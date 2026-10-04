Premium|Geopolitics and Geoeconomics : अर्थकारणातले आकडे ठरली हत्यारे ...

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comयुरोपीय साम्राज्यं आपल्या वसाहतींचा विस्तार करायला लागल्यापासून शत्रूबद्दल चर्चा करताना येणारा पहिला प्रश्न असायचा तो म्हणजे नकाशावर शत्रू कुठे आहे? कोण कोणावर हल्ला करू शकेल, कोणाला नौदलाची गरज आहे, कोण सतत आक्रमणाच्या छायेत राहील या सर्व गोष्टी पर्वत, सामुद्रधुनी, मैदानी प्रदेश किंवा समुद्र किनारे ठरवायचे. मॅकिंडरचा हार्टलंड सिद्धांत, महानचा सागरी शक्तीचा सिद्धांत किंवा स्पिकमनचा रिमलँड सिद्धांत या प्रत्येक भू-राजकीय मांडणीमागे नकाशाचं स्थान महत्त्वाचं होतं. अगदी आपणही आपल्या लेखमालेत आजपर्यंत भारताचे जगाबरोबर चाललेले ग्रेट गेम्स बघितले त्यांच्यामागे मलाक्का, दक्षिण चीन समुद्र, मध्य आशियाचं भौगोलिक स्थान, हिंदी महासागर यांसारख्या भौगोलिक घटकांचा मोठा प्रभाव होता. आज भूगोलाचं महत्त्व संपलं नसलं तरीही त्याच्याबरोबर जिओ इकॉनॉमिक्स किंवा भू-अर्थकारण महत्त्वाचं होऊ लागलंय. लष्कर आणि राजनीती जे साध्य करू शकतात ते सर्व व्यापार, चलन, साधनसंपत्ती यांच्यासारख्या आर्थिक साधनांचा वापर करून साध्य करणं म्हणजे भू-अर्थकारण. .Premium|Monaco Grand Prix : मोनॅकोच्या वैभवशाली कसिनो स्क्वेअरपासून फॉर्म्युला एकच्या थरारक ट्रॅकपर्यंतची सफर.भू-अर्थकारणाचा इतिहासजिओ इकॉनॉमिक्स किंवा भू-अर्थकारण खरंतर आपल्याला नवीन नाहीये. युरोपीय देशांनी सोळाव्या ते अठराव्या शतकादरम्यान भू-राजकीय कारणांसाठी आर्थिक शक्तीचा वापर केला. अधिकाधिक संपत्ती मिळवण्यात रस असणाऱ्या युरोपीय साम्राज्यांनी महत्त्वाच्या वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवलं. मँचेस्टरच्या कापड उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतातून येणाऱ्या कापडावर कर लादून ते इतकं महाग केलं की भारतीय मालाला उठाव यायचा बंद झाला. यातून मँचेस्टर संपूर्ण जगाचं कापडाचं केंद्र बनलं. ३१ डिसेंबर १६०० ला पहिल्या एलिझाबेथ राणीने लंडनच्या काही व्यापाऱ्यांना केप ऑफ गुड होपच्या पूर्वेपासून मॅगेलनच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडच्या सगळ्या प्रदेशात व्यापाराचे सर्वाधिकार दिले. ब्रिटिश सरकार या कंपनीच्या व्यापारावर कर आकारणी करून त्यावर उत्पन्न घेत असे. सर्व कारभार कंपनीच्या नावाने चालत असे. त्यात प्रत्यक्ष संबंध नसल्याने ब्रिटिश सरकार पोर्तुगीज आणि डचांशी थेट संघर्ष टाळू शकत असे. सुरुवातीला फक्त १२५ भागधारक आणि ६८ हजार पाउंड भांडवल असलेल्या या ईस्ट इंडिया कंपनीने पुढे भारतावर १८५७ चं बंड होईपर्यंत राज्य केलं. तिने आधी व्यापाराचे हक्क मिळवले मग व्यापाराच्या बुरख्याआड मुंबई, कोलकाता यांसारख्या महत्त्वाच्या बंदरांवर ताबा मिळवला.लष्करी सामर्थ्यामुळे व्यापार वाढला आणि व्यापारातून आलेल्या पैशांमुळे लष्करी सामर्थ्य वाढलं.आउटसोर्सिंग कल्पनेचा उदय?याच पद्धतीने ब्रिटनच्या रशिया, आफ्रिका वगैरे प्रदेशांमधल्या व्यापाराचे सर्वाधिकार खासगी कंपन्यांना दिले. व्यापारी मार्गावर किंवा महत्त्वाच्या कच्च्या आणि पक्क्या मालावर नियंत्रण मिळवणं यासारख्या ज्या गोष्टी आजची आधुनिक राष्ट्रं करतात त्याच या कंपन्यांच्या मार्फत ब्रिटिश सरकारने केल्या. खासगी कंपन्यांना सरकारवर येणारी बंधनं नसल्याने त्या ब्रिटिश सरकारपेक्षा जास्त वेगाने, अधिक धोका पत्करून आपलं उद्दिष्ट साध्य करत असत. नियंत्रणाच्या या आउटसोर्सिंगमुळे काही गडबड झाल्यास आपला सहभाग नाकारायची सोय सरकारला मिळू लागली. त्या अर्थाने टीएसएमसी या तैवानी कंपनीचे तैपेई आणि वॉशिंग्टनशी असणारे संबंध किंवा दुर्मिळ संयुगांच्या चिनी कंपनीचे चीन सरकारशी असणारे संबंध हे ईस्ट इंडिया कंपनी आणि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या संबंधांपेक्षा वेगळे नाहीत..भूगोलाचं महत्त्व का कमी झालं?इतिहासकाळापासून दोन देशांमधील संघर्ष सोडवण्याचा शेवटचा मार्ग होता तो म्हणजे युद्ध. अमेरिका आणि रशिया दोघेही अण्वस्त्रधारी झाल्यापासून दोन देशांमधील संघर्ष सोडवण्याचा युद्ध हा मार्ग बंद झाला. आता महासत्तांना असा पर्यायी मार्ग हवा होता जो युद्ध न करताही युद्धाची सर्व उद्दिष्टं साध्य करेल पण तरीही गोष्टी अणुयुद्धापर्यंत जाणार नाहीत. आर्थिक युद्ध अगदी अचूकपणे या कसोटीवर उतरतं. जागतिकीकरणामुळे जगातल्या सर्वच देशांचं एकमेकांवर अवलंबित्व भीतीदायक पद्धतीने वाढलंय. भू-अर्थकारणाचा वापर करून एखाद्या देशात एकही सैनिक सुद्धा न पाठवता त्याच्या वर्मी घाव घालता येतो.आर्थिक रचनेला महत्त्वस्विफ्ट नावाची व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय बँक व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करते. अमेरिकेकडून ती एखाद्या देशाला आर्थिकदृष्ट्या जागतिक व्यवस्थेपासून एकटं पाडण्यासाठी महत्त्वाचं हत्यार म्हणून वापरली जाते. २०१२ ला इराण आणि २०२२ ला रशियाला याचा अनुभव आला. या स्विफ्ट यंत्रणेतून बाहेर पडण्यापासून वाचवण्याकरता कोणताही समुद्र, पर्वतरांगा किंवा मैदानी प्रदेश एखाद्या देशाच्या मदतीला येऊ शकत नाही. शिवाय जगाच्या राखीव चलनसाठ्यापैकी ६० टक्के साठा हा अमेरिकी डॉलर्समध्ये असल्याने अमेरिकी फेडच्या व्यजदारांच्या खाली-वर होण्याने सगळ्या जगावर त्याचे परिणाम होतात. त्यामुळे याआधी भूगोलाने कधीही केलं नाही एवढं ताकदीचं एकीकरण जागतिक आर्थिक रचनेमुळे झालंय.जगाचा व्यापार समुद्रातून होत असताना अंतर आठवडे किंवा महिन्यांमध्ये मोजलं जायचं. आता कंटेनर शिपिंग, सॅटेलाईट ट्रॅकिंग आणि जस्ट-इन टाईम मॅन्युफॅक्चरिंगच्या काळात अंतर एखाद्या कच्च्या मालावरच्या अवलंबित्वावर मोजलं जातंय. जपानी कार कंपनीचं उत्पादन नॉर्थ सीमधल्या युद्धामुळे नाही तर चिपमधला अत्यंत महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या निऑनचा वेळेवर पुरवठा न झाल्याने ठप्प होऊ शकतं. हे कपोलकल्पित नाही. २०२२ ला रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर तिथून निऑनचा पुरवठा न झाल्याने प्रमुख कार कंपन्यांना कार बनवण्यात खूप अडचणी आल्या.याआधीच्या अनेक लेखांमध्ये आपण नेटो, अमेरिका-पाकिस्तान परस्पर संरक्षणाचा करार, अमेरिका-तैवान करार यांसारखे अनेक करार बघितले. एखाद्या देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास दुसरा देश त्याचा मदतीला धावून जाण्याची खात्री देतो. पण भू-अर्थकारणाच्या काळात प्रत्यक्ष हल्ला न करता विशिष्ट धातूंच्या निर्यातीवर बंदी आणली तर मदतीला धावून जाण्याची तरतूदच वर उल्लेखलेल्या करारांमध्ये नाही. त्यामुळे युद्धाची वेळ न आणता सुद्धा शत्रूला जेरीस आणता येऊ लागलंय. ज्या राष्ट्रांना युद्धाची जीवितहानी, आर्थिक मंदी यांसारखी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष किंमत द्यायची नाहीये त्यांना भू-अर्थकारणाचा पर्याय आकर्षक वाटू लागलाय. भू-अर्थकारणाच्या रूपाने युद्धा एवढीच संहारक्षमता असणाऱ्या कमी खर्चिक पर्यायाचा उदय झालाय. पण तरीही भूगोल महत्त्वाचा आहे कारण तो आजही कोणतं उद्दिष्ट कितपत साध्य आहे हे ठरवतो. तैवानला असलेल्या महत्त्वामागे त्याच्या तांत्रिक क्षमतेबरोबरच त्याचं भौगोलिक स्थानसुद्धा आहे हे विसरून चालणार नाही. भू-अर्थकारण म्हणजे काय? ते आपण पाहिलं. आता भू-अर्थकारणाची हत्यारं पाहू या..Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर.काय आहेत भू-अर्थकारणाची हत्यारं?पहिलं हत्यार आहे आर्थिक निर्बंध. २४ फेब्रुवारी २०२२ ला रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यावर काही दिवसांच्या आतच पाश्चात्त्य जगाने रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेचा त्यांच्या देशात असलेला ३०० बिलियन डॉलर्सचा परकीय चलनाचा साठा गोठवला. व्यापार निर्बंध न घालता एखाद्या सार्वभौम देशाची बचत गोठवण्याचा हा मार्ग निश्चितच नवा होता. रशियाकडे पाश्चात्त्य देशांचा असा साठा नसल्याने तो प्रत्युत्तरही देऊ शकला नाही. जगातल्या सर्वच मध्यवर्ती बँकांना दुसऱ्या देशातला आपला परकीय चलनाचा साठा आपल्याला मिळेलच याची खात्री नाही हा धडा मिळाला. प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते या नियमाने या प्रसंगानंतर अनेक मध्यवर्ती बँकांनी सोनं खरेदीला किंवा डॉलरपासून दूर जायच्या चर्चेला सुरुवात केली.दुसरं हत्यार आहे निर्यातीवर बंधनं. चीनच्या चिप निर्मिती मधल्या प्रगतीला रोखण्यासाठी अमेरिकेने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात निर्यातीवर बंधनं आणली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने सात महत्त्वाच्या दुर्मिळ धातूंच्या निर्यातीवर बंधनं घातली. चीन आज जगाला सेमीकंडक्टरसाठी लागणाऱ्या ६० ते ८० टक्के गॅलियम आणि जर्मेनियमचं शुद्धीकरण करतो. हे काहीसं चिपच्या फॅब्रिकेशन सारखं आहे. दुर्मीळ धातू दुसरीकडेही मिळतात पण चीनने त्यांच्या शुद्धीकरणासाठी लागणारी क्षमता मिळवण्यासाठी ३० वर्षं घातली आहेत. त्यामुळे हा चीनने संयम आणि मेहनतीने मिळवलेला भू-आर्थिक चोकपॉइंट आहे.तिसरं हत्यार आहे टॅरिफ. २०२५ मध्ये ट्रम्प महाशयांनी भारत रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करतो म्हणून टॅरिफ लावले. एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध करायला अमेरिकी संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. टॅरिफ मात्र एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर मार्फत काही दिवसांमध्ये लावता येतात. युद्धाची तीव्रता वाढवायला मोठी आर्थिक, लष्करी तयारी करावी लागते. टॅरिफ वाढवण्यासाठी काही करावं लागत नाही. बंदुकीची एकही गोळी न झाडता उद्दिष्ट साध्य करता येतं. शिवाय टॅरिफ युद्धाची तीव्रता कितीही वेळा कमी-जास्त करता येते. सध्या भारत आणि अमेरिकेत चालू असलेल्या व्यापार कराराच्या संदर्भात अमेरिकेने आधी २५ टक्के मग ५० टक्के आणि मग पुन्हा १८ टक्के टॅरिफ भारतावर लावले. पारंपरिक युद्धात हल्ल्यांची तीव्रता वाढवण्यासाठी खूप तयारी करावी लागते..चौथं हत्यार आहे पायाभूत सुविधांसाठी कर्जाचा सापळा. चीनने बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाअंतर्गत अनेक आफ्रिकी आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य प्रकल्प सुरु केले आहेत. केनियामध्ये चीनने खूप गाजावाजा करून बांधलेल्या महागड्या रेल्वेतून तिच्या क्षमतेच्या फक्त २० टक्के वस्तूंची वाहतूक होत आहे. श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराजवळ चीनने बांधलेला एअरपोर्ट जगातला सर्वात रिकामा एअरपोर्ट आहे. अशा अव्यवहार्य प्रकल्पांना जाणूनबुजून दिलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नाही तर रक्तपात न करता या सामरिक भूगोलाचा ताबा चीनकडे येऊ शकतो. श्रीलंकेच्या हंबनतोटा बंदराने हे दाखवून दिलंय.पाचवं हत्यार आहे चलनयुद्ध. डॉलरचं भू-आर्थिक महत्त्व पाहून चीन आज युआन या चलनाला जगाच्या आर्थिक व्यवहाराचं चलन बनवायचा प्रयत्न करतोय. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाअंतर्गत केलेल्या कामांचे पैसे युआनमध्ये घेण्याचा आग्रह करतोय. भारत आपल्या यूपीआययंत्रणेला जगाशी जोडून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. येत्या काळात डॉलर विरुद्ध चलनयुद्ध तीव्र होईल आणि फक्त जीडीपी नाही तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल पॉवर असलेला देश यात बाजी मारेल.युरोपीय साम्राज्यांनी एकेकाळी व्यापारी मार्गांचं भू-राजकारण केलं कारण चोकपॉइंटचं नियंत्रण ज्याच्याकडे त्याच्याकडे सत्ता आणि पैसे असा साधा सरळ हिशोब होता. ऊर्जेचं भू-राजकारणही याला अपवाद नाही. फक्त गेल्या शतकातले तेलविहिरी आणि होर्मूझसारखे ऊर्जेचे चोकपॉइंट्स आता नव्या जगातल्या शाश्वत उर्जेसमोर अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. लिथियमच्या खाणी, बॅटरी बनवणाऱ्या फॅक्टरी, सोलर पॅनलच्या पुरवठा साखळ्या यांच्यामुळे ऊर्जेचं भू-राजकारण बदलतंय का फक्त खेळाडू बदलताहेत? हा प्रश्न आपल्याला पुढच्या लेखाकडे घेऊन जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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