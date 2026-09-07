Premium|Family Importance : तंत्रज्ञानाच्या युगातही कुटुंबाचे महत्त्व जगभर कायम का आहे?

आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात व्यक्तिस्वातंत्र्य, करिअर, तंत्रज्ञान आणि बदलती जीवनशैली यांना वाढते महत्त्व मिळत असले, तरी माणसाच्या मूल्यव्यवस्थेतील ‘कुटुंब’ या संस्थेचे स्थान अजूनही अत्यंत भक्कम आहे. ‘अवर वर्ल्ड इन डेटा’ने प्रसिद्ध केलेल्या विश्लेषणातून ही बाब जगभरातील आकडेवारीच्या आधारे स्पष्ट होते. यासाठी युरोपियन व्हॅल्यूज स्टडी आणि वर्ल्ड व्हॅल्यूज सर्व्हे या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणांतील माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. जगातील जवळपास सर्वच देशांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक लोक कुटुंबाला आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचे मानतात. राज्यातील संभाजीनगर शहरात नुकत्याच झालेल्या एका कौटुंबिक दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक विकास, शहरीकरण, आधुनिकीकरण आणि सामाजिक बदल यांमुळे कुटुंबव्यवस्था कमकुवत होत असल्याची चर्चा सातत्याने होत असताना या निष्कर्षांना अधिक महत्त्व येते. मात्र प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातील लोकांच्या मूल्यांवर नजर टाकली असता चित्र वेगळे दिसते. व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ कितीही बदलले तरी भावनिक आधार, सुरक्षितता, आपलेपणा आणि परस्पर जबाबदारी यांसाठी कुटुंबाची गरज कायम आहे. ‘तुमच्या आयुष्यात कुटुंब किती महत्त्वाचे आहे?’ या प्रश्नाला ‘अत्यंत महत्त्वाचे’ किंवा ‘बऱ्यापैकी महत्त्वाचे’ असे उत्तर देणाऱ्यांचे प्रमाण बहुतेक देशांमध्ये अत्यंत मोठे आहे. ‘कुटुंब अजिबात महत्त्वाचे नाही’ असे म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेने नगण्य आहे. .या आंतरराष्ट्रीय चित्रात भारत विशेष लक्षवेधी ठरतो. या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील ५४ टक्के नागरिकांनी कुटुंब ‘अत्यंत महत्त्वाचे’ असल्याचे सांगितले, तर आणखी २८.४ टक्के लोकांनी ते ‘बऱ्यापैकी महत्त्वाचे’ असल्याचे म्हटले. म्हणजेच एकूण ८२.४ टक्के भारतीयांसाठी कुटुंब महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी ११.८ टक्के लोकांनी कुटुंब ‘फारसे महत्त्वाचे नाही’ आणि ५.२ टक्के लोकांनी ‘अजिबात महत्त्वाचे नाही’ असे सांगितले.भारताचा हा आकडा केवळ सांस्कृतिक परंपरेचा पुरावा म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. भारतात कुटुंब ही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचीही महत्त्वाची पायाभूत रचना आहे. वृद्धापकाळातील आधार, मुलांचे संगोपन, आर्थिक अडचणीच्या काळातील मदत, आजारपणातील काळजी आणि भावनिक सुरक्षितता या अनेक जबाबदाऱ्या कुटुंबाच्या माध्यमातून पार पडतात. विशेषतः भारतासारख्या मोठ्या आणि सामाजिकदृष्ट्या वैविध्य असलेल्या देशात सरकारी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्यास कुटुंबाची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. बेरोजगारी, आरोग्याचा खर्च, वृद्धांची काळजी किंवा शिक्षणाचा खर्च यांसारख्या प्रसंगी अनेक कुटुंबे परस्परांना आर्थिक आणि भावनिक आधार देतात..‘कुटुंब’ म्हणजे नेमके काय?या सर्वेक्षणाचा एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे, की ‘कुटुंबाला महत्त्व’ देणे आणि ‘पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेतील प्रत्येक मूल्याला समर्थन देणे’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतातील इतर सर्वेक्षणेही हे द्वंद्व दाखवतात. उदाहरणार्थ, प्यू रिसर्च सेंटरच्या भारतातील सर्वेक्षणात कौटुंबिक भूमिकांबाबत पारंपरिक विचार अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. ६२ टक्के लोकांनी मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी स्त्री आणि पुरुष दोघांचीही असावी असे मानले. म्हणजेच भारतीय समाजात कुटुंबाचे महत्त्व कायम असतानाच कुटुंबातील भूमिका आणि अधिकार याबाबत बदलाची प्रक्रियाही सुरू आहे. म्हणजेच, भारतीयांना कुटुंब हवे आहे; परंतु त्या कुटुंबाचे स्वरूप आणि त्यातील नातेसंबंधांची रचना बदलत आहे. नव्या पिढीला भावनिक जवळीक आणि परस्पर आधार हवा आहे; मात्र निर्णयस्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता आणि वैयक्तिक निवडी यांनाही वाढते महत्त्व आहे.शहरीकरण, स्थलांतर, डिजिटल जीवनशैली आणि रोजगाराच्या संधींमुळे भारतीय कुटुंबांची भौगोलिक रचना बदलत आहे. एकाच घरात तीन पिढ्या राहण्याऐवजी वेगवेगळ्या शहरांत राहणारे कुटुंबीय व्हिडिओ कॉल, मेसेजिंग आणि नियमित भेटींच्या माध्यमातून संबंध टिकवून ठेवत आहेत. त्यामुळे ‘कुटुंबाचा ऱ्हास’ असे सरळ समीकरण मांडण्यापेक्षा ‘कुटुंबाचे रूपांतर’ असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. ८२.४ टक्के भारतीय कुटुंबाला आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचे मानतात, ही बाब भारतीय समाजाच्या मूलभूत रचनेचे दर्शन घडवते. मात्र भविष्यातील भारतीय कुटुंब केवळ परंपरा जपणारे नसून समानता, परस्पर सन्मान, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि भावनिक आधार यांचा समतोल साधणारे असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रश्न ‘कुटुंब टिकेल का?’ हा नसून ‘बदलत्या काळात कुटुंब अधिक समावेशक, समानता पाळणारे आणि आधार देणारे कसे राहील,’ हा असायला हवा. जगभरातील मूल्यांच्या या सर्वेक्षणातून मिळणारा सर्वांत आशावादी संदेश हाच आहे, की संस्कृती बदलल्या तरी माणसाला ‘आपले लोक’ हवे असतात आणि त्या भावनेचे सर्वांत नैसर्गिक रूप आजही कुटुंबच आहे. पती-पत्नी व मुलांच्या नात्यात अधिक सौहार्द आणि पारदर्शीपणा आल्यास हे चित्र अधिक आशादायी होईल, हे नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.