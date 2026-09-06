Finding Happiness : इवलंसं निळं आकाश!

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comकिती साधीशीच गोष्ट होती, पण किती आनंद झाला होता तिला! आनंद मिळवायचा असेल तर कशातूनही मिळतो, आणि नसेल मिळवायचा तर मग तो कशातूनही मिळत नाही म्हणजे नाही, असा काहीतरी विचार माझ्या डोक्यात चमकून गेला. माझी मुलगी सहा वर्षांची असतानाची गोष्ट. कधीकधी हरवून आणि हरून गेल्यासारखं वाटतं. आपण आयुष्यात जे काही करत असतो, ते योग्य आहे ना? ते आपण का करतो आहोत? त्याने आपल्याला काय मिळणार आहे? पुढे आपलं काय होणार? असे बेसिक प्रश्न पडू लागतात आणि या प्रश्नांच्या कोलाहलात मन पुरतं भंडावून जातं. मी अशाच काहीशा फेजमध्ये होतो तेव्हा. जरा मोकळ्या हवेत जाऊ या, बरं वाटेल असा विचार करून मुलीला घेऊन जवळच्याच बागेत गेलो. एका बाजूला हिरवळ असलेली मध्यम आकाराची खेळायची जागा. एका बाजूला कारंजं, छोटंसं तळं आणि त्याला लागूनच जंगल जिम, झोपाळे, घसरगुंड्या इत्यादी खेळांची जागा. चालायला किंवा जॉगिंग करायला वर्तुळाकृती ट्रॅक.मी काहीशा विमनस्क मनोवस्थेत बागेतल्या एका बाकड्यावर जाऊन बसलो. समोर मुलगी खेळत होती. बॉल टाकत होती. पळत होती. माझ्या मनात पुन्हा तेच विचार... काय चालूये आपलं? योग्य ट्रॅकवर आहोत का आपण... मी तिच्याकडे पाहत होतो, पण खरंतर मला ती दिसत नव्हती. मी माझ्या विचारांत हरवून गेलो होतो. काही मिनिटं झाली असतील नसतील, तिच्या स्पर्शाने माझी तंद्री भंगली. .‘बाबा, माझा बॉल गेलाय तिथे. मला शोधून दे ना?’ तिची गोड विनंती.मी विचारलं, ‘कुठे गेलाय?’‘तिथ्थे,’ तिने चवडे उंच करून मी बसलो होतो तिथून काही अंतरावर असलेल्या एका पत्र्याच्या शेडकडे बोट दाखवलं. तिथे एका कोपऱ्यात तिचा बॉल गेला होता.‘तुला लांब बॉल कसा टाकता आला?’ मी आश्चर्याने विचारलं.ती म्हणाली, ‘टाकला नाईय काई, मारलाय. हे बग असा – ’ असं म्हणून तिने किक मारण्याची कृती करून दाखवली. ‘फुटबॉल किक मारली जोरात.’‘ओह, रोनाल्डोच झालीस की तू!’ मी बोलून गेलो आणि बॉल शोधण्यासाठी शेडकडे चालू लागलो. तिने माझा हात धरला. किती आश्वासक, विश्वासू स्पर्श होता तो! काय भारी वाटलं तेव्हा आणि तसं वाटणं, ते फिलिंग पुन्हा पुन्हा अनुभवलं नंतर!चालताना मी विचारलं, ‘बॉल सापडला की आपण फुटबॉल खेळू.’मुलगी म्हणाली, ‘मी तुला हाका मालल्या रे, बाबा. पण तुझं लक्षच नवतं.’ मला जाम खजील व्हायला झालं.मी म्हणालो, ‘हो गं, नव्हतं लक्ष. पण आता आहे, खेळू या आपण.’तेवढ्यात शेजारच्या हास्य क्लबवाल्या आजीआजोबांचे ‘हा-हा-हा’ असे राक्षसी आवाज आले आणि मुलगी खदाखदा हसू लागली. तिने विचारलं, ‘बाबा, हे असं एकत्र भेटून का हसतात ले?’मी विचारलं, ‘म्हणजे?’ती म्हणाली, ‘म्हणजे कधीही हसायचं ना!’मी म्हणालो, ‘हो गं. पण असं हसलं की स्ट्रेस कमी होतो. हा एक व्यायामाचा प्रकार आहे म्हणे. मनाला छान वाटतं.’.Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.ती म्हणाली, ‘हां, हो. आजोबा पण जातो असं हसायला. त्याने मला सांगितलं की, हसलं शक्ती मिळते खूप आपल्याला. पण हसून ही शक्ती तर कधीही मिलवता येते. ही बग अशी...’ असं म्हणून ती खिदळू लागली.‘खरंय, मॅडम आपलं... पण लोक्स योगही करतात. शिवाय भेटलं की गप्पा होतात इकडच्या तिकडच्या. बरं वाटतं त्यांना.’ती म्हणाली, ‘बाबा तू मगाशी काय करत होतास, मी तुला खेळायला ये विचारलं तेव्हा? गोष्ट लिहिण्याचा विचार का?’मी म्हणालो, ‘नाही अगं. खरं सांगू, मला खूप कंटाळा आलाय सध्या. म्हणून तुला घेऊन बागेत आलो. म्हटलं थोडं बरं वाटेल, कंटाळा जाईल.... पण एकाअर्थी बरंच झालं आपण आलो ते,’ मी हसत सांगितलं, ‘नाहीतर तुझ्यातला रोनाल्डो दिसलाच नसता ना मला!’माझा विनोद समजायला तिला जरा वेळ लागला, पण समजल्यावर ती प्रसन्न हसली. तिचे इवले पांढरे दात चमकले. मग बॉल शोधू लागलो. एका कोपऱ्यात दगडाखाली गेला होता तो. मी तो उचलून तिला दिला आणि ती तो हातात घेऊन ती नाचत ओरडू लागली. ‘येSS येSSS माझा बॉल मिलाला, माझा बॉल मिलाला...’ किती साधीशीच गोष्ट होती, पण किती आनंद झाला होता तिला! आनंद मिळवायचा असेल तर कशातूनही मिळतो, आणि नसेल मिळवायचा तर मग तो कशातूनही मिळत नाही म्हणजे नाही, असा काहीतरी विचार माझ्या डोक्यात चमकून गेला.तिने विचारलं, ‘बाबा, आपण खेळायचं ना? चल ये, मला पकड...’ ती बॉल टाकून जोरात पळू लागली. ‘ये... ये... पकड की ले..’ म्हणू लागली. खिदळू लागली..मी तिच्यामागे जोरात पळू लागलो. ‘अरे बापरे किती जोरात पळतेय,’ म्हणत खोटं खोटं म्हणत तिला मला पकडता येत नाहीये असं नाटक करू लागलो. असं केलं की, तिला जास्त हसू फुटायचं आणि तिचं ते हसू पाहून मलाही. थोडा वेळ पकडापकडीचा खेळ झाल्यावर आम्ही गेलो घसरगुंडी खेळायला, मग झोपाळ्यावर.‘हळू गं बाई,’ मी उगाच काळजीने म्हटलं. ती चांगलीच उंच, जोरात झोके घेत होती. प्रत्येक वेळी खालून वर जाताना खिदळत होती. त्या खिदळण्यात एक वेडसर झाक होती. एक बेफिकीरी होती - जे होईल ते होईल पुढे, आत्ता मी वाऱ्यावर स्वार आहे, आत्ता मी माझी माझी आहे....झोका घेताना तिने मला विचारलं, ‘तुला झोका आवडतो का? हे बग असा झोका वर गेला की पोटात बुकबुकतं. खाली आला की ठमठमतं...’ आणि ती हसू लागली. गाणं म्हणू लागली. त्यानंतर आम्ही कारंजं पाहिलं, तळ्यातले काळे, केशरी, पांढरे मासे पाहिले. जॉगिंग ट्रॅकवरून धावलो, चाललो. आणि शेवटी बागेतून निघायची वेळ आलीच... अंधार पडला होता. आम्हाला दोघांना जरा वाईट वाटलं... पण मग तीच म्हणाली, ‘बाबा, तुला काम असतं, मला माहितेय. पण आपण रविवारी येऊ या. खेळू या मस्त...’ आणि माझा हात घट्ट पकडून उड्या मारत चालू लागली. मी तिच्याकडे, तिच्या उत्साहाकडे पाहत राहिलो. मनातलं धुकं स्वच्छ झालं होतं. तिने मला काहीही न सांगता, कितीतरी सांगितलं होतं. तिच्या मनातलं इवलंसं निळं आकाश, माझ्या मनात अलगद सोडलं होतं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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