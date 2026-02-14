Motivational Story : ससा आणि कासवाची गोष्ट

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी- sarikachatuphale.kulkarni@gmail.com‘फॉरेस्ट केव्ह्ज’च्या ऑफिसात पुष्कळ कर्मचारी काम करत होते. त्यात बिबट्या, वाघ, सिंह, हत्ती, हरीण, ससे, उंट असे कित्येक प्राणी तर होतेच शिवाय कासव, मगर असे प्राणीदेखील होते. कुरियर सर्व्हिस विभागात हल्ली पक्षीदेखील नेमायला सुरुवात झालेली होती. हल्लीच्या कामाच्या ठिकाणी जसा सर्वसमावेशकता या विषयावर भर दिला जातो तसा ‘फॉरेस्ट केव्ह्ज’मध्येदेखील दिला जात असे. गुणवत्ता हा एकच निकष फॉरेस्ट केव्ह्जमध्ये काम करण्यासाठी पुरेसा होता. गुणवत्ता वाढावी म्हणून कर्मचाऱ्यांसाठी कितीतरी प्रशिक्षण कार्यशाळा भरवल्या जात. एकदा अशीच एक कार्यशाळा महाबळेश्वर येथे भरवण्यात आली. मगर, मासे यांना खरे तर गोव्याला ती कार्यशाळा व्हावी, असे वाटत होते; पण ह्युमन रिसोर्सेस विभागात घोडा आणि गाढव काम करत होते. त्यांना डोंगरावर जाणे आवडत असे. त्यांच्या आवडीचे ठिकाणच निवडले गेले..तर महाबळेश्वर येथे या कार्यशाळेसाठी सगळे जमले होते. व्यवस्थापकीय परिणामकारकता, वेळेचे नियोजन, नैतिकता आणि अनुपालन, नेतृत्व विकास असे कित्येक विषय या कार्यशाळेत समाविष्ट केलेले होते. देशातील नामांकित ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमधून प्रशिक्षक आलेले होते. कितीतरी वेगवेगळ्या उपक्रमातून हे विषय उलगडून सांगणे चालू होते. निरोगी स्पर्धा असा विषय समोर ठेवला गेला. सहभागी कर्मचाऱ्यांमध्ये एक स्पर्धा घेण्याचे ठरले. चिट्ठ्या काढून जोड्या लावण्यात आल्या. त्यात ससा आणि कासव यांच्या जोडीत स्पर्धा घ्यावी, असे ठरले.महाबळेश्वरच्या टेकडीवर जो आधी चढेल तो जिंकला, अशी स्पर्धा होती. लेट सेट गो म्हणत स्पर्धा सुरू झाली. ससा मार्केटिंग विभागात काम करत असल्याने त्याला नेहमीच धावायची सवय होती. तो सुसाट सुटला; पण कासवाचे तसे नव्हते. तो अनुपालन आणि ऑडिट विभागात काम करत असे. त्यामुळे सगळीकडे शिस्त पाळली जाते का, नियमानुसार काम होते का, याची नीट तपासणी करणे हेच त्याचे काम होते. कासवाने धावायला सुरुवात केली..Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.रस्त्यात सशाला कितीतरी आकर्षक ठिकाणे लागली. एके ठिकाणी एका सिनेमाचे शूटिंग चालू होते. सशाला लहानपणापासून हीरो म्हणून सिनेमात काम करण्याची इच्छा होती. बालकलाकार म्हणून त्याने काही भूमिका केल्यादेखील होत्या; पण नेपोटीझमची शिकार झालेल्या सशाला पुढे महत्त्वाच्या भूमिका मिळाल्याच नाहीत. खरे तर चॉकलेट हीरो म्हणून सशाइतका देखणा नायक शोधून सापडला नसता; पण बॉडी बनवावी लागेल म्हटले, की सशाने माघार घेतली होती. बॉडी बनवून बनवून ससा सलमान खानसारखा थोडीच होऊ शकणार होता. पुष्कळ वेळ त्याने शूटिंग बघितले. हीरोच्या ठिकाणी स्वतःला कल्पिले. शूटिंगमध्ये हीरो पळू लागल्यावर त्याला आपल्या धावण्याच्या स्पर्धेची आठवण झाली. आणि ससा पुढे धावू लागला.पुढे त्याला एका मैदानात मुले क्रिकेट खेळताना दिसली. ससा लहानपणी उत्कृष्ट फलंदाजी करत असे. इतके की त्याला गल्लीतील बाकीचे ससे तेंडल्या म्हणत असत. तो कॉलेजच्या टीमचा कप्तान होता. क्रिकेटमुळे प्रभावित होऊनच तर त्याला सशी पटलेली होती; पण क्रिकेटमध्ये पुढे जायचे तर खूपच राजकारण असते. त्यामुळे कॉलेज संपले आणि सशाचे क्रिकेट संपले. आता मैदानात मुलांना क्रिकेट खेळताना तो स्पर्धा विसरून कितीतरी वेळ जुने दिवस आठवत राहिला. फलंदाजाला पाठिंबा देण्यासाठी कोणीतरी ‘अरे पळ, अरे पळ’ असे ओरडले तेव्हा सशाला पळण्याची आठवण झाली. तो धावू लागला. त्याला आता भूक लागली. त्याने रस्त्यात थांबून महाबळेश्वरचे चणे, चन्या मन्या बोरं खाल्ली. अजूनही पोट न भरल्याने एका हॉटेलमध्ये पिझ्झा खाल्ला. बऱ्याच दिवसांनी असा निवांत वेळ घालवताना सशाला मजा येऊ लागली होती. हळूहळू स्पर्धेचा त्याला विसरच पडू लागला होता. तो आता एका बागेतील बाकावर जाऊन चक्क झोपी गेला. घोरू लागला..कासव मात्र एकदम शिस्तीचे होते. मनातल्या मनात त्याने एका मिनिटात किती अंतर चालायचे आहे, याची जुळवणी केली. त्याच वेगाने चालल्यास संपूर्ण अंतर चालून जायला किती वेळ लागेल, याचाही अंदाज लावला. कुठला जवळचा रस्ता घेता येईल, याचाही अंदाज बांधला. ऑडिट विभागात काम करत असल्याने अभ्यास करून मगच कृती करण्याची त्याला सवय होती. काळ- काम- वेगाचे गणित सोडवण्यातच कासवाचा पुष्कळ वेळ गेला. अभ्यास करून झाल्यावरच त्याने चालायला म्हणजे धावायला सुरुवात केली. रस्त्यात त्याला ससा सिनेमाचे शूटिंग बघताना दिसला. कासवाने लगेच आपल्या कवचाच्या खालून मोबाईल काढला. शूटिंग बघणाऱ्या सशाचा फोटो काढला. तो पुढे चालू लागला. काही वेळातच ससा मागून धावत आला नि त्याला ओलांडून पुढे गेला.\r\n\r\nथोडे पुढे गेल्यावर कासवाला तो क्रिकेट बघताना दिसला. कासवाने पुन्हा एकदा आपल्या आयफोनमधून त्याचा फोटो काढला. ऑडिटमध्ये असल्याने अशा कित्येक लोकांचे पुरावे कासवाच्या मोबाईलमध्ये जतन केलेले होते. .Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.आता नेहमीच्या रस्त्याने न जाता कासव आडवळणाने जाऊ लागले. कारण त्याला ठाऊक होते, कितीही भरभर गेलो तरीही ससा काही क्षणात पुढे जाईल. पुष्कळ वेळ चालून कासव आता रहदारीच्या रस्त्यावर चालू लागले. तर समोर हॉटेलमध्ये ससा त्याला पिझ्झा खाताना दिसला. कासवालादेखील आता भूक लागलेली होती. नेमके त्याच वेळी सशाने त्याला बघितले. त्याने कासवाला पिझ्झा ऑफर केला. कासव नको म्हणाले. सशाने खूप आग्रह केल्यावर त्याने पिझ्झाचा एक तुकडा खाल्ला. खाता खाता कासवाने त्याला आपली लाइफ स्टोरी सांगितली. अत्यंत गरिबीत वाढल्यामुळे कशी कुठलीच हौस पूर्ण झाली नाही हे सांगितले. कुठे सहलीला जाता आले नाही. स्वतः कमावून स्वतःचे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले आणि नंतर सीए करून ही नोकरी मिळाली. त्याच्या या कहाणीने सशाला वाईट वाटले. त्याने मनात नकळत निर्णय घेतला. आज कासवासाठी काहीतरी करायचे. पिझ्झाचे बिल देऊन तो तिथून निघाला आणि धावू लागला. .आपल्या आधी हा टेकडीवर पोहोचणार हे कासवाला आता कळून चुकले होते; पण तो चालू लागला. सावकाश चालत चालत काही वेळाने कासव टेकडीवर पोहोचले. तर ससा पोहोचलेला नव्हताच! तासाभराने तो धापा टाकत आला. ‘‘काय रे? तू तर माझ्या आधी निघाला होतास, मग इतका वेळ कसा लागला?’’ कासवाने त्याला विचारले. ‘‘अरे बागेत झोप लागली.’’ सशाने कबुलीजबाब दिला आणि गालातल्या गालात हसला. कासवाला सर्व काही कळून चुकले. आपल्याला स्पर्धा जिंकू देण्यासाठी सशाने हे केले होते. ते बघून कासवाचे हृदय भरून आले. ‘‘का असे केलेस मित्रा?’’ कासव भरल्या डोळ्याने म्हणाले. ‘‘अरे आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने रोजचे जगरहाटीचे धावणे सोडून धावलो आहे. .शूटिंग बघितले, क्रिकेट बघितले. मनसोक्त खाल्ले. या सगळ्यात मिळालेला आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही. तो आनंद स्पर्धा जिंकण्याच्या पलीकडचा आहे. शिवाय, तुझ्यासारखा चांगला मित्र जोडता आला.’’ ससा बोलला. स्पर्धेची ट्रॉफी घेता घेता कासव सशाकडे वळून बघत होते. नंतर बाजूला जाऊन त्याने आपला फोन काढला आणि दिवसभरात सशाचे काढलेले सगळे फोटो डिलीट केले. ऑडिटच्या पलीकडे आयुष्य असते, हे कासवाला समजले होते आणि रोजची धावपळ सोडून निवांतपणात मजा असते हे सशाला उमगले होते. तात्पर्य - महाबळेश्वरला चन्या मन्या बोरं चांगली मिळतात. लेखिका - ससा बघत असलेल्या शूटिंगमधील सिनेमाची नायिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 