सप्तरंग

Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा

Traditional Indian sweets Mumbai : गिरगावातील ठाकूरद्वार येथील 'फुटाणेबाईंचे मिठाईचे दुकान' हे सव्वाशे वर्षांपासून बाचल कुटुंबीयांच्या पाच पिढ्यांनी, केवळ कौटुंबिक मदतीने, साखर फुटाणे, बत्तासे, मावा पेढे आणि खास मैसूरसारख्या पारंपरिक पदार्थांची चव आणि गुणवत्ता जपून ठेवले आहे.
Futane Bai Sweet Shop

Futane Bai Sweet Shop

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.com

फुटाणे न आवडणारी असंख्य माणसं सापडतील, पण ते हातावर ठेवले जात असताना नाही म्हणण्याची कुणाचीच हिंमत होत नाही. मूठभर घेतले नाही तरी नाइलाजाने एखादा दाणा तरी तोंडात टाकावाच लागतो. म्हणूनच हे फुटाणे म्हणजे ‘मूर्ती लहान, किर्ती महान’ असं प्रकरण आहे. फुटाणेबाईंच्या मिठाईच्या दुकानाचेही तसेच आहे.

सणासुदीला, धार्मिक कार्याला काही विशिष्ट पदार्थ किंवा प्रसाद देण्याची/वाटण्याची परंपरा आहे. या परंपरेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फुटाणे. ‘तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा अथवा नका करू, परंतु माझ्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही’, अशी एक म्हण इंग्रजी भाषेत आहे. ही म्हण या फुटाण्यांना तंतोतंत लागू पडते. इतर कोणत्याही पदार्थांसोबत सहज खपून जाईल असा हा पदार्थ, परंतु हाच मुख्य पदार्थ म्हणून विक्री करणारे कुटुंब/दुकानाला भेट दिल्यानंतर सहसा लोकांना माहीत नसलेल्या असंख्य गोष्टींचा उलगडा होतो. अचंबित करणाऱ्या या गोष्टींची सुरुवात त्याच्या नावापासूनच होते आणि कहाण्या संपता सपत नाहीत.

Loading content, please wait...
family
Business
community
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com