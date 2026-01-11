Geopolitics and International Relations : तुमच्या खिशातील पैशांचा जागतिक युद्धाशी काय संबंध? जाणून घ्या 'भू-राजकारणा'चा तुमच्यावर होणारा परिणाम!

श्रीराम कुंटेभूगोलाचा वापर करून सत्ता कशी उदयाला येते आणि मग ती आपल्या फायद्यांसाठी भौगोलिक मर्यादांचा वापर कसा करते, याचा अभ्यास म्हणजे भू-राजकारण. त्याच्या अभ्यासाने देशांमधले मैत्री करार, युद्धं, व्यापारी मार्गांची रचना, तंत्रज्ञानातल्या कुरघोड्या यांसारख्या प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मिळतो. जसजसं तंत्रज्ञान विकसित होऊ लागलं तसतसं राष्ट्रांच्या भौगोलिक स्थानाबरोबरच सायबर वॉरफेअर, एआय, लोकसंख्या आणि स्थलांतर यांसारख्या अनेक गोष्टींचा विचार भू-राजकारणात होऊ लागला. सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीमुळे बातम्यांमध्ये किंवा टीव्हीवरच्या चर्चांमध्ये हमखास ऐकू येणारा शब्द म्हणजे जिओ-पॉलिटिक्स किंवा भू-राजकारण. पण ते तर दूर कुठेतरी चालतं, ते का समजून घ्यायचं? त्याचा रोजच्या जीवनाशी काय संबंध? असं आपल्याला वाटतं. पण आपल्या गाडीतल्या पेट्रोलची किंमत युक्रेन युद्धावर ठरते. आपल्या स्मार्टफोनमधल्या चिप्स तैवान सुरक्षित असेल तरच मिळतात. आपल्या डेटाची सुरक्षा अमेरिका आणि चीनमधल्या तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेवर अवलंबून असते. आपल्या नोकरीचं भवितव्य भारत जागतिक व्यापारातल्या गुंतागुंती कशा सोडवतो यावर अवलंबून असतं. त्यामुळे खरंतर भू-राजकारण आपल्या रोजच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. .Premium|Radcliffe Line Partition History : रॅडक्लिफ रेषेची कहाणी; भारत-पाकिस्तान फाळणीचा इतिहास.पण सगळ्यात आधी भू-राजकारण म्हणजे काय ते बघू या. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचं तर भूगोलाचा वापर करून सत्ता कशी उदयाला येते आणि मग ती आपल्या फायद्यांसाठी भौगोलिक मर्यादांचा वापर कसा करते याचा अभ्यास म्हणजे भू-राजकारण. त्याच्या अभ्यासाने देशांमधले मैत्री करार, युद्धं, व्यापारी मार्गांची रचना, तंत्रज्ञानातल्या कुरघोड्या यांसारख्या प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मिळतो. या ज्ञानशाखेचा उदय झाला तेव्हा राष्ट्रांच्या भौगोलिक स्थानाला खूप जास्त महत्त्व होतं. पण आधुनिक भू-राजकारण म्हणजे फक्त भूगोल नाही. कारण जसजसं तंत्रज्ञान विकसित होऊ लागलं, तसतसं राष्ट्रांच्या भौगोलिक स्थानाबरोबरच सायबर वॉरफेअर, एआय, लोकसंख्या आणि स्थलांतर यांसारख्या अनेक गोष्टींचा विचार भू-राजकारणात होऊ लागला.भू-राजकारण म्हणजे काय हे थोडक्यात बघितल्यावर त्याच्यामुळे आपल्याला काय काय समजू शकतं ते बघू या. भौगोलिक स्थान, भौगोलिक रचना, शेजारी वगैरे गोष्टींमुळे एखाद्या देशाला आलेल्या मर्यादा भू-राजकारणामुळे समजतात. सध्या चालू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षाकडे भू-राजकीय दृष्टिकोनातून बघितल्यावर जाणवतं, की युक्रेन हा उत्तर युरोपीय मैदानी प्रदेशातील देश आहे. या मैदानी प्रदेशातूनच नेपोलियनपासून हिटलरपर्यंत अनेकांनी रशियन साम्राज्यावर हल्ले केले. अमेरिकाप्रणीत नेटो सध्या पूर्वेकडे विस्तारत असताना भविष्यात संघर्षाची वेळ आल्यास रशियन सीमा आणि शत्रूराष्ट्रांमध्ये युक्रेन हा एक बफर म्हणून असणं रशियासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळेच हा फक्त युक्रेनची स्वायत्तता किंवा लोकशाहीच्या संरक्षणाचा प्रश्न नसून तो युक्रेनचा मैदानी प्रदेश आणि शत्रूकडून वेढलं जाण्याची रशियाला असणारी भीती यांबद्दलही आहे..गवताळ मंगोलियातल्या टोळीवाल्यांना त्यांच्या भूगोलामुळे अन्न आणि संपत्तीसाठी इतर प्रदेशांवर विजेच्या वेगाने हल्ले करणं भाग पडलं. एक बेट असलेला ब्रिटन युरोपपासून वेगळा असल्याने तिथल्या युद्धांपासून वाचला आणि सगळ्या बाजूंनी समुद्र असल्याने त्याला आपलं नौदल शक्तिशाली बनवावं लागलं.अमेरिकेच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या महासागरांनी तिचं संरक्षण केलं आणि महासत्ता बनायला तिला पुरेसा वेळ मिळाला. भूगोल भाग्य घडवतो ते असं.इतिहासात काही विशिष्ट भागांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सतत घनघोर संघर्ष का होत राहिले याची महत्त्वाची कारणं भू-राजकारण देऊ शकतं. युरोप आणि आशियाला रेशीम आणि मसाल्यांच्या व्यापारी महामार्गाने जोडणारा मध्य आशिया साम्राज्यांसाठी महत्त्वाचा होता. आज उजाड वाळवंट वाटणाऱ्या पश्चिम आशियात एके काळी आर्थिक आणि सांस्कृतिक सुबत्ता होती. शिवाय पश्चिम आशिया हा दक्षिण आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांच्या सांध्यावर आहे. अशा मोक्याच्या भूभागावर ज्या साम्राज्याचं वर्चस्व असे ते साम्राज्य हिंदी महासागरातून युरोपशी आणि मेडिटेरेनियन किनाऱ्यावरून पर्शियन आखाताशी होणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवू शकत असे. म्हणूनच पश्चिम आशियावर सगळ्या साम्राज्यांचा डोळा होता. एके काळी जगाच्या एकूण जीडीपी मध्ये ३०% एवढा वाटा असलेल्या भारताला तीन बाजूंनी समुद्र आणि हिमालयाची नैसर्गिक संरक्षक भिंत आहे. पण वायव्येला मात्र खैबरखिंडीतून भारतात प्रवेश करायला अतिशय सोपा रस्ता होता. या अनुकूल भूगोलामुळे सर्वच साम्राज्यांसाठी भारत महत्त्वाचा होता..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.लहान देशांना आपल्या मोठ्या शेजाऱ्यांविषयी कायमच असुरक्षितता वाटत असते. ही असुरक्षितता कमी करण्यासाठी लहान राष्ट्रं आपल्या शेजाऱ्यांबरोबरच महासत्ता असणाऱ्या इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल राखायचा प्रयत्न करतात, हे भू-राजकारण समजावतं. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यावर नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव आणि बांगलादेश यांचे भारताबरोबरचे संबंध सतत बदलत का असतात आणि हे देश अधूनमधून आपल्याला चीनचा बागुलबुवा का दाखवत असतात हे आपल्याला समजतं.काश्मीर हे भारत, पाकिस्तान आणि चीन या तीन अण्वस्त्रसज्ज देशांना युद्धप्रसंगी स्ट्रॅटेजिक डेप्थ देऊ शकतं. ते अनेक नद्यांचं उगमस्थान आहे. तसंच चीनभोवतीच्या फर्स्ट आयलंड चेन मध्ये असणारा तैवान चीनचा पॅसिफिक समुद्रातला अनिर्बंध वावर थोपवू शकतो. त्यामुळे हे दोन्ही खरंतर भौगोलिक प्रश्न आहेत आणि भूगोल बदलत नसल्याने जगातले असे संघर्ष कधीच संपू शकत नाहीत, हे वास्तव भू-राजकारणाच्या अभ्यासाने समजतं. आधुनिक भू-राजकारणासाठी पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन्स, समुद्री आणि जमिनीवरचे व्यापारी मार्ग हे लष्करी ताकदीइतकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प, तैवानमधलं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग, मलाक्काची सामुद्रधुनी, युक्रेनमधल्या तेलवाहिन्या यांचं महत्त्व आपल्या लक्षात येऊ लागतं..भू-राजकारण इतकं सर्वव्यापी असलं, तरी ते जगातल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकत नाही. त्याच्याही काही मर्यादा आहेत. काही वेळा फक्त भौगोलिक दृष्टिकोनातून पाहिल्याने आणि घटनांमागच्या आर्थिक आणि सामाजिक बाजूंकडे दुर्लक्ष केल्याने ते जागतिक घटनांचं अतिसुलभ विश्लेषण करू शकतं. हा धोका अर्थातच अभ्यासाने टाळता येतो. ते नेत्यांचे वैयक्तिक निर्णय, सांस्कृतिक क्रांती, विचारसरणीच्या चळवळी समजावू शकत नाही. भू-राजकारण यातल्या राजकारण या शब्दामुळे ते देशांतर्गत राजकारण समजावतं असा गैरसमज होऊ शकतो पण देशांतर्गत राजकारणाचा भू-राजकारणाशी काडीचाही संबंध नसतो.भू-राजकारण म्हणजे काय? ते का समजून घ्यायचं? ते काय समजावू शकतं आणि त्याच्या मर्यादा काय असतात, हे आपण पाहिलं. भू-राजकारणाची वैचारिक बैठक वरकरणी क्रूर वाटू शकते पण प्रत्यक्षात ते या असमान, अनियंत्रित जगात फक्त आपल्या देशाचा फायदा बघणारं असतं. पुढच्या भागात आपण भू-राजकारणाला ज्यांनी वैचारिक बैठक दिली त्यांच्या कामाबद्दल जाणून घेऊ या. भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे दोन हजार वर्षांपूर्वी भू-राजकारण या ज्ञानशाखेचा पाया रचणारा एक थोर भारतीय होता. कौटिल्य किंवा चाणक्य हे त्याचं नाव...लेखक हे 'भिंतीआडचा चीन' या पुस्तकाचे लेखक असून आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थशास्त्र, नवतंत्रज्ञान व नवउद्यम या विषयांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. 