Premium|Dadasaheb Phalke Biography: दादासाहेब फाळके: भारतीय सिनेमाचे जनक आणि त्यांच्या जीवनाचा शोध

Dadasaheb Phalke Biography: दादासाहेब फाळके: भारतीय सिनेमाचे जनक आणि त्यांच्या जीवनाचा शोध

Indian cinema history: भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक Dadasaheb Phalke यांच्या जीवनाचा शोध त्यांच्या वंशजांकडून घेत Kamal Swaroop यांनी ‘Phalke's Children’ हा लघुपट साकारला. फाळकेंच्या संघर्षमय प्रवासाची आणि विस्मृतीत गेलेल्या वारशाची अमूर्त शैलीत मांडणी करणारा हा महत्त्वपूर्ण माहितीपट ठरतो.
भारतीय सिनेमाचा उगम आणि इतिहास दादासाहेब फाळके या नावाशी निगडित आहे. पुण्यात एफटीआयमध्ये दिग्दर्शनाचं प्रशिक्षण घेतलेल्या कमल स्वरूप यांनी चित्रपटसृष्टीतील या युगकर्त्या माणसाच्या जीवनाचा त्यांच्या वंशजांकडून शोध घेतला. त्यावर त्यांनी १९९४ मध्ये फिल्म्स डिव्हिजनसाठी लघुपट बनवला ‘फाळकेज चिल्ड्रेन.’

