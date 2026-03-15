New Marathi Book : मराठी भाषेच्या वर्तमानावर डॉ. सुधीर रसाळ यांचे परखड चिंतन

डॉ. नीलिमा गुंडी - saptrang@esakal.com 'मराठी भाषेचे वर्तमान स्वरूप' हे पुस्तक ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांच्या अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण चिंतनातून सिद्ध झाले आहे. या पुस्तकात रसाळांमधील ध्येयवादी अध्यापकाची तळमळ आहे, विचारवंताची दूरदृष्टी आहे आणि साहित्यिकाची मर्मदृष्टीही आहे. मराठी भाषेच्या सद्यकालीन व्यवस्थेची मीमांसा करताना रसाळांनी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजपावेतो बदलत गेलेल्या भाषा-संस्कतीविषयक धोरणांबाबत परखड भाष्य केले आहे. 'व्रतस्थ माझी फक्त पापणी' अशा वृत्तीने साहित्यव्यवहाराकडे पाहणारी यातील भूमिका वाचकांचे लक्ष वेधून घेते.सात प्रकरणांमधून यात विषयाचे विविध पैलू रसाळ यांनी उजेडात आणले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वभाषा आणि संस्कृती यांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट 'स्वातंत्र्य' या संकल्पनेशी जोडलेले होते. मात्र, 'आपल्या राजकीय नेतृत्वाने आपण मिळविलेल्या स्वातंत्र्याला सत्तातरांचा दर्जा दिला,' असे स्पष्टपणे नोंदवले आहे. धोरण राबवताना भारतीय भाषा व संस्कृती यांचे आधुनिकीकरण करायचे की पाश्चात्त्यीकरण करायचे याविषयी निश्चितपणा नव्हता, त्यामुळे इंग्लिशचे वर्चस्व राहिले. जीवनव्यवहारातील महत्त्वाच्या स्थानांवरून मराठी दूर सारली गेली. वास्तविक १९६० नंतर मराठी भाषेच्या वापराबद्दल उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते; पण त्याचा उपयोग करून घेता आला नाही. सर्व ज्ञानशाखांचे अध्ययन-अध्यापन इंग्लिशऐवजी मराठीतून करणे व सर्व जीवनव्यवहारात मराठीचे उपयोजन करणे याकडे लक्ष दिले गेले नाही. रसाळ यांनी सुरुवातीलाच ही पायाभूत गरज कशी दुर्लक्षित झाली, ही बाब अधोरेखित केली आहे..Premium|Marathi Language History: अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा शोध, मौखिक आणि लिखित परंपरेचा अभ्यास.ज्ञानभाषेची संकल्पना या पुस्तकात सविस्तर उलगडलेली आहे. मातृभाषा हे ज्ञानभाषेचे नैसर्गिक माध्यम असते. नवनिर्मितच्या सुप्त क्षमता मातृभाषेतच दडलेल्या असतात. मात्र, शिक्षणात याला प्राधान्य न दिल्यामुळे रसाळांच्या मते 'आपली विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मितीची नव्हे, तर माहितीवितरणाची 'केंद्रे' ठरली आहेत.' भाषावार प्रांत रचनेमागील सांस्कृतिक विकासाचे उद्दिष्टही त्यामुळे साध्य झाले नाही. मराठीचा एकही शब्द न उच्चारता महाराष्ट्रात संपूर्ण आयुष्य काढण्याची सवलत आपण परभाषकांना दिली आहे. जागतिकीकरणानंतर आपण कौंटुबिक व्यवहारही इंग्लिशमध्ये सुरू केला आहे. मातृभाषा ही आपला 'सेंद्रिय अवयव' असते, याचा आपल्याला विसर पडला आहे.अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांतील मराठीचे आजचे वास्तव तपासताना रसाळ यांनी खंत व्यक्त केली आहे, ती अशी - 'मराठी काव्यपरंपरेतील महत्त्वाच्या कवींचा त्यात अभाव आहे. भाषाशिक्षणाचा दर्जा अतिशय सुमार आहे. शिक्षणातून ज्ञानलालसा निर्माण होत नाही. पुढे रसाळ यांनी स्वतंत्र प्रकरणात 'वाङ्मयाभ्यासाचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट' यांची अभ्यासक्रमाचा आराखडा देऊन चर्चा केली आहे. वाङ्मयाभ्यासाचे महत्त्व, वाङ्मयकृतींचे मूल्यमापन, संहितांचे विश्लेषण या घटकांची मांडणी यात समीक्षकाच्या जाणावलेल्या लेखणीतून सकार झाली आहे..'वाङ्मयीन संस्कृती आणि संस्थात्मक साहित्यव्यवहार' याचा आढावा घेताना मुद्रणपूर्व काळापासून आजपर्यंत झालेले बदल नोंदवले आहेत. १९०६ साली स्थापन झालेली 'महाराष्ट्र साहित्य परिषद' व इतर संस्था, नियतकालिके, साहित्यसंमेलने यांचे कार्य त्यात लक्षात घेतले आहे. मात्र, अद्याप मराठी वाङ्मयीनसंस्कृती सर्व समाजाची झालेली नाही, हा लेखकाचा अभिप्राय आहे. 'मराठीवरील परभाषिक आक्रमणे' या गंभीर विषयाची दखल यात दोन लेखांकांमधून घेतली आहे. इंग्लिश आणि हिंदी या भाषांची आक्रमणे थोपवताना आपण कमी पडतो, हे त्यातून ठळकपणे बजावले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, राज्यकर्त्यांच्या महाराष्ट्रद्वेषाचा लोकसभेत निषेध करून तत्कालीन अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा आदी तपशील महत्त्वाचे आहेत. आज हिंदीचे आक्रमण भाषा, नाटक, चित्रपट इ. करमणुकीची साधने आणि जाहिराती या मार्गाने संस्कृतीसाठी धोक्याचे ठरत आहे. वास्तविक आपल्या भाषेचे व संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचा प्रत्येकाला 'घटनासंमत' हक्क आहे. तो आपण बजावला पाहिजे. ही समाजाची उत्कट आणि प्रखर भावना आहे.रसाळ यांनी एक ठिकाणी म्हटले आहे की, शिक्षित झालेल्या नव्या घटकांना आपापल्या बोली आहेत. त्यांना प्रस्थापित भाषा आपली वाटत नाही. त्यामुळे प्रमाण भाषेत परिवर्तन होईल. मात्र, ग्रामीण भागाचे आधुनिकीकरणही हिंदी-इंग्रजीतूनच होणारा असा इशारा यात दिला आहे. समकालीन वास्तवाची सटीप, मूलगामी चिकित्सा करणारी ही समीक्षा शासन आणि समाजमन यांना विधायक दिशेने गतिशील करणारी आहे. लेदरबॅक पब्लिकेशनने आपले पहिले पुस्तक विचारप्रधान स्वरूपाचे प्रकाशित करावे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. विक्रम मराठे यांचे मुखपृष्ठ 'गंज' या माध्यमात त्यांचे चितारलेले असून, ते मध्यवर्ती आशय पेलून धरणारे आहे. त्यांचे मुखपृष्ठामागची भूमिका मांडणारे मनोगत चित्रसाक्षरता जागवणारे आहे..एकंदरीत ७० वर्षांची वाङ्मयीन कारकीर्द डोळसपणे जगलेल्या ज्ञानतपस्वी अशा रसाळ यांचे हे 'लोकशिक्षक' या पदाच्या अधिकाराने केलेले समाजचिंतन सर्वांना आत्मपरीक्षण आत्मपरीक्षण करावयास प्रवृत्त करील असा विश्वास वाटतो.पुस्तकाचे नाव : मराठी भाषेचे वर्तमान स्वरूपलेखक : डॉ. सुधीर रसाळप्रकाशक : लेदरबॅक पब्लिशर्स(द पुस्तकवाला समूह)पृष्ठे : १०७ मूल्य : १९९ रु. 