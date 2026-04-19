Premium|Gupta Dynasty Art and Culture : गुप्त साम्राज्याचा सुवर्णकाळ; दगडात कोरलेली तलम वस्त्रे, वैराग्य–कर्मप्रवणतेला जोडणारी भारतीय वस्त्रसंस्कृती

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comमौर्य, शुंग आणि कुषाण साम्राज्यानंतर काळाने उलटलेले भारतीय इतिहासाचे एक सोनेरी पान म्हणजे गुप्त साम्राज्याचा काळ. या साम्राज्याची सुरुवात श्रीगुप्त आणि घटोत्कच या आद्य गुप्त राजांपासून साधारण कॉमन ईराच्या तिसऱ्या शतकात झाली. त्यानंतर समुद्रगुप्त आणि चंद्रगुप्त द्वितीय यांच्या कारकिर्दीत गुप्त साम्राज्य आपल्या सर्वोच्च वैभवाला पोहोचले. पुढे कुमारगुप्त पहिला आणि स्कंदगुप्त यांच्या काळात वायव्येकडून झालेल्या हूण आक्रमणांमुळे गुप्त साम्राज्याची हळूहळू घसरण सुरू झाली आणि अखेरीस साधारण सहाव्या शतकात गुप्त साम्राज्य लयाला पावले. पण जी तीनशे-साडेतीनशे वर्षे गुप्त साम्राज्य टिकले तो काळ म्हणजे भारताचा सुवर्णकाळ होता. ह्याच काळात कालिदासाने आपली काव्ये रचली, नालंदा विद्यापीठाच्या आवारात देशविदेशातल्या विद्वानांनी येऊन शास्त्रार्थ केले. मध्य भारतात मुबलक आढळणाऱ्या लाल वालुकाश्मात व उत्तर भारतात सापडणाऱ्या अभ्रकयुक्त चमकदार राखाडी पाषाणात शिल्पकारांनी सुरेख मंदिरे उभारली, शिल्पाकृती निर्माण केल्या आणि त्या काळच्या प्रचलित वस्त्रसंस्कृतीचा आज अस्तित्वात असलेला सर्वांत विश्वासार्ह दस्तऐवज निर्माण केला.दगड कधी खोटं बोलत नाहीत. कवी किंवा लेखक वस्त्रांचे वर्णन भरमसाट विशेषणे वापरून करू शकतात, तसे शिल्पांचे नाही. दगड तेच नोंदवतो जे शिल्पकारांनी पाहिले होते, अभ्यासले होते. कापडाच्या दुमडलेल्या घड्यांच्या रेषा, निऱ्यांच्या लयबद्ध चुण्या, कमरेवर कसून आवळलेल्या कटिवस्त्राची गोलाकार रेघ, घोट्याजवळ रुळणाऱ्या धोतराच्या निऱ्या, वस्त्राची तलम, अर्धपारदर्शकता, त्यावर दिसणाऱ्या आकृत्या, हे सारे शिल्पकारांनी त्यांच्या आसपास प्रत्यक्ष पाहिलेले असते आणि तेच त्यांनी छिन्नी हातोड्याद्वारे दगडात अजरामर केलेले असते. म्हणूनच जगभरातले वस्त्रपरंपरेचे अभ्यासक नेहमीच साहित्याइतकाच शिल्पांचाही अभ्यास करतात. साहित्य व शिल्प यांचा हा संगम गुप्तकाळात इतका समृद्ध, इतका बोलका आहे, की त्याची तुलना दुसऱ्या कोणत्याही भारतीय कालखंडाशी होणार नाही..प्रख्यात भारतीय कलासंशोधक वासुदेवशरण अग्रवाल यांनी गुप्तकालीन शिल्पे, साहित्य आणि इतर कला अभ्यासून गुप्तकालीन कलेवर लिहिलेला ग्रंथ आजही ह्या विषयावरचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथात त्यांनी सारनाथच्या बुद्धमूर्ती आणि मथुरेच्या यक्षींवरील अत्यंत सूक्ष्म वस्त्रांकनाची नोंद घेतली आहे. अग्रवालांनी निरीक्षण केले की गुप्तकालीन शिल्पकारांची त्यांच्या कलेवरची पकड इतकी उच्च दर्जाची होती की मूर्तींच्या अंगावरची वस्त्रे दर्शवण्यासाठी ते दगडाच्या पृष्ठभागावर इतक्या नाजूक रेषा आखू लागले. त्या रेषा वस्त्राची तलम पारदर्शकता सुचवत होत्या, चित्रित करत नव्हत्या. सारनाथच्या प्रसिद्ध बुद्ध मूर्तींच्या अंगावर संघती, म्हणजे भिक्षूने पांघरायचे पायघोळ, घडीदार वस्त्र दिसते, पण ते वस्त्र इतके तरल आणि पारदर्शी भासते की आतल्या शरीराची रेषान रेषा स्पष्ट उठून दिसते. देवगढच्या मंदिरात कोरलेल्या शिल्पाकृतींची वस्त्रे, उदयगिरी गुंफेतल्या प्रचंड वराहमूर्तीने नेसलेले कटिवस्त्र ही सर्व वस्त्रे ही पारदर्शकता सूचित करतात. अर्थात इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, तलम वस्त्रांची ही अर्धपारदर्शकता हे केवळ गुप्त शिल्पकलेचे वैशिष्ट्य नव्हे, तर त्या काळात भारतात विणल्या जात असलेल्या अतितलम सुती कापडाचे हे दगडात कोरलेले विश्वासार्ह चित्रण आहे. या गोष्टीला स्वतंत्र पुरातत्त्वीय पुराव्यांचीही साथ आहे. इजिप्तमध्ये झालेल्या उत्खननात तिथल्या ममींना अतिशय तलम अशा भारतीय सुती मलमलमध्ये गुंडाळलेले असल्याचे आढळले आहे. भारतीय वस्त्रांची जागतिक मागणी ही केवळ व्यापाराची कहाणी नव्हती, तर भारतीय विणकराच्या कौशल्याची ती पावती होती..Premium|Ancient Indian Costume History : दगडात विणलेली तलम वस्त्रे; भारतीय कलातज्ज्ञ, मोतीचंद्र, ज्यांचा Costumes, Textiles, Cosmetics and Coiffure in Ancient and Mediaeval India हा ग्रंथ हा प्राचीन भारतीय वस्त्रकला आणि फॅशन ह्या विषयाचा आधारस्तंभ मानला जातो. त्यांनी गुप्तकालीन भारतीय वेशभूषेची मूलभूत त्रिसूत्री आपल्या ग्रंथात स्पष्ट केली आहे. अंतरीय, उत्तरीय, आणि कायाबंध ही ती तीन वस्त्रे जी त्या काळात भारतीय समाजात वापरली जायची. अंतरीय हे कमरेभोवती नेसलेले खालचे न शिवलेले वस्त्र, उत्तरीय हे डाव्या खांद्यावरून किंवा छातीवरून ओढलेले वरचे न शिवलेले वस्त्र आणि कायाबंध किंवा मेखला हा कमरेभोवती कसून बांधला जाणारा पट्टा, जो एकाच वेळी आलंकारिक आणि उपयुक्त असा दोन्ही होता. त्याशिवाय स्त्रिया छातीभोवती कंचुकी किंवा स्तनपट्टही वापरायच्या. मोतीचंद्रांनी शिल्पीय आणि साहित्यिक पुराव्यांचा एकत्रित अभ्यास करून निदर्शनास आणले की गुप्तकाळात या तिन्ही घटकांचा समन्वय त्याच्या सर्वोच्च शास्त्रीय परिपक्वतेला पोहोचला होता. गुप्त काळात कापड रंगवणे आणि विविध कलात्मक आकृत्या वापरून ते कापड सुशोभित करणे ह्या कला देखील मोठ्या प्रमाणावर बहरल्या होत्या हे आपल्याला त्या काळच्या साहित्यातून दिसून येते, चौकडी, आडवे-उभे पट्टे आणि हंस हे कापडावरचे त्या काळातले सर्वाधिक प्रचलित डिझाइन्स होते जे आजही आपल्याला भारतीय वस्त्र परंपरेत सर्वत्र दिसतात. दक्षिणेकडे आजही वापरात असलेली चौकड्यांची लुंगी, ओडिशाच्या इकतमध्ये सर्वत्र आढळणारे आडवे, उभे पट्टे, कांचीपुरमच्या साड्यांवरचे आजही दिसणारे हंस आणि अन्नपक्षी हे सर्व मोटिफ्स म्हणजे गुप्तकालीन भारतीय वस्त्र परंपरेचीच देणगी आहे. अमरकोशात कापड विणण्याच्या प्रक्रियेचेही वर्णन आहे. नुकतेच मागावरून काढलेले, अद्याप पूर्ण प्रक्रिया न झालेले कापडासाठी अनाहत आणि निष्प्रवाणी हे शब्द दिलेले आहेत. अमरकोशात चार प्रकारच्या वस्त्रांचा उल्लेख आहे. वल्क, म्हणजे झाडाच्या सालापासून बनवलेले वस्त्र, फल म्हणजे कापसाच्या तंतूपासून बनवलेले कापड, कौशेय म्हणजे रेशीम आणि कंकव म्हणजे लोकर..गुप्तकालीन नाण्यांवरूनही तत्कालीन वस्त्रपरंपरेचे मौल्यवान पुरावे मिळतात. समुद्रगुप्ताच्या नाण्याच्या मागील बाजूवर देवी लक्ष्मी घोट्यापर्यंत लांब साडी नेसलेली आणि खांद्यावर उत्तरीय घेतलेली दिसते. बाणभट्ट आपल्या साहित्यात पुलकबंध ह्या प्रकारच्या वस्त्राचा उल्लेख करतो जे बांधणी ह्या प्रकारचे आजही भारतात मिळणारे वस्त्र आहे, ज्यात सूत बांधून निर्माण केलेले ठिपक्यांचे नक्षीकाम असे. किंबहुना ह्या पुलकबंध ह्या शब्दावरूनच पोल्का डॉट्स हा इंग्रजी शब्द आला असावा, असे काही भाषा शास्त्रज्ञांचे मत आहे.गुप्तकालीन शिल्पे आणि साहित्य आपल्यापुढे भारतीय वस्त्रपरंपरेचे जे चित्र रंगवतात ते चित्र म्हणजे केवळ तत्कालीन फॅशनचा दस्तऐवज नाही, ते वस्त्रात विणलेले भारतीय तत्त्वज्ञान आहे. न शिवलेले, केवळ नेसलेले वस्त्र हे मानवी शरीराच्या सामर्थ्यावरील, त्याच्या आकारावरील श्रद्धेचे प्रतीक आहे. सारनाथच्या बुद्ध मूर्तीची संघती त्यांच्या शरीरात विरून जाते, जणू भौतिक वस्त्र परिधान करूनही बुद्धविचारांची आधीभौतिकता शिल्पकाराने समूर्त केली आहे. उदयगिरीच्या महावराहाचे कमरेत रुतलेले, चोपून नेसलेले कटिवस्त्र कर्मप्रवण सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. वैराग्य आणि कर्मप्रवणता ह्या दोन्ही टोकांना जोडणारी गुप्त काळची वस्त्रसंस्कृती ह्या शिल्पांमधून, साहित्यामधून आपल्याला दिसते. 