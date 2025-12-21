Premium|Dhurandhar Movie Review : पुण्यातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओने ‘धुरंधर’ला दिला नवा आयाम

प्रचारकी चित्रपट किंवा समीक्षकांवर दबाव आलेला चित्रपट ही ‘धुरंधर’ ची ओळख नाही. कलाकारांची अचूक निवड आणि काय मांडायचं याचे दिग्दर्शकाला असलेलं नेमके भान यामुळे चाकोरीबद्ध चित्रपटापेक्षा ‘धुरंधर’ वेगळा ठरतो. काय नेमके वेगळेपण आहे यात? या चित्रपटावर कुणाचा प्रभाव आहे, चित्रपटविश्वात या चित्रपटामुळे नेमकी काय खळबळ उडाली, या साऱ्यांचा वेध...आपल्या देशासारख्या विविध बाबींचा समावेश असलेल्या भागात जेव्हा एखादा चित्रपट तुम्हाला आवडतो किंवा आवडत नाही, तेव्हा ते चित्रपटच्या आवडीनिवडीपुरतंच मर्यादित राहत नाही. तुम्हाला कुठला चित्रपट आवडला अथवा आवडला नाही यावरून तुम्हाला फारसं न ओळखणारी लोक जज करायला लागतात. एखादा माणूस आपल्या वैचारिक गोटातला आहे की ‘त्यांच्या’ वैचारिक गोटातला आहे? त्या माणसाच्या सामाजिक, राजकीय भूमिका काय असतील? हा माणूस डावा किंवा समाजवादी किंवा उजवा असेल का? असे अनेक निष्कर्ष चित्रपटच्या आवडीनिवडीवरून काढले जातात. ‘धुरंधर’ चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि देशांतर्गत चालू असलेल्या वैचारिक गृहयुद्धाचा पुन्हा प्रत्यय आला. ‘धुरंधर’बद्दल फारशी सकारात्मक परीक्षणं लिहिली नाहीत म्हणून काही चित्रपट समीक्षकांचं प्रचंड ट्रोलिंग झालं. हे ट्रोलिंग इतकं मोठ्या प्रमाणावर होतं, की त्या समीक्षकांना आपले व्हिडीओज हटवावे लागले..Premium|SEBI Registered Investment Advisor : ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व्हायचंय? .‘धुरंधर’वर प्रपोगंडा फिल्म असल्याचे जे आरोप आहेत ते एकदमच अस्थायी नाहीत. पण ‘धुरंधर’मधला प्रपोगंडा जणू काही प्रेक्षकांच्या डोळ्यात बोट घालून, बघा बघा आम्हाला अमुक तमुक राजकीय विधान करायचं आहे छाप नाही. तो खूप सहजपणे फारसा संवादांचा धुरळा न उडवता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन यूपीए सरकारला दहशतवादाविरुद्ध निष्क्रियतेच्या आरोपाखाली आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करतो. सध्याच्या नेतृत्वाला कणखरतेचे पैकीच्या पैकी गुण देतो आणि त्यांच्या काही वादग्रस्त निर्णयाचं आडून आडून समर्थन करतो. मला व्यक्तिशः आदित्य धरवर राजकुमार संतोषीचा प्रभाव आहे असं वाटतं. ‘धुरंधर’मधला ‘घायल हूँ इसलिये घातक हूँ’ हा संवाद त्याने संतोषीला ट्रिब्यूट देण्यासाठीच लिहिला असावा. संतोषीच्या चित्रपटांत सामाजिक, राजकीय विधान मनोरंजनाच्या वेष्टनात बेमालूमपणे मिक्स करून दिलेली असायची. ''ये मजदूर का हात हैं कातिया'' हा संवाद पुन्हा एकदा व्यवस्थित ऐका. ‘खाकी’ मध्ये भारतीय मुस्लिमांना सतत कसे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात हे संतोषीने प्रभावीपणे दाखवलं होतं. संतोषीचं स्वतःच असं राजकारण होतं आणि तो मनोरंजक पद्धतीने प्रेक्षकांच्या गळी उतरवायचा. धर याबाबतीत संतोषीच्या पावलावर पाऊल टाकून आहे. आदित्य धरचं स्वतःच असं पॉलिटिक्स आहेच. ते ‘उरी’मध्ये होतं, ‘धुरंधर’मध्ये पण आहेच आणि त्याने निर्मिती केलेल्या ‘बारामुल्ला’मध्ये पण दिसतं..‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी झाला आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसचे अनेक रेकॉर्ड तोडले आहेत आणि अजूनही अनेक रेकॉर्ड हा चित्रपट तोडेल अशी शक्यता आहे. ‘धुरंधर’च्या यशात काही घटक फार महत्त्वाचे आहेत. चित्रपटाचे संगीत लोकांना आवडलं तर सिनेमा हिट होण्याची शक्यता वाढते, हा नियम वर्षाच्या सुरुवातीला ''सैंयारा'' सिनेमाने आणि आता ‘धुरंधर’ने पुन्हा एकदा सिद्ध झाला. ‘धुरंधर’मध्ये शाश्वत सचदेवने दिलेलं संगीत आणि पार्श्वसंगीत लोकांच्या पसंतीला उतरलं होतं. दिग्दर्शक आदित्य धर आणि शाश्वत यांनी रेट्रो गाण्यांचा अतिशय चपखल वापर केला आहे. अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संगीत हा हिंदी चित्रपटाचा अविभाज्य घटक होता. पण गेल्या काही वर्षांत बॉलीवूडने चित्रपटसंगीताकडे फारच दुर्लक्ष केलं होतं. पण आता ''सैंयारा'' आणि ''धुरंधर'' च्या यशानंतर बॉलिवूड पुन्हा त्याच्या संगीताकडे अधिक लक्ष पुरवायला लागेल अशी शक्यता आहे. दुसरं म्हणजे चित्रपटाच्या प्रमोशन आणि मार्केटिंगमध्ये ‘धुरंधर’च्या निर्मात्यांनी केलेले अभिनव प्रयोग. चित्रपटाच्या कुठल्याही कलाकारांनी सिनेमाच्या प्रदर्शनाआधी कुठेही मुलाखती दिल्या नाहीत, कोणीही कुठल्या मॉलमध्ये गेलं नाही की रिऍलिटी शोला हजेरी लावली नाही. फक्त रणवीर सिंग एका कार्यक्रमात गेला होता आणि तिथंही कर्नाटकातल्या देवीची नक्कल करून त्याने वाद निर्माण केला होता. पण हा अपवाद वगळता सिनेमाशी संबंधित कुणीही फारशा मुलाखती दिल्या नाहीत. हल्लीच्या चित्रपटांच्या आक्रमक प्रमोशनमुळे आणि यत्र तत्र सर्वत्र चित्रपटातले कलाकार दिसायला लागल्याने चित्रपटाची अवस्था ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ अशी व्हायला लागते. चित्रपटाबद्दलच औत्सुक्यच या अतिआक्रमक प्रमोशनने संपण्याची शक्यता असते. ‘धुरंधर’ने या सापळ्यात अडकण्याचं नाकारून हुशारीचा निर्णय घेतला. चित्रपटचं टीजर आणि ट्रेलर परिणामकारक असेल, तर अर्धी लढाई जिंकल्यात जमा असते. या वर्षी ‘दशावतार’ या हिट झालेल्या मराठी चित्रपटाच्या वेळेस पण हे दिसून आलं होतं. ‘दशावतार’चा ट्रेलर अतिशय उत्तमरीत्या कट केलेला ट्रेलर होता. त्या ट्रेलरमुळे चित्रपटाबद्दल जी उत्सुकता निर्माण झाली त्याचा फायदा त्या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर झाला. ‘धुरंधर’ चा सगळ्यात सुरुवातीला रिलीज झालेला टीजर हा अत्युकृष्ट म्हणता येईल असा होता..चित्रपटाबद्दल काहीही फारसं उघड न करता प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करणं हे या टीजरने केलं. ‘धुरंधर’चा ट्रेलर टीजर इतका जमून आला नसला तरी उत्तमच होता. ‘धुरंधर’च्या टीजरचा आणि ट्रेलरचा चित्रपट चालण्यात मोठा वाटा आहे. चपखल ''कास्टिंग'' ही पण या चित्रपटाची जमेची बाजू आहे. रहमान डकैतच्या भूमिकेत अक्षय खन्ना भाव खाऊन गेला असला, तरी सर्व भूमिकांसाठी हुशारीने कास्टिंग केलेली आहे. रणवीर सिंग आणि नायिकेच्या भूमिकेतल्या सारा अर्जुन यांच्या वयात असलेल्या अंतरावरून सुरुवातीला काही लोकांनी नाक मुरडली होती. पण सिनेमा बघितल्यावर सारा अर्जुनच्या कास्टिंगचं कारण कळून येतं. स्वार्थी आणि दलबदलू राजकारण्याच्या भूमिकेत राकेश बेदीसारख्या विनोदी नटाचा ठप्पा बसलेल्या अभिनेत्याची कास्टिंग फारच वेगळी आहे. माधवन, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्या कास्टिंगसाठी कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्राला पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील.मागे एका पॉडकास्टवर दिग्दर्शक संजय गुप्ता बोलला होता, की यापुढे बॉलिवूडचा इतिहास लिहिताना तो प्री ॲनिमल आणि पोस्ट ॲनिमल असा लिहिला जाईल. काही प्रमाणात हे खरं आहे. संदीप रेड्डी वंगाने फिल्म मेकिंगची सगळी गणित बदलून टाकली आहेत. रणवीर आणि रणबीर हे समकालीन प्रतिस्पर्धी असल्यामुळे असेल ‘धुरंधर’चा टीजर आल्यापासूनच त्याची तुलना ''ॲनिमल'' शी होत होती. ‘धुरंधर’वर कितीही नाही म्हणलं तर ‘ॲनिमल’चा प्रभाव आहेच.‘धुरंधर’च्या यशाने हिंदी चित्रपटसृष्टीचा लँडस्केप बदलत चालला आहे याची हाळी दिली आहे. आंध्र-तेलंगणामधली होमेबल फिल्म्स, अंबानींची जिओ स्टुडिओज, टी सिरीज, दिग्दर्शक राजामौलीची निर्मिती संस्था, मॅडोक फिल्म्स ही चित्रपटनिर्मितीगृह हळूहळू हिंदी चित्रपटक्षेत्रावर आपलं वर्चस्व निर्माण करतील अशी शक्यता आहे..कोरोना महासाथीच्या काळानंतर प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडीमध्ये मोठा बदल झाला आहे असं निरीक्षण आहे. लॉकडाउनच्या आधी प्रेक्षकांना हलक्या फुलक्या विषयांवरचे, प्रेमाबद्दल आणि नातेसंबंधांवर बोलणारे चित्रपट आवडायचे. कोरोनानंतरच्या काळात यात मोठा बदल झाल्याचं दिसत आहे. आता प्रेक्षकांना रक्तपात असणारे, हिंसाचार दाखवणारे आणि लार्जर दॅन लाइफ नायक असणारे चित्रपट जास्त आवडत आहेत. या मोठ्या नायकांच्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांच्या भाऊगर्दीत छोट्या आणि अर्थपूर्ण सिनेमांचं नेमकं काय होईल असा प्रश्न आ वासून आहे. मराठी चित्रपट पण या लाटेत वाहून जाईल का अशी शंका वाटते. स्टार्स नसणं आणि बजेट नसणं या उणे बाजू असणाऱ्या सगळ्याच चित्रपटांसमोर अवघड परिस्थिती आहे.धुरंधरचा पडद्यामागचा चमत्कार पुण्यात...भारतीय चित्रपटसृष्टीत सध्या एकच चर्चा आहे ‘धुरंधर’ ! या चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे, पण पडद्यावर दिसणाऱ्या त्या चमत्कारामागे कोण आहे, हे अनेकांना ठाऊक नाही. या दृश्य जादूचा खरा शिल्पकार म्हणजे पुण्यातील अग्रगण्य व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओ फिल्म सीजीआय. चित्रपटाचा आत्मा जसा कथेत असतो, तसाच त्याचा देह आजच्या काळात व्हिज्युअल इफेक्ट्समध्ये घडतो. ‘धुरंधर’ च्या पडद्यामागे फिल्म सीजीआयच्या कलाकारांनी, तंत्रज्ञांनी आणि डिजिटल जादुगारांनी दिवस-रात्र एक करून काम केले. अमर्याद कल्पनाशक्ती आणि तांत्रिक कौशल्य यांच्या संगमातून त्यांनी प्रत्येक फ्रेमला जिवंत केले आहे.सेटवर दिग्दर्शकाचा कॅमेरा प्रत्येक दृश्य टिपत असताना, फिल्म सीजीआयची टीम त्या दृश्यांमागच्या अदृश्य जगाला आकार देत होती. प्रत्येक प्रसंगाचे विस्तृत दृश्य तयार करण्यासाठी हजारो डिजिटल सेट्स साकारले गेले, तर कधी काल्पनिक जगांना इतक्या वास्तवतेने उभं केलं की प्रेक्षकाला काय खरे आणि काय कृत्रिम याची जाणीव होतच नाही!या प्रवासात पुणे आणि केरळमधील थ्रिशूर येथील कलाकारांनी एकत्रितपणे काम केले. इनव्हिजिबल व्हीएफक्स ही संकल्पना या प्रकल्पाची आत्मा होती. दृश्यांमध्ये केलेले इफेक्ट्स इतके कसदार की ते कॉम्प्युटर जनरेटेड इमेजेस आहेत हे लक्षात न येता अतिशय वास्तववादी वाटतात. प्रत्येक शॉटच्या अचूक नियोजनापासून ते शेवटच्या पिक्सेलपर्यंतच्या सुस्पष्टतेसाठी टीमने असंख्य दिवस मेहनत घेतली..फिल्म सीजीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्पण गगलानी याविषयी सांगतात, ‘‘धुरंधरमागची ही संपूर्ण प्रक्रिया हा आमच्या टीमच्या समर्पणाचा प्रवास आहे. प्रत्येक फ्रेम हे कथेला आकार देण्याचं साधन बनवलं, केवळ इफेक्ट्स दाखवण्याचं नव्हे.’’ सह-संचालक आनंद भानुशाली यांचा विश्वास आहे, ‘‘या प्रकल्पाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत जागतिक दर्जाचे व्हीएफएक्स निर्माण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला ‘धुरंधर’ च्या माध्यमातून आम्ही नवी ओळख दिली. आम्ही कल्पनेपासून अंतिम प्रतिमेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नव्या आणि जागतिक दर्जाच्या सर्जनशीलतेला साद घातली आहे.’’फिल्म सीजीआय स्टुडिओने यापूर्वी देखील जिगरा, ज्युबिली, चमकीला, सॅक्रेड गेम्स यांसारख्या निर्मितीसाठी उत्तम व्हीएफएक्स=सीजीआय केले आहे. त्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. आज पुणे शहर केवळ शिक्षण, आयटी आणि स्टार्टअप्ससाठीच नव्हे, तर AVGC उद्योगक्षेत्राचे नवे केंद्र म्हणूनही समोर येत आहे. फिल्म सीजीआयसारख्या स्टुडिओंच्या माध्यमातून पुण्याचा झेंडा आता भारतीय सिनेमाच्या तंत्रज्ञानविश्वात फडकू लागलाय. थोडक्यात काय तर ‘धुरंधर’ च्या बॉक्स ऑफिसवरील यशात जी पडद्यावरची जादू दिसत आहे तिचा आत्मा ज्या कलात्मक तंत्रज्ञानात लपला आहे. ते व्हीएफएक्स-सीजीआय पुण्यात झाले आहे.- संतोष रासकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.