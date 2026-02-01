GR Iranna artist journey : ब्रश, कॅनव्हास आणि इरन्ना

हर्ष भटकळकलाप्रवासात शब्दांच्या पलीकडली कथा सांगणारी, अदृश्याला दृश्य- मूर्त रूप देणारी ताकद असते. एखाद्या कलाकाराला ती जन्मभर साथ देते किंवा साक्षात्कारासारखी चमकून जाते. चित्रकार जी. आर. इरन्ना यांच्यासाठी ती ताकद ही जगाकडे पाहण्याचा वेगवेगळा दृष्टिकोन देणारी शक्ती आहे. आपला दृष्टिकोन इतरांनाही दृष्टी देईल, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. चित्रकार जी.आर. इरन्ना दिल्लीत स्थायिक झाले आहेत. कला त्यांचा व्यवसाय आणि तीच त्यांचा साथीदारही आहे. अलीकडेच न्यूयॉर्कमध्ये त्यांच्या पेंटिंग्जचे प्रदर्शन झाले आणि त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी पत्रकार फरीद झकेरिया यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या निमित्ताने जगभरातील कलाप्रेमींचे त्यांच्याकडे लक्ष वेधले गेले. ज्यांना इरन्ना यांच्या हिंदुस्तानातील कामाची कल्पना आहे ते हेच सांगतील, की त्यांचा कलाप्रवास सातत्याने केलेला खोल विचार आणि कामाबद्दलची अथक निष्ठा यांवर बेतलेला आहे. .स्फुल्लिंगकर्नाटकाच्या उत्तर भागातील बिजापूर या छोट्या शहरात इरन्ना वाढले. सुरुवातीच्या काळात त्यांचा कलाविश्वाशी जेमतेम संबंध होता, पण कलाप्रेमाचे बीज तिथेच पडले. ते सांगतात, ‘‘चित्रकला ही काही सहजपणे करण्याची गोष्ट नाहीये. माझ्या आई-वडिलांनी शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. सर्जनशक्तीला दुय्यम स्थान होते. पण लहानपणापासून मला वेगवेगळे रंग, आकार आणि रंगाच्या एखाद्या फटकाऱ्यानेही काही तरी सुचवणाऱ्या गोष्टींचे विलक्षण आकर्षण होते. कागदावर काढलेला साधा खराटाही खोल अर्थ सांगू शकतो याची मला कल्पना होती. माझं शिक्षण गुरुकुलात झाले. तिथे मी शिस्तीचे महत्त्व शिकलो आणि ती माझ्या स्वभावात आजही मुरलेली आहे. धारवाडजवळच्या परिसरात त्या सुरुवातीच्या काळात अनेक कलाकार, कवी, लेखक यांचा माझ्यावर प्रभाव पडला. त्या वेळी बाहेरच्या जगासंबंधी काही माहिती नव्हते. पण कागदाचा कपटा जरी मिळाला तरी त्यावर मी गिरवत असे! आजूबाजूची मंडळी मला म्हणायची, तू चित्र काढण्यावर फार वेळ घालवतोस. मला त्याची पर्वा नव्हती. या कामात मला मोकळेपणा मिळायचा.’’ .कलाविश्वातील फेरफटकाइरन्नांमध्ये कलाकार म्हणून ज्या शक्यता होत्या, त्या शिक्षक आणि स्थानिक कलाकारांना दिसत होत्या. त्यांच्या साथीमुळे इरन्नांच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. ते जे शिकले होते, त्याच्या पलीकडे जाऊन शोध घ्यावा असे सुचवणारे मार्गदर्शक त्यांना भेटले. त्यांनी चित्रकलेला लागणारे निरनिराळे साहित्य, तंत्र आणि कल्पना यांची ओळख इरन्ना यांना करून दिली. या सुरुवातीच्या घटनांमुळे कलेचे प्रयोजन काही फक्त सौंदर्याचा पाठपुरावा करणे इतकेच नाही, तर आत्माविष्कार, मानवी जीवनाविषयी भाष्य करणे, हेही आहे, हे त्यांना जाणवू लागले. शालेय शिक्षण संपल्यावर इरन्नांनी आई-वडिलांना हे मोठ्या कष्टाने पटवून दिले आणि ते बिजापूरमधील आर्ट स्कूलमध्ये दोन वर्षांसाठी जाऊ शकले. नंतर गुलबर्गा इथे तीन वर्षे शिकले. तिथे एम.एस. जत्ती हे निवृत्त ड्रॉइंग शिक्षक त्यांना भेटले. त्यांचा इरन्नांच्या वॉटर कलर कामावर बराच प्रभाव पडला. इरन्नांची पेंटिंग्ज त्यातील अर्थगर्भतेसाठी आणि रसिकांशी असलेल्या संवादासाठी प्रसिद्ध आहेत. ते सांगतात, ‘‘पाहणारा रसिक या कलाकृतीचा आस्वाद कसा घेईल, हे मी नेहमी कल्पनेने आजमावत असतो. फक्त रंग किंवा आकृत्या निवडताना नव्हे, तर त्यांतील भावना आणि प्रतिक्रियासुद्धा.’’.Premium|Ravinder Reddy Sculptures : मातीशी जडलेले नाते; आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शिल्पकार रवींद्र रेड्डी यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास!.प्रारंभिक संघर्षइरन्नांच्या कलाकौशल्याबद्दल शंका नव्हतीच, तरीही प्रत्येक कलाकाराला सुरुवातीच्या काळात जे धडपडावे लागते ते त्यांच्याही वाटायला आले. संधी मिळणे कठीण होते आणि विशेष प्रशंसा ही त्याहून क्वचित होणारी गोष्ट. तेव्हा इरन्नांना वाटायचे, ‘मी करतोय ते बरोबर आहे का? हा मार्ग योग्य आहे का?...' मात्र जेव्हा त्यांनी हा व्यवसाय पत्करला, तेव्हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बिजापूरसारख्या छोट्या शहरातून ते एकदम दिल्ली महानगरात स्थायिक झाले. त्यानंतर त्यांच्यासाठी अनेक दारे उघडली. एक चित्रकार म्हणून जडणघडण झपाट्याने होऊ लागली. स्टुडिओमध्ये ते तासनतास काम करू लागले. निरनिराळे पोत, ब्रशचे फटकारे, चित्रांतील रचना, यांचे प्रयोग करू लागले. ''कोणत्याही यशापेक्षा माझ्या चुकांपासून मी अधिक शिकू लागलो. प्रत्येक वेळा चूक झाली की सबुरीचे महत्त्व लक्षात येत असे. त्याच वेळी मी निरीक्षणशक्ती सतत वाढवत होतो,'' असे ते सांगतात.कलाकाराची ताित्त्वक भूमिकाइरन्ना यांच्या मते कला ही केवळ वैयक्तिक बाब राहता कामा नये. कलाकार आणि त्याचा कॅनव्हास किंवा शिल्प, त्याचप्रमाणे कलाकार आणि समाज यांच्यात संवाद चालू राहिला पाहिजे. एखादा महत्त्वाचा प्रश्न किंवा विधान किंवा भावना यांसंबंधी दोघांची मतमतांतरे व्यक्त व्हायला हवीत. इरन्ना यांनी कलाकृतींमधून अनेक वेळा रसिकांसमोर स्वत:चा शोध, संस्कृती आणि जीवनानुभव यांसंबंधीचे प्रश्न उभे केले आहेत. जगण्याचा अनुभव आपल्याला शिकवत असतो. प्रत्येक घटना, आपल्याला भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती, नजरेत येणारा भूप्रदेश हे कलेसंबंधीच्या आकलनात आणि आत्मशोधात भर घालत असतात, यावर त्यांचा विश्वास आहे..न्यूयॉर्क प्रदर्शनइरन्ना अनेक वर्षे नेमाने, शांतपणे आपले काम करत राहिले. त्यांचे काम जगभरात नोंदले जात होते, पण न्यूयॉर्क प्रदर्शन हा एक महत्वाचा टप्पा ठरला. ते सांगतात, ''निरनिराळया सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचे लोक माझ्या पेंटिंग्जना प्रतिसाद देत होते. ते पाहून मी बोध घेत गेलो. त्यामुळे एक खात्री पटली, की चित्रकलेची भाषा देशांच्या वेशीपलीकडची आहे. भावना, कथा आणि आकृत्या सगळ्यांनाच साद घालतात.''प्रसिद्धी मिळूनही त्यांचे पाय जमिनीवर घट्ट रोवले आहेत. त्यांच्या कामाच्या प्रक्रियेवर या सगळ्यांचा काही परिणाम झालेला नाही. प्रशंसक किंवा समीक्षक यांचे समधान व्हावे म्हणून ते कलनिर्मिती करत नाहीत, तर स्वत:ची गरज म्हणून करतात. प्रशंसेची धुंदी कलाकाराला असतेच, तरी काम हेच इरन्नांसाठी खरे फलित आहे, हे त्यांच्याशी बोलताना जाणवते.परंपरा आणि नवतात्यांच्या कलेचा एक विशेष म्हणजे ते सहजतेने परंपरा आणि नवता यांचा समन्वय साधतात. ते सांगतात, ''मी आपल्या परंपरेत रुतलेलो आहे. माझी मुळे आपल्या परंपरेतच आहेत. तरीही नवीन तंत्र आणि नवीन कल्पना यांचा शोध घेत असतो.'' हा समन्वय त्यांच्या पेंटिंग्जमध्ये दिसणारा पोत, एकावर एक लेपलेल्या रंगांचा उपयोग, निरनिराळ्या आकृत्यांचे दृश्यरूप, यांत दिसून येतो. प्रत्येक पेंटिंगमध्ये पारंपरिक भारतीय कला आधुनिकतेच्या रूपात दिसून येते..कलेचे रूपकला ही सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हायला हवी, असा इरन्ना यांचा आग्रह आहे. ते म्हणतात, ''दृश्यकला ही फक्त गॅलरीत किंवा उच्चभ्रू लोकांच्या चर्चेत अडकता कामा नये. ती समाजात, शाळांमध्ये आणि अगदी रस्त्यावरसुद्धा- सर्वांच्या जीवनात दिसायला हवी. कला सर्वांसाठी असते. ती कुणाची मक्तेदारी नव्हे.'' त्यांचा दिनक्रम हा पुष्कळसा ठरलेला असतो. स्टुडिओत काम कधी करायचे, संशोधन कधी करायचे आणि प्रयोग कधी करायचे, हे ठरलेले असले तरी उत्स्फूर्त कल्पनेलाही ते वाव देतात. ''काही वेळा अगदी अनपेक्षित गोष्टी उत्स्फूर्तपणे सामोऱ्या येतात- बोलता-बोलता, चालता-चालता, पाहता-पाहता! त्या सगळ्या गोष्टी स्वीकारायची तयारी पाहिजे,'' हे ते सांगतात. त्याच वेळी शिस्तीचे महत्वही ठामपणे सांगतात. ''फक्त कलाकौशल्य पुरेसे नसते. त्याला निष्ठा, सुसंगत विचार, येणाऱ्या कल्पना स्वीकारून प्रयोग करण्याची तयारी, यांची साथ हवी. कला ही फक्त प्रतिभेवर अवलंबून नाहीये, तर त्यासाठी कष्ट करावे लागतात.'' आव्हानेस्वतः यशस्वी होऊनही इरन्ना या क्षेत्रातील नवोदितांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल स्पष्टपणे बोलतात. आर्थिक अनिश्चितता, संस्थांच्या पाठबळाची वानवा आणि एकूणच या क्षेत्राच्या असलेल्या मर्यादा ही आव्हाने ते सांगतात. भारतात शिल्पकार आणि पेंटर यांना क्वचितच संधी मिळते. त्यांना समाजात स्थानही मर्यादितच असते. या कारणामुळे ते स्वतः एका बाजूने लवचिक, तर दुसऱ्या बाजूने तितकेच कठोर, शिस्तशीर झाले आहेत. ते म्हणतात, ''मर्यादामुळे आपल्याला निरनिराळे प्रयोग करावे लागतात. जे हातात आहे त्यांतील सर्व शक्यता शोधाव्या लागतात. तुम्ही कलानिर्मिती मुळात का करता, याचाही शोध घ्यावा लागतो. फक्त सोय हे निमित्त पुरत नाही, तर आत्माविष्कार हासुद्धा महत्त्वाचा.''त्यांच्याप्रमाणे काम करू इच्छिणाऱ्यांना इरन्ना एक सल्ला मनापासून देतात- ''तुम्ही प्रामाणिकपणे जे सुचेल ते सांगा. प्रयोग भरपूर करा. अडचणी आल्या तरी त्यावर मात करा आणि समाजाशी जोडून राहा.''.पुढे काय?

अनेक वर्षे काम केले असले तरी आणि जागतिक ओळख मिळाल्यानंतरही इरन्ना सतत नव्याने घडत असतात. ते म्हणतात, ''मला कलाप्रवासाचा शेवट दिसत नाही. कला ही न संपणारी तपश्चर्या आहे. स्वतःशी सतत बोलण्याची आणि साऱ्या जगाशीही! प्रत्येक कलाकृती पुढील मार्ग दाखवते आणि प्रत्येक प्रयोग नवीन प्रश्न निर्माण करतो.''

आपल्या पुढील प्रकल्पाविषयी आणि कलेच्या मर्यादा कशा पार करता येतील याविषयी ते आत्मविश्वासाने सांगतात. ''मला विचार, संवाद आणि कुतूहल वाढीस लागेल अशा कलाकृती निर्माण करायच्या आहेत. माझे ध्येय रसिकांवर छाप पाडण्याचे नाही, तर लोकांना नव्याने पाहायचे आणि जाणून घ्यायचे आहे. ब्रशचा एकेक फटकारा, मी करत असलेल्या कृती, प्रत्येक प्रयोग संवादात्मक असेल. तुम्ही जर ऐकायला तयार असाल, तर माझी कला तुमच्याशी बोलत राहील!'' 