शिष्यवृत्ती परीक्षेची शोकांतिका

अ. ल. देशमुख- saptrang@esakal.comसाक्षर होणे म्हणजे शिक्षण नाही. मनाची जडणघडण, बौद्धिक विकास, नवनवीन आव्हाने पेलण्याची क्षमता प्राप्त करणे, वैचारिक प्रगल्भता, व्यासंग वाढवणे, सुप्त गुणांचा विकास करणे, भाषांवर प्रभुत्व मिळवणे, जीवनात येणाऱ्या कोणत्याही स्पर्धेसाठी तयार होणे ही शिक्षणाची व्यापकता आहे..जिज्ञासा, मानसिक विकास, तार्किक आणि चिकित्सक विचारसरणी आत्मसात करणे, आत्मविश्वास वाढवणे, प्रतिभेला वाव देणे याही गोष्टींचा शिक्षणात समावेश होतो. हे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रात आज इयत्ता पहिली ते चौथी, पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी आणि अकरावी, बारावी असा शिक्षण आराखडा कार्यरत आहे. यानुसार भाषा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, कला विकसन आणि शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करणे, घडवणे याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..याचबरोबर विशेष बुद्धिमत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन म्हणून चौथी आणि सातवीच्या टप्प्यावर राज्य सरकारने १९५४-५५ पासून शिष्यवृती परीक्षा सुरू केल्या होत्या. सारे काही छान चालले होते. विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसादही उत्तम होता; परंतु शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २०१६-१७ पासून या परीक्षा पाचवी आणि आठवी या वर्गाला लागू केल्या व त्या आजपर्यंत व्यवस्थित सुरू आहेत. या वर्षी म्हणजे २०२५-२६ पासून यामध्ये पुन्हा बदल केला आहे. या वर्षीपासून पाचवी, आठवीऐवजी पूर्वीप्रमाणे चौथी, सातवी या वर्गांनाच शिष्यवृत्ती परीक्षा लागू करण्यात आल्या आहेत. या बदलाची अंमलबजावणी त्वरित म्हणजे २०२५-२६ पासून केली जाणार आहे. यामधून प्रश्न उभा राहतो तो यावर्षी पाचवी, आठवीच का? त्याचं उत्तर असं आहे, की शिष्यवृत्ती परीक्षा चौथी, सातवी व पाचवी, आठवी या चारही वर्गांसाठी होईल. आहे की नाही मजा? गोंधळात गोंधळ म्हणतात तो हाच! शिक्षणातून आनंदीआनंद किंवा मनोरंजन म्हणतात ते हेच!.सरकार - शिक्षण आणि नियोजननियोजन म्हणजे योजना, रचना, पूर्वतयारी आणि सूत्रबद्ध आखणी. एखादा विद्यार्थी पुण्याच्या एसटी स्टँडमधून पाटी नसलेल्या बसमध्ये बसला असेल; तर त्याला आपण कोठे आणि कसे जात आहोत हे कळणारच नाही. नियोजन नसल्यामुळे तो भरकट जाईल. चौथी-सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यंदा अशीच अवस्था होईल का? योग्य नियोजन व दिशा नसल्यामुळे हे घडणार आहे. यामधून विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल. कारण शासनाने हा निर्णय प्रथम सत्र संपण्याच्या वेळी घेतला आहे. निर्णय घेतला; परंतु पूर्वतयारी आणि नियोजनाचे काय? एखादी परीक्षा घेण्यासाठी अभ्यासक्रम निश्चित करणे, प्रत्येक विषयात घटकानुसार ज्ञान, आकलन, उपयोजन, पृथःकरण, कौशल्य यानुसार प्रश्नपत्रिकेत गुणनिश्चिती करणे, अभ्यासासाठी पूरक साहित्य निर्माण करणे, सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देणे, उजळणीसाठी संदर्भ-साहित्याची निर्मिती करणे; हे सगळे कुठे आहे? हे सगळे कधी तयार होणार? शासन हे करेलही; परंतु त्यात किती घाई होईल. घाई झाली, की गुणवत्ता मार खाते. यातून खरा बळी कोणाचा जाणार आहे तर तो विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा. शासनाने याविषयी थोडा विचार करावा आणि निर्णयाची घाई करू नये. एवढी घाई कशासाठी? याच वर्षी चौथी, सातवीची परीक्षा घ्यायचा अट्टहास कशासाठी? काय साध्य करणार आहोत यातून? पुढील वर्षापासून हा बदल कार्यान्वित आणला तर? ‘पी हळद नि हो गोरी’ हे कधी शक्य आहे का?.परीक्षेतील अधोगतीपूर्वी चौथी, सातवीची परीक्षा असताना परीक्षेला विद्यार्थी बसण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते. माझ्याकडे २०१४-१५ चे आकडे आहेत. त्यानुसार त्यावर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षेला एकूण २२ लाख विद्यार्थी बसले होते. २०२४-२५मध्ये फक्त आठ लाख विद्यार्थी या परीक्षेस बसले आहेत. ही अधोगती सर्वांनाच विचार करण्यास लावणारी आहे. शासनाने परीक्षेची इयत्ता बदलण्यापेक्षा या अधोगतीकडे अधिक लक्ष देऊन नेमकी कारणे काय आहेत हे शोधून काढले पाहिजे. त्यातील उणिवा दूर करून एकूण परीक्षेची विश्वासार्हता, गुणवत्ता, उपयुक्तता, संख्यात्मकता कशी वाढेल यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत..परीक्षा परीक्षा आणि आर्थिक गणितप्रत्येक क्षेत्रामध्ये आर्थिक गणित महत्त्वाचे असते. काही वेळेला या गणितावर यश-अपयश अवलंबून असते. आर्थिक गणित विचार करायला लावणारे आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेची २०१४-१५ला फी होती सामान्य मुले - ५० रुपये आणि मागासवर्गीय - ३० रुपये. २०२४-२५च्या फीचे प्रमाण आहे सामान्य विद्यार्थी - २०० रुपये आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी - १२५ रुपये. प्रविष्ठ विद्यार्थिसंख्येचे प्रमाण विचारात घेऊन गणित केल्यास आज ही परीक्षा तुलनेने खूप तोट्यात आहे असे दिसते. शासनाला असे तर वाटत नाही ना ही परीक्षा पाचवी, आठवीला केल्यामुळे विद्यार्थी बसण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. म्हणून पुन्हा चौथी, सातवी निर्णय घेतला की काय? हा निर्णय घेण्यामागची कारणमीमांसा नेमकी काय आहे ती सर्वांना समजणे आवश्यक आहे. सरकारने शिक्षणात व्यापारी दृष्टिकोन ठेवावा का? शिक्षण हा काही व्यवसाय नाही. शिक्षणातील गुंतवणूक समाजाच्या विकासासाठी असते हे सर्वमान्य आहे..परीक्षा आणि सरकारी कर्मचारीविद्यार्थी जीवनाच्या विकासात अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत त्यातील शासन ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा पद्धती, बाह्य (स्पर्धा) परीक्षा यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेला शासन म्हणतात. शासन दोन गटांत विभागले आहे. एक लोकशाही (लोकप्रतिनिधी) आणि दोन - नोकरशाही. लोकशाहीतील प्रतिनिधी सर्वेसर्वा बनून आपल्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही दूरदर्शी परिणामांचा त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचा विचार न करता, कर्मचाऱ्यांशी चर्चा, विचारविनिमय न करता निर्णय घेऊन त्यांना हुकमाची अंमलबजावणी करायला लावतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेचेच उदाहरण घ्या. या वर्षी चौथी, पाचवी, सातवी आणि आठवी या चार वर्गांच्या शिष्यवत्ती परीक्षा घ्यावयाच्या आहेत. या परीक्षा शासकीय परीक्षा मंडळाने घ्यायच्या आहेत तेथील कर्मचाऱ्यांचं काय? एका शाळेतील ४००-४५० मुलांची परीक्षा घ्यायची तर सर्व यंत्रणा महिनाभर गुंतलेली असते. इथे तर लाखो विद्यार्थी बसणार आहेत. दिवसातील बारा-बारा तास हेच काम करावे लागते. परीक्षा यशस्वीपणे पार पडेपर्यंत सतत ताणाखाली राहावे लागते. तशात काही गडबड, गोंधळ, होऊ नयेत याची काळजी घेणे हेही त्यांच्यावरच बंधनकारक असते. सामाजिक स्वास्थ्य म्हणून याचाही विचार करणे आवश्यक आहे..शैक्षणिक धोरण काय सांगते ?केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रकाशित करून त्याची कार्यवाहीही सुरू केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा आराखडा ५ + ३ + ३ + ४ असा आहे.बालवाडी ३ वर्षे व पहिली,दुसरी एकूण पाच वर्षेतिसरी, चौथी, पाचवी - एकूण तीन वर्षेसहावी, सातवी,आठवी - एकूण तीन वर्षेनववी, दहावी, अकरावी,बारावी - एकूण चार वर्षे.याचा अर्थ पाचवीनंतर एक आणि आठवीनंतर दुसरा टप्पा संपतोय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीच्या दृष्टीने विचार केल्यास शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी-आठवीच्या शेवटी म्हणजे आताच्या पद्धतीनुसार घेणेच योग्य आहे. अन्यथा पुन्हा दोन-तीन वर्षांनंतर (पाचवी, आठवीचे अभ्यासक्रम तयार होऊन कार्यवाही सुरू झाल्यावर) पान ६ वरशिष्यवृत्तीधारकइयत्ता ग्रामीण शहरी एकूणपाचवी ८१२४ ७८६३ १५,९८७आठवी ६६५० ६५३० १३,०८०एकूण १४,७७४ १४,२९३ २९,०६७ शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. शासनाने याबाबतीत लक्ष घालावे आणि सकारात्मक पाऊल उचलावे. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रतिभावान विद्यार्थी अधिक प्रतिभावान होतील आणि देश-परदेशात महाराष्ट्राची मान उंचावतील. शासनाचे खरे काम हे प्रोत्साहन, प्रेरणा देण्याचे आहे..निष्पक्षता आणि सचोटीची शतकी वाटचाल.शिष्यवृत्तीआज पाचवी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यास सरकार इयत्ता सहावीत पाच हजार रुपये व इयत्ता सातवीत पाच हजार रुपये असे दोन वर्षांत एकूण दहा हजार रुपये देते. इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यास नववीत साडेसात हजार व दहावीत साडेसात हजार असे दोन वर्षांत एकूण पंधरा हजार रुपये देते. या रकमा तशा खूप कमी आहेत. परीक्षा कोणत्याही इयत्तेपासून घ्या; पण शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ केली पाहिजे. हे खरे राज्य सरकारचे काम आहे.सरकारच्या धोरणात सातत्य हवे, मात्र शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत सरकार घोळ घालत आहे. सरकारच्या निर्णयाने शिक्षणक्षेत्रात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण असून, दोन परीक्षांचे नियोजन करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरलंय. शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचे सोडून सरकार परीक्षांबाबत चुकीचे धोरण राबवून मूळ उद्देशालाच धक्का लावत आहे, हे नक्की.. 