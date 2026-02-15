Artificial Intelligence technology : खिशातल्या मेंदूची क्रांती!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआपण अशा जगाकडे चाललो आहोत जिथे आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक निर्जीव वस्तूला एक छोटासा ‘मेंदू’ मिळणार आहे. तंत्रज्ञानाची पद्धत बदलतेय. एआय आता क्लाउडमध्येच अडकून राहणार नाही, तर थेट आपल्या हातातल्या उपकरणात येऊन बसणार आहे. या बदलाचंच नाव आहे ‘एज एआय’.आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच ‘एआय’ याची चर्चा चहाच्या टपरीपासून थेट कॉर्पोरेट बोर्डरूमपर्यंत सगळीकडे रंगलेली दिसते. चॅटजीपीटी असो, गुगलचा जेमिनी असो किंवा एआयवर चालणारी इतर कितीतरी ॲप्स असोत, या सगळ्यांनी आपलं रोजचं आयुष्य नक्कीच सोपं केलंय. कुठलाही प्रश्न विचारला, की लगेच त्याचं उत्तर मिळतं, कंटाळवाणा ई-मेल क्षणात तयार होतो, अगदी जुन्या फोटोतला मजकूरसुद्धा शोधता येतो आणि अस्पष्ट झालेले चेहरे किंवा वस्तू ओळखता येतात; पण ही सगळी जादू नेमकी घडते कुठे, याचा आपण फारसा विचार करत नाही. .आजवरचा बहुतांश एआय हा ‘क्लाउड’मध्ये म्हणजे भारताबाहेर कुठल्यातरी देशातल्या प्रचंड मोठ्या डेटा सेंटर्समध्ये चालतो. आपण फोनवर आपल्या भाषेत काही प्रश्न विचारतो तेव्हा त्याचं मजकुरात म्हणजेच टेक्स्टमध्ये रूपांतर होतं. तो प्रश्नाचा डेटा इंटरनेटवरून सातासमुद्रापार जातो, तिथे तिथल्या सिस्टीमला तो प्रश्न नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगच्या तंत्रज्ञानामुळे चक्क कळतो, त्यावर तिथे प्रक्रिया होते आणि मग त्या प्रश्नाचं उत्तर तिथे शोधलं जातं आणि मग ते परत सातासमुद्रावरून येऊन आपल्या स्क्रीनवर झळकतं किंवा पुन्हा टेक्स्टचं आवाजात रूपांतर होऊन आपल्याला ते ऐकवलं जातं. या सगळ्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर एआय वापरलं जातं; पण ते दूरवरच्या क्लाउडमध्ये. आता तंत्रज्ञानाची ही पद्धत बदलतेय. एआय आता क्लाउडमध्येच अडकून राहणार नाही, तर थेट आपल्या हातातल्या उपकरणात येऊन बसणार आहे. या बदलाचंच नाव आहे ‘एज एआय’.हे तंत्रज्ञान फक्त स्मार्टफोन इतकच मर्यादित राहणार नाही, तर ते स्मार्टफोन्स, कॅमेरे, IoT सेन्सर्स, गेटवेज, वाहनं अशा अनेक गोष्टींसाठी लागू पडेल. यासाठी आपल्या नेहमीच्या लॅपटॉप्समध्ये असणारे सेंट्रल प्रॉसेसिंग युनिट्स म्हणजेच सीपीयूज, गेम्स किंवा चॅटजीपीटीसाठी लागणारे ग्राफिकल प्रॉसेसिंग युनिट्स म्हणजेच जीपीयूज, मशीन आणि डीप लर्निंगसाठी लागणारे आणि मॅट्रिक्स ऑपरेशन्स जलद तऱ्हेने करणारे खास न्यूरल प्रॉसेसिंग युनिट्स म्हणजेच एनपीयूज आणि कम्प्युटर व्हिजनसाठी लागणारे व्हिजन प्रॉसेसिंग युनिट्स म्हणजेच व्हीपीयूज, अशा तऱ्हेचं खास हार्डवेअर तर लागेलच; पण शिवाय लागणारा उशीर कमी करणं, मजकुराची गुप्तता राखणं, अशा अनेक गोष्टींसाठी वेगळी सॉफ्टवेअर फ्रेमवर्क्ससुद्धा आपल्या स्मार्टफोन्समध्ये किंवा इतर डिव्हायसेसमध्ये लागतात..याचा इतिहाससुद्धा गंमतशीर आहे. १९८०-१९९०च्या दरम्यान एम्बेडेड सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यांच्यामध्ये खूप प्रगती झाली. नॉर्मल प्रोग्राम्समध्ये आपण ते लिहितो, कंपाईल करतो, ते कंपाईल झालेलं कोड हार्ड डिस्कवर ठेवतो आणि पाहिजे तेव्हा ते मेमरीमध्ये लोड करून तो प्रोग्रॅम चालवतो; पण एम्बेडेड सॉफ्टवेअर म्हणजे चिप्सवर कोरलेले प्रोग्रॅम्स. एकदा लिहिले की ते बदलता येत नाहीत. डिस्कवरून ते मेमरीमध्ये लोड करावे लागत नाहीत. मायक्रोवेव्ह ओव्हन, एसी, टीव्ही या सगळ्या उपकरणांमध्ये असलेल्या चिपवर असंच एम्बेडेड सॉफ्टवेअर असतं. आपण आपल्या रिमोटवरून त्यालाच इन्स्ट्रक्शन्स देऊन तापमान, वेळ किंवा चॅनेल बदलत असतो.\r\n\r\n२०००-२०१०च्या दरम्यान या स्मार्ट डिव्हाइसेसवर मशीन लर्निंगचे लहानसे प्रोग्राम्स ठेवता यायला लागले. त्यावर अर्थातच खूपच मर्यादा होत्या. २०१४-१७च्या दरम्यान त्यात डीप लर्निंगची भर पडली. मशीन लर्निंग म्हणजेच डेटामधले पॅटर्न्स शोधणं. डीप लर्निंगमध्ये आपण न्यूरॉन्सचे अनेक लेयर्स किंवा पदर असलेलं आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क म्हणजेच एएनएन वापरतो आणि बॅक प्रॉपोगेशन अलगॉरिदम वापरून आवाज किंवा प्रतिमा (इमेज, फोटो) ओळखण्यासारखी एखादी गोष्ट करायला मॉडेलला शिकवतो. तोच आता स्मार्टफोन्स किंवा कॅमेरे यांच्यामध्ये आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये स्पीच आणि व्हिजन यांच्या बाबतीत इंटेलिजन्स यायला सुरुवात झाली. याकरिता क्वांटायझेशन, प्रूनिंग, डिस्टिलेशन अशी अनेक तंत्रज्ञानं वापरण्यात आली.\r\n\r.Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.२०१७-२०२० या काळात एज एआय या तंत्रज्ञानाचा खऱ्या अर्थानं उदय झाला आणि त्यानंतर आजपर्यंत त्यामध्ये वेगानं प्रगती होत गेली. आज ॲपल, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट अशा अनेक कंपन्या यामध्ये संशोधन करून नवनवे प्रॉडक्ट्स आणताहेत. साध्या शब्दांत सांगायचं तर, एआयला आभासी क्लाउडमधून काढून थेट मोबाईल, कार किंवा घड्याळात बसवणं म्हणजे एज एआय. आजवर एआय वापरायचा असेल तर इंटरनेट असायलाच हवं, अशी अट होती; पण एज एआयमुळे उपकरणं नेटवर्कशिवायही स्वतः विचार करू शकतील. या बदलाची गरज का पडली, याचं सगळ्यात बोलकं उदाहरण म्हणजे सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्स. समजा एखादी गाडी वेगात असताना अचानक समोर एखादा पादचारी आला, तर त्या गाडीला निर्णय घेण्यासाठी डेटा अमेरिकेतल्या सर्व्हरकडे पाठवून उत्तराची वाट बघणं शक्य नाही. तिथे निर्णय हा सेकंदाच्या हजाराव्या भागात घ्यावा लागतो. असा वेग फक्त एज एआयच देऊ शकतं. शिवाय आपला आवाज, घरातले खासगी फोटो किंवा आरोग्याशी संबंधित माहिती बाहेर कुठेही न जाता आपल्या फोनमध्येच प्रोसेस झाली, तर गोपनीयतेचाही मोठा प्रश्न सुटतो. डोंगराळ भागातला एखादा गड-किल्ला असो किंवा नेटवर्क नसलेलं दुर्गम गाव अशा ठिकाणीही ही ‘हुशार’ उपकरणं (स्मार्ट डिव्हाइसेस) एज एआयमुळे स्वतंत्रपणे काम करू शकतील. एज एआयमुळे आपल्या आजूबाजूच्या वस्तूंचं रूपच बदलणार आहे. .भविष्यातला स्मार्टफोन हा केवळ संवादाचं साधन राहणार नाही, तर तो तुमचा वैयक्तिक सल्लागार बनेल. इंटरनेट नसलं तरी लॅपटॉप तुमचं बरंचसं काम करून देईल. कनेक्टेड कार्स फक्त रस्ते ओळखणार नाहीत, तर ड्रायव्हरच्या डोळ्यांच्या हालचाली, चेहऱ्यावरचा थकवा पाहून त्याला झोप येतेय का, हे ओळखून लगेच इशारा देतील. कारखान्यांमधली यंत्रंही आवाजातला बदल किंवा कंपनं ओळखून, ‘मी लवकरच बिघडण्याची शक्यता आहे, वेळेत दुरुस्त करा,’ असा इशारा आधीच पाठवतील. हे सगळं शक्य होतंय ते ‘एसएलएम’ म्हणजेच स्मॉल लँग्वेज मॉडेल्स आणि ‘मिक्श्चर ऑफ एक्सपर्ट्स’ या तंत्रज्ञानांमुळे. मोठमोठ्या एआय मॉडेल्सना आता लहानशा चिपमध्ये बसवण्यात तंत्रज्ञ यशस्वी झाले आहेत. जसं एखाद्या मोठ्या ग्रंथालयाचं सार एका खिशात मावणाऱ्या शब्दकोशात आणावं, तसंच काहीसं हे आहे. ‘मिक्श्चर ऑफ एक्सपर्ट्स’मध्ये तर एका मोठ्या मेंदूऐवजी अनेक छोटे तज्ज्ञ मेंदू काम करतात. गणिताचा प्रश्न विचारला, की गणिताचा तज्ज्ञ सक्रिय होतो; संगीताचा भाग बाजूला राहतो. त्यामुळे बॅटरी वाचते आणि कामाचा वेगही वाढतो. पण ही तर केवळ सुरुवात आहे..पुढचा टप्पा आहे ‘एजन्टिक एआय’चा. म्हणजे एआय फक्त माहिती देणारा राहणार नाही, तर तो तुमच्यासाठी प्रत्यक्ष कामही करेल. समजा तुम्हाला पुण्याहून कोल्हापूरला जायचं आहे. अशा वेळी तुम्ही फोनला सांगाल, ‘‘उद्या कोल्हापूरला जायचंय, बसचं बुकिंग कर आणि माझ्या बजेटमध्ये बसेल असं हॉटेल बघ.’’ मग तो एआय एजंट स्वतः वेगवेगळ्या ट्रॅव्हल्सचे दर तपासेल, योग्य हॉटेल शोधेल, तुमच्या बजेटमध्ये बसेल, असं हॉटेल मिळालं नाही तर तुम्हाला बजेट वाढवायला सांगेल आणि मग पुन्हा हॉटेल शोधेल आणि ही सगळी तयारी करून शेवटी फक्त पेमेंटसाठी तुमची परवानगी मागेल. हे सगळं तुमच्याच फोनमध्ये होत असल्यामुळे ते अधिक जलद, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठरेल. थोडक्यात काय, तर आपण अशा जगाकडे चाललो आहोत जिथे आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक निर्जीव वस्तूला एक छोटासा ‘मेंदू’ मिळणार आहे. डोळ्यावरचा चष्मा समोरून येणाऱ्या जुन्या मित्राचं नाव आठवून देईल, तर घरातला फ्रीज भाजी संपल्याचं सांगून ती ऑर्डरही करेल. शेतातले सेन्सर्स पिकाची गरज ओळखून आपोआप पाणी सोडतील. क्लाउड एआयनं आपल्याला एआयची अफाट ताकद दाखवली खरी; पण एज एआय ही ताकद थेट आपल्या खिशात आणि घरात आणून ठेवणार आहे. तंत्रज्ञान आता केवळ बुद्धिमान नाही, तर अधिक मानवी, अधिक जवळचं आणि अधिक विश्वासार्ह होणार आहे. लवकरच आपल्या हातातला फोन हा फक्त एक 'डबा' न राहता, आपल्या सावलीसारखा साथ देणारा खरा 'पर्सनल असिस्टंट' बनेल. 