मंजूषा कुलकर्णी- manjusha.kulkarni@esakal.com 'सर्व मंगल मांगल्ये....' हा देवीचा श्लोक देवीपूजन, नवरात्रात व अन्य धार्मिक विधीत म्हटला जातो. यात देवीला उद्देशून नारायणी, शिवस्वरूपिणी, जगज्जननी, सर्व मंगलांची जननी, सर्व इच्छा पूर्ण करणारी, शरण आलेल्यांना आश्रय देणारी अशी संबोधनपर विशेषणे वापरून नमस्कार केला आहे. या विश्वाच्या उत्पत्तीला कारण ठरलेल्या स्त्रीशक्तीला प्राचीन काळी देवी मानले जात असे. अशा सर्जनशील स्त्रीशक्तीच्या व्यापक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अर्थाचा शोध डॉ. कल्याणी हर्डीकर यांनी 'जागर विश्वजननीचा' या पुस्तकातून घेतला आहे..मातृपूजक भारतीय संस्कृतीचा इतिहास ख्रिस्तपूर्व शतकापूर्वी सुमारे अडीच ते तीन हजार वर्षांपूर्वीचा मानला जातो. पृथ्वी, आप, तेज, आकाश, वायू ह्या शक्तींच्या एकत्रित परिणामामुळे पृथ्वीवर जीवसृष्टी निर्माण झाली. शक्तीपासून ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली. विश्व आकाराला आले. निर्मितीशक्तीमुळेच स्त्री आपल्यासारख्या जिवंत हाडामासाच्या दुसऱ्या मानवाची निर्मिती करू शकते हे तत्त्व भारतीय वेदांमधून चिंतकांनी मांडले आहे, असे नमूद करील लेखिकेने मातृपूजक परंपरेचा इतिहास कथन केला आहे. मातृपूजनाची भारतातील परंपरा, देवी संकल्पना स्पष्ट करताना वैदिक आणि तांत्रिक परंपरेतील देवीपूजन, देवीच्या विविध अभिव्यक्ती व शक्तिउपासनेचे महत्त्वही सांगितले आहे.स्त्रीशक्तीची रूपे सादर करताना सर्वप्रथम आदिशक्ती अदितीचे रूप सर्वप्रथम समोर येते. हिंदू देवतांमधील देवी, महादेवी महामाया, मिस्त्र संस्कृतीतील ईश्तर, इजिप्शियन देवता आयरिस, चिनी मातृदेवता आदिशक्ती अशा जगभरातील देवतांची ओळख होते..हस्ताक्षर लेखन स्पर्धेत मृणाली नार्वेकर प्रथम.वेदांमध्ये परब्रह्माला मातृस्वरूप देताना माता ही परब्रह्मरूप असल्याचा विचार मांडला आहे. विश्वजननी आदिमातेचे वेदांमधील वर्णन श्लोक आणि त्याच्या अन्वयर्थातून उलगडले असून, अदितीविषयी विविध विचारवंतांची मतेही वाचायला मिळतात. उपनिषदे, विविध पुराणांतील देवी माहात्म्य, गाथा सप्तशतीमधील स्त्रीशक्तीच्या पराक्रमाचे कथन, नवरात्रीचे महत्त्व सांगितले आहे. भारतात विविध पंथांमध्ये शक्तिउपासना केली जाते. यातीलच एक म्हणजे शाक्तपंथ. त्यांचे मूळ साहित्य म्हणजे दर्शने आणि तंत्रे. पुस्तकात शाक्तांचे मूळ तत्त्वज्ञान, त्यांची तीन प्रमुख केंद्रे, उपासनेचे मार्ग यांचीही माहिती दिली आहे.हिंदू तत्त्वज्ञानातील 'माया'रूपी आदिशक्ती आणि विविध संस्कृतीमधील 'मायादेवी' ज्ञानदेवता महाविद्या, महाकाली, शाक्तांच्या काही तंत्रातील दुर्गेचे, कालीचे उग्र व भयंकर रूप म्हणजे छिन्नमाता, तारक असणारी 'तारा', वाणीची देवता 'नीलसरस्वती', त्रिपुर सुंदरी, बगलादेवी, कमला, मातंगी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धुमावती, वरदायिनी - भवतारिणी काली अशी देवीच्या विविध रूपांच्या वर्णनाबरोबर तिच्या वाहनांचा उल्लेखही लेखिकेने आवर्जून केला आहे. मातृशक्ती अन्नपूर्णा, पद्मावती यांसह अरबस्तानातील तीन देवी, आफ्रिकन संस्कृतीमधील आदिमातांची कहाणी कथन केली आहे..भारतात आदिशक्तीची उपासना, विविध देवतांचा जागर यांचा वारसा आहे. त्याचा अर्थ या पुस्तकात समजावून दिला आहे.मानवी संस्कृतीच्या इतिहासातील परिवर्तनाचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय तत्त्वज्ञ, विचारवंतांचे भारतीय आदिशक्तीसंबंधीचे विचार, सर्जनशक्तिधारी स्त्रीला म्हणजेच मातेला देवतेचे रूप मानण्यामागील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मानसिकतादेखील लेखिकेने उलगडून सांगितली आहे. स्त्रीच्या अंतःस्थ शक्तीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत चिंतनशील मांडणी यात केली आहे. देवी, शक्ती, मातृत्व आणि स्त्रीत्व यांचा परस्परसंबंध लेखिकेने अभ्यासपूर्णरीत्या मांडला आहे..पुस्तकाचे नाव : जागर विश्वजननीचालेखिकेचे नाव : कल्याणी हर्डीकरप्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २५६ मूल्य : ३९५ रु..