Premium|Election Commission of India : ज्ञानेशकुमारांना किती काळ वाचवणार?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comघुसखोरांना शोधून त्यांची नावे मतदार यादीतून काढण्यासाठी ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत या प्रक्रियेत नेमके किती घुसखोर सापडले, याची स्पष्ट माहिती किंवा नोंद उपलब्ध नाही. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व घटनांमुळे ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यकाळात देशातील निवडणुकांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी अलीकडे एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि आयोगाचे सर्व निर्णय तिघेही एकमताने घेतात, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ज्या वृत्तामुळे ही पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली, ते वृत्त नेमके काय सांगत होते, हा खरा प्रश्न आहे. त्या वृत्ताचा मुद्दा केवळ एवढाच होता का, की निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद आहेत का?दहा महिन्यांच्या काळात आयोगाच्या १४ निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवला गेला. एवढेच नव्हे, तर ही तक्रार थेट कॅबिनेट सचिवांपर्यंत नेण्यात आली. ही काही किरकोळ बाब नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. या घटनांवरून त्यांनी निवडणूक आयोगात मनमानी पद्धतीने कारभार केला असल्याचे दिसते. मात्र यासंबंधी इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून समोर आलेले मुद्दे यापेक्षाही अधिक गंभीर आहेत..मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्नया वृत्तातून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर निष्काळजीपणाकडे लक्ष वेधले जाते. त्याचा परिणाम देशातील कोट्यवधी सामान्य लोकांवर होऊ शकतो. त्यांच्या नागरिक म्हणून असलेल्या ओळखीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकारही धोक्यात येऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेतही सामान्य नागरिकांना संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी काही बाबतीत त्यांची दिशाभूल केली.उदाहरणार्थ, दिल्लीत तब्बल ३३ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या लोकांनी त्यांना आलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्याची गरज नाही, असे आयोगाने सांगितले. बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची पात्रता तपासतील, असेही सांगण्यात आले. मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागणार? आणि याचे स्पष्ट उत्तर आयोगाने दिलेले नाही.बंगालमधील परिस्थितीबंगालमध्ये तर परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. तेथे एकूण ९१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यापैकी २७ लाख नावे ‘तार्किक विसंगती’च्या आधारावर काढण्यात आली. यातील २२ लाख लोकांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी आपण वैध मतदार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यांच्या दाव्यांवर सुनावणी ज्या वेगाने सुरू आहे, ते पाहता सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी किमान १० वर्षे लागू शकतात, असे म्हटले जात आहे. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की अनेक लोकांना पुढील दोन लोकसभा निवडणुका, दोन विधानसभा निवडणुका आणि अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसणे म्हणजे केवळ एका निवडणुकीत मतदान करता न येणे एवढाच प्रश्न नाही. त्याच्या नागरिक म्हणून असलेल्या अधिकारांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो..सरकारी योजनांचाही प्रश्नबंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. ज्या लोकांची नावे मतदार यादीत नाहीत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभही मिळणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असे झाल्यास प्रश्न आणखी गंभीर होतो. कारण अशा लोकांचे मतदानाचे हक्कच नव्हे, तर सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांचे लाभही अडचणीत येऊ शकतात. म्हणजेच त्यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित अधिकार काही काळासाठी थांबवल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. दिल्लीत ज्या ३३ लाख लोकांची नावे संशयाच्या यादीत आली आहेत, त्यात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतर अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, एका माजी निवडणूक आयुक्ताचे नावही या यादीत असल्याचे सांगितले जाते. अशा मोठ्या आणि प्रसिद्ध व्यक्तींच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे तपासतील आणि काही चूक असेल तर ती दुरुस्त करतील, अशी शक्यता आहे. पण सामान्य ३३ लाख लोकांचे काय? त्यांच्याकडे अधिकारी कधी पोहोचणार? त्यांना आपली ओळख आणि पात्रता सिद्ध करण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागणार? हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील एक मोठा प्रश्न आहे.‘बीएलओं’वरही मोठा दबावही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर ‘बीएलओं’वर येणार आहे. हे ‘बीएलओ’ कोण आहेत? तेही याच देशातील सामान्य नागरिक आहेत. त्यांना त्यांची इतर कामे बाजूला ठेवून लाखो लोकांच्या मतदार नोंदी तपासण्याचे काम करावे लागणार आहे. त्यांच्यावर कामाचा मोठा दबाव येऊ शकतो. कमी वेळेत प्रचंड काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो. अशा प्रकारचा दबाव यापूर्वीही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आला आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी अशा दबावामुळे आत्महत्या केल्याच्या, काहींचा मृत्यू झाल्याच्या आणि काहींनी नोकरी सोडल्याच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. म्हणजेच या प्रक्रियेचा परिणाम केवळ मतदारांबरोबरच सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांवरही होणार आहे.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणामअनेक शिक्षकांना अशा प्रकारच्या निवडणूकविषयक कामासाठी लावले जाते. शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादी तपासण्याच्या कामात गुंतल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. शिक्षक वर्गात नसतील, तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होईल. म्हणजेच निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाचा परिणाम समाजातील अनेक घटकांवर होऊ शकतो. या संपूर्ण प्रक्रियेचा सर्वांत मोठा फटका देशातील गरीब आणि दुर्बल नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर गरीब आणि स्थलांतरित लोकांचे काय? हा प्रश्न आणखी महत्त्वाचा आहे. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा पत्ता शोधणे सोपे आहे. त्यांच्या घरांना क्रमांक असतात, नावाच्या पाट्या असतात आणि कागदपत्रेही व्यवस्थित असतात. उच्चभ्रू भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणेही तुलनेने सोपे असते. पण गरीब आणि मजूर वर्गाचे काय? देशातील लाखो मजूर सतत स्थलांतर करत असतात. रोजगाराच्या शोधात ते एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जातात. कधी त्यांचे शहर बदलते. कधी शहर तेच असते, पण राहण्याची जागा बदलते. कधी त्यांची झोपडपट्टी किंवा वस्तीच हटवली जाते आणि त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. यातील अनेक वस्त्या अनधिकृत किंवा कच्च्या असतात. अनेक लोकांकडे कायमस्वरूपी पत्ता नसतो. त्यामुळे अशा लोकांना शोधणे आणि त्यांची ओळख निश्चित करणे अधिक कठीण होते..Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर.मतदानाचा काळ आठवणार कसा?लोकांना एक प्रश्न विचारला जात आहे की २००३मध्ये तुम्ही कुठे मतदान केले होते? पण एखाद्या गरीब मजुराला २००३मध्ये त्याने कोणत्या विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले होते, हे आज इतक्या वर्षांनी आठवेल का? त्याहूनही पुढे जाऊन त्याच्या आई-वडिलांनी कुठे मतदान केले होते, हे त्याला आठवेल का? ज्या लोकांचे जीवन सतत स्थलांतराचे आहे, त्यांच्याकडून इतकी जुनी माहिती मागणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.नवीन मतदारांच्या अडचणीनवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी ‘फॉर्म ६’मध्ये काही कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली होती. या कागदपत्रांच्या अटींमुळे अनेक तरुणांना आणि नवीन मतदारांना मतदार यादीत आपले नाव नोंदवणे कठीण झाले होते. आता ही कागदपत्रांची अट काढून टाकण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ आधीच नवीन मतदार बनण्याची प्रक्रिया अनेकांसाठी कठीण होती आणि आता मतदार यादीच्या पुनर्तपासणीमुळे आणखी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. गोव्यात ९७ लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला.एखाद्या नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार अशा पद्धतीने काढून घेतला जात असेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण आहे, हे निश्चित झाले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे. त्यामुळे तो काढून घेण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि योग्य असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाची चूक किंवा समस्या केवळ मतदारांची नावे काढण्यापुरती मर्यादित नाही. यापेक्षाही मोठा प्रश्न म्हणजे नागरिकत्व ठरवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया बदलल्यासारखी दिसत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होऊ शकतो? गरीब लोकांवर, दुर्बल नागरिकांवर, मागासवर्गीयांवर, अल्पसंख्याकांवर याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो.घुसखोरांना शोधण्याचा दावाघुसखोरांना शोधून त्यांची नावे मतदार यादीतून काढण्यासाठी ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पण आतापर्यंत या प्रक्रियेत नेमके किती घुसखोर सापडले, याची स्पष्ट माहिती किंवा नोंद उपलब्ध नाही. दुसरीकडे, कर्नाटकात मुस्लिमांची नावे मतदार यादीतून काढण्याची जणू मोहीमच सुरू असल्याचा आरोप होत आहेत, यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व घटनांमुळे ज्ञानेश कुमा र यांच्या कार्यकाळात देशातील निवडणुकांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे..सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणया संपूर्ण प्रकरणातील काही मुद्दे सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणामुळे त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होणे कठीण असल्याचे लेखकाचे मत आहे. ज्ञानेशकुमार यांनी स्वतः राजीनामा दिला नाही आणि सरकारने महाभियोगाच्या प्रक्रियेत विरोधकांना साथ दिली नाही, तर ते आणखी जवळपास अडीच वर्षे या पदावर राहू शकतात. प्रश्न फक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर कारवाई होईल की नाही, एवढाच नाही. मग खरा प्रश्न कोणता? खरा प्रश्न असा आहे की ज्ञानेश कुमार यांना कोण वाचवत आहे?त्यांच्या पाठीशी कोण उभे आहे? सरकार त्यांना संरक्षण का देत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.विरोधकांनी हा मुद्दा केवळ न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय पातळीवर न ठेवता राजकीय पातळीवरही मांडला पाहिजे. कारण हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नाही. हा देशातील निवडणूक संस्था आणि लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवर लोकांचा विश्वास असणे आवश्यक आहे. मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे, आपण मतदान करू शकतो आणि निवडणूक प्रक्रिया निःष्पक्षपणे चालते, असा विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे. मोठ्या संख्येने लोकांची नावे मतदार यादीतून काढली गेली आणि त्यांना ती पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागल्यास त्याचा लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.सध्याचे सरकार सत्तेत असेपर्यंत ज्ञानेशकुमार यांच्यावर काही ठोस कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. पण शेवटी प्रश्न पुन्हा एकदा समोर येतो तो म्हणजे ज्ञानेशकुमार यांना सरकार आणखी किती काळ वाचवत राहणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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