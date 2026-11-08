Exam Cheating and Student Life : अभ्यास टाळण्यासाठी कॉपीचा मार्ग निवडला, पण प्रत्येक वेळी युक्ती चालतेच असे नाही

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - sarikachatuphale.kulkarni@gmail.comआता कथेचे नाव वाचून तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की गाढव हे त्याच्या मूर्खपणासाठीच प्रसिद्ध असते. त्यात विशेष काय? मालकांची ओझी वाहण्याचे काम करणारे हे गाढव आहे. एकदा पाठीवरील मिठाचे ओझे घेऊन जाताना गाढवाचा पाय घसरला आणि ते पाण्यात पडले. पाण्यात पाठीवरील मीठ विरघळून गेले. गाढवाला युक्ती समजली. तो रोज रोज तसेच करू लागला. एके दिवशी मात्र पाण्यात भिजल्यावर पाठीवरचे ओझे जड झाले. कारण त्या दिवशी पाठीवर कापूस होता. जो पाण्यात भिजून अजून जड झाला. ही कथा आधुनिक काळात कशी असेल?अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या अभिजितला लहानपणीपासून कॉपी करून पेपर देण्याची सवय होती. अभ्यासात तो यथातथा असला तरी व्यवहारात मात्र उत्तम होता. अभ्यास करणे मात्र त्याच्या जीवावर येई. शेजारच्या बाळ्याने त्याला एकदा कॉपी करण्याची टेक्निक शिकवली तेव्हापासून तो कॉपी करण्यात एकदम पटाईत झाला होता. बाळ्यालादेखील ठाऊक नसलेले कॉपी करण्याचे कितीतरी वेगवेगळे उपाय अभिजितने शोधून काढलेले होते..Premium|ChatGPT vs Google : ChatGPT च्या आगमनाने गुगल हादरले; सुंदर पिचाई यांनी का घोषित केला 'कोड रेड'?.कॉपीतंत्रावर अभिजीतचे उत्तम चाललेले होते. अडचण आली ती अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षेला. पर्याय निवडण्याच्या पद्धतीने त्यातील काही पेपर असतात. तिथे कॉपी कशी करणार? जे व्हायचे तेच झाले. अभिजित दोन वर्ष प्रयत्न करत होता तरीही त्याला दोन्हीही वर्षे उणे गुण मिळाले. एकदा -५ तर दुसऱ्यांदा -१२ असा गाढवपणाचा चढता क्रम त्याने लावला होता. अभिजितचे वडील राजकरणात सक्रिय होते. आमदार होते. अशावेळी आपला पोरगा प्रवेश परीक्षेत गटांगळ्या खातोय म्हणजे फारच झालं. त्यांनी कंटाळून ओसाड गावात उघडलेल्या प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या शाखेत अभिजितला प्रवेश मिळवून दिला. अभ्याचं मन तिथेही लागेना.पण तिथे एकच सोय होती. ती म्हणजे कॉपी करण्याची. आता तर काय अभ्याकडे आयफोन होता, अँड्रॉइड होता, आयपॅड होता. काय म्हणेल त्यात कॉपी करता येणार होती. पहिल्याच सत्रात अभ्याने आपल्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखवली. उत्तम ग्रेडमध्ये मार्क्स घेतले. पोरगा चांगल्या वळणाला लागला म्हणून बाप खूष. पोरगा हुशार आहे आणि आपण लयच भारीतील शिकवायला लागलोय म्हणून प्राध्यापक खुश.नंतरच्या सत्र परीक्षेत मात्र जिल्ह्यातून पर्यवेक्षक बोलावले होते. पर्यवेक्षक कुठूनही येऊ देत. अभिजितला कॉपीचा इतका सराव होता की कधीकधी कॉपी कशी केली हे त्याचे त्यालाच कळत नसे. यावेळीदेखील अभिजित चांगल्या गुणांनी पास झाला. पण प्राध्यापकांना काही गोष्टी खटकल्या होत्या. बाकीच्या प्रोजेक्टमध्ये फार काही न करणारा, सुमार उपस्थिती असणारा हा मुलगा. एवढ्या गुणांनी उत्तीर्ण होतोच कसा! आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पेपरच्या उत्तरांमध्ये लिहिलेली भाषा चॅटजीपीटीची असल्यासारखी वाटली. प्राध्यापकांनी सत्र परीक्षेच्या आधी एक छोटी चाचणी परीक्षा घेऊन बघितली. त्यातही गोष्टी तशाच..अभ्या काय करतो याचा अंदाज प्राध्यापकांना आलेला होता. पर्यवेक्षकांच्या नजरेतून सुटून कॉपी करणारा अभिजित आणि ईव्हीएम हॅक करणारे राजकारणी त्यांना सारखेच वाटले. आता खरी परीक्षा प्राध्यापकांची होती. अभिजितसारख्या मुलांसाठी प्राध्यापकच अभ्यासाला लागले. स्वतः कुठल्याही विषयातील थेट अनुभव नसतानादेखील त्या विषयात प्राध्यापकी करणारे लोक आपल्याकडे असतात. तसेच इथेही होतेच. त्यामुळे मुलांना कॉपी करता येणार नाही अशी प्रश्नपत्रिका काढायची म्हणजे आधी प्राध्यापकांना अभ्यास करावा लागणार होता. मुलं गाढवासारखं समजतात की प्रत्येक वेळी मिठाचं पोतं पाठीवर येईल आणि आपण पाण्यात पडलो की मीठ विरघळेल. बेट्याहो, तुमच्या पाठीवर आता कापसाचं पोतं देतो.प्राध्यापकांनी त्यांच्याच क्षेत्रातील विविध प्राध्यापकांशी संपर्क साधला. सगळ्यांच्या अडचणी सारख्याच होत्या. सगळ्यांनी मिळून प्रश्नसंच तयार करण्याचे ठरवले. आता प्राध्यापकांनी असे संच काढले की जे वैयक्तिक अनुभवावर आधारित असतील. ज्यात प्रसंगनिष्ठ प्रश्न असतील. कॉलेजमध्ये आधी काही प्रशिक्षण देऊन त्यावर काही प्रश्न असतील. पेपरमध्ये त्यांनी अशा गोष्टी विचारल्या ज्याची उत्तरे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने दिली तरी ती केवळ तर्क लावून देता येतील, ज्याने या प्रशिक्षणाचा किंवा प्रसंगाचा, कामाचा अनुभव घेतला आहे तोच त्याचे बरोबर आणि थेट उत्तर देऊ शकतो..आतापर्यन्त म्हणजे असं झालेलं होतं की यक्षाने युधिष्ठिराला प्रश्न विचारले तर युधिष्ठिर ‘फोन अ फ्रेंडची लाईफलाईन’ वापरून उत्तरे देतोय. पण मुळात आता यक्षाने प्रश्नांचा पॅटर्न बदलला. आता युधिष्ठिर काय करेल? परीक्षेत जे व्हायचे तेच झाले. मुळात प्रश्न समजणेच अभिजितला अवघड गेले तर तो त्याची उत्तरे एआय किंवा चॅट जीपीटीला विचारणार कशी? पुन्हा एकदा सायकल मागे गेली आणि अभ्याची उत्तम गुणांची मालिका खंडित झाली. उणे मार्कांची सोय नव्हती नाही तर त्यातदेखील अभ्याने उच्चांक म्हणजे नीचांक गाठला असता.आता तुम्हाला वाटेल की एवढी अद्दल घडली तर अभिजित नंतर अभ्यास करेल वगैरे. पण अशा गोष्टींचा शेवट वास्तवात गोड नसतो. अभ्या सुधारला नाहीच. पण या निमित्ताने प्राध्यापक मात्र झाडून अभ्यासाला लागले. गाढवाला मिठाच्या ऐवजी कापसाचे ओझे द्यायचे असेल तर आधी कापूस पिकवायला हवा हे प्राध्यापकांना लक्षात आले. मी असे ऐकले आहे की पेपर वास्तववादी तयार करणाऱ्या प्राध्यापकांची नंतर त्या महाविद्यालयातून बदली झाली. अभ्या अभियंता झाला. आता तोदेखील गावच्या राजकारणात सक्रिय आहे. आताच झालेल्या निवडणुकीत तो आमदार झाला आणि त्याने म्हणे ‘शिक्षण मंत्री’ होण्याचा हट्ट धरला आहे. का तर शिक्षण मंत्री शिकलेला हवा. आणि अभिजित काय, अभियंता आहे ना!तात्पर्य - वडील राजकारणात असतील तर अभियंता नक्की होता येते पण सगळेच अभियंते वडिलांच्या राजकारणामुळे अभियंते होत नाहीत.लेखिका - अभ्याची प्रश्नपत्रिका सेट करणारी एक प्राध्यापिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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