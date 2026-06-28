Animal Story : कोल्ही–करकोचा प्रेमकथा: जातीपाती, अहंकार आणि अपमानाच्या पलीकडचा धडा

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - sarikachatuphale.kulkarni@gmail.comएका जंगलात एका कोल्ह्याचे कुटुंब राहत असे. मि.कोल्हा, मिसेस कोल्ही, मास्टर कोल्हा आणि मिस कोल्ही असे त्यांचे चौकोनी कुटुंब होते. कोल्ह्याचे कुटुंब राजकारणात होते. म्हणजे दोन पिढ्यांपासून कुटुंबाला राजकारणाची परंपरा होती.मास्टर कोल्हा देखील आता राजकारणात स्थिरावू पाहत होता. युवा नेतृत्व म्हणून श्रीयुत कोल्हा त्यांना पुढे आणत होते. मिस कोल्ही कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षात शिकत होती. ती कॉलेजच्या सांस्कृतिक विभागात सक्रिय होती. तिचेही नेतृत्व सगळीकडे मान्य होऊ लागलेले होते. पुढे जाऊन भावाच्या ऐवजी तीच राजकारणात चांगली जागा मिळवेल असा सगळ्यांचा कयास होता.एके दिवशी कॉलेजचा वर्ग भरलेला होता. प्रोफेसर येणार तितक्यात बाहेरून फेंगड्या पायाने चालत येणारा एक प्राणी दिसला. कॉलेजमध्ये आतापर्यंत सगळे चतुष्पाद प्राणीच होते. पक्षासारखा दिसणारा हा आहे तरी कोण म्हणून सगळे उत्सुकतेने बघू लागले. त्या फेंगड्या प्राण्याला वर्गाचा दरवाजा उघडता येईना. कितीतरी वेळ तो दरवाजाशी झटत होता. त्याची अडचण मिस कोल्हीने ओळखली आणि पटकन पुढे जाऊन दरवाजा उघडला. पण बेसावध असलेला तो प्राणी तोल जाऊन मिस कोल्हीच्या अंगावर पडला. फेंगडे पाय, लांबच लांब चोच, अर्धा काळा अर्धा पांढरा असा रंग. विचित्र असा पक्षीच होता तो. त्याचे हे रूप आणि ही गडबड बघून सगळेच त्याला जोरजोरात हसायला लागले. मिस कोल्हीने सगळ्यांना शांत केले आणि त्या पक्षाला आपली ओळख विचारली. तो म्हणाला, " मी करकोचा. तुमच्या वर्गावर आजपासून प्रोफेसर म्हणून आलो आहे.".Premium|Emotional Musical Memories : एका गाण्यामागील भावविश्व उलगडताना आशा भोसले यांनी विचारलेले प्रश्न.तेव्हापासून वर्गासमोर फजिती होण्यापासून मिस कोल्ही प्रोफेसर करकोचा यांना वाचवू लागली. बराच वेळ ती त्यांच्याबरोबर घालवू लागली. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले.मी कधीही तुला जमिनीवर सोडून आकाशात उंच उंच उडणार नाही, असे वचन करकोचाने मिस कोल्हीला दिले. तर तू पकडून आणलेले मासे मी कधीच एकटी फस्त करणार नाही, अशी शाश्वती कोल्हीने त्याला दिली. करकोचाच्या चोचीची आणि कोल्हीच्या शेपटीची शपथ घेऊन त्यांनी एकमेकांना न सोडण्याच्या आणाभाका घेतल्या. हा हा म्हणता त्यांच्या प्रेमाची बातमी करकोचाच्या घरी आणि कोल्हीच्या गढीपर्यंत पोचली. दोन्ही बाजूने सक्त विरोध दर्शवला गेला. करकोच्याची घरची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. येताजाता तळ्यातील मासे टिपून ते विकण्याचा त्याच्या वडिलांचा धंदा होता. मास्टर करकोचा हा त्यांच्या कुटुंबातील एवढा शिकलेला पहिलाच मुलगा. त्यामुळे हा मुलगा आपला उद्धार करेल असे वाटले असताना मुलगा नेमका प्रेमात पडला.इकडे मिस कोल्हीचा भाऊ तर पेटून उठला होता. करकोच्याने आपल्या बहिणीला प्रेमाच्या चोचीत अडकवले आहे, असा त्याचा आरोप होता. ना एका जातीचा, ना पैशांनी तोलामोलाचा असा मुलगा पसंत करणाऱ्या कोल्हीला घरात बंद करून ठेवण्यात आले. माणसांनी तयार केलेल्या एका सैराट नावाच्या चित्रपटात ज्याप्रमाणे भाऊ बहिणीच्या नवऱ्याला मारतो, त्याप्रमाणे नवरा होण्याआधीच करकोच्याला संपवले तर पुढचा मॅटर होणारच नाही असा विचार करून मास्टर कोल्हा करकोच्याला मारायला निघणारच होता... पण मिस्टर कोल्ह्याने त्याला अडवले. युवानेतृत्व म्हणून आता कुठे त्याचे करिअर स्थिर होत होते. आता असले काही करून बसला तर जन्माला येण्याआधीच करिअर संपुष्टात येईल.दोन्ही बाजूंनी कमालीचा विरोध असताना देखील मिस कोल्ही आणि करकोचा आपल्या मतावर ठाम होते. लग्न करणार तर एकमेकांशी अथवा आयुष्यभर अविवाहित राहू अशी धमकी त्यांनी घरच्यांना दिली. माणसासारखे आपण जातीपातीचा विचार कधीपासून करू लागलो, अमाप पैसा कमावून आपण माणसासारखे मस्तवाल होणार का, असे काही तडफदार सवाल मिस कोल्हीने घरच्यांना विचारले. हो-नाही म्हणता म्हणता कोल्हा कुटुंबाने करकोचा कुटुंबाला आपल्याकडे लग्नाची बोलणी करायला आमंत्रित केले. कोल्हा कुटुंबाचा या संबंधाला विरोध होताच. आता काहीतरी करून करकोचा कुटुंबाकडूनच लग्न मोडले जावे यासाठी काय करावे, असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता..ठरल्याप्रमाणे करकोचा कुटुंब कोल्हा कुटुंबाच्या घरी पोहोचले. थोरामोठ्यांच्या घरी कसे वागायचे यानेच खरे तर ते दबून गेलेले होते. थोरले करकोचा तर पूर्ण वेळ आपली चोच खाली पाडून शांतपणे बसले होते. अखेर करकोचाच्या आईने चोच उघडून पुढाकार घेतला. जितकी म्हणून हीन वागणूक देता येत असेल, तितकी कोल्हा कुटुंबाने त्यांना दिली. जेवणाची वेळ झाली. केवढी तरी मोठी पंगत मांडलेली होती. सगळीकडे सामिष अन्नाचा नुसता घमघमाट सुटला होता.पंगत वाढली गेली. कोल्हा कुटुंबातील सगळे पाहुणे मिस कोल्हीचे लग्न जमवायला आलेले होते. ते देखील सगळे जेवायला बसले. सगळे जेवण करू लागले. पण करकोचा कुटुंबातील तिघे मात्र चोचीने अन्नाशी खेळत होते. त्यांच्या लांबच लांब चोचीने त्यांना अन्न ग्रहण करणे अवघड जाऊ लागले. हे बघून सगळे पाहुणे त्यांना हसू लागले. करकोचा कुटुंबाचा अपमान झालेला होता. ते ताड्कन ताटावरून उठले आणि घरी निघून गेले. अशा अपमान करणाऱ्या कुटुंबाशी आपल्याला नाते जोडायचे नाही असे करकोचाच्या बाबांनी त्याला सांगितले. करकोचाला खरे तर कोल्ही मनापासून आवडली होती. पण आपल्या कुटुंबाचा झालेला अपमान त्यालाही आवडला नव्हताच. एवढेच नव्हे तर त्यानंतर कोल्हीने फोन करून साधी माफी देखील मागितलेली नव्हती. त्याला फार वाईट वाटले. शेवटी कोल्हे सगळेच धूर्त असतात, मतलबी असतात असे संपूर्ण प्राणिजात म्हणते ते काही खोटे नाही. तो कोल्हीला विसरून जायचा प्रयत्न करू लागला.कोल्हीने कॉलेजला येणेही बंद केले होते. आज मात्र पदवीदान समारंभाला ती येईल अशी करकोचाला आशा वाटली. त्याप्रमाणे ती आली. झाल्या अपमानाबद्दल तिने करकोचाची माफी मागितली. आता पुन्हा दोघे एकत्र आयुष्य काढण्याची स्वप्नं बघू लागले. करकोचा कोल्हीच्या घरी भेटायला गेला. त्याने त्या सगळ्यांना एकदाच आपल्या घरी जेवायला येण्याची विनंती केली.सगळे करकोचाच्या घरी गेले. घाणेरड्या वस्तीत घाणेरडे घर बघून कोल्हा कुटुंब अत्यंत तुसडे भाव चेहऱ्यावर आणत होते. पण करकोचाच्या घरचे माशाचे कालवण खूप प्रसिद्ध होते. मालवणी मसाला टाकून ते लोक हे कालवण तयार करत असत. अपमान झालेला असला तरी पाहुणे म्हणजे देव अशा भावनेने करकोचाच्या वडिलांनी आज चोचीने तलावातील उत्तम मासे टिपून आणले. करकोचीने ते उत्तम पद्धतीने रांधले. सगळे जण वासानेच शत्रुत्व विसरून जेवायला बसले. पण पंगतीला ताटे नव्हतीच. कुलमिट्टी कंपनीच्या सुरया समोर ठेवलेल्या होत्या. सगळ्यांना काही कळेचना. आज फक्त पाणीच पिऊन निघायचे की काय? त्यांनी प्रश्नार्थक नजरेने करकोच्याकडे बघितले तर करकोचा चोच सुरईत घालून छान माशाचा एकेक तुकडा टिपत होता आणि मिटक्या मारीत खात होता. आधीच लालसर असलेला कोल्ह्याचा चेहरा रागाने अजून लाल झाला. सगळे उठून जाऊ लागले तसे करकोचा पुढे येऊन म्हणाला, ‘‘आम्ही गरीब पक्षी असलो तरीही तुम्ही तुमच्या घरी बोलावून आमचा जाणूनबुजून अपमान करायला नको होता. तुम्ही तुमच्याकडे तुमच्या पद्धतीने जेवायला घातले, आम्ही आमच्या घरी आमच्या पद्धतीने जेवायला घालतो आहोत.’’जाताना कोल्ही हळूच मागे वळून करकोचाकडे हसून बघत होती.तात्पर्य - सुरईचा वापर पाणी ठेवण्याव्यतिरिक्त मासे खाण्यासाठी देखील करता येतो.लेखिका - कोल्ही आणि करकोचाच्या कॉलेजची मुख्याध्यापिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.