Dalit Files Novel by Sharankumar Limbale : ‘दलित फाइल्स’मध्ये जातीय अन्यायाच्या जखमा आणि शिक्षणासाठीचा संघर्ष कसा मांडला?

प्रा. डॉ. विजयकुमार खंदारे - saptarang@esakal.comदलित फाइल्स’ ही शरणकुमार लिंबाळे यांची नवी कादंबरी प्रकाशित झाली आहे. ‘काश्मिर फाइल्स’, ‘केरळ फाईल्स’, ‘बंगाल फाइल्स’, ‘गुजरात फाइल्स’ अशी शीर्षके आपल्या परिचयाची आहेत. ‘दलित फाइल्स’ शीर्षक या शृंखलेतलेच आहे. यामध्ये अन्यायकारक घटना न्यायाची प्रतीक्षा करत धूळ खात पडलेल्या दिसतात. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या वेळी पोचीराम कांबळे यांचा झालेला खून असो, भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी हत्याकांड असो, दलित पँथर व शिवसेना यांच्यात झालेली परळी येथील जातीय दंगल असो किंवा राजस्थानमधील सवर्ण शिक्षकाने पिण्याचे पाणी विटाळले म्हणून दलित विद्यार्थ्याचा केलेला खून असो अशा घटना निवडून ‘दलित फाइल्स’ ही कादंबरी लिहिली आहे. ‘दलित पँथर’ या चळवळीतल्या एका कार्यकर्त्याच्या मानसिकतेची आणि त्याच्या जीवनातील फरफटीचे चित्रण करणारी ही कादंबरी आहे. .Premium|Himalyan Glacier System : हाम्टा हिमनदी; हिमालयातील दोन वेगळ्या जगांना जोडणारा बर्फाचा पूल.कादंबरीचा नायक निंग्या हा तरुण आहे. तो प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेऊ लागतो. त्यामुळे गावात तणाव निर्माण होतो. निंग्याने शिक्षण घेऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. असे असतानाही निंग्या दहावीपर्यंत शिक्षण घेतो. त्याच्या घरावर हल्ला होतो. तो गाव आणि शिक्षण सोडून जातो. शिक्षण सुटल्यानंतर तो मिळेल ते काम करून जगण्याचा प्रयत्न करतो. निंग्याच्या शिक्षणाची फरफट या कादंबरीत चित्रित झालेली आहे. बनसोडे या शिक्षकाची होरपळ कादंबरीत अत्यंत भेदकपणे व्यक्त झालेली आहे. बनसोडे सरांना मुख्याध्यापक होण्यापासून रोखले जाते आणि अनुभव नसलेल्या विद्याधरला मुख्याध्यापक पदाचा मान मिळतो. बनसोडे सरांना १५ ऑगस्ट रोजी प्रशालेमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवण्यापासूनही रोखले जाते. असे कित्येक प्रसंग वाचायला मिळतात.कादंबरीमध्ये दलित जीवनातील संघर्ष, अगतिकता आणि जगण्यासाठी केलेली धडपड व्यक्त झालेली आहे. सामान्य जीवन जगणाऱ्या अतिसामान्य स्त्रियांची घालमेलही प्रकट झालेली आहे. निंग्याची आई माया, तसेच कलावती, तारामती, संगीता स्वामी, नीलम, सुरेखा, सारिका आणि सुनंदा अशा इतर अनेक स्त्रियांच्या व्यथा कादंबरीत प्रकट झालेल्या दिसतात. ही कादंबरी अनेक वेळा तरल वर्णने, प्रेम आणि आसक्ती अशा वर्णनांमुळे ‘रोमँटिक’ झाल्यासारखी वाटते..दलित, स्त्रियां यांच्याबरोबरच अनेक सवर्ण व्यक्तीरेखाही अत्यंत प्रभावीपणे रेखाटलेल्या आहेत. सांगवी गावातील सरपंच दलितांच्या बाजूने दिसतो. तर याच गावातील सावळाराम हा जातीयवादी आणि खुनशी प्रवृत्तीचा असतो. मुकुंदराव या भटजीची पत्नी गुरूमाता दलित मुलगा विहिरीत पडेल, म्हणून त्याचे प्राण वाचवते. याच गुरूमातेचा मुलगा विद्याधर हा पिण्याचे पाणी विटाळले म्हणून आपल्या दलित विद्यार्थ्याच्या खून करतो. अशा अनेक प्रसंगातून सामाजिक ताणतणावाची आणि जातीय व्यवस्थेमुळे प्रेरित झालेल्या जटील मानसिकतेचे चित्रण लेखकाने प्रभावीपणे केले आहे. आजवरच्या दलित साहित्यामध्ये दलित पात्राच्या तोंडून वेदना आणि विद्रोह प्रकट झालेला दिसत असेल, पण या कादंबरीत सवर्ण पात्रांच्या माध्यमातून लेखकाने विद्रोहाचा स्वर प्रकट केलेला दिसतो.कादंबरीतील सावकाराची सून सुनंदा ही सवर्ण व्यक्तिरेखादेखील प्रभावीपणे चित्रित केलेली आहे. सुनंदा म्हणते, ‘‘प्रश्न प्रेमाने सुटू शकतात. बाबासाहेब फक्त तुम्हालाच कळले, असं नाही रे! मीही दलित साहित्य वाचलंय. तुमच्या डोक्यात सवर्णाची जी क्रूर प्रतिमा आहे, ती तशी नाही. सवर्ण समाज बदललाय. त्यांना समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेचं महत्त्व कळतंय. जातीव्यवस्था हीदेखील एक गुन्ह्याचा सापळा आहे. तुमच्या विद्रोहाने हा सापळा खिळखिळा होण्याऐवजी मजबूत व्हायला नको.’’लिंबाळे यांच्या सर्व कादंबऱ्यांमधून वैचारिक चर्चा वाचायला मिळतात, ही कादंबरीही त्याला अपवाद नाही. त्यांची भाषा आक्रमक आणि आकर्षक आहे. कादंबरीचा नायक निंग्या हा कवी आहे. त्याची व्यक्तिरेखा नामदेव ढसाळांवर बेतल्यासाखी वाटते. परंतु, अशी तुलना करता येत नाही. ही कादंबरी म्हणजे, दलित इतिहासाचे अस्तित्व आणि अस्मितेच्या गाथा कथन करणारी कलाकृती आहे.पुस्तक : दलित फाइल्सलेखक : डॉ. शरणकुमार लिंबाळेप्रकाशक : दिलीपराज प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २७६, मूल्य : ५०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.