Disclosure Day Movie Review : साय-फाय चित्रपट पाहताना विचारांना नवी दिशा; ‘डिस्क्लोजर डे’मधील चार कथांचा अनोखा प्रवास

सुहास किर्लोस्कर‘डिस्क्लोजर डे’ चित्रपट मार्गारेटच्या कथेपासून सुरू होतो, त्याचवेळी नोआह, जेन, ह्युगो अशा एकूण चार पात्रांच्या कथा समांतर पद्धतीने समजून घेता घेता चारही कथा एकमेकाशी साधर्म्य साधतात आणि त्या कथेमध्ये गूढरीत्या बघणारे प्राणी-पक्षी प्रवेश करतात. कालांतराने प्रेक्षकांना सर्व धागेदोरे उलगडू लागतात. डेव्हिड केप यांच्या पटकथेतून हे गूढ आपल्याला समजले, याचे समाधान स्पिलबर्ग प्रेक्षकांना देतो. स्पिलबर्ग चा हा सर्वोत्कृष्ट साय-फाय चित्रपट नाही परंतु असे अनवट चित्रपट बघण्याची सवय लागण्यासाठी हा चित्रपट पुढची पायरी ठरू शकतो. साय-फाय (Sci fi) चित्रपट म्हणजे सायन्स फिक्शन. असे चित्रपट बघण्यासाठी मुळात वैज्ञानिक दृष्टिकोन असावा लागतो किंवा विज्ञानाबद्दल उत्सुकता असावी लागते किंवा असे झाले तर काय होईल अशा प्रकारे तार्किक विचार करण्याची सवय अंगी बाणवावी लागते. शालेय शिक्षणामध्ये प्रश्न विचारण्याची फार मुभा नसल्यामुळे असा दृष्टिकोन विकसित होत नाही पण विज्ञान विषयक चित्रपट वारंवार बघितल्यामुळे अशा प्रकारे विचार करण्यास चालना मिळते, निदान इतरेजन कशा प्रकारे विचार करतात आणि आपण असा विचार अद्याप का करत नाही, तार्किक वाद-विवाद असलेल्या चर्चा आपण का करत नाही, असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात होते..Premium|Biological Age vs Chronological Age : जन्मतारखेचे वय आणि शरीराचे वय वेगळे कसे? जाणून घ्या विज्ञान.स्टीव्हन स्पिलबर्ग दिग्दर्शित ‘ज्युरासिक पार्क’ हा चित्रपट खरे तर साय-फाय होता कारण डायनोसॉरचा पार्क तयार केला तर काय होईल, असा शास्त्रीय दृष्टिकोन त्यामध्ये होता आणि चित्रपटामध्ये त्या संबंधी तार्किक चर्चा होती, तेवढेच संवाद विख्यात निसर्गशास्त्रज्ञ डेव्हिड अटनबोरो यांनी लिहिले होते. ‘ए.आय-आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ हा चित्रपट स्टीव्हन स्पिलबर्गने २००१ मध्ये आणला, ज्यामध्ये रोबोमध्ये प्रेम करण्याचे प्रोग्रामिंग केले तर, असा तार्किक विचार केला होता. ‘मायनॉरिटी रिपोर्ट’ चित्रपटातून गुन्हा घडण्यापूर्वीच जर पोलिसांनी गुन्हेगाराला पकडले तर... असा विचार मांडला होता. त्यापूर्वी स्टीव्हन स्पिलबर्गने ‘इ टी - द एक्स्ट्रा टेरेस्टरियल’ या चित्रपटातून परग्रहावरून एखादा प्राणी पृथ्वीवर आला तर काय होईल, या विषयावर तार्किक चित्रपट दिग्दर्शित केला होता. या कल्पनेचे भव्य स्वरूप ‘वॉर ऑफ द वर्ल्डस’ या चित्रपटात दाखवले होते. ‘क्लोज एन्काउंटर ऑफ थर्ड काइंड’ या चित्रपटातून मनुष्य आणि अमानवी शक्ती यांचे युद्ध हा विषय हाताळला होता.स्टीव्हन स्पिलबर्ग दिग्दर्शित ‘डिस्क्लोजर डे’ चित्रपट जून २०२६ मध्ये रिलीज झाला आणि हा चित्रपट आता जिओ हॉटस्टारवर उपलब्ध झाला आहे. या अंतरिक्षात जीवसृष्टी फक्त पृथ्वीवर नाही, म्हणजेच आपण एकटे नाही, आपल्या बरोबर राहणारे अन्य जीव अन्य ग्रहावर आहेत हा कल्पनाविलास या चित्रपटात केला आहे, म्हणजेच ‘ईटी’ या चित्रपटाची ही २५ वर्षांनंतर काढलेली ही पुढची आवृत्ती आहे पण हा सिक्वेल नाही..उत्तम साय-फाय चित्रपट बघण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक असते, अन्यथा चित्रपटातील सर्व घटनांचा अर्थ लावणे पहिल्याच दर्शनात शक्य होईलच असे नाही. ‘इंटरस्टेलार’ चित्रपट बघण्यापूर्वी टाइम ट्रॅव्हल ही संकल्पना समजून घेणे, प्रत्येक ग्रहावर कालगणना वेगवेगळ्या प्रकारे होते म्हणजे पृथ्वीवरचा एक तास म्हणजे अन्य ग्रहावर तितकीच मिनिटे नव्हे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. ‘अपोलो १३’ चित्रपट बघण्यापूर्वी परग्रहावर यान पाठवताना काय तयारी करावी लागते, याची जुजबी माहिती घेतली, त्याबद्दल औत्सुक्य दाखवले तर त्या चित्रपटातील गुंतागुंत उलगडणे अधिक सुलभ होते.‘डिस्क्लोजर डे’ चित्रपटामधील गुंता समजून घेतला तर त्या चित्रपटातील पात्रांना पडणारे तार्किक प्रश्न आणि मानवी संबंधांविषयी होणारी नैतिक-अनैतिक काय याबद्दलची चर्चा सहज उलगडत जाते. चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच न्यूज टीव्हीवर ओळखीचा चेहरा असणारी नायिका मार्गारेट (एमिली ब्लंट) तिच्या मित्राबरोबर अस्खलित रशियन बोलू लागते. तो आश्चर्यचकित होतो की हिने रशियन भाषा कधी आत्मसात केली? टेलिव्हिजन कंपनीच्या ऑफिसमध्ये कारने जाताना जो पोलीस तिला अडवतो, त्याच्या घरात त्याने त्याच्या पत्नीबरोबर कसा वाद घातला, याचे दाखले ती देते आणि आ वासलेला ट्रॅफिक पोलीस तिला सोडून देतो. त्यानंतर ती न्यूज टीव्हीमध्ये लाइव टेलिकास्ट सुरू असताना विचित्र भाषेत बोलते जणू ती भाषा परग्रहावर बोलली जाते. असे प्रसंग घडतात आणि प्रेक्षक आपसूक त्या वातावरणात जातात, हे स्टीव्हन स्पिलबर्गचे वैशिष्ट्य..Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?.परग्रहावरून आलेल्या आणि पृथ्वीवर वृद्धिंगत केलेल्या अमानवी जैविकांचे जतन केले आहे, त्या जीवांचे प्रोग्रामिंग केले आहे आणि आता (ज्युरासिक चित्रपटाप्रमाणे) ते ब्रह्मास्त्र मानवाच्याच जीवावर उठणार आहे का, अशा प्रकारचे कथासूत्र स्टीव्हन स्पिलबर्गने लिहिले. चित्रपटाची पटकथा लिहिण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात. ‘डिस्क्लोजर डे’ चित्रपट मार्गारेटच्या कथेपासून सुरू होतो, त्याचवेळी नोआह, जेन, ह्युगो अशा एकूण चार पात्रांच्या कथा समांतर पद्धतीने समजून घेता घेता चारही कथा एकमेकाशी साधर्म्य साधतात आणि त्या कथेमध्ये गूढरीत्या बघणारे प्राणी-पक्षी प्रवेश करतात. कालांतराने प्रेक्षकांना सर्व धागेदोरे उलगडू लागतात. डेव्हिड केप यांच्या पटकथेतून हे गूढ आपल्याला समजले, याचे समाधान स्पिलबर्ग प्रेक्षकांना देतो, यासाठीच हा चित्रपट शक्य तितक्या मोठ्या पडद्यावर अवश्य बघावा असा आहे. स्पिलबर्गचा तो सर्वोत्कृष्ट साय-फाय चित्रपट नाही परंतु असे अनवट चित्रपट बघण्याची सवय लागण्यासाठी हा चित्रपट पुढची पायरी ठरू शकतो.स्पिलबर्गचे दृश्य माध्यमावरील प्रभुत्व अनेक चित्रपटांतून सिद्ध झालेले आहे. या चित्रपटातही काचेवर दिसणाऱ्या प्रतिमा, त्या प्रतिमेतून काचेच्या बाहेर बघणे आणि दोन्ही दृश्ये प्रेक्षकांना दिसणे, त्यातून निर्माण होणारे अर्थ सूचक आहेत. शिंडलर्स लिस्ट, सेव्हिंग प्रायव्हेट रॅन, लिंकन फेम सिनेमॅटोग्राफर जानुज केमिन्स्की यांनी या चित्रपटात अनेक प्रसंगांत अनोख्या पद्धतीने पण प्रभावीपणे कॅमेरा अँगलचा वापर केला आहे. चित्रपटाला एक ग्रे शेड आहे आणि चित्रपटातील अनेक प्रसंगांत त्या रंगाबरोबर अंधाराचे प्रभुत्व आहे. स्पिलबर्गचा चित्रपट असल्यामुळे त्यामध्ये चित्तथरारक प्रसंग आहेत, त्याचे शूटिंग अचंबित करणारे आहे. परंतु चित्रपटामध्ये थरार केव्हा सुरू होतो, याची वाट न बघता त्यामधील चर्चा, प्रत्येक कृतीमागील तार्किक कारणमीमांसा ऐकावी..सिकारिओ, ओपनहायमर फेम एमिली ब्लंटने मार्गारेट साकारताना त्या भूमिकेला भावनेची डूब दिली आहे. ती संयत दिसते परंतु तिच्या मनात सुरू असलेला कोलाहल प्रेक्षकाना समजतो. किंग्ज स्पिच फेम कॉलीनने नोआहची भूमिका करताना कणखरपणा वेगळ्या पद्धतीने दाखवला आहे. इव्हने साकारलेली जेन सतत प्रश्न बरोबर घेऊन वावरत असते. तिचा प्रश्न असतो, देवाने पृथ्वी आपल्यासाठी बनवली, हे ठीक आहे परंतु आता जर असे सिद्ध झाले, की आपण एकटे नाही तर आपल्याबरोबर आणखी कुणीतरी (जीवसृष्टी) आहे, असे असेल तर? जॉन विल्यम्सचे पार्श्वसंगीत स्टीव्हन स्पिलबर्गच्या प्रत्येक चित्रपटात हटके असते, या चित्रपटाच्या क्लायमॅक्समध्ये त्याची प्रचिती येते आणि आपण नि:शब्द होतो.स्टीव्हन स्पिलबर्गच्या चित्रपटामध्ये कला आणि व्यवसाय यांचा उत्कृष्ट संगम आढळून येतो. त्याच्या साय-फाय चित्रपटांमध्ये विज्ञान विषयक चर्चा तार्किक दृष्टिकोनातून लिहिलेली असते. त्यामुळे त्याच्या चित्रपटांच्या लेखन आणि दिग्दर्शनाची उंची कोई मिल गया, तेरी बाहो में ऐसा उलझा जिया असे चित्रपट गाठू शकत नाहीत.पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शकाने त्या विषयाचा सखोल अभ्यास कशा पद्धतीने करावा यासाठी अनेक साय-फाय चित्रपटांची उदाहरणे देता येतील. स्पिलबर्गचे साय-फाय चित्रपट बघितल्यानंतर कॉन्टॅक्ट, इंटरस्टेलार, स्पेस ओडिसी, ब्लेड रनर, इन्सेप्शन, अरायव्हल, चिल्ड्रेन ऑफ मेन असे अनेक चित्रपट बघावेत, घरातल्या पुढच्या पिढीला समजावून सांगावेत, त्यानंतर चित्रपटाने निर्माण केलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करावी. प्रश्न विचारणारी पिढी विज्ञानवादी बनू शकते, तार्किक विचार करू शकते, यासाठी चित्रपटांकडे करमणुकीच्या पलीकडे जाऊन बघण्याचे शिक्षण शाळेतच देण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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