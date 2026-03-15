Indian Cricket Team Coach Strategy : गंभीरनीतीने भारतीय संघाचा विजय: प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर चर्चा

शैलेश नागवेकरटी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचे सर्वत्र कौतुक सुरू आहे. या विश्वचषक जिंकण्यापूर्वी याच संघातील काहींना अपयशाला सामोरे जावे लागले. त्यावरून प्रशिक्षक, संघ निवडकर्त्यांना टीकेचाही सामना करावा लागला. या सर्वांत गौतम गंभीर तर सगळ्यांच्याच निशाण्यावर असायचा. त्यात गंभीर यांनी माझी बांधिलकी सोशल मीडियाशी नाही, तर ड्रेसिंग रूममध्ये असलेल्या ३० सदस्यांशी आहे, असे सुनावले आहे. यालाच विश्वचषक जिंकण्यासाठीची ‘गंभीर’नीती म्हणायला हवे.विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर जवळपास मैदानावर तास-दीड तास जल्लोष सुरू होता. त्यानंतर नरेंद्र मोदी स्टेडियमच्या भल्यामोठ्या पत्रकार कक्षात सूर्यकुमार आणि गौतम गंभीर पत्रकार परिषदेसाठी आले. सूर्यकुमार हे एक विनोदी आणि बिनधास्त असलेले व्यक्तिमत्त्व. हा विश्वकरंडक त्याने खांद्यावर नाचवत आणला आणि पुढील टेबलवर ठेवला. त्याच्या बाजूला गौतम गंभीर एवढे मोठे भव्यदिव्य यश मिळवूनही धीरगंभीर चेहरा करून बसले होते. असतो एखाद्याचा स्वभाव; पण विश्वकरंडक जिंकण्याची मोहीम फत्ते झाल्यानंतर तरी हास्याची लकीर यावी, ही अपेक्षा होती; पण गौतम यांनी त्याला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना तेवढ्याच गंभीरतेने उत्तरे दिली. स्पर्धा सुरू होण्यापासून ते विश्वकरंडक उंचावेपर्यंत गंभीरच्या मनात जे काही साचले होते, त्या सर्वाला त्याने वाट मोकळी करून दिली होती. गंभीर हे असे व्यक्तिमत्त्व आहे, की समोर सामना सुरू असताना त्याचा चेहरा निर्विकार असतो; पण सामन्याला आपल्या बाजूने कलाटणी देणारी घटना घडली तरच त्यांच्यातील भावना उफाळून येते. अशा प्रकारे व्यक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या मनात भले मोठे काहूर सुरू असते. फक्त ते क्षणाक्षणाला व्यक्त होत नसतात; पण कधीतरी भावनांची घागर रिती होतेच. त्या वेळेस या व्यक्तिमत्त्वाचा खरा चेहरा पुढे येतो. .आठवतंय? २०२४ मध्ये बार्बाडोसमध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टी-२० विश्वकरंडक जिंकला तेव्हाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड शांतपणे रिॲक्ट होत होते; परंतु करंडक स्वीकारल्यानंतर विराट कोहलीने हा करंडक द्रविड यांच्या हाती दिला, त्या वेळी द्रविड यांनी गदगदून आणि जोरजोरात करंडक उंचावला. द्रविड यांना अचानक झाले तरी काय, असे त्या वेळी वाटत होते. गंभीर आणि द्रविड यांच्या अगोदरचे प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांच्या कालावधीत एकही विश्वकरंडक जिंकला नाही; पण तो जिंकला असता तर शास्त्री यांची व्यक्त होण्याची शैली बेधडक आणि बिनधास्त अशीच असती.असो, प्रत्येकाच्या स्वभावातील हा फरक; पण गंभीर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त होताना आपल्या विचाराची स्पष्टता तर दाखवलीच, त्याचबरोबर आपल्या चौकटीही अधोरेखित केल्या. हे करत असताना त्यांनी काही सूचक इशारे दिले, ते सर्व हेडमास्टरांसारखेच होते. त्याच वेळी संघातील खेळाडूच आपल्यासाठी कसे सर्वस्व आहेत, हेसुद्धा ठळकपणे सांगितले. खेळात हार-जीत होत असते; परंतु निकाल काहीही लागला तरी आपली ध्येयधोरणे कायम ठेवतो, मग त्यासाठी टीकांचा सामना करावा लागला तरी बेहत्तर असते..T20 World Cup Final March 8 India : ध्वज विजयाचा उंच धरा रे!.या विश्वकरंडक स्पर्धेस सामोरे जात असताना घेतलेल्या काही निर्णयांवर, प्रामुख्याने संघ निवडीबाबत बरीच उलटसुलट चर्चा झाली होती. ‘‘तिन्ही फॉरमॅटसाठी एकच कर्णधार असावा, त्यामुळे कोणताही प्रकार असला तरी रणनीती व्यवस्थितपणे तयार करता येते,’’ असे शुभमन गिल याची एकदिवसीय प्रकारात कर्णधारपदी नियुक्ती करताना गंभीर म्हणाले होते; पण चॅम्पियन्स करंडक जिंकूनही रोहित शर्माला एकदिवसीय कर्णधारपदावरून दूर करण्यात आल्यानंतर फारच मोठी टीका झाली होती. एवढेच नव्हे तर शुभमन गिलची टी-२० प्रकारात उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती; पण गिलचा स्ट्राइक रेट अपेक्षा पूर्ण करत नव्हता आणि त्याच वेळी ईशान किशन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घालत होता. अगदी याचदरम्यान निवड समितीमध्ये प्रग्यान ओझा आणि आरपी सिंग हे दोन नवे सदस्य आले आणि त्यांनी विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी गिलला दूर करून ईशान किशनला प्राधान्याने स्थान दिले. येथे मात्र गंभीर आणि निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांना आपले विचार बाजूला ठेवावे लागले. अगोदर न्यूझीलंड आणि नंतर दक्षिण आफ्रिका यांच्याविरुद्ध पाच-पाच सामन्यांच्या मालिका झाल्या. त्यात न्यूझीलंडविरुद्ध सॅमसन एकदम अपयशी ठरत होता. त्याचा क्रमांकही बदलण्यात आला; पण काहीच अपेक्षित घडत नव्हते. अखेर त्याला अंतिम संघातून वगळण्यात आले होते. डगआऊटमध्ये तो शांतपणे बसलेला दिसायचा; पण नियतीच्या मनात काय होते, हे आपण सर्वांनीच पाहिले. तोच सॅमसन वर्ल्डकपमध्ये चार सामने न खेळूनही स्पर्धेत सर्वोत्तम झाला; पण त्या अगोदर सॅमसनला वगळण्यावरूनही जोरदार टीका झाली होती, म्हणूनच गंभीर यांनी माझी बांधिलकी सोशल मीडियाशी नाही, तर ड्रेसिंग रूममध्ये असलेल्या ३० सदस्यांशी आहे, असा टोला मारला..गंभीर यांनी संघात रुजवलेली एक नीती त्यांच्या स्वभावाशी साधर्म्य राखणारी आहे. हा खेळाडू कधीच स्वतःसाठी खेळला नाही. २०११मध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत वानखेडेवरील अंतिम सामन्यात सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवाग लवकर बाद झाल्यानंतर विराट कोहलीसह संघाचा डाव सावरला. संघाला विजयाच्या जवळ नेले; पण आपल्या शतकाचे बलिदान दिले. कारण गंभीर यांना स्वतःच्या शतकापेक्षा भारताचे अजिंक्यपद महत्त्वाचे होते. आताही हीच भावना त्यांनी टी-२० प्रकारात प्रत्येकाच्या अंगात भिनवलीय. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संजू सॅमसन. वेस्ट इंडीज, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात शतकाची त्याला संधी होती; परंतु संघाची धावसंख्या अधिकाधिक होण्यासाठी सॅमसननेही शतकाची पर्वा केली नाही. शतकाच्या जवळ आल्यावर एकेरी-दुहेरी धावा घेत आपला माईलस्टोन साजरा करणारे अनेक खेळाडू दिसून येतात; पण याचा अर्थ शतकाच्या जवळ आल्यावर उगाचच बॅट उगारून विकेट गमावणे असाही होत नाही. अहमदाबादमधील अंतिम सामन्यात सॅमसन, ईशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव एकाच षटकात बाद झाले. त्यामुळे भारताला सव्वादोनशे धावाही करता येतील की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी शिवम दुबेने अखेरच्या षटकाराचा हल्ला करून सावरले होते.आता टी-२० विश्वकरंडक संपला. येथून पुढे आता पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेच्या विचारांची तयारी सुरू होईल. आयपीएल संपता संपता रोडमॅप तयार केला जाईल, असे गंभीर यांनी कालपरवाच सांगितले. टी-२० प्रकारात केवळ १२० चेंडूंचाच खेळ असल्यामुळे बेधडक फलंदाजी हा मूलमंत्र तेथे योग्य आहे; पण एकदिवसीय प्रकारात ३०० चेंडूंचा खेळ असल्यामुळे येथे कसा विचार असणार? ही विश्वकरंडक स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना या स्पर्धेत खेळायचेय. स्लिम ट्रीम झालेल्या रोहितने तंदुरुस्तीपासून कधीच तयारी सुरू केलीय; पण गंभीर नीतीमध्ये विराट असेल मात्र रोहित शर्मा असणार का, हा प्रश्न असेल. गंभीर आणि अजित आगरकर यांचे महत्त्व आता वाढलेय, स्पर्धा अजून तशी दूर असल्यामुळे पुलाखालून बरेच पाणी जाण्याचीही शक्यता आहेच. 