काळ देहासी आला खाऊं...

एका कार्यक्रमामध्ये एक लेखक भेटले. चेहरा गंभीर ठेवून म्हणाले, ‘भरपूर काळ टिकेल, कालजयी असं काहीतरी लिहिलं पाहिजे रे. निदान पुढची काही वर्षं टिकेल असं तरी.’ मला खुदकन हसू फुटलं. त्यांचा चेहरा कसनुसा झाला. मला म्हणावंसं वाटलं, ‘आपल्या कालातीततेची व्याख्या शंभर वर्षांच्या पुढे जाऊ शकत नाही. शंभर वर्षं म्हणजे या विश्वासाठी, प्रचंड विश्वातल्या आपल्या इवल्याशा पृथ्वीसाठीही पापणी लवण्याइतका काळ असतो!’ पण मी तसा ‘गुणी विद्यार्थी’ असल्याने हे स्वगत मनातच म्हटलं. नंतर त्यावर अधिक विचार करताना मला काळाला पुरून उरण्याचा हा अट्टाहास जितका फोल वाटला, तितकाच तो इंटरेस्टिंगही वाटला. .लेखक किंवा निर्मिती करणाऱ्या कोणत्याही माणसाची कलिकाळाशी सतत स्पर्धा चालू असते. त्याच्यासमोरचं सर्वांत मोठं आव्हानच मुळी काळाचं असतं. कारण या काळाच्या विशाल चरकात एक ना एक दिवस आपल्यासकट आपली निर्मिती नष्ट होण्यासाठी जाणार आहे याची जाणीव कुठे ना कुठेतरी प्रत्येकाच्या मनात असतेच असते.त्यामुळे त्याची धडपड चालू असते ती त्यावर मात करण्याची. थोडा अधिक काळ आपल्या वाट्याला यावा यासाठीची. टिकून राहण्याची. परंतु लेखक काय किंवा कुठलाही कलावंत काय, तो जी निर्मिती करतो तिला, ती निर्मिती ज्यातून होते त्याला - म्हणजे कागद, पेन, दगड, रंग यांना किंवा अभिनय, नृत्याच्या बाबतीत त्या कलावंताच्या शरीराला- नश्वरतेचा शाप असतोच..मला हिंदीतले ‘जनप्रिय’ लेखक ओमप्रकाश शर्मा यांनी दिलेल्या मुलाखतीतला वाक्यांश उद्धृत करावासा वाटतो. साठ-सत्तरच्या दशकामध्ये ओमप्रकाशजींच्या पल्प कादंबऱ्या तुफान खपत होत्या. त्या वेळी ते जे म्हणाले होते त्याचा आशय असा –‘भविष्याचं मला माहीत नाही, माझा वर्तमानकाळ चांगला आहे. मेल्यानंतर लोक विसरणार असतील तर विसरू देत. मेल्यानंतर अमरत्व आणि संपन्नता कोण पाहतो? लेखक काय आपलं अमरत्व पाहायला येतो का?’’.मला त्यांचं हे म्हणणं ‘डाउन टू अर्थ’ असणाऱ्या माणसाचं लक्षण वाटलं. कदाचित ते ‘गंभीर’ लेखक नव्हते, पल्प- पॉप्युलर रहस्यकथा लिहिणारे होते म्हणूनही असेल, पण त्यांना व्यापक पातळीवरच्या मनुष्याच्या मर्यादा ठाऊक होत्या. तसंच ते कम्युनिस्ट चळवळीशी संबंधित असल्यानेही जडवादी विचारांचे असावेत.जे काही असेल ते असो, पण कालजयित्वावर विश्वास ठेवणाऱ्या लेखक, कलावंत मंडळींनी स्वतःला कितीही पुरोगामी अथवा प्रगतिवादी म्हटलं, तरी ती मनातून ‘श्रद्धाळू’ असतात. कारण आपण टिकून राहू किंवा राहायला हवं अशी त्यांची ‘श्रद्धा’ असते! पण प्रत्यक्षात तसं काही घडणार नसतं..एखादी कला किंवा निर्मिती टिकून राहण्यामागे आणखीही काही गोष्टींची बलं कार्यरत असतात. सर्वांत महत्त्वाचं असतं ते लोकस्मृतीत टिकून राहणं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तुकाराम महाराजांचे अभंग. लोकांना त्यांची भाषा, त्यातला आशय आवडला, पटला. त्यांच्या स्मृतीत तो बसला आणि टिकून राहिला.यासाठी एक तर तुम्ही लोकांच्या मनांमध्ये थेट शिरेल अशी निर्मिती केली पाहिजे, समाजाची नस पकडली पाहिजे. याबरोबरच मौखिक किंवा त्या त्या काळातील माध्यमांतून ती कलाकृती जास्तीत जास्त पोचलीही पाहिजे. पण यातही लोकेच्छा, लोकआवड, समाजाची स्थितीगती, सामूहिक आकलन असे अनेक मुद्दे येतात..म्हणजे ओपेनहायमरपेक्षा किंवा क्वांटम फिजिक्समध्ये कितीतरी महत्त्वाचे, मूलभूत संशोधन करणाऱ्या इतर शास्त्रज्ञांपेक्षा आजही आइनस्टाइन लोकस्मृतीत जास्त टिकला आहे. लेखकांची, कलावंतांची तर अशी कितीतरी नावं देता येतील ज्यांची निर्मिती महान होती, पण तरी ते लोकस्मृतीत टिकले नाहीत.एवढंच कशाला आताच्या जेन झी पिढीला सचिन तेंडुलकर तर सोडा विराट कोहलीही हळूहळू आठवेनासा होईल. गावस्कर, सोबर्स वगैरे मंडळींची तर बातच करायला नको. (गावस्कर अजून कॉमेंटरी करत आहेत म्हणून ते माझ्या पिढीला माहीत तरी आहेत! सचिन, विराट यांनी कॉमेंटरीचं कौशल्य शिकून घ्यावं!).कधी कधी प्रश्न पडतो की, अमिताभ बच्चन किंवा शाहरुख खान यांसारख्या मोठ्या स्टार्सना क्षुल्लक उत्पादनांच्या जाहिराती का कराव्याशा वाटत असतील? पैसा एवढंच कारण यामागे नसावं. लोकस्मृतीत टिकून राहण्यासाठी आपण सतत दिसत राहिलं पाहिजे – कारण त्यांचा चेहरा, शरीर हीच त्यांची ओळख आणि निर्मितीचं माध्यम आहे – हे त्यांना नीटच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांचा हा दृष्टिकोन ‘डाउन टू अर्थ’ आहे, कलिकालापुढे नम्र होण्याचा आहे.मराठीत ज्यांना क्रांतिकारक, युगप्रवर्तक कवी म्हटलं जातं त्या केशवसुतांनी एका सुनितामध्ये म्हटलं आहे - आम्हांला वगळा – गतप्रभ झणी होतील तारांगणे....कवीचा अहंकार किंवा निर्मात्याचा रोमँटिसिझम किंवा निर्मितीच्या वेळी ‘एक्साइट’ (डोपामाइनने उचल खाल्ल्याने) होऊन अशी विधानं करणं ठीक आहे, पण खरंतर एका फार मोठ्या वैश्विक पातळीवर कवी, कलावंत, किंबहुना ही पृथ्वी यांना वगळलं किंवा हे सारं नष्ट झालं तरी काहीही म्हणजे अजिब्बात फरक पडणार नाही. मग कालजयित्वाचा किंवा टिकून राहण्याचा इतका सोस का?खरंतर ते आपल्यात ‘डीप डाउन’ रुजलेलं आहे. ‘सेपियन्स’कार (मराठीत असं ‘कार’ लावणं - शास्त्र असतं ते!) रा.रा. युवाल नोआ हरारीचं म्हणणं आहे, पैसा, देश इत्यादी गोष्टी फिक्शन आहेत. त्या प्रत्यक्षात नसतात, तर त्या फक्त माणसांच्या मनात असतात. याचीच री पुढे ओढून मला असं म्हणावंसं वाटतं की, कालजयित्वही असंच एक फिक्शन आहे. आणि हो, ते केवळ लेखक, कलावंत यांच्या मनातलं फिक्शन नसून आपणा सर्व मानवप्राण्यांना आवश्यक असलेलं फिक्शन आहे..आपल्याला माहीत असतं आपण कधी ना कधी तरी मरणार आहोत. त्यामुळे आपले डीएनए आपण पुढे दिले पाहिजेत आणि त्या रूपात आपण ‘जिवंत’ राहिलं पाहिजे आणि त्यातून आपण पुनरुत्पादन करतो. तसंच कलावंतालाही जाणीव असतेच की तो मरणार आहे, त्याची निर्मिती नष्ट होणार आहे, पण तो ‘आपण कालजयी होऊ शकतो’ या फिक्शनवर विश्वास ठेवून निर्मिती करतो. (म्हणून वर म्हणालो, कलावंत ‘श्रद्धाळू’ असतात!) किंबहुना त्याचा असा विश्वास असतो म्हणूनच तो कलानिर्मिती करू शकतो..नाहीतर सगळं संपणारच असेल तर कशाला लिहा किंवा चित्रं काढा? थोडक्यात, तो स्वतःला फसवत राहतो, म्हणून तो निर्मिती करतो! एका कोनातून पाहिलं, तर निराशाजनकच आहे हे. सतीश तांबे यांच्या ‘पठारावर अमर’ या अप्रतिम, इनसाइटफुल कथेतलं जग्गी हे पात्र म्हणतं –‘…मला खरंतर प्रत्येक क्षणाला मरावंसं वाटतं. साऱ्याचा कंटाळा येतो. रोज संध्याकाळी येणारी ही गडद व्याकूळता खरंच नकोशी होते... आणि म्हणूनच... जेव्हा कधी एखाद्या क्षणी एखाद्या ठिकाणी मनाच्या एका कोपऱ्यात अगदी आडोशालादेखील कंटाळा, नैराश्य, उदासी उरलेली असते ना, तेव्हा मला अमर व्हावंसं वाटतं...’.माझ्यावर, माझ्या पिढीवर कालजयित्वाचे बऱ्यापैकी संस्कार झाले. कोविड काळात ते फार पुसट होत गेले, तरी पूर्णतः गेले नाहीत, जाणारही नाहीत. पण जेन झी मात्र यातून मुक्त आहे. ती ‘लिव्ह द मोमेंट’ – ‘जगून मोकळे व्हा’ या फंड्याची पालनकर्ती आहे. मला तिचा याबाबतीत हेवा वाटतो.पण ‘कालजयित्व’ आणि ‘जगून मोकळे व्हा’ या दोन्हींच्या अधलामधला अवकाश जास्त खुणावणारा आणि इंटरेस्टिंग आहे. कारण कालजयित्वाच्या विचाराने कुंठितावस्था येऊ शकते आणि कायमस्वरूपी टिकेल अशीच निर्मिती करू असा विचार करून काहीच निर्माण केलं न जाण्याचा धोका बळावतो..किंवा दुसरीकडे, लिव्ह द मोमेंट असं म्हणून वरवरचं काम केलं जाऊ शकतं. त्यात खोलीला वावच राहत नाही. या दोन्हींच्या मध्ये राहणं म्हणजे दोरीवरून डोंबाऱ्यासारखं तोल सावरत निरंतर चालणं! थोडा जरी तोल गेला तरी एका बाजूच्या दरीत कोसळणं!संत नामदेवांनी त्यांच्या एका अभंगामध्ये म्हटलं आहे –काळ देहासी आला खाऊंआम्ही आनंदें नाचू गाऊंसंतमंडळी थोर होती ती उगीच नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.