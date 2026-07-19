Delhi Diary Book Review : दिल्लीचे सर्वांगीण दर्शन घडवणारी डायरी

अमित भोळे - saptarang@esakal.comदिल्ली डायरी’ हे पुस्तक हातात घेतल्यावर कुतूहल निर्माण होते, ते डायरी या शब्दामुळे. लेखिका सुप्रिया देवस्थळी यांनी त्यांच्या ह्या पहिल्या पुस्तकातून दिल्लीचे दर्शन घडवले आहे. स्थलांतरित मराठी व्यक्तीने दिल्लीसारख्या विशाल, गुंतागुंतीच्या आणि अनेक गैरसमजुतींनी ग्रासलेल्या शहराला ज्या संवेदनशीलतेने, निरीक्षण शक्तीने आणि भाषासौंदर्याने रेखाटले आहे, ते विलक्षण आहे.हे पुस्तक म्हणजे दिल्लीचे केवळ वर्णन नाही; तर दिल्लीला समजून घेण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रवास वाचकाला इतका जवळचा वाटतो की, पुस्तक संपल्यानंतरही दिल्लीची भव्यता, गोंगाट, खाद्यसंस्कृती आणि तेथील माणसे मनात रेंगाळत राहतात. मुंबईतल्या सुरक्षित, परिचित वातावरणातून दिल्लीच्या अनिश्चिततेत पाऊल टाकताना लेखिका ज्या संघर्षातून जाते तो संघर्ष आपण अनुभवतो. हा संघर्ष केवळ प्रशासकीय नाही, तर तो भावनिक, सामाजिक आणि कौटुंबिकदेखील आहे. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून सरकारी घराच्या चाव्यांपर्यंतचा प्रवास हा जणू एखाद्या दृश्यस्पर्धेचा रंगमंच आहे. भारत सरकारची अक्षरे असलेल्या गाडीला मिळणारी वेगळी वागणूक, ओळखपत्राच्या रंगावरून ठरत जाणारी वरिष्ठतता, पालकांमधील निःशब्द स्पर्धा... हे सर्व लेखिका इतक्या सूक्ष्मपणे टिपतात की, वाचकाला आपणच तिथे उभे असल्याचा भास होतो. या निरीक्षणाला हलकीशी उपरोधाची धार आहे, पण ती कधीही कटू होत नाही. उलट, ती दिल्लीच्या सामाजिक वास्तवाचे अचूक चित्रण करते. .War Based Marathi Books : विश्वास पाटील यांची ‘द ग्रेट कांचना सर्कस’ कादंबरी; युद्ध, सर्कस आणि माणूस–प्राण्यांच्या संघर्षमय प्रवासाची हृदयस्पर्शी कहाणी.पुस्तकातील खाद्यसंस्कृतीचा भाग हा दिल्लीच्या चवींचा एक रंगीत, सुगंधी आणि जिवंत उत्सव आहे. वडापावपासून बटर चिकनपर्यंत, गोलगप्प्यांपासून पराठेवाली गल्लीपर्यंत लेखिका दिल्लीच्या खाद्यविश्वाची वाचकाला सफर घडवते. या वर्णनात महाराष्ट्राची चव हरवण्याची हुरहुरही आहे. खान मार्केटमधील फकीरचंद आणि भहरी सन्स ह्या पुस्तकांचे वर्णन हा भावनिक भाग आहे फकीरचंदच्या चिंचोळ्या दुकानात लटकवलेल्या, हाताने लिहिलेल्या अमृता प्रीतम यांच्या ‘मैं तेनू फिर मिलाऊंगी’ या कवितेच्या ओळी पाहून लेखिका भावूक होतात, हा प्रसंग पुस्तकाला साहित्यिक उंची देतो.सरकारी अधिकारी असल्याने लेखिकेने दिल्लीतील मोठ्या कार्यक्रमांचे, परिषदांचे आणि उद्घाटनांचे वर्णन अत्यंत तपशीलवार केले आहे. भारतमंडपम, यशोभूमी, एआय समिट या सर्वांमध्ये पंतप्रधानांची उपस्थिती हे सर्व दिल्लीच्या आधुनिक जागतिक दर्जाच्या स्वरूपाचे दर्शन घडवते. या वर्णनांमध्ये प्रशासकीय काटेकोरपणा आहे आणि त्याचवेळी सामान्य नागरिक म्हणून जाणवणारी विस्मयाची भावनादेखील आहे..दिल्ली म्हटले म्हणजे डोळ्यांसमोर अनेक नकारात्मक गोष्टी येतात. त्यामध्ये प्रदूषण हा महत्त्वाचा घटक आहे. याचेदेखील संवेदनशील आणि तितकेच संतुलित वर्णन लेखिकेने पुस्तकात केले आहे. दिल्लीच्या धुरकट आकाशाखाली जगणाऱ्या माणसांच्या हतबलतेचा आणि त्यांच्या प्रयत्नांची एक महत्त्वाची नोंद पुस्तकामध्ये आढळते. वेगवेगळ्या राज्यांचे भवन हेदेखील दिल्लीचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. याचादेखील सखोल आढावा लेखिकेने घेतला आहे. वेगवेगळ्या राज्याच्या भवनांचे वेगळेपण, तेथील खाद्यसंस्कृती हे सर्व पुस्तकात वाचायला मिळते. सुप्रिया देवस्थळी यांचे हे लेखन साधे, सोपे असून, त्यातील प्रामाणिकपणा, निरीक्षणशक्ती आणि भावनिक खोली मात्र विलक्षण ताकदीची आहे. त्या दिल्लीला ना गौरवतात, ना निंदतात. त्या फक्त दिल्लीला समजून घेतात आणि वाचकांनाही समजावून सांगतात. पुस्तकाचे मुखपृष्ठही खूप आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ‘दिल्लीदर्शन’च त्या मुखपृष्ठातून होते. मैत्रेयी नामजोशी यांनी पुस्काचे मुखपृष्ठ साकारले आहे. दिल्लीची वैशिष्ट्ये ह्या मुखपृष्ठातून उलगडली आहेत. जेव्हा एखादे साहित्य आपण ‘डायरी’ ह्या शीर्षकाखाली लिहितो, तेव्हा त्यामध्ये तटस्थता आणि प्रामाणिकपणा असायला हवा. अगदी तसाच भाव ह्या पुस्तकामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो.दिल्लीपासून दूर असणाऱ्या मराठी माणसाला दिल्लीबद्दलची जी भीती आणि कुतूहल आहे, त्या सर्वांचे सजग उत्तर ‘दिल्ली डायरी’त सापडते. मला असं वाटतं लेखिकेने दिल्ली ‘डायरी पार्ट टू’ हा विषय राखून ठेवलेला असावा. हे पुस्तक म्हणजे दिल्लीला जवळून अनुभवणाऱ्यांसाठीचा आरसा आणि स्थलांतरित मराठी माणसासाठीचा आधार आहे, असे म्हणता येईल..पुस्तक : दिल्ली डायरीलेखिका : सुप्रिया देवस्थळीप्रकाशक : ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबईपृष्ठे : १८६, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.