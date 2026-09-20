Marathi children’s novel : हिरवळ जपण्याचा संदेश देणारं ‘झाड’

डॉ. श्रीरंग देशपांडे - saptarang@esakal.comबाल-किशोरवयीन मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी सकस बालवाङ्मय त्यांच्या हाती पडले पाहिजे. मोठ्या माणसांसाठी लिहिण्यापेक्षा बालवाङ्मय, मग ते गद्य असो की पद्य, हे लिहिणे फार आव्हानात्मक आहे. ते जसे मनोरंजनात्मक झाले पाहिजे, तसे संस्कारक्षमही असले पाहिजे. याशिवाय त्याचा आशय आणि त्याची ‘निर्मिती’ बालमनाला आकर्षित करणारी असली पाहिजे. या कसोटीवर उतरलेले उत्तम लेखन म्हणजे गणेश घुले यांची अलीकडेच प्रकाशित झालेली ‘झाड’ ही कादंबरी. आपल्या कवितांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या घुलेंची ही पाहिली कादंबरी एका चांगल्या संदेशाबरोबरच उत्तम साहित्यमूल्य घेऊन आली आहे. पर्यावरणसंरक्षणाचा संदेश देणारे मध्यवर्ती कथानक आहे, पण त्यासोबतच मराठी शाळाची होणारी परवडही त्यांनी परखडपणे मांडली गेली आहे. निसर्ग, पर्यावरण अधोरेखित करणाऱ्या समकालीन बालकथा लेखकांमध्ये प्रामुख्याने ल. म. कडू, सलील मुल्ला, शंकर विभुते, स्वाती राजे, मिलिंद बोकील, लीला शिंदे, बाबा भांड इत्यादींची नावे डोळ्यांपुढे येतात. त्या यादीत आता गणेश घुले ह्यांची भर पडली आहे. पर्यावरण संवर्धानासाठी एक विशिष्ट संदेश देणारी कादंबरी म्हणून ‘झाड’चे महत्त्व अधोरेखित करावेसे वाटते. .Premium|Monsoon Memories : जिभेवर उतरणारा पाऊस.‘ज्या दिवशी माणसांना झाडाची ओढ लागेल ना, तेव्हा खरी माणसांच्या जगण्यात झाडासारखी हिरवळ येईल’ हा मौलिक संदेश प्रस्तुत कादंबरीतून कुमारांच्या मनात रुजवण्यात घुले यशस्वी झाले आहेत. पर्यावरणाच्या बाबतीत असलेले धोकादायक अज्ञान आपल्याला विनाशाच्या खाईकडे किती वेगात घेऊन चालले आहे याचे लेखकाला असलेले भान त्याने तसेच्या तसे शब्दात उतरवले आहे. त्यामुळे ते वाचकांच्या आणि विशेषतः मुलांच्या मनाला भिडेल याची खात्री वाटते. मोठ्यांची ‘सोंगे’ लहानग्यांच्या जीवांवर उठली आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर विसंबून न राहता बालवीरांनीच आपले भविष्य सुरक्षित करून घ्यायचे आहे, कथानकाची ही संकल्पना परिवर्तनाचे बीज ठरू शकणारी आहे.लेखकाला समकालीन शैक्षणिक प्रश्नांचीही चांगली जाण आहे. शैक्षणिक धोरणामागील राजकारण, खेड्यापाड्यात शाळेच्या आडून साधले जाणारे स्वार्थकारण, पालकांची मानसिकता, अजूनही शिक्षणाचे महत्त्व न उमगणे इ गोष्टींचा प्रत्यक्ष अनुभव असल्याने तो विषय कथानकात पोटतिडकीने व्यक्त होत जातो. सध्या घडत असलेल्या घटना कथानकात प्रतिबिंबित होत असल्याने कादंबरी म्हणजे वास्तवाचे ओघवते वार्तांकन वाटते. ही सुखान्त कादंबरी बालवाङ्मयाच्या दालनाचे सौंदर्य वाढवणारी आहे. मनाचा ठाव घेणारे आणि मोलाचा संदेश देणारे समर्पक मुखपृष्ठ व पुस्तकाच्या आतील चित्रे शशी शेट्ये ह्यांनी साकारलेली आहेत. पुस्तकाची मांडणी व एकूणच निर्मितीमूल्यही गुणवत्तापूर्ण आहे..पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर ख्यातनाम साहित्यिक दासू वैद्य आणि राजन गवस यांची अवतरणे आहेत. अतिशय थोडक्या शब्दांत त्यांनी पुस्तकाबद्दल महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. त्यात दासू वैद्य म्हणतात, ‘आज माणसाला स्वतःच्या पलीकडचं काही दिसत नाही. म्हणून झाडालाच स्वतःची गोष्ट सांगावी लागते आहे, हे आशयदृष्ट्या अनोखं ठरतं. वडाखालच्या सावलीत वट्ट्यावर बसून गोष्ट ऐकण्यात आपण नकळत सामील होतो.’ तर राजन गवस म्हणतात, ‘आजच्या काळातील निसर्गाशी मुलांचे तुटलेले नाते पुनर्प्रस्थापित करण्यात ही कादंबरी यशस्वी ठरेल अशी खात्री वाटते. किशोरवयीन मानसशास्त्र लेखकाने योग्य प्रकारे ध्यानात घेऊन कादंबरीची संरचना उभी केली आहे.’ झाडचं आपली कथा सांगत आहे असा जो फॉर्म लेखकाने निवडला आहे तो वेगळाच आहे. मुलांच्या भावविश्वात त्यामुळे पटकन स्थान मिळवता येते. फक्त शाळा वाचवायची आहे असे नाही, तर झाडे देखील कशी जोपासायची त्याचे महत्त्व याचं शिक्षण कुठलाही प्रचारकी भूमिका न घेता लेखक इथे नेमक्या शब्दांत पटवून देतो. भाषा साधी सोपी हे या कादंबरीचे आणखी एक बलस्थान आहे. कल्पनाशक्तीच्या दुर्दम्य भरारीसोबतच मूल्य रुजवणारे बालसाहित्य हे वर्तमानाशी सुसंगतही असायला हवे. आजमितीस आपण बालसाहित्य निर्माण करण्यात इतर भाषिकांच्या तुलनेत कमी पडत आहोत, असे जाणवते. बालसाहित्यिकांकडेही थोडे दुर्लक्ष होताना दिसते. अशा परिस्थितीत ‘झाड’सारखी कादंबरी नवा आशावाद निर्माण करते. त्यामुळे बालकुमारांसाठी उमटलेल्या प्रत्येक ओळीचा स्वागतोत्सव करण्याची आपली जबाबदारी आता वाढली आहे..पुस्तक : झाडलेखक : गणेश घुलेप्रकाशक : प्रॉमिथिअस बुक्स,छत्रपती संभाजीनगरमुखपृष्ठ व आतील चित्रे : शशी शेट्येपृष्ठे : १३६, मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.