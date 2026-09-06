Good Will Hunting : ‘गुडविल हंटिंग’मध्ये युवकाच्या संघर्षाची आणि स्वप्नांची कथा कशी उलगडते?

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comचित्रपटाचे अनेक प्रकार असतात. काही प्रकार त्या विषयाच्या हाताळणीवर ठरतात तर काही प्रकार त्या विषयावर ठरतात. उदाहरणार्थ, नर्मविनोदी शैलीमध्ये एखादी प्रेमकथा दाखवली असल्यास त्याचे वर्गीकरण ‘रॉम कॉम’मध्ये (रोमँटिक कॉमेडी) होते. मुलांचे वयात येणे आणि युवकापासून प्रौढ व्यक्तीमध्ये रूपांतर होतानाचा प्रवास दाखवणाऱ्या चित्रपटांना ‘कमिंग ऑफ एज’ म्हणतात. या वयामध्ये शाळेतून कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेला असतो, शाळेतल्या जोखडापासून मुक्तता मिळालेली असते. त्यामुळे कॉलेजमध्ये काही लेक्चर्स बुडवणे, मित्रांच्या घोळक्यात टाइमपास करणे, अरेला कारे करणे, घरात/घराबाहेर कोणी दमदाटी केल्यास त्याला तोडीस तोड उत्तरे देणे, वाद घालणे, बंड करणे, प्रेमात पडणे, चेष्टामस्करी करणे, आपल्या भविष्याची चिंता करणे, त्यासाठी आपली खरी आवड ओळखणे, अशी अनेक स्थित्यंतरे येत असतात. सगळीकडून हेटाळणी होत असताना कोणी आपले ऐकून घेणारा भेटला, तर त्याच्याकडून मार्गदर्शन घेण्याची त्यांची तयारी असते, परंतु तो मार्गदर्शक कसा असावा, याचीच गोष्ट चित्रपटाच्या दृश्य माध्यमातून सांगणारा उत्तम चित्रपट म्हणजे ‘गुडविल हंटिंग’, जो घरातल्या सर्वांनीच युवा वर्गाबरोबर बघावा. डिस्ने हॉट स्टारवर अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या या चित्रपटाच्या नावात शाब्दिक कोटी आहे (pun intended). विल हंटिंग हे नायकाचे नाव आहे. त्याला चांगले बनायचे आहे पण अर्थार्जनासाठी तो एमआयटीमध्ये स्वच्छता करणाऱ्याचे काम करतो. आयुष्यात त्यालाही संस्मरणीय काही करण्याची, उत्तम शिक्षण घेण्याची, करियर करण्याची इच्छा आहे परंतु त्याच्या गणिती कौशल्याच्या आड त्याची परिस्थिती येते. हंटिंग हा शब्दप्रयोग जॉब हंटिंग या अर्थानेही वापरला जातो. .चित्रपटाची सुरुवात टायटल्सने होते, त्या फ्रेममध्ये गणिती संज्ञा स्पष्ट अस्पष्ट स्वरूपात दिसतात. गणिताची अनेक पुस्तके दिसतात, त्यामधून चित्रपटाच्या दोन युवा नायकांची नावे दिसतात, मॅट डेमोन आणि बेन ॲफ्लेक. विशेष म्हणजे चित्रपटाची पटकथा या दोन युवा अभिनेत्यानीच लिहिली आहे. त्यांना युवकांची भाषा चांगलीच समजते. त्यामुळे ती पटकथेत उत्तमरीत्या उतरली आहे. पडद्यावर पार्श्वभूमीवर गणिती आकडे, गणिते फिरताना दिसतात कारण ते आकडे आपण भविष्याचा वेध घेणाऱ्या चित्रपट नायकाच्या विलच्या नजरेतून बघतो आहोत हे समजते. त्याच्या मनात जे अवघड गणितांचे विचार चालू आहेत ते पडद्यावर दिसतात आणि आपण कॉलेजच्या जगात जातो. त्याच्या रूममध्ये अस्ताव्यस्त पडलेल्या पुस्तकांमधून विल हा अभ्यासू युवक आहे, हे लक्षात येते.विल आणि चकी या दोन मित्रांबरोबर आपण ‘एमआयटी’च्या भव्य इमारतीमधून कॉलेज क्लास रूममध्ये जातो. तिथे प्रोफेसर सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेरच्या फळ्यावर दिलेले एक रेखिय बिजगणित (Linear Algebra) सोडवण्याचे आव्हान देतात. गणित सोडवणाऱ्याचे नाव कॉलेजच्या मॅगझिनमध्ये येईल, असे सांगतात. कॉलेजची फरशी पुसता पुसता विल त्या गणिताकडे बघतो. दिवसभर ते गणित त्याच्या डोक्यात घोळत असते हे आपल्याला संवादाशिवाय समजते. विल आरशावर गणित सोडवताना दाखवल्यामुळे तो कसा विचार करतो, हे प्रेक्षकांना समजते. हीच आहे चित्रपटाची भाषा. चित्रपटाची गोष्ट महत्त्वाची नसते, ती गोष्ट दृश्य माध्यमातून पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शक कशी सांगतात, हे महत्त्वाचे असते.प्रोफेसरने आव्हान स्वरूपात दिलेले गणित विल सोडवतो आणि दुसऱ्या दिवशी कॉलेजच्या फळ्यावर मांडतो, सोडवतो आणि जणू काहीच झाले नाही असे दाखवतो. प्रत्येक युवकामध्ये प्रतिभा असते, त्या प्रतिभेला फुंकर घालणारा कोणी मिळावा लागतो. कॉलेजच्या प्रोफेसरना ते गणित कोणीतरी सोडवल्याचे समजते. कॉलेजमध्ये फळा बघितल्यावर ते आश्चर्यचकित होतात आणि हे कोणी सोडवले, याचा शोध घेतात परंतु ते गुलदस्त्यात राहते आणि नंतरचे गणित असेच मांडल्यावर ते सोडवणारा कोणी युवक दिसतो. प्रोफेसर त्याला फरशी पुसणारा समजून फळ्यावर काय ग्राफिटी करतो आहेस, असे हटकतात. इथेच त्यांना समजते की तो फरशी पुसणारा गणितात माहीर आहे.उमलत्या वयात मुले मित्रमंडळींच्या बरोबर धमाल करतात, चहा किंवा बिअर घेता घेता वाद घालतात, शिव्या देतात-घेतात, आपल्यावर प्रेम करणारे कोणी मिळते का याचा शोध घेतात, खोटे बोलतात. कॉलेजच्या वयात हे तर प्रत्येकाने करून बघितलेले असते. हे वय मुळात बंधनात राहण्याचे किंवा कोणाचीही भाषणे ऐकण्याचे नसते. त्यामुळे दोन मित्रांच्या वागण्यावरून पहिल्या दहा मिनिटांत चित्रपटाबद्दल गैरसमज करून घेतला तर आपलीही अवस्था त्या प्रोफेसरसारखी होईल आणि आपण एका चांगल्या अनुभवाला पारखे होऊ..Premium|Film Editing : चित्रपट संकलनाचा ‘कात्री’शीर जादूई प्रवास; दृश्य, ध्वनी आणि मोन्ताजातून कथेला नवा वेग.एका हाणामारीच्या केसमध्ये अडकलेल्या विलची गणिताचे प्रोफेसर सुटका करतात पण दोन अटींवर. एक गणिताच्या प्रोफेसरना आठवड्यातून एकदा भेटणे आणि एका थेरपिस्टचा सल्ला नियमितपणे घेणे. यावर विल म्हणतो, मी गणितासाठी असे भेटू शकतो पण थेरपिस्टला भेटणे जमणार नाही. परंतु तुरुंगापेक्षा थेरपिस्टला भेटणे बरे, या विचाराने विल तयार होतो. यानंतर गणिताचे प्रोफेसर त्या युवकाशी कसे मित्रत्वाच्या नात्याने वागतात, ते बघण्यासारखे आहे. युवा पिढीचे गुण ओळखावेत आणि त्यांच्या एनर्जीला योग्य मार्ग दाखवणे, हे महत्त्वाचे. गणिताचे प्रोफेसर विलला ‘परंपरा आणि अनुशासन’ अशा प्रकारचे कोणतेही लेक्चर देत नाहीत. त्यानंतर विल दोन थेरपिस्टना हुसकावून लावतो आणि त्यानंतर आपल्याला दिसतो एक वेगळा थेरपिस्ट, शॉन (रॉबिन विल्यम्स). गणिताचे प्रोफेसर सिनला सांगतात, आपल्याला एक रामानुजनसारखा युवक मिळाला आहे, जो अतिशय हुशार आहे, त्याला आपल्याला वाचवायचे आहे. यानंतर शॉन आणि विल या दोघांमध्ये ज्या चर्चा होतात, त्या मुळातून ऐकण्यासारख्या, बघण्यासारख्या आहेत.खरे तर चित्रपटातील थेरपिस्टची भूमिका रॉबिन विल्यम्सला देणे, हाच वेगळा विचार आहे. रॉबिन विल्यम्स हा उत्स्फूर्त अभिनेता आहे. एक प्रसंगासाठीचा अभिनय तो वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकायचा. निरंतर वैविध्याची आस असणारा हा कलाकार कायमच असमाधानी होता. त्यामुळे स्टेज शो करण्यापूर्वी तो विशेष काही ठरवून करण्यापेक्षा त्या वेळेला सुचेल ते यापूर्वीपेक्षा वेगळ्या ढंगात करायचा. अशा कलाकाराला बांधून ठेवून त्यालाच गंभीर पात्राचा रोल ऑफर करायचा, हा वेगळा विचार होता.दिग्दर्शक गस वॅन झाण्ट यांनी हा चित्रपट ज्या कौशल्याने दिग्दर्शित केला आहे, ते चित्रपटातील अनेक प्रसंगांत जाणवते. दोन वेगवेगळ्या मानसिकतेची पात्रे एकमेकांशी संवाद साधता साधता एकमेका साहाय्य करू या भूमिकेत कसे शिरतात, हे बघण्यासारखे आहे. चित्रपट हा नेहमीच कथेपलीकडे बघावा. कथा काय आहे, यापेक्षा कशा प्रकारे सांगितली आहे’, हे महत्त्वाचे असते..युवक विल थेरपिस्ट सिनकडे दुसऱ्या वेळी जातो, तेव्हा शॉन त्याला लगेच म्हणतो, माझ्याबरोबर चल. दोघेही एका मग्न तळ्याकाठच्या बाकावर बसतात. शॉन म्हणतो, ‘‘मी तुला चित्रकलेबद्दल विचारले तर तू मला चित्रकलेविषयी काही उत्तम पुस्तकांबद्दल, चित्रकारांबद्दल सांगशील पण मायकेल एन्जेलोने सिस्टीन चॅपलमधील छतावरील पेंटिंग बघताना काय भावना उमटतात, याबद्दल तू काही सांगू शकणार नाहीस, कारण तू कधी बॉस्टनमधून बाहेर पडलेला नाहीस. तुला स्त्रियांबद्दल विचारले तर तू तुझ्या आवडत्या स्त्रियांची नावे सांगशील. परंतु एखाद्या स्त्री बरोबर राहण्यात खरा आनंद कशात आहे, याबद्दल तुला सांगता येणार नाही...’’ अशी बरीच उदाहरणे थेरपिस्ट विलला देतो. तो शॉट कसा घेतला आहे, हे पुन्हा बघण्यासारखे आहे. रॉबिन विल्यम्सचा क्लोज-अप पडदा व्यापून टाकतो. कॅमेरा हळूहळू मागे येतो आणि आपल्याला त्या वाक्यांचा परिणाम मॅट डेमॉनवर कसा होतो, ते समजते. ‘‘तू स्वतःवर जितके प्रेम करतोस त्यापेक्षा कधी दुसऱ्यावर प्रेम केले आहेस का?’’ या वाक्यापासून आपल्याला मॅट डेमॉनचा क्लोज अप दिसतो आणि आपण त्या युवकाच्या दृष्टिकोनातून विचार करतो, जणू तो थेरपिस्ट आपलेच कौन्सिलिंग करत आहे. ही आहे कॅमेऱ्याची म्हणजे दृश्य भाषेची किमया. हेच ते उत्तम टीमवर्क, ज्यामध्ये मॅट डेमॉन - बेन ॲफ्लेक यांनी उत्तम पटकथा-संवाद लिहिले, सिनेमटोग्राफरने दिग्दर्शकाच्या व्हिजननुसार चित्रण केले आणि रॉबिन विल्यम्स, मॅट डेमॉनने उत्तम अभिनय केला आणि अशा अनेक प्रसंगांतून प्रेक्षकांच्या हृदयाचा ठाव घेतला. गुडविल हंटिंग पुनःपुन्हा बघितल्यावर त्यातली अनेक सौंदर्यस्थळे दिसतात. चित्रपट संपल्यानंतरही ज्याचा विषय आपल्या मनात घोळत राहतो, तो चित्रपट दर्जेदार असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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