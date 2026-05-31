Marathi New Books Review : नव्या मराठी पुस्तकांचा मेळा; संगीत, नाती, बौद्ध तत्त्वज्ञान आणि अमेरिकेच्या प्रवासकथांचा बहुरंगी आस्वाद

संगीताच्या संगतीसंगीत, संगीत विचार, संगीत समीक्षा आणि सांगीतिक व्यक्तिमत्त्व यांची उपयुक्त माहिती देणारा डॉ. विवेक गोखले यांचा संगीताच्या संगती हा लेखसंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. गोखले यांनी स्वतः अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताचे सखोल शिक्षण घेतले असून, प्रदीर्घ संगीत साधनाही केली आहे. अनेक दिग्गज कलावंतांचा त्यांना सहवास लाभला आहे. अभिजात संगीत आणि घरंदाज गायकी, बंदिश, कलांतील साधर्म्य व वैधर्म्य, जयपूर घराण्याची गायकी, कुमारांचे सांगितिक प्रोफाइल यांसह भैय्यासाहेब देशपांडे, तबलानवाज मदनसिंग असे व्यक्तिचित्रणपर लेखही या पुस्तकात आहेत. सुमारे १७ लेखांचा समावेश संग्रहात करण्यात आला आहे. प्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्स, पुणेपृष्ठे : १२२, मूल्य : २५० रु..New Marathi Book : मानवी संवेदनांचे सूक्ष्म चित्रण करणाऱ्या १३ कथांचा 'स्वामित्वलेखिका' संग्रह.नातेगुंफणनातेगुंफण हा 'कृष्णकेशव देशमुख' यांचा नवा कोरा कथासंग्रह आहे. या संग्रहात १९ कथा असून, त्या मानवी नात्यांच्या विविध छटा प्रभावीपणे उलगडतात. आई-वडील, पती-पत्नी, मुले अशा नात्यांतील प्रेम, जिव्हाळा, मतभेद आणि भावनिक गुंतागुंत यांचे वास्तववादी चित्रण या कथांमधून देशमुख यांनी केले आहे. वयाची सत्तरी ओलांडल्यानंतर सुरू झालेला लेखकाचा लेखनप्रवास हे या संग्रहाचे वैशिष्ट्य आहे. साध्या, सरळ भाषेत मांडलेल्या या कथा मध्यमवर्गीय जीवनाशी जोडलेल्या असल्याने वाचकांना आपल्याच अनुभवांची जाणीव करून देतात. तसेच, अंधश्रद्धा, सामाजिक दृष्टिकोन यांसारख्या विषयांवरही भाष्य करतात.प्रकाशक : वेलवेट कविशा पब्लिकेशन, कल्याणपृष्ठे : १२०, मूल्य : २२० रु.बौद्ध तत्त्वज्ञान : एक परिचयसमाजातील सर्व घटकांना आपले वाटणारे बौद्ध तत्त्वज्ञान खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी आहे. त्याचा परिचय करून देणाऱ्या विविध लेखांच्या संग्रहाचे संपादन प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार यांनी केले आहे. वर्तमानकाळातील सार्वत्रिक प्रश्न आणि आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर बुद्ध तत्त्वज्ञान ही काळाची अनिवार्य गरज ठरते. या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत महत्त्वाचे ठरणाऱ्या बौद्ध तत्त्वज्ञानाची गरज, भूमिका, संक्षिप्त रूपरेखा, त्यातील सामाजिक संदेश, बुद्धांचा उपदेश, चळवळी या घटकांवरील तज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या लेखांचा या पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : यशवंत मनोहर, आ.ह. साळुंखे, डॉ. अशोक चौळासकर, प्रदीप आवटे यांसह २५ मान्यवरांचे लेख.प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २६२ मूल्य : ४५० रु..अमेरिकेच्या अंतरंगातअमेरिकेचे बहुआयामी, जिवंत आणि संवेदनशील चित्र वाचकांसमोर उभे करणारे अमेरिकेच्या अंतरंगात हे श्रीराम नानललिखित प्रवासवर्णन नुकतेच वाचकांच्या भेटीस आले आहे. अमेरिकेतील निसर्गसौंदर्याच्या अद्भुत छटा, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती, वॉल स्ट्रीटचे धडधडते अर्थजगत, टाइम्स स्क्वेअरची झगमगाटी दुनिया आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या वेदनादायी स्मृती या सर्व अनुभवांना नानल यांनी आपल्या ओघवत्या शैलीत मांडले आहे. हे लेखन केवळ स्थळांचे वर्णन करत नाही, तर त्यामागील संस्कृती, मूल्ये आणि जीवनदृष्टी यांचाही वेध घेते. सुमारे ४५ लेखांचा या पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : विविध स्थळांची संदर्भासह माहिती व छायाचित्रे.प्रकाशक : चपराक प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १४४, मूल्य : ३०० रु.