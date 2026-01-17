New Marathi book : माणसाचे भावविश्व उलगडणाऱ्या कथा

प्राची गावस्करमाणसाच्या मनाचा थांग लागणे सर्वांत कठीण असते असे म्हणतात. प्रत्येक माणूस वेगळा असतो, त्यामुळे एका विशिष्ट परिस्थितीत कोण कसे वागेल, हे सांगणे अवघड असते. अनेकदा आपण एखाद्या माणसाबाबत काही आडाखे बांधलेले असतात किंवा त्याच्या वर्तनावरून त्याच्या स्वभावाविषयी तर्क केलेले असतात, पण त्याचे एक वेगळेच रूप काही प्रसंगांतून समोर येते. आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या अशा विविधरंगी माणसांमुळे जगणे अनुभवसंपन्न, समृद्ध होते. माणसाच्या अशा बदलत्या रूपांचा वेध घेणाऱ्या स्वाती चांदोरकर यांच्या कथांचा ‘डे-केअर’ हा कथासंग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. यातील कथा आपल्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या किंवा आपल्या घरातील माणसांच्याच आहेत असे वाटते. .Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.काळानुरूप माणसाच्या जीवनशैलीत झालेले बदल, नात्यांमधील बदल त्यांनी अगदी बारकाईने टिपले आहेत. काही कथांना शेवटी दिलेले एक वेगळे वळण, कथेतील मुख्य पात्राच्या मनाचा घेतलेला वेध वाचकाला वेगळ्या वाटेने विचार करण्यास उद्युक्त करतात. विविध विषयांवर केलेल्या भावरूपी, व्यामिश्र चिंतनातून साकारलेल्या कथांचा हा संग्रह आपले वेगळेपण सिद्ध करतो. लेखिकेने मनोगतात म्हटले आहे, की लेखक फार वेगळं असं काही लिहीत नसतो. मुळात जे या चराचरात असते तेच तो आपल्या अनुभवातून तो मांडत असतो. जे या चराचरात नाही, ते सुचणारच नाही. एखादा क्षण, एखादा धागा सापडतो आणि त्या धाग्याला गुंफत जातो. त्याची प्रचिती त्यांच्या या कथांमधून येते..प्रस्तावनेत उल्लेखलेल्या व्यक्तीच्या आयुष्यावरील ‘भरधाव’ ही कथा एका क्षणात किती जणांचे आयुष्य कसे आयुष्य होत्याचे नव्हते होऊन जाते, हे चित्र उभे करते. यात अपघात करणारा आणि अपघातग्रस्त, दोघांच्याही कुटुंबावरचा आघात सुन्न करणारा आहे. दोन कुटुंब उद्ध्वस्त करणारी ती घटना, आईची माया आणि योग्य गोष्टींना पाठिंबा देण्याची वृत्ती, शेवट नियतीने केलेला न्याय हा घटनापट अस्वस्थ करून टाकणारा आहे. ही कथा लेखिकेच्या आयुष्यातील अगदी महत्त्वाच्या व्यक्तीची आहे. त्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे त्याची अनेक स्वप्ने अकाली संपतात, ही भावना मानवी आयुष्याच्या क्षणभंगूरतेची जाणीव करून देते. ही कथा म्हणजे, ‘त्या व्यक्तीशी असलेला एक धागा नाही तर पूर्ण तागा आहे, त्यांच्या जीवनाचा आणि मृत्यूचा...’ असे लेखिकेने म्हटले आहे. त्या पुढे म्हणतात, ‘हे कुणाला दुखवणं नाहीये, तर एक क्षण आणि त्यामुळे काय होऊ शकतं, याची जाण निर्माण व्हावी हा यामागचा हेतू आहे.’ त्यांच्या लेखनातून त्यांचा हा हेतू नक्की पूर्ण होईल, असे वाटते. ही कथा वाचल्यानंतर प्रत्येक जण आपल्या घरात तरुण मुला-मुलींना वाहन चालवण्याबाबत योग्य त्या सूचना करतील व वेगाने वाहन चालवण्याला प्रोत्साहन देणार नाही असं खात्रीशीर वाटतं..‘आणि तुम्ही म्हणता..’ या कथेत मुलाने वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवणं आणि ते गेल्यावर पैसे पाठवून त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची जबाबदारीही वृद्धाश्रमावर टाकणे, हे भावनाहीनतेच्या परिसीमेचं होणारं दर्शन अस्वस्थ करणारं आहे. ‘कॉरिडॉर’ ही कोमातून बाहेर आलेल्या अरू या नर्सची व्यथा स्त्रीत्वाची वेदना प्रकट करणारी आहे. आईच्या मृतदेहावरचे दागिने ओरबाडणाऱ्या माणसाची किळसवाणी लालसाही अशीच अस्वस्थ करणारी आहे. जगात ‘असे’ लोकही असतात, ही जाणीव धक्का देऊन जाते. मोलकरणीसाठी देवीकडे सन्मान मागणाऱ्या मालकिणीने देवीशी केलेला संवाद तळागाळातल्या महिलेच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारा आहे, तर ‘जजसाहेब’ या कथेतील पत्नीपीडित पुरुषाचं मनोगत अंतर्मुख करणारं आहे. ‘पंत’ या कथेत जुन्या काळात हरवत चाललेल्या व्यक्तीबद्दल त्याच्या मित्राला असणारी काळजी, आपुलकी, त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या तरुणाला वाटणारी काळजी, माणुसकीवरचा विश्वास वाढवते आणि मैत्री किती अनमोल असते याची जाणीव करून देते. याच कथेत बाप आणि मुलातील प्रेमळ नात्याचेही दर्शन घडते. .Marathi Literature Books 2026 : वाचकांसाठी मेजवानी! अध्यात्मापासून भयकथांपर्यंत; 'या' ५ नवीन मराठी पुस्तकांची ओळख.आजच्या काळातील मुलांची वागण्याची, व्यक्त होण्याची पद्धत वेगळी असेल, पण प्रेम, आदर, आपुलकी या भावना त्यांच्याही तितक्याच खोल असतात हे कथेतून जाणवल्यावर अनेकांची आपल्या मुलांकडे बघण्याची दृष्टीही बदलेल. त्यांचे नाते अधिक गहिरे, समंजस होईल. या कथेत वातावरण निर्मिती, माणसाची वृत्ती, नेमके त्याला काय हवे असते, हे अतिशय सुंदररीत्या शब्दबद्ध झाले आहे. ‘रामायण-रामायण’ ह्या कथेतील आजोबा-नातवातील संवाद, कुटुंबातील घटकांचे परस्पर नातेसंबंध, एकाच घटनेकडे बघण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन अशा परिस्थितीत किती सकारात्मक दिशा मिळू शकते, नीट विचारपूर्वक सुवर्णमध्य साधला तर परिस्थिती किती सुखकर होऊ शकते याचे दर्शन घडवते. ‘वंश’ या कथेत एका मुलाच्या आपल्या आई आणि मावशीसोबतच्या नात्यातील चढ-उतारांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ‘तर्री’ या कथेत फेसबुक मैत्रीवरचं भाष्य आहे.लेखिकेची अतिशय सहज-सुंदर भाषा, ओघवती शैली आणि आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांशी, माणसांशी कळत-नकळत घातली जाणारी सांगड वाचकांना गुंतवून टाकते. एखाद्या घटनेचे काही वेगळे पैलू समोर येतात आणि आपल्याला वाचक म्हणून व आपल्या जगण्याला माणूस म्हणून नवी दिशा देऊन जातात..पुस्तकाचे नाव : डे-केअरलेखिकेचे नाव :स्वाती चांदोरकरप्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणेपृष्ठे : १६८ मूल्य : २९५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 