General Insurance Book : सामान्य विमा क्षेत्रातील करिअरच्या संधी उलगडणारे मार्गदर्शक पुस्तक

अभय गुजर - saptarang@esakal.comआजच्या काळात आयुष्याच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणाऱ्या सर्वसाधारण विम्याशिवाय जगणे जवळपास अशक्य आहे. सर्वप्रथम, आपण हे समजून घेतले पाहिजे की इन्शुरन्स क्षेत्र मुख्यतः दोन भागांत विभागले गेले आहे. पहिला भाग म्हणजे - मनुष्याच्या जीवनाचा विमा किंवा जीवनविमा (लाइफ इन्शुरन्स) आणि दुसरा भाग म्हणजे नॉन लाइफ इन्शुरन्स. म्हणजेच, जनरल किंवा सर्वसाधारण, सामान्य विमा. मानवी जीवनाव्यतिरिक्त सर्वच गोष्टी या क्षेत्रात येतात. यावरून, तुम्ही कल्पना करू शकता की हे क्षेत्र किती विशाल आहे. .Premium|Health Insurance Myths : आरोग्य विम्याचे गैरसमज; आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य माहिती आवश्यक.याच पार्श्वभूमीवर, विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी ‘सामान्य विमा’ या क्षेत्रातल्या करिअरवर, मूळ इंग्रजी पुस्तक Careers in General Insurance हे लिहिले. त्याचा मराठी अनुवाद, त्यांच्या पत्नी वीणा सहस्त्रबुद्धे यांनी केला आहे.पहिल्या प्रकरणात, विम्याची संकल्पना, व्याख्या आणि प्रमुख पॉलिसींचे विस्तृत विवरण दिले आहे. त्यानंतर, भारतीय विमा उद्योगाचा संक्षिप्त इतिहास देऊन, पुढचे प्रकरण, ‘विमा क्षेत्रातील करिअरचा विचार का करावा?’ या मूलभूत प्रश्नावर प्रकाश टाकणारे आहे. त्यानंतरच्या प्रकरणात, या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी सर्व स्तरावरच्या विविध शैक्षणिक पात्रतांचा आढावा घेण्यात आला आहे. विमा उद्योगातील विविध स्तरांवरील नोकरीच्या संधी देणाऱ्या संस्थांबद्दलही थोडक्यात माहिती देण्यात आली आहे. .सामान्य विम्याच्या संबंधित - इतर संधी, आयआरडीएचे ‘विमा सुगम’ आणि ‘विमा वाहक’, स्त्रियांसाठी सुरू झालेले नवीन उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय जॉब मार्केटमधील नोकरीच्या संधी, विमा क्षेत्राची भविष्यातील वाढ, विमा व पुनर्विमा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीची सामान्य मार्गदर्शक तत्वे, नोकरीचे प्रमुख स्रोत, विमा क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञांचे अर्थ सांगणारा शब्दकोश, सामान्य विमा, आरोग्य विमा आणि पुनर्विमा पुरवणाऱ्या कंपन्या, विदेशी पुनर्विमा कंपन्यांच्या शाखा, ब्रोकर कंपन्या, मार्केटिंग फर्म्स, थर्ड पार्टी क्लेम ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, कॉर्पोरेट एजंट्स, वेब एग्रीगेटर्स या सर्वांच्या याद्याही पुस्तकात घेतल्या आहेत.इयत्ता दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.