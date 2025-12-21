Luxury Convertible Cars : लक्झरी कन्व्हर्टेबल कार्स; स्टाइल आणि रोमांचकारी अनुभवाचे प्रतीक

हौसेला मोल नाही, असे म्हणतात. हौसेखातर महागड्या वस्तू खरेदी करणाऱ्यांची संख्या जगात कमी नाही. अशावेळी कन्व्हर्टेबल मोटारीची खरेदी ही प्रामुख्याने गरजेतून नाही, तर छंद, आवडीतून होताना दिसते. कन्व्हर्टेबल कार म्हणजे खुल्या आकाशाखाली वाऱ्याचा आनंद देणारी एक वेगळीच मोटार संस्कृती. आज या मोटारी सुरक्षित, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि लक्झरी वैशिष्ट्ययुक्त आहेत; पण त्याचा इतिहास चढउताराचा राहिला आहे. किमतीचा विचार केल्यास संबंधित कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ढोबळमानाने कन्व्हर्टेबल मोटारीच्या किमती साधारणपणे पन्नास लाख रुपयांपासून सुरू होतात आणि त्याची कमाल किंमत सुमारे पाच कोटी रुपयांपर्यंत राहू शकते.जगभरातील मोटारप्रेमींसाठी कन्व्हर्टेबल कार आकर्षणाचा विषय आहे. भारतात या श्रेणीतील मोटारी कमी दिसत असल्या, तरी लक्झरी सेगमेंटमध्ये त्यांची मागणी आहे. एकप्रकारे कन्व्हर्टेबल कार म्हणजे स्टाइल, रोमांचकारी अनुभव आणि आलिशान जीवनशैलीचे सुंदर मिश्रण. भविष्यात तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अधिक आकर्षक आणि पर्यावरणपूरक कन्व्हर्टेबल मॉडेल्स जगभरातच नाही तर भारतातही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने कन्व्हर्टेबल मोटार बहुतांशवेळा हिंदी चित्रपटांतूनच दिसतात. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, धूम-२, बंटी और बबली या अलीकडच्या काळातील चित्रपटाबरोबरच अगदी जुन्या चित्रपटांचा उल्लेख केला, तर फिरोजखान यांच्या बहुतांश चित्रपटांत कन्व्हर्टेबल मोटार पाहावयास मिळाल्या. राजेश खन्ना यांनी दार्जिलिंगच्या घाटात शर्मिला टागोर यांना ‘मेरे सपनो की रानी’ म्हणत साद घातली, तर मोकळ्या जीपमधूनच. चित्रपटातील व्यक्तीरेखा श्रीमंत दिसावी या हेतूने कन्व्हर्टेबल मोटारीचा वापर केला गेला. प्रत्यक्षातही आलिशान जीवनशैलीचे प्रतीक असणाऱ्या कन्व्हर्टेबल मोटारी सरसकट दिसत नाहीत. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना खुल्या आणि निरभ्र आकाशाचे दर्शन घडविणाऱ्या मोटारीविषयी अप्रुप वाटणे स्वाभाविक आहे. .कन्व्हर्टेबल मोटार घेणे काहींसाठी आटोक्यात सोपे असले तरी त्याचा वापर आणि सांभाळ करण्यासंदर्भात बरीच काळजी घ्यावी लागते. भारतात खुल्या मोटारीचा प्रवास अन्य मोटारींप्रमाणे दिसत नाही. परदेशातील नागरिक मात्र कन्व्हर्टेबल मोटारीला प्राधान्य देतात. कन्व्हर्टेबल कार फोल्डिंग छतासह येतात. गरजेनुसार छत हे पूर्णपणे खुले किंवा बंद करता येते. यासाठी मॅन्युअली किंवा इलेक्ट्रिक मोटरचा वापर केला जातो. ब्रिटिशांच्या काळात कन्व्हर्टेबल मोटारीच्या दोन संकल्पना रुजल्या होत्या. पहिली म्हणजे रोडस्टर आणि दुसरी म्हणजे ड्रॉपहेड कुपे. रोडस्टर ही अत्यंत साधी, हलकी आणि स्पोर्ट्स-केंद्रित कार. यामध्ये कॅनव्हासचे साइड कर्टन्स असत. काचेच्या रोल-अप खिडक्यांऐवजी प्राथमिक स्वरूपातील तंबूसदृश पडदे असायचे. मोटारीचे छत हाताने काढावे लागायचे, जणू एखादा तंबू उभारत आहोत, असा भास होतो. ड्रॉपहेड कुपे ही रोडस्टरपेक्षा अधिक आरामदायी आणि सुसज्ज. दर्जेदार इंटिरियर, मऊ आसन आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव या मोटारीतून मिळतो. पूर्वीच्या काळात पावसाळ्यात कन्व्हर्टेबल मोटार चालविणे त्रासदायक ठरायचे. कालांतराने त्यात सुधारणा करण्यात आली. बाल्यावस्थेतील या दोन मॉडेल्समधूनच पुढे आधुनिक कन्व्हर्टेबलची पायाभरणी झाली.इतिहासदुसऱ्या महायुद्धानंतर, विशेषतः १९५० आणि १९६० च्या दशकात, कन्व्हर्टेबल मोटारींची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली. ही वाढ प्रामुख्याने अमेरिकेत दिसून आली. युरोपमधून निर्यात होणाऱ्या लहान स्पोर्ट्स कार (रोडस्टर्स) अमेरिकन बाजारात पोहोचल्या. युद्धकाळात युरोपमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकन सैनिकांना या खुल्या छताच्या कारचा अनुभव आवडला होता आणि युद्धानंतर तोच आकर्षण सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचले. परिणामी, या मोटारी स्टाइल, स्वातंत्र्य आणि समृद्धीचे प्रतीक बनल्या. साहजिकच लोकांचा कल पाहता अनेक निर्माता कंपन्यांनी कन्व्हर्टेबल बॉडी स्टाइलमध्ये मोटार तयार करण्यास सुरुवात केली. .यात काही कॉम्पॅक्ट, काही लक्झरी व स्पोर्ट्स श्रेणीतील होते. १९५७-५९ मध्ये ‘फोर्ड फेअरलेन’ ५०० स्कायलायनर ही जगातील पहिली ‘रे्ट्रॅक्टेबल हार्डटॉप’ कन्व्हर्टेबल मास-प्रॉडक्शन मोटार म्हणून नावारुपास आली. यात छप्पर स्वतः बाहेर येत पुढच्या भागात फिट होत असे. तत्कालीन काळात कन्व्हर्टेबल कार ‘स्टाइल, लक्झरी आणि स्पोर्ट्स जीवनशैलीचे प्रतीक होत्या; मात्र १९६० च्या मध्यपासून १९७० च्या सुरुवातीपर्यंत कन्व्हर्टेबल मोटारीचा बाजारातील वाटा कमी होऊ लागला. १९६०-६६ दरम्यान त्यांचा वाटा सुमारे सहा टक्के होता; पण पुढील काही वर्षांत तो एक टक्का किंवा त्याहूनही कमी झाला. त्यामागे अनेक कारणे सांगितली गेली. फॅब्रिक टॉप्सच्या वापरामुळे येणाऱ्या समस्या (पाऊस, धूळ, आवाज) दिसू लागल्या, मोटारीच्या सुरक्षिततेबाबत वाढती जागरूकता आणि वातानुकूलितची वाढती गरज, सनरूफ किंवा मूनरूफ यांसारख्या पर्यायांचा वाढता उपयोग. या कारणांमुळे बंदिस्त मोटार अधिक सोयीस्कर वाटू लागल्या. यादरम्यान, राल्फ नेडर यांचे पुस्तक ‘अनसेफ ॲट एनी स्पीड’ मुळे वाहन सुरक्षेवरून मोठी चर्चा सुरू झाली. १९६६ मध्ये नॅशनल ट्रॅफिक ॲंड मोटर व्हेईकल्स सेफ्टी ॲक्ट लागू झाला आणि अनेकांना वाटू लागले की कन्व्हर्टेबल आता पूर्णपणे बंद होतील. परिणामी १९७० नंतर अनेक उत्पादकांनी कन्व्हर्टेबल बॉडी स्टाइल कमी केली; काहींनी ती पूर्णपणे बंद केली. १९७६ मध्ये कॅडिलॅकने ‘Bicentennial Edition’ ‘Eldorado’चे अनावरण करताना सांगितले, की ही कदाचित शेवटची ड्रॉप-टॉप कार असेल. तत्कालिन काळात अन्य कंपन्यांनीही कन्व्हर्टेबलचे उत्पादन कमी केले. त्यामुळे काही काळ बाजारात कन्व्हर्टेबल असून नसल्यासारख्याच होत्या. अचानक १९८०च्या प्रारंभी कन्व्हर्टेबल पुन्हा बाजारात दिसू लागल्या. ग्राहकांत खुल्या हवेचा आनंद घेण्याची इच्छा कायम असल्याने हा सेगमेंट पुन्हा जोरात परतला. तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे या मोटारीबाबत सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढली आणि कंपन्यांनी कन्व्हर्टेबल्सचा पुन्हा आपला एक महत्त्वाचा प्रीमियम विभाग बनवला. आजच्या कन्व्हर्टेबल कार तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम आहेत. शांत, हवाबंद आणि टिकाऊ असे त्याचे स्वरुप दिसून येते. तसेच बंद असताना पारंपरिक हार्डटॉपइतकेच दणकटपणा मिळतो आणि पावसापासून सुरक्षितता मिळते. पूर्वीच्या तुलनेत कन्व्हर्टेबल मोटारीची सुरक्षा अनेक पटीने वाढलेली आहे. कन्व्हर्टेबल कार आता वर्षभर चालवता येणाऱ्या बनल्या आहेत. १९८९ मध्ये Mazda MX-५ (मियाटा) या कन्व्हर्टेबलने लोकांना पुनश्च लोकप्रियतेकडे वळवले. कारण ती हलकी, विश्वसनीय, मजेदार ड्रायव्हिंगसाठी योग्य स्पोर्ट्स कार होती. नंतर अनेक ब्रँड्सनी कन्व्हर्टेबल मॉडेल्स बाजारात आणल्या. यापैकी काही आधुनिक हार्ड-टॉप कन्व्हर्टेबलही होत्या. ज्यात छप्पर फोल्ड होते आणि बंद कारप्रमाणे सुरक्षितता आणि आरामदायी अनुभव मिळतो.भारतात कन्व्हर्टेबल कारचे प्रमाण कमीभारतात तार्किक मोटारीची मागणी, हवामानातील अतिउष्णता, पावसाळा आणि धूळ यामुळे कन्व्हर्टेबल कार मुख्य प्रवाहात येण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र लक्झरी सेगमेंटमध्ये तरुण वर्ग आणि सेलिब्रिटींमध्ये यांची मागणी कायम राहील. ईव्ही कन्व्हर्टेबल भारतात लॉन्च झाले, तर उच्चभ्रू समूहासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल. शिवाय आपल्याकडे सुरक्षित पार्किंगचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. कन्व्हर्टेबल कार खरेदी करणारा व्यक्ती पार्किंगबाबत सजग राहीलच, परंतु प्रत्येक ठिकाणी घरासारखी सुरक्षितता मिळतेच असे नाही. शिवाय बारामाही सरसकट वापरण्यावर मर्यादा असल्याने कन्व्हर्टेबल मोटारचा कल दिसत नाही. जागतिक बाजारपेठेतील अंदाज पाहिला तर कन्व्हर्टेबल कार बाजार संथ गतीने पण स्थिर राहील, असे दिसते.२०३० नंतर लक्झरी इलेक्ट्रिक कन्व्हर्टेबल या लहान पण आकर्षक बाजाराचा हिस्सा होऊ शकतात. त्याचवेळी एसयूव्ही-कुपे आणि कन्व्हर्टेबल अशी हायब्रीड संकल्पना लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. कन्व्हर्टेबल कारचे भवितव्य मुख्य प्रवाहात नसले तरी स्टाइल, लक्झरी आणि ड्रायव्हिंग थ्रिलचा अनुभव घेणाऱ्यांच्या मनात त्याला विशेष स्थान राहिल. इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानामुळे कन्व्हर्टेबल सेगमेंटचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे.कन्व्हर्टेबल कारचे सध्याचे ट्रेंडजगभरातील एकूण ऑटोमोबाईल विक्रीत कन्व्हर्टेबल मोटारीचा वाटा फारसा नाही. एसयूव्ही, इलेक्ट्रिक आणि तार्किक पातळीवर कौटुंबिक मोटारीकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याने कन्व्हर्टेबल कार मर्यादित राहिल्या आहेत. बीएमडब्लू झेड फोर, पोर्श ९११, Cabriolet, मर्सिडिझ सी क्लास कॅब्रियो यांसारखी मॉडेल्स बाजारात उपलब्ध असले तरी त्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा कमी आहे. अर्थात कन्व्हर्टेबल कार म्हणजे फक्त स्पोर्टी दोन-सीटरच असा गैरसमज आता मागे पडत आहे. चार-आसनी कन्व्हर्टेबल मॉडेल्स स्टाइल, आराम, उपयुक्तता आणि कुटुंबाची गरज यांचा सुंदर संगम घडवणाऱ्या आहेत. दोन-आसनी कन्व्हर्टेबल जिथे वैयक्तिक आणि रोमांचक ड्रायव्हिंग अनुभव देतात, तिथे चार-सीटर कन्व्हर्टेबबल्स जीवनशैली, प्रवास आणि कुटुंबाचा विचार करून एक परिपूर्ण पर्याय देतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या कन्व्हर्टेबल मोटारीच्या इंजिन आणि परफॉर्मन्सचा विचार केला, तर या मोटारी पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायात येतात. स्मूथ ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह असणारी कन्व्हर्टेबल आरामदायी आणि सहजगत्या हाताळण्याजोगी आहे..‘गोल्डमन सॅक्स’चा दृष्टिकोनजागतिक वाहन उद्योगात कन्व्हर्टेबल कार हा सेगमेंट नेहमीच मर्यादित, पण प्रीमियम स्वरूपाचा राहिला आहे. छत नसणारी वाहने मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी नसली, तरी ब्रँड प्रतिमा, लक्झरी अनुभव आणि ग्राहकांच्या भावनिक जोडीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे अमेरिकेची वित्तीय सेवा कंपनी ‘गोल्डमन सॅक्स’चे वाहन क्षेत्रातील विश्लेषक नमूद करतात. विश्लेषकांच्या निरीक्षणानुसार, या मोटारीला मागणी प्रामुख्याने उत्तर अमेरिका, युरोप, काही आशियाई प्रीमियम बाजारांपुरती मर्यादित आहे. हवामान, रस्त्यांची स्थिती आणि जीवनशैली यांचा या सेगमेंटवर थेट परिणाम होतो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या युगात कन्व्हर्टेबल मोटारीसाठी तांत्रिक आव्हाने वाढली आहेत, पण त्याचवेळी नवीन रचनेबाबतच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. बॅटरीचे वजन, संरचनात्मक दणकटपणा आणि मायलेज यामुळे इलेक्ट्रिक कन्व्हर्टेबलचा विकास खर्चिक ठरतो. त्यामुळे बहुतांश उत्पादक अजूनही मर्यादित मॉडेल्सवरच भर देताना दिसतात. गोल्डमन सॅक्सच्या निरीक्षणानुसार, भारतासारख्या देशांत कन्व्हर्टेबल कार प्रतीकात्मक स्वरूपात राहतील.(संदर्भ : विविध संकेतस्थळातील माहितीचा आधार) 