लंडन ते पंढरपूर केवळ हजारो किलोमीटरची यात्रा नसून, ती महाराष्ट्रातील संतपरंपरेचा जागतिक सोहळा आहे. विठ्ठलभक्तीची पताका सातासमुद्रापार फडकवणारी ही ‘ग्लोबल वारी’ जगभरातील भक्तांना एकत्र आणणारे प्रेरणास्थान ठरेल. वारकरी संप्रदायाच्या विश्वात्मकता आणि भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशकतेचा संदेश देणारी ही वारी आधुनिक काळातील ‘विश्वात्मक सोहळा’ ठरत आहे. हेच या ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’चे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल.लंडन ते पंढरपूर केवळ हजारो किलोमीटरची यात्रा नसून, ती महाराष्ट्रातील संतपरंपरेचा जागतिक सोहळा आहे. विठ्ठलभक्तीची पताका सातासमुद्रापार फडकवणारी ही ‘ग्लोबल वारी’ जगभरातील भक्तांना एकत्र आणणारे प्रेरणास्थान ठरेल. वारकरी संप्रदायाच्या विश्वात्मकता आणि भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशकतेचा संदेश देणारी ही वारी आधुनिक काळातील ‘विश्वात्मक सोहळा’ ठरत आहे. हेच या ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’चे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल.पंढरीची आषाढी वारी ही एक महाराष्ट्रातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे. वारी म्हणजे संतांसमवेत संतांच्या तीर्थक्षेत्राहून पायी चालत जाऊन पंढरपूर येथे संपणारी सामुदायिक पदयात्रा. ‘वारी करणारा तो वारकरी’ अशी वारी आणि वारकरी यांची व्याख्या सांगितली जाते. .उचगाव ग्राम पुस्तिका लेख.पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी ।आणिक न करी तीर्थव्रत ।।जाईन गे माये तया पंढरपुरा ।।भेटेन माहेरा आपुलिया ।।पंढरपूर म्हणजे संतांचे, वारकऱ्यांचे माहेर. त्या ओढीने महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून व देश-विदेशांतून लाखो वारकरी पायी वारीने पंढरपूरला जातात आणि सावळ्या विठुरायाचे दर्शन घेतात. वारकरी संप्रदायाचा पाया संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी रचला. त्यांच्यासमवेत असलेले संत नामदेव महाराज, संत निवृत्तीनाथ, संत सोपानदेव, संत मुक्ताई, संत गोरा कुंभार, संत सावतामाळी यांच्यासह अनेक संतांनी संप्रदायाच्या प्रचार-प्रसाराचे मोठे काम केले. संत नामदेव महाराजांनी या भागवत धर्माची पताका उत्तरेपर्यंत नेली. नंतरच्या काळात संत एकनाथ महाराजांनी या संप्रदायाला आणखी पुढे नेले. त्यामुळेच ते वारकरी संप्रदायाचे ‘खांब’ आहेत. हे देवालय उभे करण्यासाठी त्यांचाही मोठा वाटा आहे. नंतरच्या काळात संत तुकाराम महाराज हे भागवत धर्माचे ‘कळस’ झाले. त्यांनी जनमानसांत त्याच्या साध्या-सोप्या आणि रसाळ अभंगवाणीने भागवत धर्म, वारकरी संप्रदायाची महती वाढवली. त्यांनी सोप्या शब्दांत अभंग रचून समाजाच्या तळागाळापर्यंत सात्त्विक विचार पोचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच या संप्रदायाची बिजे समाजात रुजली गेली. त्यातूनच समता, बंधुता आणि एकात्मतेची नीतिमूल्ये महाराष्ट्रात रोवली गेली.या रे या रे लहान थोर।याती भलते नारी नर ।।ही संकल्पना म्हणजेच एकतेची वीण संतांनी गुंफली. त्यातूनच या समाजाला उद्धाराचा मार्ग सापडला, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या साडेसातशे वर्षांपासून ही भागवत धर्माची ध्वजा सर्वत्र मानाने डोलत आहेत. त्यामागे या संत मांदियाळीचा फार मोठा वाटा आहे.भक्तीबरोबरचसामाजिक ऐक्यमहाराष्ट्रातील आषाढी पायी वारी ही अखंड आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज यांच्यासह संतपरंपरेने रुजविलेल्या या वारीत लाखो वारकरी दरवर्षी पायी चालत पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जातात. वारी ही साधना आहे. वारी ही केवळ यात्रा नसून, ती समता, बंधुता, सेवाभाव आणि नामस्मरण यांची जीवनशैली आहे. विठ्ठलभक्ती दृढ करणे, संतविचारांचे आचरण करणे, संतसहवासात नामस्मरण करणे आणि ‘अवघे विश्वचि माझे घर’ या भावनेचा स्वीकार करणे, या उद्देशाने वारकरी आषाढी पायी वारी करतो. त्यामुळे वारी ही भक्तीबरोबरच सामाजिक ऐक्याचीही चळवळ मानली जाते.वारकरी संप्रदायाची सुमारे साडेसातशे वर्षांची अखंड परंपरा आजही तितक्याच उत्साहाने, श्रद्धेने आणि समर्पणाने जोपासली जात आहे. महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेली ही भक्तीपरंपरा काळाच्या ओघात देशाच्या सीमा ओलांडून जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचली आहे. ‘लंडन ते पंढरपूर ग्लोबल वारी’ हा त्याच विश्वात्मक विचाराचा आणि संतपरंपरेच्या जागतिक विस्ताराचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत आहे. विठ्ठलभक्तीचा संदेश, संतवाङ्मयाची परंपरा आणि विश्वबंधुत्वाची भावना जगभर पोहोचविणारा हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व अध्याय आहे.पहिल्या ‘ग्लोबल वारी’चे प्रस्थानआषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सातासमुद्रापार एक नवा इतिहास घडत आहे. इंग्लंडमधील लंडनच्या रॉयल विंडसर रेसकोर्स येथून सहा जून २०२६ रोजी ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या नामघोषात आणि ‘पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल’च्या गजरात जगातील पहिल्या ‘ग्लोबल वारी’चे प्रस्थान झाले. हातात भगव्या पताका, कपाळी गंध, टाळमृदंगाचा नाद आणि वारकरी वेशभूषेत सहभागी झालेल्या भाविकांमुळे लंडनमध्येच पंढरीचे वातावरण अनुभवायला मिळाले. महाराष्ट्रातील वारीचा हा उत्साह आणि भक्तिभाव पाहून अनेक परदेशी नागरिकांनीही या सोहळ्याबद्दल उत्सुकता दाखवत त्यात सहभाग नोंदविला.अकरा देशांतून प्रवाससुमारे पन्नास दिवसांचा हा प्रवास अकरा देशांमधून होत आहे. इंग्लंड, नेदरलँड्स, बेल्जियम, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जर्मनी, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, रोमानिया, तुर्की व जॉर्जिया या देशांमधून ही दिंडी मार्गक्रमण करत भारतात येणार आहे. प्रत्येक देशात तेथील मराठी बांधव, भारतीय समाज आणि विठ्ठलभक्त या वारीचे स्वागत करीत असून, भजन, नामसंकीर्तनाच्या माध्यमातून विठ्ठलनामाचा जागर घडवून आणला जात आहे. त्यामुळे ही वारी विविध देशांतील संस्कृती आणि भक्तिभाव यांना जोडणारा एक आध्यात्मिक सेतू बनली आहे. वारी म्हणजे केवळ पायी चालण्याचा प्रवास नव्हे. ती समता, बंधुभाव, एकता आणि सेवाभावाची शिकवण देणारी जीवनपद्धती आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, संत एकनाथ महाराज आणि इतर संतांनी दिलेला भक्तीचा संदेश वारीच्या माध्यमातून पिढ्यान् पिढ्या जतन केला आहे. आज त्याच संदेशाला जागतिक व्यासपीठ प्राप्त झाले आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी समाजाला आपल्या संस्कृतीशी आणि संतपरंपरेशी जोडून ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या ‘ग्लोबल वारी’मुळे घडत आहे.या अनोख्या उपक्रमामागे लंडनस्थित श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती आणि अनिवासी भारतीय विठ्ठलभक्तांचा पुढाकार आहे. या संकल्पनेचे प्रमुख प्रवर्तक अनिल खेडकर हे मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. पुण्यात शिक्षण घेतल्यानंतर २००८मध्ये उच्च शिक्षणासाठी ते लंडनला गेले. तेथेच फार्मास्युटिकल क्षेत्रात कार्यरत असताना त्यांनी आपल्या संस्कारांचा धागा कायम जपला. त्यांच्या आईने दोन वेळा आषाढी वारी केली होती. त्यातूनच वारीविषयीची ओढ त्यांच्या मनात निर्माण झाली. २०१७मध्ये त्यांनी प्रथमच संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील वाकडकर दिंडी क्रमांक १६मधून वारी केली आणि तेव्हापासून ते नियमितपणे आषाढी वारीत सहभागी होत आहेत.कोरोना काळातही‘व्हर्च्युअल’ वारी.Premium|Vitthal Mauli Sant Sahitya Analysis : पुंडलिके रचिली पेठ । संत ग्राहिकी चोखट ।।.कोरोना काळात प्रत्यक्ष वारीत सहभागी होणे शक्य नसल्याने त्यांनी ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने वारी करत अठरा दिवसांत २२० किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. याच काळात त्यांच्या मनात एक विचार आला. युनायटेड किंग्डममध्ये विविध धर्मांची उपासना स्थळे आहेत; परंतु विठ्ठलाचे मंदिर नाही. या जाणिवेतून लंडनमध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर उभारण्याचा निर्धार त्यांनी केला. या संकल्पनेला युरोपमधील मराठी समाजाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. एप्रिल २०२५मध्ये पांडुरंगाच्या पादुकांसह सुमारे सत्तर दिवसांचा आणि अठरा हजार किलोमीटरचा प्रवास करून त्या लंडनमध्ये पोहोचविण्यात आल्या. या प्रवासादरम्यान विविध देशांतील मराठी बांधवांनी दिंडी, ढोल-ताशे आणि पारंपरिक पद्धतीने पादुकांचे स्वागत केले. त्यातून मराठी समाज एका आध्यात्मिक धाग्यात गुंफला गेला.‘ग्लोबल वारी’ची संकल्पनायाच अनुभवातून ‘ग्लोबल वारी’ची संकल्पना आकारास आली. जगभरातील मराठी माणूस आणि विठ्ठलभक्त आणखी संघटित व्हावेत, संतविचारांचा जागतिक स्तरावर प्रचार व्हावा आणि नव्या पिढीला वारकरी परंपरेची ओळख व्हावी, या उद्देशाने या वारीचे नियोजन करण्यात आले. या वारीत ‘रिले’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रत्येक देशातील भाविक संबंधित देशातून पादुकांसह प्रवास करून त्या पुढील देशातील वारकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. त्यामुळे प्रत्येक देशातील स्थानिक समाजाचा या वारीत सक्रिय सहभाग सुनिश्चित झाला आहे.जॉर्जियामधून पादुका विमानाने मुंबईत आणण्यात येणार असून, त्यानंतर त्या आळंदीत पोहोचतील. तेथून पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने दिंडीसह पंढरपूरकडे मार्गस्थ होतील. अशा प्रकारे जगभरातील विठ्ठलभक्त आणि महाराष्ट्रातील वारकरी परंपरा यांचे अद्वितीय मिलन या सोहळ्यानिमित्त घडत आहे.अधिक व्यापक कार्याचा निर्धारया वारीचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट म्हणजे लंडनमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या संकल्पनेला व्यापक पाठबळ मिळवून देणे. युरोपमधील नव्या पिढीला वारकरी संप्रदायाची ओळख व्हावी, संतसाहित्याचा परिचय व्हावा आणि विश्वशांतीचा संदेश सर्वदूर पोहोचावा, यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भविष्यात ब्रिटनसह विविध देशांमध्ये वारकरी संप्रदायाचा प्रचार-प्रसार आणि संतविचारांचे संवर्धन करण्याचे कार्य अधिक व्यापकपणे करण्याचा निर्धार व्यक्त होत आहे.संतविचारांचा साक्षात प्रत्ययआज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले असले, तरी माणसा-माणसांतील नाते अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अशा वेळी वारीतून मिळणारा समता, प्रेम, सहकार्य आणि सेवाभावाचा संदेश अधिक महत्त्वाचा ठरतो. ‘अवघाचि संसार सुखाचा करीन’ असे सांगणारे संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि ‘जे का रंजले गांजले’ असे म्हणणारे संत तुकाराम महाराज यांचे विचार या ‘ग्लोबल वारी’च्या माध्यमातून जगभर पोहोचत आहेत. ‘हे विश्वचि माझे घर’ या संतविचारांचा साक्षात प्रत्यय या उपक्रमातून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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