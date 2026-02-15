Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य

भारतातील प्रमुख राजवटींचा आढावा घेतल्यास उत्तरेत कुषाण आणि गुप्त, तर दक्षिणेत सातवाहन आणि वाकाटक या प्रबळ सत्ता राज्य करीत असल्याचे दिसते. उज्जैनचा राजा विक्रमादित्य याने मध्य आशियातून आलेल्या शक टोळ्यांचा पराभव केला. या अभूतपूर्व विजयाच्या स्मरणार्थ ‘विक्रम संवत’ ही नवीन कालगणना सुरू केली गेली..दख्खनचा इतिहास हा उत्तर भारतापेक्षा थोडा वेगळा आणि गौरवशाली आहे. प्राचीन काळात सातवाहन हे येथील पहिले मोठे साम्राज्य होते. त्यानंतर वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव आणि चोल यांसारख्या प्रमुख राजवटींनी येथे राज्य केले. वेरूळ-अजिंठा लेणी आणि दक्षिणेतील भव्य मंदिरे याच काळात बांधली गेली. त्यानंतर मध्ययुगीन कालखंडात यादवांचे राज्य, बहामनी सल्तनत आणि विजयनगरचे साम्राज्य येथे नांदले. पुढे १७ व्या शतकात शाहजीराजांनी स्वराज्याची पायाभरणी केली. दख्खनचे भौगोलिक महत्त्व ओळखून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी येथील डोंगररांगांवर व प्रमुख घाटरस्त्यांवर बांधलेल्या किल्ल्यांच्या साखळीमुळे मुघलांना दख्खन जिंकणे अवघड गेले. जितक्या सहजतेने मुघलांनी भारताचा अन्य भूप्रदेश जिंकला, त्यामानाने दख्खन त्यांना पूर्णपणे कधीही जिंकता आले नाही. याचे सर्वस्वी श्रेय दख्खनच्या भौगोलिक स्थितीला आणि त्याचे महत्त्व ओळखणाऱ्या दूरदृष्टीच्या व्यक्तींना जाते. त्यामुळेच असे म्हटले जाते की, ‘ज्या राज्यकर्त्यांना भूगोल समजला, त्यांनीच इतिहास घडविला.’प्रमुख राजवटी व त्यांचा कार्यकाळ:l मौर्य (इ.स.पू.३२२-१८५),l सातवाहन (इ.स.पू.२३०-इ.स.२३०),l गुप्त (इ.स.३२०-५५०),l वाकाटक (इ.स.२५०-५१०),l पल्लव (इ.स.२७५-८९०),l राष्ट्रकूट (इ.स.७५०-९७०),l चालुक्य (इ.स.५५०-११९०),l शिलाहार (इ.स.८००-१२५०),l चोल (इ.स.८५०-१२८०),l यादव (इ.स.११८९-१३१२),l विजयनगर साम्राज्य (इ.स.१३३६-१६४६),l बहामनी सल्तनत (इ.स.१३४७-१५२७),l मुघल साम्राज्य (इ.स.१५२६-१७०७),l मराठा साम्राज्य (इ.स.१६७४-१८१८)..महत्त्वपूर्ण युद्धेभारतातील या प्रमुख राजवटींचा आढावा घेतल्यास आपल्याला शतकाच्या सुरवातीला उत्तरेत कुषाण आणि गुप्त, तर दक्षिणेत सातवाहन आणि वाकाटक या प्रबळ सत्ता राज्य करीत असल्याचे दिसते. उज्जैनचा राजा विक्रमादित्य याने मध्य आशियातून आलेल्या शक टोळ्यांचा पराभव केला (इ.स.पू.५७); या अभूतपूर्व विजयाच्या स्मरणार्थ ‘विक्रम संवत’ ही नवीन कालगणना सुरू केली गेली. कुषाण सम्राट कनिष्काने चीनच्या हान राजवंशाशी युद्ध करून सिल्क रोडवर आपला ताबा मिळविला (इ.स.१०२-१२०); साका आणि पार्थियन लोकांशी देखील युद्ध केले (इ.स.४०-७०). सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णीने शक राजा नहपान याचा पराभव करून (इ.स.७८) पश्चिम भारत व दख्खनेवर सातवाहनांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले, त्यामुळे ते ‘दक्षिणापथपती’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले; गौतमीपुत्र सातकर्णीचे साम्राज्य अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर अशा तीनही समुद्रांपर्यंत पसरलेले असल्याने त्यास ‘त्रिसमुद्रतोयपीतवाहन’ म्हटले गेले; सातवाहनांमुळे प्राकृत भाषेचा सर्वत्र प्रसार झाला. वाकाटक राजा पहिला पृथ्वीषेण (इ.स.३६०-३८५) याने दक्षिणेतील कुंतल देश जिंकून घेतला. तर वाकाटक राजा हरिषेण (इ.स.४७५-५००) याने अवंती (माळवा), कोसल (छत्तीसगड), कलिंग (ओडिशा) आणि लाट (गुजरात) या प्रदेशांवर स्वाऱ्या करून विजय मिळविले. गुप्त सम्राट समुद्रगुप्ताने उत्तरेतील ९ राजे व दक्षिणेतील १२ राजांचा पराभव केला (इ.स.३४०-३६०). स्कंदगुप्ताने वायव्य सीमेवरून आलेल्या हूण टोळ्यांची आक्रमणे परतवून लावली (इ.स.४५५-४५८). गुप्तोत्तर काळात भारताच्या उत्तर आणि वायव्य सीमांचे रक्षण सरंजामदार किंवा स्थानिक प्रमुखांवर सोपवण्यात आले होते. यामुळे मौर्यांच्या काळाप्रमाणे सीमांचे प्रभावी रक्षण करणे शक्य झाले नाही. हूणांविरुद्धची लढाई सिंधू नदीच्या पलीकडे जाऊन लढली गेली नाही, हे याचेच द्योतक आहे.वर्धन सम्राट हर्षवर्धन व चालुक्य सम्राट पुलकेशी दुसरा यांच्यामध्ये नर्मदेची ऐतिहासिक लढाई झाली की ज्यात पुलकेशीने हर्षवर्धनाचा पराभव करून त्याला नर्मदेच्या उत्तरेस रोखले (इ.स.६१८). बादामीचा चालुक्य सम्राट पुलकेशी दुसरा याने पल्लव राजा महेंद्रवर्मनचा पराभव केला (इ.स.६१७-६१८); पुढे त्याचा मुलगा पल्लव राजा नरसिंहवर्मन याने चालुक्यांची राजधानी वातापी येथे झालेल्या युद्धात चालुक्यांचा पराभव करून पुलकेशीला ठार केले (इ.स.६४२). राष्ट्रकूट साम्राज्य हे दख्खनचे असे साम्राज्य होते ज्यांनी उत्तरेत जाऊन पाल व प्रतिहारांचा पराभव केला व कन्नौज जिंकले (इ.स.८००-९००). पाल राजा देवपाल (इ.स.८१०-८५०) याने आसाम (प्राग्ज्योतिष) आणि ओडिसा (उत्कल) या राज्यांवर आक्रमणे करून ती जिंकली तसेच हूण आणि कांबोज यांच्याशीही युद्धे केली, ज्यामुळे पाल साम्राज्य वायव्य भारतापर्यंत पसरले; पुढे बाराव्या शतकात सामंत सेन व विजय सेन या ‘सेन’ वंशाच्या राजांनी त्यांचा पराभव करून बंगालमधील पाल सत्ता संपुष्टात आणली. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तिसरा याने तक्कोलमच्या लढाईत (इ.स.९४९) चोल राजपुत्र राजादित्य याचा पराभव करून चोलांचा उत्तरेकडील विस्तार थांबविला..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .चोल सम्राट राजराजा व राजेंद्र चोल यांनी शक्तिशाली नौदल उभारून भारतीय उपखंडाच्या बाहेर जाऊन श्रीलंका (इ.स.१०१८) आणि आग्नेय आशियातील ‘श्रीविजय’ (इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा इत्यादींचा काही भाग) (इ.स.१०२५) साम्राज्यावर स्वारी केली. तसेच राजेंद्र चोलराजाने उत्तर भारतातील गंगा नदीपर्यंत स्वारी करून कलिंग (ओडिसा)मार्गे बंगालमधील पाल वंशीय राजा महिपाल याचा युद्धात पराभव केला (इ.स.१०२१-१०२४) आणि स्वतः ‘गंगैकोंड’ ही पदवी धारण केली. चोलांमुळे भारतीय संस्कृती व कला आग्नेय आशियात पोहोचली.शिलाहार राजवटीचा इतिहास तर राष्ट्रकूट, चालुक्य व पुढे यादवांसारख्या साम्राज्यवादी सत्तांशी केलेल्या संघर्षाचा आहे. चालुक्यांशी झालेले चिंचणीचे युद्ध (इ.स.११६०), यादव सम्राट सिंघण दुसरा याच्याशी झालेले युद्ध (इ.स.१२१२), इ.स.१२६०चे समुद्री युद्ध यांद्वारे शिलाहारांनी आपले युद्धकौशल्य दाखविले. यादवांचा पराक्रमी सम्राट सिंघण दुसरा याने माळव्याचे परमार, गुजरातचे चालुक्य आणि दक्षिणेतील होयसळ यांच्यावर (इ.स.१२१०-१२४७) अनेक यशस्वी स्वाऱ्या केल्या; इ.स.१२१२मध्ये शिलाहार राजा भोज दुसरा याचा पराभव करून ते राज्य खालसा केले तसेच तेलंगणाच्या काकतीय राजांचाही पराभव केला. होयसळ आणि पांड्य यांच्यामध्ये देखील कावेरीच्या सुपीक प्रदेशावर ताबा मिळविण्यासाठी इ.स.१२१६-१२१८ मधील लढाई, महेंद्रमंगलमची लढाई (इ.स.१२३०), कन्ननूरची लढाई (इ.स.१२६२-१२६४) व इ.स.१३१० मधील लढाई अशा अनेक लढाया झाल्या. पुढे इ.स.१३१०मध्ये उत्तरेतील खिलजींनी होयसळ आणि पांड्य या दोन्ही राज्यांवर केलेल्या आक्रमणामुळे दोन्ही सत्तांना जबर फटका बसला..इकडे उत्तरेत इ.स.७१२ मध्ये मुहम्मद बिन कासिम या अरब सेनापतीने सिंध तर इ.स.८७०मध्ये इराणच्या राजाने काबूल व झाबूल (गझनी) जिंकले. गझनीच्या तुर्की घराण्यातील महमूद याने इ.स.१०२१ मध्ये लाहोर व इ.स.१०२३ मध्ये पंजाब जिंकले. इ.स.११९१ मधील तराईच्या पहिल्या लढाईत पृथ्वीराज चौहान यांनी मोहम्मद घोरीचा सपाटून पराभव केला. मात्र पुढच्याच वर्षी तराई येथेच झालेल्या दुसऱ्या लढाईत मोहम्मद घोरीने पृथ्वीराज चौहानांचा समूळ पराभव केला आणि भारतात मुस्लिम सत्तेचा पाया रचला. आत्तापर्यंत केवळ लुटीवर संतुष्ट असणाऱ्या टोळ्यांपैकी घोरींनी भारतावर राज्य करण्याचे धोरण अंगीकारले. पुढे गुलाम, खिलजी, तुघलक, सय्यद, लोदी या राजवंशाने (इ.स.१२०६-१५२६) आलटूनपालटून दिल्लीवर आपली पकड घट्ट केली.तेराव्या शतकाच्या अखेरीस दिल्लीवर राज्य करणाऱ्या अल्लाउद्दीन खिलजी व त्याचा सेनापती मलिक काफूर याने पहिल्यांदा विंध्य पर्वत ओलांडून इ.स.१२९६-१३११मध्ये दख्खनेवर आक्रमण करून प्रचंड संपत्ती लुटली. यावेळी दक्षिण भारतात देवगिरीचे यादव, वरंगळचे काकतीय, मदुरेचे पांड्य व द्वारसमुद्रचे (हळेबीड) होयसाळ असे ४ प्रमुख राजवंश सत्तेवर होते. मागे ३०० वर्षांत उत्तरेत जे होत होते, ते दक्षिणेत कधीनाकधी होणार. हे माहिती असूनही या राज्यकर्त्यांनी आपापसांतील वैर बाजूला ठेवले नाही व समान शत्रूविरुद्ध एकत्र आले नाही. त्याची परिणती कालांतराने जवळपास संपूर्ण भारत परकीय शासकांच्या हातात जाण्याने झाला.दिल्लीचा सुलतान मुहम्मद बिन तुघलक याच्या जाचक राजवटीविरुद्ध दख्खनेमधील काही सरदारांनी हसन गंगू याच्या नेतृत्वाखाली बंड केले. पुढे त्याने ‘अलाउद्दीन बहमन शाह’ हे नाव धारण करून ऑगस्ट १३४७मध्ये दख्खनेतील गुलबर्गा येथे स्वतंत्र ‘बहामनी’ साम्राज्याची स्थापना केली; आपल्या कार्यकाळात त्याने कृष्णा नदीपासून दौलताबादपर्यंत बहामनी साम्राज्याचा विस्तार केला; यांमुळे बरेचसे फार्सी शब्द दक्षिणेतील स्थानिक भाषांमध्ये मिसळले गेले; सुफी परंपरेचाही प्रचार व प्रसार झाला. बहामनी सल्तनतीचा सेनापती मलिक-उत-तुज्जार हा दख्खनेवर स्वारी करण्यासाठी आला असता खेळणा (विशाळगड) येथील लढाईत (इ.स.१४५३) मोरे व शिर्के यांनी गनिमी काव्याद्वारे बहामनी सैन्याचा पूर्ण बीमोड केला..Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार.मदुरेची मुस्लिम सल्तनत उखडून टाकून ३०० वर्षे (इ.स.१३३६-१६४६) विजयनगरचे साम्राज्य दक्षिण भारतात तग धरून होते. दख्खनेतील रायचूर दोआब (कृष्णा-तुंगभद्रा नद्यांमधील सुपीक प्रदेश)साठी विजयनगर आणि बहामनी सल्तनतीमध्ये सतत युद्धे सुरू होती. अशाच रायचूरच्या लढाईत (इ.स.१५२०) विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय याने विजापूरच्या आदिलशाही सुलतानाचा पराभव करून रायचूरचा हा सुपीक प्रदेश मिळविला व विजयनगरचे लष्करी सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठा वाढविली. विजयनगर व बहामनी यांच्यातील संपर्कामुळे दख्खनेत ‘इंडो-इस्लामिक’ शैली विकसित झाली, त्याचा प्रभाव येथील कला व संस्कृतीवर झाला.इ.स.१५१८ नंतर या बहामनी सल्तनतीचे तुकडे पडून त्यातून एलिचपूरची (सध्याचे अचलपूर) इमादशाही, अहमदनगरची निजामशाही, विजापूरची आदिलशाही, गोवळकोंड्याची (सध्याचे हैदराबाद/भागानगर) कुत्बशाही/कुतुबशाही व बिदरची बरीदशाही अशा ५ स्वतंत्र सल्तनती निर्माण झाल्या. पुढे निजामशाही, आदिलशाही, कुत्बशाही व बरीदशाही यांनी मिळून तालिकोटच्या घनघोर लढाईत (जानेवारी १५६५) विजयनगरचे साम्राज्य निष्प्रभ करून टाकले. ज्या साम्राज्याच्या गौरवगाथा ऐकून परदेशी प्रवासी भारताकडे आकृष्ट होत, त्या विजयनगरच्या साम्राज्याचे लचके तोडून या सर्व शाह्यांनी आपापसांत वाटून घेतले. पुढे इ.स.१५७४ मध्ये निजामशाहीने इमादशाही व इ.स.१६१९मध्ये आदिलशाहीने बरीदशाही गिळंकृत केली.मोगल आणि मराठा कालखंड (१६ वे व १७ वे शतक) हा भारताच्या लष्करी इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा कालखंड मानला जातो. तोफखाना व गनिमी कावा यांचा उदय याच काळात झाला. बाबर, अकबर, जहाँगीर, शहाजहान, औरंगजेब या मुघल राज्यकर्त्यांनी (इ.स.१५२६-१७०७) प्रदीर्घ काळ भारताच्या बहुतांश भूभागावर कला, संस्कृती, साहित्य, इतिहास यांची छटा निर्माण केली. काबूलचा सुलतान बाबर (बापाच्या बाजूने तुर्की तैमूरलंगाचा व आईच्या बाजूने मंगोल चिंगीझखानाचा वंशज) याने उत्तर भारतावर आक्रमण करून पानिपतच्या पहिल्या लढाईत (एप्रिल १५२६) दिल्लीचा अफगाण सुलतान इब्राहिम लोदी याचा पराभव केला व मुघल/मोगल सत्तेची भारतात सुरवात केली..पुढे खानवाच्या लढाईत (मार्च १५२७) बाबराने राणा सांगा (मेवाड) यांचा पराभव करून मुघल सत्ता उत्तर भारतात स्थिर केली. २६ डिसेंबर १५३० रोजी बाबराच्या मृत्यूनंतर हुमायून व २७ जानेवारी १५५६ रोजी हुमायूनच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा अकबर गादीवर आला. अकबराचा सेनापती बैरमखान याने पानिपतच्या दुसऱ्या लढाईत (नोव्हेंबर १५५६) हेमचंद्र विक्रमादित्य यांचा पराभव केला. तर अकबराचा सैन्यप्रमुख आमेरचा राजा मानसिंग याने हलदीघाटीच्या लढाईत (जून १५७६) महाराणा प्रताप यांच्यावर विजय मिळविला. अकबराच्या ४८ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने मुघल साम्राज्य चहूदिशेने वाढविले. इ.स.१५६२ मध्ये माळवा, गोंडवाना (१५६४ मध्ये), राजपुताना (१५६८), गुजरात (१५७३), बिहार व बंगाल (१५७६), काबूल (१५८१), काश्मीर (१५८६), सिंध (१५९१), कंदाहार (१५९५) असे एकामागोमाग प्रांत घेऊन आपला मोर्चा इ.स.१५९९मध्ये दख्खनेकडे वळविला.मुघल सम्राट अकबराने इ.स.१५९९ मध्ये बुऱ्हाणपूर व इ.स.१६०१मध्ये असीरगडचा किल्ला जिंकून खानदेशची सल्तनत काबीज केली; निजामशाहीची राजधानी अहमदनगर जिंकून बहादूर निजामशाहाला कैद केले. निजामशाही सरदारांनी मात्र मलिक अंबरच्या नेतृत्वाखाली मुघलांना प्रतिकार करीत निजामशाही वंशातील एकाला गादीवर बसवून दौलताबाद येथून राज्यकारभार सुरू ठेवला. (असाच पराक्रम पुढे शाहजीराजांनी देखील केला) ऑक्टोबर १६०५ रोजी अकबराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जहाँगीर व ऑक्टोबर १६२७ रोजी जहाँगीराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा शाहजहान बादशाह झाला. जहाँगीराच्या कार्यकाळात मंदावलेले राज्यविस्ताराचे धोरण शाहजहानने व शाहजहाननंतर त्याचा मुलगा औरंगजेबाने अधिक नेटाने पुढे रेटले..समुद्रावर देखील परचक्रशक, कुशाण, हूण, तुर्की, अफगाणी, इराणी इत्यादी परकीय आक्रमक भारताच्या वायव्येकडील सिंध प्रांतातील खैबर खिंडीमार्गे भारतात आले आणि त्यांनी हळूहळू भारतीय भूप्रदेश जिंकून घेतला. तर समुद्रामार्गे आलेले पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, फ्रेंच, डेन इत्यादी युरोपीय राज्यकर्त्यांनी सर्वप्रथम भारताच्या व्यापारावर कब्जा केला आणि मग येथील भूमीवर. एवढंच काय तर आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आपल्याकडे आलेल्या सिद्दींनी देखील येथील प्रदेश जिंकून आपल्यावर राज्य केले. प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, लढाऊ जहाजे, आधुनिक तोफखाना, प्रगत तंत्रज्ञान, नावीन्याचा शोध, आरमारी शस्त्रे यांच्या प्रभावी वापरामुळे निम्यापेक्षा जास्त जगावर या (जगाच्या नकाशात) ठिपक्यांएवढ्या दिसणाऱ्या युरोपियांनी अनेकवर्षे राज्य केले.पोर्तुगीज नौसेनानी व्हास्कु द गाम (वास्को द गामा) मे १४९८मध्ये भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत (सध्याचे कोझिकोडे, केरळ) बंदरात आला. पुढे पोर्तुगिजांनी ५० वर्षांत अरब, कालिकत, कोचीन यांच्याशी संघर्ष करून, दक्षिणेतील निरनिराळ्या राज्यकर्त्यांच्या भांडणाचा फायदा घेऊन स्वतःच्या वसाहती स्थापन केल्या. पोर्तुगिजांची इ.स.१६३०मध्ये भारताच्या पूर्व किनाऱ्यासह पश्चिम किनाऱ्यासह अनेक वसाहती होत्या. पुढे सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात डच व इंग्रजांचे हिंदी महासागरावर जसे आगमन झाले, तसा पोर्तुगिजांशी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला आणि त्यांच्या वर्चस्वाला उतरती कळा लागली.थोडक्यात, प्राचीन ते मध्ययुगीन काळातील या युद्धांनी भल्या भल्या साम्राज्यांचा नकाशा तर बदललाच, पण त्यासोबतच युद्धतंत्र, कला आणि सांस्कृतिक जडणघडणीतही आमूलाग्र बदल झाला. युद्धतंत्राचा हा प्रवास धर्माचरणाकडून दारूगोळ्याकडे आणि जमिनीवरून सागराकडे असा झाला. प्राचीन काळी रथांवर व हत्तींवर बसून नीतीनियमांद्वारे ‘धर्मयुद्ध’ लढले जाई, जिथे शौर्याला आणि बाहुबळाला महत्त्व होते. परंतु मध्ययुगात रथांची चाके थांबली आणि वेगवान घोडदळाचा उदय झाला. तुर्की आणि अफगाणी आक्रमकांनी संथ हत्तीदलाच्या विरोधात ‘पळता पळता बाण मारणारे घोडदळ’ आणि ‘क्रूरता’ यांचा वापर करून युद्धातील नैतिकता मोडीत काढली. तर मुघलांच्या आगमनानंतर भारतात ‘तोफखाना’ आणि ‘बंदुका’ यांचा प्रवेश झाला. ज्यामुळे तलवारबहाद्दर योद्ध्यांपेक्षा आग ओकणारी यंत्रे निर्णायक ठरली आणि बलदंड किल्ल्यांची तटबंदी देखील असुरक्षित झाली. ज्याला उत्तर म्हणून मराठ्यांनी सह्याद्रीच्या मदतीने ‘गनिमी कावा’ हे अनपेक्षित हल्याचे युद्धतंत्र विकसित केले. आणि अखेरीस युरोपियन सत्तांनी भारतात आल्यावर सिद्ध केले की, केवळ जमिनीवरचे सैन्य पुरेसे नसून ज्याचे ‘आरमार’ प्रबळ आणि ज्यांच्याकडे शिस्तबद्ध कवायती सैन्य व आधुनिक शस्त्रे आहेत तोच या भूमीचा स्वामी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.