्झॉस्ट रिसोनेटर ट्युनिंग (Exhaust resonator), ऑप्टिमाईज्ड एअर इनटेक सिस्टीम्स आदींमुळे मोटारीचे केबिन शांततेचा अनुभव घेते. इंजिनचा आवाज कमी आणि ड्राइव्हिंग अनुभव अधिक आरामदायी होतो. एअरबॅगची संख्याही पुरेशी असते.इंधन कार्यक्षमता : कमी सीसी इंजिनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मायलेज. सामान्यपणे १.० ते १.२ लिटर पेट्रोल इंजिनचा मायलेज अठरा ते पंचवीस किलोमीटर प्रती लिटर मिळतो. टर्बोचार्ज्ड १.० लिटर इंजिनांचा मायलेज साधारणपणे सतरा ते वीस किलोमीटर प्रती लिटर तर एएमटी मॉडेल्सचा मायलेज मॅन्युअलच्या जवळपासच राहतो. उच्च मायलेज व कमी देखभाल खर्चामुळे हा सेगमेंट मध्यमवर्गीयांसाठी आकर्षक राहतो.आराम व तांत्रिक सुविधा : आजच्या कमी सीसीच्या मोटारीतही वैशिष्ट्यांची कमतरता नाही. टचस्क्रीन इन्फोन्टेंमेंट, अँड्राईड किंवा ॲपल कारप्ले, पॉवर स्टिअरिंग, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, स्टिअरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, अलॉय व्हिल्स, अत्याधुनिक एलईडी आदी सुविधा उपलब्ध राहतात. अलीकडच्या काळात सनरूफ फीचर्सची भर पडली असून ती कमी सीसीच्या वाहनांतही दिसते. त्यामुळे ग्राहकांना कमी बजेटमध्ये हव्या असणाऱ्या सुविधा मिळत आहेत.ॲन्टी-थेफ्ट अलार्म सिस्टीम : एकेकाळी सुरक्षा आणि तांत्रिक सोयी केवळ महागड्या, मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या मोटारीतच असत; परंतु आता लहान आकाराच्या वाहनांमध्येसुद्धा उच्च दर्जाची सुरक्षा आणि स्मार्ट तंत्रज्ञान दिले जात आहे. ॲन्टी-थेफ्ट अलार्म सिस्टीम ही वाहनचोरी रोखण्यासाठीची इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली आहे. वाहनात अनधिकृत प्रवेश झाल्यास किंवा चोरीचा प्रयत्न झाल्यास ही प्रणाली लगेच जोरात सायरन किंवा अलार्म वाजवून सूचना देते आणि वाहन मालकाचे तसेच आसपासच्या लोकांचे लक्ष वेधते.इंजिन इमॉबिलायझर : इंजिन इमॉबिलायझर ही सुरक्षेसाठी वापरली जाणारी चोरीप्रतिबंधक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे. गाडीची मूळ किल्ली वगळता अन्य कोणत्याही डुप्लिकेट किंवा बनावट किंवा जबरदस्तीची किल्ली वापरली गेल्यास इंजिन सुरूच होत नाही.ओबीडी अलर्ट्स किंवा अॅप कनेक्टिव्हिटी : ओबीडी (On-Board Diagnostics) हे वाहनातील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमची माहिती रिअल टाइममध्ये देणारे तंत्रज्ञान आहे. संबंधित माहिती अॅपशी कनेक्ट करून वाहन मालकाला ॲलर्ट दिले जातात..परदेशातील स्थितीयुरोपियन युनियनच्या अनेक देशांमध्ये लहान आकारातील पेट्रोल इंजिन गाड्यांचा वाटा अधिक आहे. उच्च कर आणि उत्सर्जन नियमांमुळे लोक कमी इंजिन क्षमतेच्या मोटारीकडे आकर्षित होताना दिसतात; पण एसयूव्ही आणि मोठ्या गाड्यांचा ट्रेंडदेखील वाढतो आहे आणि त्या किफायतशीर लहान आकाराच्या मोटारीशी स्पर्धा करत आहेत. जपानमध्ये केई कार्स खूप लोकप्रिय आहेत. या लहान आकाराच्या आणि कमी इंजिन क्षमतेच्या गाड्या आहेत. केई कार्सना कर आणि विमा खर्च कमी असतो आणि त्यामुळे शहरातल्या लोकांसाठी हे फायदेशीर वाहन आहे. त्याची इंजिन क्षमता साधारणपणे ६६० सीसीपेक्षा जास्त नसते. केई मोटार केवळ सेदान किंवा हॅचबॅक नाही, तर मिनी-व्हॅन, मिनी-ट्रक किंवा मिनी-वॅन मॉडेल्सदेखील असतात. अमेरिकेत मात्र छोट्या गाड्यांचा बाजारातील वाटा खूप कमी आहे. तेथे जादा क्षमता असलेल्या मोटारीचा ट्रेंड आहे.लहान आकाराच्या इलेक्ट्रिक गाड्यायुरोपमध्ये लहान आकारातील ईव्ही मॉडेल्स वाढत्या प्रमाणात येत आहेत; युरोपमध्ये लहान आकारातील ईव्ही मॉडेल्स वाढत्या प्रमाणात येत आहेत; पण मोठ्या ईव्ही एसयूव्हीदेखील लोकप्रिय आहेत. साहजिकच ईव्ही क्षेत्रातही लहान आणि मोठ्या गाड्यांची दोन्ही मागणी आहे. थोडक्यात युरोप आणि जपानमध्ये कमी सीसी गाड्यांची मागणी तुलनेने जास्त आहे. तर अमेरिकेत लोक मोठ्या गाड्या आणि इंजिनला प्राधान्य देतात. ईव्हीच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे लहान इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्येदेखील स्तर वाढतो आहे; पण एसयूव्ही-ईव्हीदेखील बाजाराचा वाटा वाढवत आहेत..कोणतीही व्यक्ती भोजनाची सुरुवात मोठा घास घेऊन करत नाही. मग राहण्याचा मुद्दा आला तर सुरुवातीला वन आर के, नंतर वन बीएच के आणि कष्टाच्या बळावर थ्री-फोर बीएचकेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. हीच मात्रा वाहनांनादेखील लागू पडते. सुरुवातीला बजेट फ्रेंडली मोटार, नंतर एसयूव्ही आणि नंतर आलिशान वाहनांपर्यंत पोहोचतो. एकंदरीत आजघडीला आलिशान वाहनातून फिरणाऱ्या व्यक्तीने कधीकाळी मिनी मोटारीतूनच मोठी स्वप्ने पाहिलेली असतात. म्हणून कमी आकाराची, कमी सीसी आणि इंजिनच्या मोटारीची चाके कधीही थांबणार नाहीत. करिअरची नव्याने सुरुवात करणारा आणि चारचाकी चालवण्याची इच्छा बाळगून असणाऱ्या व्यक्तीचा पहिला गिअर कमी सीसीच्या चारचाकी वाहनांतूनच पडलेला असतो. 