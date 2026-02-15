Premium|Dadasaheb Phalke Biography: दादासाहेब फाळके: भारतीय सिनेमाचे जनक आणि त्यांच्या जीवनाचा शोध

प्रभा जोशी, saptrang@esakal.comभारतीय सिनेमाचा उगम आणि इतिहास दादासाहेब फाळके या नावाशी निगडित आहे. पुण्यात एफटीआयमध्ये दिग्दर्शनाचं प्रशिक्षण घेतलेल्या कमल स्वरूप यांनी चित्रपटसृष्टीतील या युगकर्त्या माणसाच्या जीवनाचा त्यांच्या वंशजांकडून शोध घेतला. त्यावर त्यांनी १९९४ मध्ये फिल्म्स डिव्हिजनसाठी लघुपट बनवला ‘फाळकेज चिल्ड्रेन.’.लता मंगेशकर यांनी गायलेलं आणि पी. सावळाराम यांनी लिहिलेलं ‘कल्पवृक्ष कन्येसाठी लावूनिया बाबा गेला’ हे भावगीत मराठी घरात सुपरिचित आहे.तुम्ही गेला आणिक तुमच्या देवपण नावा आलेसप्तस्वर्ग चालत येता थोरपण तुमचे कळलेअत्यंत गाजलेल्या या मराठी गाण्याच्या कडव्यातील ही मार्मिक ओळ मला अजून एका महान कर्तृत्ववान मराठी माणसाच्या संदर्भात आठवते.भारतीय सिनेमा उद्योगाचा देशात आणि जगभरात पसरलेला प्रचंड व्याप, कोट्यवधी रुपयांचं अर्थकारण आणि आपल्या चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांचं ध्येयवेडाने प्रेरित झालेलं खडतर जीवनचरित्र याचा जर मेळ घातला तर गाण्यातली वरची ओळ इथेही किती खरी आहे ते जाणवतं..Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय.१६ फेब्रुवारी हा दादासाहेब फाळकेंचा स्मृतिदिन. भारतीय सिनेमाचा उगम आणि इतिहास धुंडीराज गोविंद ऊर्फ दादासाहेब फाळके या नावाशी निगडित आहे. दादासाहेब फाळके हे नाव आज सगळ्यांना माहिती असलं तरी शंभर वर्षांपूर्वी फाळकेंच्या हयातीत त्यांची उपेक्षा आणि आयुष्यभर वणवण झाली, हे दुर्दैवी सत्य आहे.पुण्यात फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये दिग्दर्शनाचं प्रशिक्षण घेतलेल्या कमल स्वरूप यांना चित्रपटसृष्टीतील या युगकर्त्या माणसाच्या जीवनाचा, त्यांच्या वंशजांकडून शोध घ्यावासा वाटला. हा शोध घेऊन त्यांनी १९९४ मध्ये फिल्म्स डिव्हिजनसाठी लघुपट बनवला ‘फाळकेज चिल्ड्रेन.’ फाळकेंची जीवनगाथा सांगताना इथे दिग्दर्शकांनी काहीसा अमूर्त शैलीचा वापर केला आहे, त्यामुळे लघुपटाचा एक वेगळा परिणाम होतो.फाळकेंच्या कामाची, त्यांनी काढलेल्या चित्रपटांची जंत्री न देता हा लघुपट मुख्यतः त्यांच्या हयात असलेल्या दोन वृद्ध मुलांच्या हकिकती आणि स्मरणं ऐकवतो. या आठवणींना फाळकेंचे विविध फोटो, त्यांच्या नाशिकमधल्या घराचे, सिनेमा चित्रीकरणाचे फोटो तसंच त्यांच्या चित्रपटातील निवडक दृश्य याची जोड मिळते..Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव.लघुपटाच्या सुरुवातीला त्र्यंबकेश्वर नाशिक इथे गोदावरी नदीचा प्रवाह, किनाऱ्यावरील मंदिरं आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर फाळकेंच्या कन्या मंदाकिनी आठवले यांच्या आवाजात फाळके कुटुंबाचा जुना इतिहास ऐकू येऊ लागतो. मंदाकिनी यांच्या मराठीतल्या निवेदनामागे त्याचा अनुवाद करणारं इंग्रजी निवेदन सुपर इम्पोज होतं. जुने कौटुंबिक फोटो दिसतात. मंदाकिनी यांच्याच आवाजात कुटुंब सदस्यांची ओळख करून दिली जाते. त्यात दादासाहेब फाळके यांचा मुलगा आणि मंदाकिनी यांचा लहान भाऊ प्रभाकर याचं नाव येतं आणि घरात कॉटवर झोपलेले वृद्ध प्रभाकर फाळके आठवणी सांगताना दिसतात. मुलं लहान असताना फाळके राहायचे त्या नदीकाठच्या बंगल्याचं वर्णन आणि बंगला दिसतो. वृद्ध मंदाकिनी त्या परिसरात फेरफटका मारताना दिसतात. मंदाकिनी आणि प्रभाकर आलटून-पालटून वडिलांच्या आठवणी सांगतात आणि दादासाहेब फाळके यांचा अनेक चढ-उतार असलेल्या जीवनपटाचे कवडसे दिसू लागतात. पडद्यावर फाळकेंच्या सिनेमातले क्षण जिवंत होतात.दिग्दर्शक कमल स्वरूप यांनी फाळकेंना प्रत्यक्ष पाहिलेली, त्यांच्याबरोबर काम केलेली अजून एक व्यक्ती इथे पडद्यावर भेटवली आहे. त्या आहेत कमलाबाई गोखले. भारतीय सिनेमाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातील अभिनेत्री. फाळकेंच्या ‘भस्मासुर मोहिनी’ या दुसऱ्याच मूकपटात त्यांनी मोहिनीची भूमिका केली होती. फाळके कसं काम करून घ्यायचे, ते इथे कमलाबाई अगदी वार्धक्यातही अगदी साभिनय दाखवतात..भारतीय चित्रपट उद्योगाचा श्रीगणेशा करण्याआधी फाळकेंनी जेजे कला महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं होतं. मुद्रण कला, छायाचित्रण, जादू विद्या असं विविध विषयात प्रावीण्य मिळवलं होतं. अनेक परिश्रमनांतर फाळकेंनी जेव्हा चित्रपट बनवला, तो भारतीय पौराणिक परंपरेला धरून होता. आपल्या पूर्ण कारकिर्दीत फाळकेंनी पौराणिक कथांवरच चित्रपट बनवले. त्याचेच अंश लघुपटात घेतले आहेत.शंभर वर्षांपूर्वी जेव्हा चित्रपटात काम करायला कुणी सहसा तयार होत नसे तेव्हा फाळकेंनी प्रसंगी आपल्या मुलांकडून भूमिका करून घेतल्या. ‘कालिया मर्दन’ या फाळकेंच्या गाजलेल्या चित्रपटात बालवयातील मंदाकिनी आठवलेंनी कृष्णाची मुख्य भूमिका केली होती. लघुपटात मंदाकिनी ‘कालिया मर्दन’ चित्रीकरणाच्या आठवणी सांगतात. त्यांनी रंगवलेला बालवयातील कृष्ण, गोकुळ, यमुनेच्या पात्रातील अजस्र कालिया सगळं पडद्यावर दिसतं.याच काळात तत्त्वनिष्ठ दादासाहेबांचे भागीदारांबरोबर मतभेद होतात आणि ते सगळं सोडून कुटुंबासहीत दूर काशीला निघून जातात. तिथे दीड वर्षं राहतात. रंगभूमी नावाचं मोठं नाटक लिहितात; परत महाराष्ट्रात येऊन त्याचे प्रयोगही करतात. त्यासाठी फिरता रंगमंच बनवतात. मंदाकिनी यांच्या निवेदनातून हा प्रवास डोळ्यासमोर उभा राहतो. दादासाहेब फाळके या हरहुन्नरी माणसाची गाथा ऐकता पाहताना अवाक् होण्याचे क्षण वारंवार येतात..१९३५मध्ये दादासाहेब कोल्हापूरच्या महाराजांचं आमंत्रण स्वीकारून तिथे जातात. ‘गंगावतरण’ चित्रपट तिथे बनतो; पण तोपर्यंत बोलपटांचं आगमन होतं. काळ बदलतो. दादासाहेबांच्या आयुष्यातील उतरतं पर्व सुरू होतं आणि ते अतिशय दुख:द असतं.वृद्ध प्रभाकर फाळके पुण्यात झालेल्या त्यांच्या छोट्या भावाच्या मृत्यूची, दादासाहेबांवर ओढवलेल्या भीषण आर्थिक संकटाची करुण हकिकत सांगतात, तेव्हा काळजाला घरं पडतात. या कठीण प्रसंगात अंथरुणाला खिळलेल्या दादासाहेबांना व्ही. शांताराम आणि प्रभातमधले भागीदार मदत करतात. मदतनिधीमधून अखेर नाशिकला हिंद सिने जनकाश्रम ही दादासाहेबांची वास्तू उभी राहते. तिथेच दादासाहेब अखेरचा श्वास घेतात. लघुपटातला हा भाग त्याच वास्तूत प्रभाकर फाळकेंच्या निवेदनातून येतो आणि दुर्दैवाने ते ही वार्धक्याने अंथरुणाला खिळलेले दिसतात.दिग्दर्शक कमल स्वरूप यांनी अत्यंत वेगळ्या शैलीत इथे दादासाहेब फाळकेंची जीवनगाथा मांडली आहे. हा प्रवास फाळकेंच्या मुलांनी सांगितल्यामुळे तो निर्विवादपणे सत्याला धरून आहे. फाळकेंच्या असामान्य चारित्र्याने दिग्दर्शक कमल स्वरूप यांना अक्षरशः भारून टाकलं. या लघुपटानंतर पुढच्या काही वर्षात त्यांनी फिल्म्स डिव्हिजनसाठीच दादासाहेब फाळके या एकाच विषयावर दोन मोठे लघुपट बनवले. ट्रेसिंग फाळके आणि रंगभूमी अशा शीर्षकाचे हे दोन लघुपट आहेत. दोन्ही लघुपट अमूर्त शैलीत चित्रित केले आहेत.खरं तर दादासाहेब फाळके या आद्य आणि महान माणसाच्या चारित्रावर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील मुख्य प्रवाहातील निर्माता दिग्दर्शकांनी चित्रपट काढून आदरांजली वाहिली पाहिजे. हे अद्याप घडलं नाही, याची खंत वाटते.(लेखिका आकाशवाणीच्या माजी निर्मात्या आणि संगीत अभ्यासक आहेत.)लघुपट : फाळकेज चिल्ड्रेनदिग्दर्शक : कमल स्वरूपअवधी : २० मिनिटेनिर्माता : फिल्म्स डिव्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 