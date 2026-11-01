Premium|Electoral Merit in Politics : चुकीच्या नजरा रोखण्यासाठीच

डॉ. मिलिंद शिंदे ‘‘अहो, झाशीची राणी, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, मार्गारेट थॅचर यांची नावं घेऊन निवडणूक जिंकता येत नाही ना मॅडम... त्याच्यासाठी ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ लागतं. ते आमच्याकडं आहे.’’‘‘नाहीतर काय. हेच बघा ना. इथला दूध संघ आमचा, कारखाना आमचा, बाजार समिती आमची, पंचायत समिती - झेडपी आमची, पाण्याची बाटली आमची, दुधाची पिशवी आमची, शाळा-कॉलेजेस आमचे... आणि या सगळ्या आस्थापनेत काम करणारे कर्मचारी आमचे, म्हणजेच निमित्तानं ते आमचे मतदार झाले का नाही? हे आम्हाला सोडून कुणाला मतदान करणार? आम्हीच त्यांचे तारणहार...’’‘‘मॅडम, गावात नवीन लग्न झालं की ती नवी नवरी सगळ्यात आधी आमच्या घरी येणार. रात्रभर राहणार मग सकाळी ती तिच्या नवऱ्याच्या घरी जाणार. कोण करतं हो एवढं आदरतिथ्य? त्याला जिगरबाज काळीज लागतं...’’‘‘आणि आजकाल मतदान कोण करतं हो?’’‘‘जनता?’’‘‘नाही. आजकाल जात मतदान करते आणि पैसे दिले की सगळ्यांची जात बदलते...’’‘‘तिकीट का हो नाही आम्हाला?’’.‘‘साला, तुम्ही गावात आलात की तुमच्या नावाचे पोस्टर लावा, होर्डिंग लावा, सभा घ्या. हे सगळं आम्ही आमच्या खर्चानं करायचं आणि तिकीट द्यायची वेळ आली, की तुम्ही आम्हाला शहाणपणा शिकवणार? नेते... आमच्या गावच्या डोंगरावर लावलेल्या पवनचक्क्या काढून घेऊन जा. नाही तर त्याच्यातली हवाच काढतो बघा...’’‘‘आमच्या बापाला एक अक्कल नाही. कशाला दोन-दोन लग्न केले कुणास ठाऊक? मायला मजा झाली त्यांची, इथं आम्हाला भोगावं लागतंय.’’‘‘मॅडम प्रेम करा ना... नाही कोण म्हणतंय... चालतं हे सगळं कॉलेजमध्ये... समजून घेतो आम्ही... फार पुरोगामी विचाराचे आहोत आम्ही... पण लग्न करायला ‘आपलाच’ पाहिजे... रक्तात भेसळ धोकादायक असं हिटलर पण म्हणायचा आम्ही पण म्हणतो... मिक्स ब्रीड पुरुषाचं चालतं. बाईचं चालत नाही. बाई पिव्वरच लागते...’’‘‘तुमचे ते गांधी-नेहरू ठेवा गुंडाळून... गांधी टोप्या ठेवा लपवून...’’‘‘तुमच्या चळवळीचं मला नको सांगू... पाखरं कधी याच्या खांद्यावर, कधी त्याच्या मांडीवर... शर्ट झटकला की पडता तुम्ही थोबाडावर... तिला सांग माघार घ्यायला. नाही तर मतदान करायला हात राहणार नाही आणि खांदा द्यायला जात राहणार नाही.’’००००००हे आणि असे संवाद बरेच दिवस मनात घुटमळत फिरत होते... आग्नेय, नैऋत्य, वायव्यहून पुन्हा पूर्वेकडे झेपावत होते. या सगळ्या उनाड, टोणग्या बेमुर्वत, निरंकुश संवादांना एकत्र बांधायचं होतं. एका रेषेत आणायचं होतं. त्याची वेणी घालायची होती. एका ‘बेस्ट ऑर्डर’मध्ये गुंफायचं होतं. बैठक जमेना...संजीव कोलते एक सिनेमा करत होते. त्यात मी काम करत होतो... त्यांच्या सिनेमातला कुणीतरी नट यायला उशीर होत होता म्हणून व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये या संवादांना परतून घेताना खमंग काहीतरी होईल असं वाटलं. कागद-पेन घेतला आणि जमेल तशी प्रसंगांची बांधणी स्क्रिप्टच्या पानांच्या मागच्या बाजूला कोरत राहिलो. काहीतरी आकार घेत होतं. पुन्हा ठप्प...काय करू, कुठं जाऊ?.Premium | Maharashtra Deforestation: ३,००० मेगावॉट विजेसाठी ३२ हजार झाडांचा बळी? काय आहे साई डोंगर प्रकल्प? .कुणी संधी देत नसेल. कुणी आपल्यासाठी काही लिहीत नसेल तर आपल्या लेखणीला कानस लावून कुवतीनुसार उगाळत बसायला काय हरकत आहे?पहिल्याच व्यावसायिक नाटकातून कुठं आपल्याला ऑस्कर घ्यायचंय. लिहू... चुकू... पुन्हा लिहू... पण काहीतरी दुरुस्त करण्यासाठी आधी लिहायला हवं. खरंतर चुकीचं लिहायला हवं. या धाग्यानं पेनानं कागदाला काळं करायला सुरुवात झाली...कोकणात जाऊ का लिहायला?स्वतःला म्हणालो. कोकणात जा नाही तर मसणात जा, पण लिहून काढ. आळस फेक.‘‘हे म्हणजे ना लेखन करणाऱ्यांचे नखरे... चोचलेच बरं का... लोणावळा, कोकण, खंडाळा... काय तरीच लिहिणाऱ्याला कुठंही सुचायला हवं. कुठंही लिहिता यायला हवं.’’असा पुरस्कार करणारा एक वर्ग.आपण लिहिणं महत्त्वाचं. ते कसं पूर्ण होतंय हे महत्त्वाचं. मग घरात लिहा, नाही तर स्टँडवर. झरझर लिहून काढलं.प्रारंभीचा काळ बीड आणि नगरमध्ये गेल्यामुळे राजकारण टाळूच शकत नाही तुम्ही. या दोन जिल्ह्यांच्या ऑक्सिजनमध्ये राजकारणाचा अंश सापडेल इतकं ते एकजीव आहे. त्या भवतालानं मदत केली. नगर आणि बीडची माणसं `psephologist (निवडणूक प्रक्रिय तज्ज्ञ) होण्यासाठी अतिशय लायक माणसं. इथली माणसं अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंगांनी कसं वागावं ते डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुढची चाल काय असायला पाहिजे यावर हक्कानं, आग्रहानं मत मांडतात... त्यांना कशी अक्कल नाही हे ठासून सांगतातअशा कोंडाळ्यात वाढल्यानं एक राजकीय पट असलेलं दोन अंकी नाटक लिहून पूर्ण केलं. अनाहूत उद्गार आला,‘अबीर गुलाल.’.नाटकाचं नाव ठरलं ‘अबीर गुलाल.’काही तांत्रिक, राजकीय नियमांचा आणखी खुलासा व्हावा म्हणून आमच्या मित्रपरिवारातील एकमेव राजपत्रित अधिकारी योगेश कुलकर्णी याला ते वाचायला दिलं. योगेशनं मौलिक सूचना दिल्या. त्या सुधारित संहितेत अंतर्भूत केल्या.आता मुंबईवाल्यांसमोर ते ठेवायचं होतं. लता नार्वेकर यांना ते वाचून दाखवलं. त्यांना आवडलं. दिग्दर्शन कुणी करायचं यावर खूप खल झाला. आर्थिक बोलणी झाली. मानधन ठरलं आणि दिग्दर्शक म्हणून गजेंद्र अहिरेला केलं तर? बाईंनी गजाला फोन लावला. त्याच्या समोर वाचन झालं. करायचं ठरलं. पण नेमका गजेंद्रचा ‘स्वामी पब्लिक लिमिटेड’ हा सिनेमा प्रदर्शित होणार होता. त्या गडबडीत नाटक मागे पडलं. तोवर डिसेंबरही सरला होता. ॲवॉर्डच्या तारखा गेल्या. आता पुढच्या वर्षी बघू असा स्वर लागला. ‘अबीर गुलाल’ थंड बस्त्यात गेलं...मंगेश सातपुते (आताच्या मॅड सखारामचा दिग्दर्शक) हा नाटक शोधत होता. मी म्हणालो, ‘आहे. वाचू या?’दादरला नाटक वाचलं.मंगेश उत्साहित झाला.पाचव्या मिनिटाला नाटकानं प्रेक्षकांना धरलं पाहिजे असं नाटक मी शोधत होतो. हे ते नाटक आहे.निर्मात्याचा शोध सुरू झाला...अशोक शिगवण हा अतिशय उत्साही आणि ऊर्जावान निर्माता. त्यांना नाटक करायचं होतं. मंगेश म्हणाला त्यांच्याकडे वाचू.विलेपार्ल्याच्या एका वातानुकूलित बेसमेंटमध्ये नाटकाचं वाचन झालं. पहिला अंक मी वाचला. ब्रेक घेतला. ते लगोलग म्हणाले,‘‘हे नाटक आपण करतोय.’’ - शिगवण.‘‘अहो, दुसरा अंक तर ऐका.’’ - मी.‘‘नाही नाही... गरज नाही. मी हे नाटक करतोय.’’‘‘हे बघा, दुसरा अंक ऐका. तुमचा विचार बदलेल.’’ मी म्हणालो.‘‘काही गरजच नाही... हे नाटक आवडलं आपल्याला.’’तरीही माझ्या अतिशय निकराच्या आग्रहापुढं त्यांनी अनिच्छेनं दुसरा अंक ऐकला.‘‘झालं? तारीख सांगा... ठरवाच...’’‘‘पहिला प्रयोग कधी करायचा ते सांगा.’’- शिगवण.चला निर्माता मिळाला.आपण लिहिलेलं पहिलं नाटक आता मुख्य प्रवाहातल्या, व्यावसायिक रंगभूमीवर येणार...तालमीचा शुभारंभ संजय पवार (नाटककार) यांच्या हस्ते झाला... त्यांना मी बोलताना सहज म्हणालो,‘‘पोट फार वाढलंय.’’ते त्वरित म्हणाले, ‘‘मागचे पाच हजार वर्ष पोट पाठीला टेकलं होतं, तेव्हा कुणी नाही म्हणालं पोट पाठीला टेकलंय म्हणून.’’हशा झाला पण पिकला नाही.नाटकात पल्लवी वाघ, सुनील जाधव, रमेश रोकडे हे सहकलावंत होते..Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?.शुभारंभाचा प्रयोग सहा नोव्हेंबरला (वडिलांचा पहिला स्मृतिदिन - जो साजरा केला नाही) शिवाजी मंदिर, दादरला होता. जे काही पडताना सावरणं झालं, त्यात मित्रांचा वाटा मोठा. या पहिल्या प्रयोगाला डॉ. सुनील चव्हाण, मेजर इंगवले, डॉ. सुरेश शिंदे खास गाडी करून आले होते. माझ्याकडचे पाहुणे म्हणून... प्रयोगाला गंगाराम गवाणकर, ज्येष्ठ समीक्षक संजय डहाळे होते. नाटक त्यांना भावल्याचं त्यांनी सांगितलं.‘‘स्वतःसाठी लिहिलं हो नाटक... स्वतःला नाचायचं होतं. म्हणून स्वतःच्या अवतीभोवती फिरेल असं नाटक लिहिलंय...’’ स्वतःचा उदो-उदो दुसरं काय? असा सूर काही स्पर्धांच्या परीक्षकांनी, काही रंगकर्मींनी लावला.‘स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवून नाटक लिहून स्पर्धेत सादर करू नये.’ असा नियम असेल तर त्यांचं म्हणणं रास्त आहे.ती आपण कुणी देत नाही म्हणून स्वतःसाठी निर्माण केलेली एक संधी होती. प्रयत्न होता. चांगलं चाललंय म्हटलं की ‘ठीक है ना यार एवढं काय त्यात...?’ असा काहींचा होरा होता.पण त्या वर्षाच्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचासर्वोत्कृष्ट नाटककाराचा पुरस्कार ‘अबीर गुलाल’ला जाहीर झाला.काम मिळत नव्हतं म्हणून पाच रुपये देऊन आपण ज्या वाचनालयात दिवस-दिवस बसत असू, पुस्तकांशी दोस्ती करत असू, त्याच ग्रंथसंग्रहालयानं आपल्या नाटकाला सर्वोत्कृष्ट नाटककार पुरस्कारानं गौरवलं. अनेक पाच रुपये आनंदानं खळाळले असतील. प्रयोग सुरू झाले. साधारण पंचवीस प्रयोग झाले असतील. पल्लवीनं ती प्रेग्नंट असल्याचं सांगितलं. निर्माते म्हणाले, आता पल्लवी नको. उगाचच रिस्क नको...कारण नाटकात शेवटी ती तिच्या प्रियकराकडून प्रेग्नंट आहे कळल्यावर मी तिच्या पोटावर लाथ मारतो असा प्रसंग होता.‘‘लाथ पल्लवीच्या पोटावर लागली तर?’’अशोक शिगवण चिंतित झाले.पल्लवी त्यांना सांगत होती, ‘‘अहो, तालमींपासून ते आज पंचवीस प्रयोग झाले. मिलिंददादा लाथ मारतोय. मला एकदाही लागली नाही... मी करते प्रयोग.’’निर्माते काळजीपोटी तयार नव्हते. पल्लवी गेली. त्यानंतर घडीच विस्कटली नाटकाची. प्रयोगही रोडावले.बरं आपल्याकडं एक सोयीचं समीकरण आहे नाटक चाललं की प्रॉडक्शन मॅनेजर म्हणतात आम्ही चालवलं आणि नाटक नाही चाललं किंवा पडलं, की या ‘या नटाला, डायरेक्टरला बुकिंगच नाही,’ असं म्हणून नाचायचं, ठासून सांगणारी अशी ही मंडळी. बरं दोन्ही परिस्थितीत नट, डायरेक्टर तेच असतात हे ते सोईस्करपणे विसरतात.०००००००००००००००.पुरुष राजकारण्याला तिकीट मिळत नाही. त्याच्याऐवजी एका महिलेला मिळतं. त्यानंतर तो त्या महिलेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी अतिशय गलिच्छ पातळीवर उतरतो त्यात ती संपते. मरते. असं साधारण नाटकाचं कथासार.‘हे असंच सेम झालंय आमच्याकडं’ असं म्हणणारा खूप मोठा प्रेक्षकवर्ग नाटक संपल्यावर थांबून सांगत असे.स्त्री पराभूत होते. ती संपते, मरते... पुरुष जिंकतो. सत्य मरतं आणि राक्षस जिंकतो.हे काही पल्लवी वाघच्या सासूबाईंना पसंत पडलं नाही...त्या नाराज झाल्या होत्या.‘‘हे काही बरोबर नाही. वाईट वाटलं हो फार शिंदे शेवटी बाई जिंकायला पाहिजे होती. नाटकात तरी...’’मुद्दा अगदी रास्त होता. ती कळकळही जाणवत होती. पण मला वाटायचंशेवटी कशाला?पहिल्यापासूनच बाई-मुलगी-स्त्री जिंकली पाहिजे आणि नाटकात, सिनेमातच कशाला? वास्तवात, रोजच्या जगण्यात बाईच जिंकली पाहिजे. पण पाहा ना हे कसे राक्षस ठाण मांडून बसले आहेत...किती निगरगट्ट आहेत.सत्तेपुढे त्यांना काही दिसत नाही.बाई तर नाहीच.या रगेलांना भिडायचं असेल तर आपण किती तयारी केली पाहिजे... किती तयारीनं या किंवा सर्व क्षेत्रांत उतरलं पाहिजे असं या नाटकाला त्याच्या कथानकाला घेता येईल का?उन्नत जीवनमानासाठी बाईचं जगणं महत्त्वाचं...तिचं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट महत्त्वाचं.माझी हो, माझी बनून राहा, माझ्या अधिपत्याखाली ये. नाही तर ... अशा नजरा जायबंदी, जेरबंद करण्यासाठीही महत्त्वाचं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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