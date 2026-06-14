Gurupushyamrit Yoga Significance : गुरुपुष्यामृत योगातून त्रिवेणी संगमाच्या आध्यात्मिक अर्थाचा उलगडा

श्रीराम भट - saptrang@esakal.comगंगा, यमुना आणि सरस्वती यांच्या त्रिवेणी संगमाचे महत्त्व आपल्या संस्कृतीत व्रतवैकल्पांच्या स्वरूपात जोपासले जाते. त्यामुळेच प्रयागतीर्थ स्नानाला आपल्या संस्कृतीत आगळेवेगळे महत्त्व दिले गेले आहे. मानवी जीवन हा एक भावस्रोत आहे. या भक्तिस्रोताला किंवा भावस्रोताला एक प्रकारची गंगाच संबोधली जाते. त्यामुळेच भगवान शंकरांनी चंद्र आणि गंगा यांना आपल्या मस्तकी धारण केले. .Adhik Maas Guru Pushya Amrit Yog : गुरूचे अलौकिक नक्षत्र भ्रमण; संगणकीय व्हायरसच्या युगात कशी साधाल वैश्विक कनेक्टिव्हिटी? .चंद्र हा सुद्धा भगवान शंकराच्या मस्तकी आरूढ आहे. चंद्र आणि शुक्र हे ग्रह जीवनातील शुद्ध अशा भावसौंदर्याशी निगडित आहेत आणि गुरू हा त्यांच्या श्रद्धा, भक्ती आणि प्रेम यांच्या ओलाव्याला जाणून प्रतावर्धन करणारा आहे आणि हा गुरू या प्रज्ञेचे हृदय जपत, तिची एकनिष्ठ राहण्याची प्रतिज्ञा जपत माणसाच्या हृदयातील सरस्वतीचा स्वर किंवा ओघ जपत गुरुपुष्यामृताचा अर्थातच त्रिवेणी संगमावर स्नान घडविण्याचा योग आणतो..मित्र हो, गंगा, यमुना आणि सरस्वती या नद्या श्रद्धा, भक्ती आणि प्रेम आपल्या एकत्रित ओघातून आपल्यातील जागृत प्रज्ञेची जणू प्रतिज्ञाच पूर्ण करत असतात, असेच म्हणावे लागेल, आणि हीच ती गुरुकृपा होय. हा गुरुपुष्यामृताचा सप्ताह आपणा सर्वांस प्रयागतीर्थी स्नानच घडवणारा आहे..ता. १८ च्या गुरुवारच्या पहाटे चंद्र - शुक्रांचा पुष्य नक्षत्रातून पिधानयोग होत आहे. त्यामुळेच या गुरुपुष्यामृताचा सूर्योदय पुष्य नक्षत्रातील चंद्र, शुक्र आणि गुरू यांच्या सहयोगातून त्रिवेणी संगमासारखाच फलद्रूप होणारा आहे. त्यामुळेच आपली जीवनाची भक्तिगंगा खऱ्या अर्थाने पावन होणार आहे आणि आपल्या हृदयातील सरस्वतीचा स्वर जागृत होऊन आपल्या प्रज्ञेची प्रतिज्ञेशी सांगड होत गुरूच्या अंतरंगात विसावून जाऊ या. हेच त्रिवेणी संगमातील स्नान होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.