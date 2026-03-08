Indian Cricket Pitch Analysis : खेळपट्टीवरील मातीची करामत!

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comफिन अॅलेन याने टी-२० विश्वकरंडकाच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत ३३ चेंडूंमध्ये नाबाद १०० धावांची खेळी साकारत न्यूझीलंडला दक्षिण आफ्रिकन संघावर दिमाखदार विजय मिळवून दिला. या देदीप्यमान विजयानंतर फिन अॅलेन याने यशाचे श्रेय खेळपट्टीवरील अनुभवाला दिले. तो म्हणाला, ‘‘विश्वकरंडकाआधी आमचा संघ भारतामध्ये टी-२० मालिका खेळला. या मालिकेत आम्हाला १-४ अशा फरकाने पराभव पत्करावा लागला; मात्र काळ्या मातीच्या खेळपट्ट्यांवर खेळण्याचा अनुभव आमच्यासाठी टी-२० विश्वकरंडकात धावून आला.’’क्रिकेट या खेळामध्ये फलंदाजी, गोलंदाजी अन् क्षेत्ररक्षण या तीन महत्त्वाच्या बाबी सामन्यातील जय-पराजय फरक स्पष्ट करतात. हवामान, खेळपट्टी, दव, मैदानाचा आकार (काही वेळा एखादी बाजू लहान असल्यामुळे सीमारेषा जवळ असते) या गोष्टीही तेवढ्यात महत्त्वाच्या ठरतात, हेही वेगळे सांगायची गरज नाही. क्रिकेट या खेळ मैदानात लढला जात आहे. गेल्या काही काळामध्ये तो मैदानावरून संगणकापर्यंतही पोहोचला आहे. संगणकावर प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूंचे कच्चे दुवे हेरले जाऊन योजना आखली जात आहे. तसेच हवामान, खेळपट्टीचा अंदाज बांधला जात आहे..क्रिकेटमध्ये खेळपट्टीचा रागरंग हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत असतो. मुख्यतः कसोटी सामन्यात खेळपट्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त असते. कसोटी सामना दोन दिवसांमध्ये संपल्यास त्या खेळपट्टीवर कडाडून टीकाही केली जाते. खेळपट्टीवर चेंडू मोठ्या प्रमाणात उसळू लागला अन् खेळाडूंना दुखापत झाल्यास त्या खेळपट्टीवर ताशेरे ओढले जातात. आयसीसीकडून खेळपट्टीबाबत कडक नियम अवलंबण्यात येत आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीत सहा डिमेरीट गुणांची संख्या झाल्यास त्या स्टेडियमला १२ महिने आंतरराष्ट्रीय सामन्यापासून दूर राहावे लागते. अर्थात बंदीची शिक्षा सुनावण्यात येते.क्रिकेट या खेळामध्ये खेळपट्टी व त्यावरील माती ही अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय बनली आहे. २०२३मध्ये भारतामध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात आले होते. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने साखळीपासून उपांत्य फेरीपर्यंत सर्वच्या सर्व १० सामने जिंकताना उल्लेखनीय खेळ करून दाखवला. त्यामुळे साहजिकच या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून भारतालाच ओळखले गेले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर जेतेपदाची लढत खेळवण्यात आली. अहमदाबादमधील स्टेडियममध्ये लाखांच्या वर चाहते अन् टीव्हीवरून पाठिंबा देत असलेले कोट्यवधी प्रेमी भारताच्या विजयाची आस लावून बसले होते. १९ नोव्हेंबर २०२३ या तारखेला भारत तिसऱ्यांदा एकदिवसीय विश्वकरंडकावर नाव कोरणार याचा विश्वास होता. अर्थात मैदानावरील खेळही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. तरीही टीम इंडियाच्या उपांत्य फेरीपर्यंतच्या कामगिरीवर कटाक्ष टाकता हमखास विजयाला गवसणी घातली जाईल, असे वाटू लागले होते..Premium| Women cricket World Cup 2025: भारतीय संघाने रचला इतिहास, पन्नास वर्षांनंतर अनुभवला सुवर्णक्षण .नियतीच्या मनामध्ये काही वेगळेच होते. समोर होता बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघ. जो मैदानावरील तसेच मैदानाबाहेरील भेदक डावपेचांसाठी ओळखला जातो. ऑस्ट्रेलियन संघ व्यवस्थापन, निवड समिती सदस्य यांनी विश्वकरंडकादरम्यान संपूर्ण भारत फिरताना विविध स्टेडियममधील खेळपट्टी, त्यावरील रंग तसेच दिवसा व रात्री होणारे बदल याचा अभ्यास केला. याच पार्श्वभूमीवर कर्णधार पॅट कमिंस याने नाणेफेक जिंकून भारताला फलंदाजीस बोलावले.विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममधील खेळपट्टीवरील काळ्या मातीबाबत ऑस्ट्रेलियन संघाचे निवड समिती प्रमुख जॉर्ज बेली यांच्याकडून सांगण्यात आले, की काळ्या मातीवर दुपारच्या सत्रात चेंडूला चांगले वळण मिळते. त्यानंतर रात्रीच्या सत्रात या मातीवर खेळताना फलंदाजी बहरते. यामुळे आम्ही नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले.दरम्यान, या लढतीत भारताच्या संघाला २४० धावांवर रोखत ऑस्ट्रेलियन संघाने अंतिम फेरीचा सामना सहा विकेट राखून जिंकला. ट्रॅव्हिस हेडचे खणखणीत शतक ऑस्ट्रेलियाचे विजयाचेवैशिष्ट्य ठरले..असाच काहीसा प्रकार आता भारतामध्ये सुरू असलेल्या टी-२० विश्वकरंडकामध्ये पाहायला मिळत आहे. श्रीलंकन संघाने साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत पाकिस्तानला कडवी झुंज दिली. याचमुळे न्यूझीलंडला उपांत्य फेरीत पोहोचता आले. नशिबाच्या जोरावर अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या न्यूझीलंड संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीत चक्क दक्षिण आफ्रिकेचा धुव्वा उडवला. दक्षिण आफ्रिका संघाने याआधीच्या लढतीपर्यंत या स्पर्धेतील एकाही लढतीत पराभव पत्करलेला नव्हता. न्यूझीलंड संघाचे डावपेच या वेळी निर्णायक ठरले. त्यांनी कोलकाता येथील ईडन गार्डन स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले.कर्णधार मिचेल सँटनरने सुरुवातीलाच कोल मॅकॉनकी या फिरकी गोलंदाजाला षटक टाकायला देत दक्षिण आफ्रिकन संघाला बॅकफूटवर नेले. कोल मॅकॉनकी याने क्विंटन डी कॉक व रायन रिकल्टन यांना बाद केले. या धक्क्यानंतर दक्षिण आफ्रिकन संघ सावरलाच नाही. १७० धावांचे आव्हान न्यूझीलंडने अवघा एक विकेट गमावत ओलांडले. टीम सेईफर्टच्या ५८ धावा व फिन अॅलेनच्या नाबाद १०० धावा निर्णायक ठरल्या. यानंतर भारतातील काळ्या मातींच्या खेळपट्टीबाबत फिन अॅलेन याने आपले मत व्यक्त केले.भारत हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा देश आहे. त्यामुळे राज्यानुसार विविध स्टेडियम्सची खेळपट्टी व त्यावरील मातीचा रंग हा भिन्न असतो. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टीवर लाल रंगाची माती असते. या खेळपट्टीवर धावांचा पाऊस पडतो. या खेळपट्टीवर चेंडूला उसळीही मिळते. कसोटी क्रिकेटमध्ये हळुवारपणे चेंडू वळू लागतो. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी ही बहुतांशी काळ्या रंगाची असते. फलंदाजी व फिरकी गोलंदाजांना येथे मदत होते. कोलकातामधील ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवर गवत ठेवण्यात येत असल्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना पोषक असे वातावरण येथे असते. लखनौ येथील एकाना स्टेडियममध्ये चेंडू खाली राहतात. त्यामुळे फिरकी गोलंदाज येथे ठसा उमटवतात. काळ्या मातीच्या खेळपट्ट्यांवर बहुतांशी वेळा फलंदाजांना मनाजोगती फटकेबाजी करता येत नाही. चेंडूला मोठ्या प्रमाणात उसळी मिळत नाही. रांची, कानपूर व चेन्नई येथील स्टेडियम्समधील खेळपट्टी अशाच प्रकारच्या असतात..पॅट कमिंस, फिन अॅलेन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंनी भारतातील द्विपक्षीय मालिका, आयपीएल यांसारख्या स्पर्धांमध्ये खेळून परदेशी संघांना मिळत असलेल्या फायद्याबद्दल स्पष्ट सांगितले. भारतीय संघातील क्रिकेटपटूंसाठी योजना आखण्यासोबतच विविध राज्यातील वातावरण, खेळपट्टी व त्यावरील मातीचा रंग या बाबींचा अभ्यासही सातत्याने केला जात असल्याचेही यावरून प्रकर्षाने दिसून येत आहे. अर्थात प्रत्येक देश-परदेशातील मालिकांआधी सखोल अभ्यास करीत असेलच. याप्रसंगी एक आवर्जून सांगावेसे वाटते, की भारतातील विविध खेळपट्ट्या व त्यावरील रंग सध्या तरी विजेतेपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी निर्णायक ठरत आहे. त्यामुळे खेळपट्टीवरील माती किंगमेकर 