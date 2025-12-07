Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.comफुटाणे न आवडणारी असंख्य माणसं सापडतील, पण ते हातावर ठेवले जात असताना नाही म्हणण्याची कुणाचीच हिंमत होत नाही. मूठभर घेतले नाही तरी नाइलाजाने एखादा दाणा तरी तोंडात टाकावाच लागतो. म्हणूनच हे फुटाणे म्हणजे ‘मूर्ती लहान, किर्ती महान’ असं प्रकरण आहे. फुटाणेबाईंच्या मिठाईच्या दुकानाचेही तसेच आहे.सणासुदीला, धार्मिक कार्याला काही विशिष्ट पदार्थ किंवा प्रसाद देण्याची/वाटण्याची परंपरा आहे. या परंपरेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फुटाणे. ‘तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा अथवा नका करू, परंतु माझ्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही’, अशी एक म्हण इंग्रजी भाषेत आहे. ही म्हण या फुटाण्यांना तंतोतंत लागू पडते. इतर कोणत्याही पदार्थांसोबत सहज खपून जाईल असा हा पदार्थ, परंतु हाच मुख्य पदार्थ म्हणून विक्री करणारे कुटुंब/दुकानाला भेट दिल्यानंतर सहसा लोकांना माहीत नसलेल्या असंख्य गोष्टींचा उलगडा होतो. अचंबित करणाऱ्या या गोष्टींची सुरुवात त्याच्या नावापासूनच होते आणि कहाण्या संपता सपत नाहीत..व्यवसायाचे अधिकृत वय साधारण सव्वाशे वर्ष, तितकीच जुनी भट्टी, त्याच किंवा त्याहून अधिक वय असलेली जुनी चाळ, दुकानाचे लांबलचक नाव, ते चालवणाऱ्या पाच पिढ्या, आजवर एकही बाहेरचा कामगार न ठेवता केवळ कुटुंबातील व्यक्तींनी चालवलेला व्यवसाय, वर्षभर उपलब्ध असणारा मोजका मेन्यू, अतिशय साधे दुकान तरीही पदार्थांचे वैशिष्ट्य आणि चवीमुळे पिढ्यानपिढ्या काही विशिष्ट समाज आणि सुप्रसिद्ध लोकं ग्राहक म्हणून जोडलेली ही जागा म्हणजे गिरगावातील ठाकूरद्वार येथील डॉ. बाबासाहेब जयकर मार्गावरील श्री भवन चाळीत असलेले ‘फुटाणेबाईंचे मिठाईचे दुकान’.एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कधीतरी बाबाजी फुटाणे भायखळ्याला एक दुकान चालवत. त्याकाळी मुंबईची लोकसंख्या मर्यादित होती. गिरगांव परिसरात लोकवस्ती असली तरी गर्दी नव्हती. त्यामुळे नव्याने बांधलेल्या चाळींमध्ये राहण्यासाठी लोकांना आमंत्रण दिलं जात होतं. बाबाजी फुटाणे त्यांची पत्नी लक्ष्मीबाई यांच्यासह असेच गिरगावात आले आणि त्यांनी आपला फुटाणे विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. दरम्यान, बाबाजींचे निधन झाले. फुटाणे दाम्पत्याला अपत्य नसल्यामुळे लक्ष्मीबाईंनी साताऱ्यातील आपले मूळ गाव निनाम पाडळी येथून भाऊ बळवंत बाचल यांना मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले. बाबाजींच्या पश्चात लक्ष्मीबाईंनी बळवंत यांच्या साथीने व्यवसाय सांभाळला. परंतु अल्पावधीतच लक्ष्मीबाईंचेही निधन झाले. त्यानंतर बाचल कुटुंबीयांच्या चार पिढ्या हा व्यवसाय अतिशय आस्थेने करत आल्या आहेत. बळवंत यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा गोविंद, नंतर त्यांचा मुलगा विनोद आणि आता विनोद यांच्या साथीने त्यांची मुले निनाद आणि संकेत आपले करिअर सांभाळून हा व्यवसाय टिकवून आहेत. सणासुदीला आणि गरजेप्रमाणे बाचल कुटुंबातील इतर नातेवाइकसुद्धा मदतीला येत असतात..१९०१पासूनची अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध असल्याने ते वर्ष, परंतु बाबाजी त्याआधीपासून हा व्यवसाय करत होते. पूर्वी दुकानांना नाव देण्याची पद्धत नव्हती. बहुतांश व्यवसाय त्या कुटुंबीयांच्या आडनावावरूनच चालत. बाबाजी यांच्या पश्चात लक्ष्मीबाईंनी मोठ्या हिमतीने व्यवयास सांभाळला. दुकानात मिळणारे पदार्थ आणि आडनावातील साधर्म्य यामुळे हा निवावी व्यवसाय फुटाणेंबाईंच्या नावाने प्रसिद्ध झाला आणि म्हणून पुढे दुकानालाही हेच नाव पडले. साखर फुटाणे, बत्तासे, पेढे, मोदक, बर्फी, नारळीपाक, मैसूर, लाडू हे पदार्थ गेली अनेक दशके येथे मिळत आहेत. आजकाल फुटाणे, बत्तासे कोण खातो, असा प्रश्न पडू शकतो; परंतु गणेशोत्सव, नवरात्र, होळी, संक्रांत, अधिक मास, हळदी-कुंकू समारंभांसाठी फुटाणे, बत्तासेंना मोठी मागणी असते. संक्रातीला हलव्याच्या दागिन्यांसाठी फुटाणे लागतात. कोळी आणि पाठारे-प्रभू समाज हा फुटाणेबाईंच्या दुकानाचा मोठा ग्राहक आहे. साखरपुडा, बारसं, लग्नात वाटायला, गौरीच्या जेवणाला, अधिक मास येतो तेव्हा जावई, ब्राह्मण, देव, नातवाला वाण द्यायला, चैत्रातील हळदी-कुंकू समारंभाला बत्तासेंना प्रचंड मागणी असते.साखर फुटाणे वेगवेगळ्या आकाराचे आणि प्रकारचे असतात. चणे, वेलची, शेंगदाणे, काजू, बदामाचे साखरफुटाणे येथे मिळतात. दिसायला साधा वाटत असला तरी हा प्रकार बनवणं कौशल्याचं काम आहे. सर्वप्रथम साखरेचा गोळी पाक बनवून घेतला जातो. कमी पाण्याचा वापर करून तयार केलेला हा गोळीपाक शेंगदाण्यांवर पडल्यावर सॉलिड होण्यासाठी आणि साखरफुटाणे पांढरे होण्यासाठी पाकावर येणारी मळी काढून टाकावी लागते. शेंगदाणे गरम करून घेतले जातात. नंतर हळूहळू शेंगदाण्यांवर हा पाक सोडून त्याला टोकं येईपर्यंत हलकेच हाताने हलवलं जातं. इथला वेलची फुटाणा विशेष आहे. मोठ्या वेलचीचा दाणा त्यात असतो. फुटण्याचा चावा घेताच त्याचा स्वाद आणि गंध मुखात दरवळत राहतो..दीर्घआयु दायिनी निसर्गस्नेही जीवनशैली.बत्तासे तयार करण्यासाठी शंभरहून अधिक वर्ष जुने सागवानी साचे आहेत. त्यामध्ये फूटभर लांब ते पाच फूट लांबीच्या माळा तयार केल्या जातात. होळीचा सण, हळदी-कुंकू, लग्न समारंभासाठीही या माळांना प्रचंड मागणी असते. मावा, साखर, फूड कलर, वेलची, जायफळ या निव्वळ पाच गोष्टींचा वापर करून तयार केला जाणारा मावा पेढा ही फुटाणेबाईंच्या दुकानाची वेगळी ओळख आहे. दोन बोटांमध्ये मावणारा मोठ्या गोटीएवढा पेढा तोंडात घातल्यावर अक्षरश: विरघळतो. त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी तुमचे डोळे आपोआप बंद होतात आणि आणखीन एक खायला हवा म्हणून मन उड्या मारू लागतं. हे पेढे भरमसाट तयार करून ठेवले जात नाहीत. दुकानात गर्दी नसेल आणि तुमची थांबायची तयारी असेल, तर तुमच्या समोर पेढे तयार करून दिले जातात.सणांच्या वेळी तूप आणि इतरवेळी डालड्यात तयार केलेला मैसूरदेखील वेगळा आहे. मिठाईच्या दुकानांमध्ये पिवळ्या रंगाचा मैसूर मिळतो, मात्र इथला मैसूर लाल रंगाचा आहे. तुपात बेसन भाजताना जाळी येण्यासाठी त्यात थोडा मैदा टाकला जातो. इथे बेसनाच्या तिप्पट तूप किंवा डालडा वापरावा लागतो. बेसन व्यवस्थित भाजून झाले की त्यात साखरेचा पाक टाकला जातो. दोन्ही गोष्टी एकजीव झाल्यावर मोठ्या तावडीत पसरवून त्याचे गरजेप्रमाणे काप केले जातात आणि ती तावडी उभी ठेवली जाते, जेणेकरून अधिकचे तूप/डालडा निघून जाऊन त्याला जाळीदारपणा येईल. इथल्या गोड, खुसखुशीत मैसूरला मोठमोठे कलाकार, राजकाण्यांकडून मागणी असते. लग्नकार्यात भेट म्हणून देण्यासाठी ऑर्डर तयार करून दिल्या जातात.गणेशोत्सवाच्या काळात इथले फुटाणे, पेढे, मोदकांना प्रचंड मागणी असते. प्रसादामध्ये साध्या फुटाण्यांऐवजी वेगळ्या चवीचे फुटाणे लोकांना आवडतात. मोदकांमध्येही मावा, व्हॅनिला, केसर, चॉकलेट, ऑरेंज इ. दहा प्रकारचे मोदक मिळतात. इथल्या मोदकांमध्ये आढळणारा सिक्रेट घटकपदार्थ म्हणजे चारोळी. मुंबईतल्या कुठल्याही दुकानातील मोदकांमध्ये चारोळी आढळत नाही. गणपतीला सार्वजनिक मंडळांकडून मोठ्या आकाराच्या मोदकांनादेखील मागणी असते. बर्फीमध्ये केसर, पिस्ता, काजू, बदाम हे प्रकार असतात. बेसन, डिंक, मेथीचे लाडूही दररोज तयार केले जातात. गोडावर उतारा म्हणून दिवाळीत चकली, चिवडासारखे फराळाचे पदार्थसुद्धा बनवले जातात..फुटाणेबाईंच्या दुकानातील प्रत्येक गोष्ट पूर्वी दुकानातच जमिनीत असलेल्या कोळशाच्या भट्टीवर केली जायची. हल्ली कोळसा तितक्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा वापर कमी झाला असला तरी विशेष ऑर्डरच्यावेळी ती आवर्जून पेटवली जाते.पूर्वी बाचल कुटुंबीय एकत्र राहायचं, मात्र नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने प्रत्येकाला इथून बाहेर पडावं लागलं. वडील गेल्यानंतर २०१० मध्ये विनोद बाचल हेसुद्धा नोकरीतून व्हीआरएस घेऊन पूर्णवेळ हा व्यवसाय सांभाळत आहेत. त्यांच्या मदतीला काका, चुलत भाऊ, मुलं आणि इतर कुटुंबीय येतात. घरातील प्रत्येक सदस्य आधीच्या पिढीच्या लोकांना बघूनच तयार झाला आहे. कुणी कुणाला कोणताही पदार्थ शिकवायची वेळ कधीच आली नाही, असं विनोद सांगतात. सणांच्या काळात ही सर्व मंडळी कामासाठी एकत्र येत असली तरी त्यानिमित्ताने कुटुंबाचेही आगळेवेगळे स्नेहमिलन घडत असते, हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 