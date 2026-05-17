New Marathi Story : भित्रा ससा कसा झाला सोशल मीडियाचा शूरवीर? वाचा 'वनसारा' शहरातील गबरूची रंजक कथा!

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - saptrang@esakal.comएका ‘वनसारा’ नावाच्या शहरात गबरू नावाचा ससा राहात असे. गबरू खरे तर अत्यंत भित्रा ससा होता. पण आपल्या मित्र-मैत्रिणींसमोर मात्र त्याला आपण भित्रे आहोत, हे मान्य करण्याची लाज वाटत असे. त्यामुळे तो त्याच्या शूरपणाच्या गोष्टी कल्पनाविलास करून रंगवून रंगवून सांगत असे. गबरूला उत्तम बोलण्याची कला अवगत होती. तो गोष्टी अशा रंगवून सांगे की ऐकणाऱ्याला गबरूसारखा दुसरा शूरवीर जगात नाही, असेच वाटत असे. दिवसभर वेगवेगळ्या सभांमध्ये वेगवेगळ्या हिंस्र प्राण्यांना धडा शिकवण्याच्या गोष्टी करणे, अन्यायाला वाचा फोडण्याचे भाष्य करणे, त्यासाठी विविध बातम्यांच्या वाहिन्यांवर मुलाखती देणे, चर्चासत्रांमध्ये हिरिरीने आपली बाजू मांडणे... असे सगळे करण्यात गबरूचे दिवस छान चाललेले होते.आपण एकदा सिंव्हाची आयाळ खाजवली आहे, एकदा वाघाचा जबडा उघडून त्याचे दात मोजलेले आहेत, एकदा अमुक धर्माच्या प्राण्यांचे बिंग फोडलेले आहे... असे कित्येक किस्से बोलण्याच्या तावात तो रंगवून सांगत असे. गबरूच्या या रंजक बोलण्यावर, त्याच्या कापसासारख्या पांढऱ्याशुभ्र रंगावर, लाल लाल डोळ्यांवर कित्येक लोक फिदा होते. तो बोलताना इतका मोहक दिसत असे की त्याचे म्हणणे फक्त खरेच आहे याची सगळ्यांना खात्री झालेली होती. युट्युबवर त्याची भाषणे अत्यंत गाजलेली होती. त्याचे सोशल मीडियावर कोट्यवधी चाहते होते. त्याने धर्माच्या नावाने नुसती हाक देण्याची खोटी होती की सगळीकडे लोक ढाल-तलवारी घेऊन तयारच होते..Premium|Milind Shinde Chandralekha : ‘फुलराणी’ की ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’? मोहन वाघांना ‘फोन ठेव’ म्हणायला भाग पाडणारा मिलिंद शिंदेंचा निर्णायक क्षण.एके दिवशीची गोष्ट... वनसारामधील सगळे प्राणी रविवारच्या भरदुपारी आमरस-पुरीचे जेवण करून आयपीएलची मॅच बघत बसलेले होते. आमरस-पुरी डोळ्यांवर आलेली असली तरीही आवडत्या टीम्सची मॅच असल्याने वनसारामध्ये मोठा स्क्रीन लावलेला होता. त्यावर मॅचचे प्रक्षेपण चालू होते. तितक्यात वनराज सिंहाच्या कानात लबाड लांडगा काहीतरी सांगून गेला. वनराज सिंह जोरात खेकसला, ‘‘खरे बोलतोय का?’’लांडगा उत्तरला, ‘‘अगदी खरं महाराज. तुम्ही बातम्या लावून बघा. अजून तिथे मुलाखत चालू आहे.’’वनराजांनी तात्काळ आयपीएलची मॅच बदलून ‘आज से कल तक’ ही बातम्यांची वाहिनी चालू करण्याची आज्ञा दिली. आता प्रत्यक्ष सिंह महाराजांनी सांगितले म्हटल्यावर कोणाचे काही चालेना. वनसारा शहराचे महापौर श्री. वनमांजरे यांच्या हातात रिमोट होता. त्यांनी ‘आज से कल तक’ वाहिनी चालू केली. पडद्यावर गबरू ससा आणि इतर काही प्राणी दिसत होते. घमासान चर्चा चालू होती. चित्रपटगृहात नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘आभाळ पडतंय’ या चित्रपटाला घेऊन वादंग चालू होते.अचानक गबरूवर कॅमेरा गेला, बारीक असलेले आपले लालभडक डोळे गबरूने अजून बारीक केले. कॅमेऱ्यात बघून तो बोलू लागला, ‘‘मी सगळ्या भारतीयांना आवाहन करतो की, त्यांनी ‘आभाळ पडतंय’ या सिनेमावर बंदी घालावी. आपल्या वनसंसार धर्माच्या महापुरुषाचा म्हणजे खुद्द वनराज सिंहाचा या चित्रपटात झालेला अपमान कदापिही सहन केला जाणार नाही. सिनेमागृहात हा चित्रपट लागता कामा नये. वनसारा या माझ्या शहरातील सर्व प्राण्यांना मी विशेष विनंती करतो की, त्यांनी या धर्मकार्यात माझी साथ द्यावी. जिथे जिथे हा चित्रपट प्रसारित होईल... तिथे तिथे तुम्ही डरकाळ्या फोडा. तिथे तिथे हल्ले करा. बिबट्यांनो, वाघांनो, कोल्ह्यांनो आपल्या धर्माचे रक्षण करा.’’.वनसारामधील सगळे प्राणी हे बघून अचंबित झाले. बिबट्या वनराज सिंहांना म्हणाला, ‘‘महाराज, हा गबरू एवढासा नाही... पण अहो सगळ्या वनसाराला त्याने कामाला लावले आहे. आभाळ पडले म्हणतोय. काय करायचे?’’वनराज सिंह म्हणाले, ‘‘बिबट्या, तू ताबडतोब तुझी सेना घेऊन सगळ्या चित्रपटगृहांमध्ये जा.’’बिबट्या म्हणाला, ‘‘अहो पण महाराज, खरेच त्या सिनेमात काय आक्षेपार्ह आहे हे तरी कुठे ठाऊक आहे?’’वनराज सिंह म्हणाले, ‘‘आपल्या धर्माचा आहे गबरू. त्याचे म्हणणे खाली पडता कामा नये.’’आता खुद्द वनराजांनी आज्ञा केली म्हटले की रान पेटून उठले. सगळीकडे वनसंसार धर्माचे झेंडे आणि वनराजांचे फोटो लागलेले होते. रस्त्यारस्त्यात सगळे प्राणी मोर्चे घेऊन निघालेले होते. ‘आभाळ पडलंय हाय हाय’ अशा घोषणा निनादत होत्या. काही ठिकाणी गबरू ससा या मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करत होता. संपूर्ण भारत देशात सगळे प्राणी रस्त्यावर उतरले होते. ‘वनसाराचा अपमान हा अखंड वनसंसार धर्माचा अपमान आहे’ अशी एकवाक्यता त्यांच्यात होती. ‘आभाळ पडलंय’ बंद झालाच पाहिजे... अशी मागणी सुरू झाली. अचानक गबरू ससा राष्ट्रीय नायक झाला होता. एका मोठ्या धर्मनेत्याचा मान त्याच्या पदरात पडला होता. आपण वनसंसार धर्माच्या उन्नतीसाठी आतापर्यंत काय काय केलेले आहे, वनसंसार धर्म कसा उद्धारक धर्म आहे... वगैरे विषयांवर तो आता माध्यमांमध्ये बोलू लागला..Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा.मध्येच ‘आभाळ पडलंय’च्या विरोधाची लाट थोडी मंदावली हे गबरूला जाणवले, तसे त्याने पुन्हा सोशल मीडियावर त्याविरुद्ध पोस्ट टाकली.इकडे ‘आभाळ पडलंय’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना आणि दिग्दर्शकाला मात्र चित्रपटात काय आक्षेपार्ह आहे याचा अंदाजच येत नव्हता. त्यांनी तर गबरूला काहीही विचारणे आता सयुक्तिक नव्हते. अथवा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी यांनी मला लाच देऊ केली असा कांगावा गबरूने केला असता. अखेरीस एका पडलेल्या वृत्तवाहिनीच्या एका बातमीदाराला ‘आभाळ पडलंय’च्या निर्मात्यांनी हाताशी घेतले आणि गबरूला मुलाखतीला बोलावण्याची विनंती केली.ठरलेल्या दिवशी मुलाखत सुरू झाली. कित्येक विविध प्रश्नांना गबरूने फार छान उत्तरे दिली. वनसंसार हा कसा श्रेष्ठ धर्म आहे, त्याला वाचवणे हे प्रत्येक प्राण्याचे कसे कर्तव्य आहे... यावर तर गबरू जे बोलला, त्याने प्रत्येक प्राण्याला गहिवरून आले. आता यानंतर गबरूच धर्मउद्धाराचे काम करू शकेल, यात कोणालाच शंका राहिली नाही. मुलाखतीचा वेळ संपला. प्रेक्षकांमधून काही प्रश्न विचारण्याची मुभा होती. त्यात एका कोल्होबाने प्रश्न विचारला, ‘‘गबरू दादा, तुमच्या वक्तव्याने मी खूपच प्रभावित झालो आहे. आम्ही तुमच्या आवाहनानुसार वनसंसार धर्माला वाहून घेण्याचे ठरवले आहे. पण जंगलातील प्राण्यांना कोण समजावून सांगणार. कालच एक माकड मला विचारत होते की, त्या चित्रपटात आक्षेपार्ह नक्की काय दाखवले? तुम्हीच सगळ्या जनतेला सांगून टाका.’’गबरू बोलू लागला, ‘‘मित्रहो, कोणा शत्रूनेदेखील करू नये अशी हरकत ‘आभाळ पडतंय’ या चित्रपटातील कलाकारांनी केलेली आहे. त्याचा निषेध आहे. तुम्हा सर्वांना तर ठाऊकच आहे की, आपल्या धर्मातील थोर महापुरुष श्री. वनराज सिंहमहाराज आहेत. त्यांना चक्क या चित्रपटात फुटबॉल खेळताना आणि खेळता खेळता चिखलात पडताना दाखवले आहे.’’.सगळीकडे तोबा तोबा झाली. केवढा तो अपमान. चक्क वनराज सिंहांना फुटबॉल खेळताना आणि पडताना दाखवले म्हणजे काय!कोल्होबा अजून पुढे विचारू लागला, ‘‘गबरू दादा, तुम्ही आम्हाला वाचवलेत. आम्ही या चित्रपटाची रिळेच नष्ट केल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही हा चित्रपट कधी बघितला?’’गबरू म्हणाला, ‘‘असला फालतू चित्रपट मी बघितला असेल असे तुम्हाला वाटलेच कसे? या चित्रपटातील एक दृश्य जरी माझ्या डोळ्यांसमोर आले तरीही माझे डोळे फुटतील.’’कोल्होबा, ‘‘अहो गबरू दादा, मग त्या चित्रपटात असे दृश्य आहे, हे तुम्हाला समजले कसे?’’गबरू म्हणाला, ‘‘माझा जिगरी दोस्त श्री. जांबुवंत अस्वले याने हा चित्रपट बघितला... आणि लगेच मला या आक्षेपार्ह दृश्याबाबत कळवले.’’ हे ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. इकडे वनसारामध्ये वनराज सिंह मात्र गोंधळात पडले होते. त्यांनी स्वतःच या चित्रपटात हे दृश्य घेण्याची परवानगी दिलेली होती.तात्पर्य : पॉपकॉर्न खात सिनेमा बघितला तर सिनेमा लवकर संपतो.लेखिका : ‘आभाळ पडलंय’ या सिनेमात गाणं गाणारी गायिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.