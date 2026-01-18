Hachi A Dogs Tale : जीव लावणाऱ्या प्रत्येकासाठी...

सुहास किर्लोस्कर‘हाची’ आणि प्रोफेसर यांच्यावरचा फोकस असलेला चित्रपट इतरत्र कुठेही भटकू दिलेला नाही, हे पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शकाचे कौशल्य आहे. एडिटर क्रिस्टिना बोडेन यांनी प्रोफेसरच्या पत्नीचे, कन्या आणि जावयाचे प्रसंग सविस्तर न दाखवता एकेक मिनिटाचे दाखवल्यामुळे चित्रपट पकड सोडत नाही.दर्जेदार चित्रपटाचे गमक सशक्त पटकथेमध्ये असते. उत्तम पटकथेचे एक लक्षण म्हणजे त्यामध्ये ठरावीक अंतराने काहीतरी घडत असते, ‘कहानी मे ट्विस्ट’ असतो. सगळं काही सुरळीतपणे सुरू असताना काही प्रसंगामध्ये कोणीतरी विरोध करते, तो विरोध मोडून काढेपर्यंत अकस्मात काही घटना घडते, जी कथेला वेगळ्या वळणावर घेऊन जाते. ‘हाची ः अ डॉग्ज टेल’ या चित्रपटाच्या पटकथमध्ये असे ट्विस्ट आहेत, त्यामुळे ‘हाची’ या पाळीव कुत्र्याची गोष्ट बघता बघता आपण गुंतून जातो आणि एका बैठकीत चित्रपट बघितला जातो..प्रोफेसर विल्सनला (रिचर्ड गेअर) बेडरिज रेल्वे स्थानकावर एक कुत्र्याचे पिल्लू दिसते. भटकी कुत्री नसलेल्या देशामध्ये असे बेवारस कुत्रे सापडणे म्हणजे नक्कीच कोणाचा तरी पाळीव कुत्रा हरवलेला असणार. त्यामुळेच प्रोफेसर विल्सन प्रथम त्याच्या मालकाचा शोध घेतात; पण ते पिल्लू विल्सनला बिलगून बसते. पत्नी विरोध करणार याची त्याला कल्पना असते; पण एकेक दिवसासाठी मुक्काम वाढत राहतो आणि ते पिल्लू ‘हाची’ विल्सनच्या आयुष्याचा भाग बनते; पण पुढे असे काय घडते, की त्या कुत्र्याचा पुतळा जपानमधील छोट्या गावात आजही उभा आहे?सत्यघटनेतील ‘हाचीको’ या आकीता जातीच्या कुत्र्याचा जन्म ओडेट जपानमध्ये १९२३ मध्ये झाला. त्याचा मालक प्रोफेसर डॉक्टर उनो टोकियो युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर होता आणि शिबुया स्टेशनसमोर तो मालकाची रोज वाट बघायचा. आजही हाचीको याचा ब्राँझ पुतळा शिबुया रेल्वे स्टेशनसमोर बघता येतो. सत्यघटनेवर आधारित जपानी चित्रपट ‘हाचीको मोनोगतारी’ १९८७ मध्ये रिलीज झाला. मूळ जपानी चित्रपटावर आधारित इंग्रजी पटकथा अमेरिकन वातावरणामध्ये रूपांतरित करताना स्टीव्हन लिंडसे यांनी काही बदल केले तरी ‘हाची’ जपानमधून पाठवल्याचे दाखवले आहे, हे विशेष. प्रोफेसर विल्सन त्याच्या जपानी कोचला विचारतो, की मला त्याचा फारच लळा लागला आहे; पण ‘हाची’ फेकलेला बॉल आणून देत नाही. त्यावर जपानी कोच म्हणतो, ‘‘नाही, ‘हाची’ तुला बॉल आणून देणार नाही. कारण आकीता हे जपानी जातीचे कुत्रे आहेत, ते मालकाला लळा लावतात; पण मालकाला खुश करण्यासाठी वाटेल ते शिकत नाहीत. ते जपानी आहेत, अमेरिकन नाहीत. तसे बॉल आणणारे कुत्रे पाळायचे असतील तर स्प्रिंगर स्पॅनियल आणावेत.’’ पटकथा रूपांतरित करताना अमेरिकन चित्रपटामध्ये जपान आणि अमेरिकन संस्कृतीवर उत्तम भाष्य केले आहे, हे विशेष..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .जपानी लोक एका व्यक्तीला महत्त्व देण्यापेक्षा एकत्रितपणे काम करण्याला 'टीम वर्कला' अधिक महत्त्व देतात. त्यामुळे जपानी लोक 'मी' हा शब्द वापरण्याऐवजी 'आम्ही' असा शब्दप्रयोग वापरणे उचित समजतात. आवाजापेक्षा शांततेला महत्त्व देणारे जपानी लोकं आपला मुद्दा शांतपणे मांडणे पसंत करतात. ते वयाच्या ज्येष्ठतेचा मान राखतात आणि आभार शब्दांनी प्रकट करण्याऐवजी कमरेतून वाकून आदबशीरपणे धन्यवाद व्यक्त करतात. जपानी संस्कृतीमधील हे वेगळेपण आकीता जातीच्या जपानी कुत्र्यांच्या वागणुकीत प्रतिबिंबित होते.'हाची' या छोट्या कुत्र्याचा प्रवास एका बंद लाकडी पेटीतून सुरू होतो, ज्यामधून 'हाची'ला बाहेर काय चालले आहे, ते दिसते. चित्रपटातील असे अनेक शॉट आपण 'हाची'च्या दृष्टिकोनातून बघतो, ज्याला 'पॉइंड ऑफ व्ह्यू' शॉट म्हणतात. स्विडीश दिग्दर्शक लास हालस्ट्रम आणि सिनेमॅटोग्राफर रॉन फोर्च्युनाटो यांनी काहीवेळेला कॅमेरा बंदिस्त लाकडी पेटीत बसवला आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांना आपणच पेटीत आहोत, असे वाटते. काही शॉट्स 'हाची'च्या नजरेतून दाखवले असल्यामुळे प्रेक्षकांना माणसे मोठी वाटतात, याला आता कुठे घेऊन जाणार आहेत, असे प्रश्न प्रेक्षकांना पडतात, हेच 'पॉइंड ऑफ व्ह्यू' तंत्राचे वैशिष्ट्य आहे. रेल्वे स्थानकावर लाकडी पिंजरा पडतो आणि त्यामधून छोटा 'हाची' मार्ग काढून सुटका करवून घेतो. त्यानंतर रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर अनेक माणसांचे पाय आपल्याला दिसतात. त्यामधून वाट काढता काढता एका माणसाचे दोन बूट कॅमेऱ्यासमोर थांबतात, रिचर्ड गेअरची एन्ट्री होते आणि 'हाची'प्रमाणेच आपल्यालाही हायसे वाटते, कारण पॉइंट ऑफ व्ह्यू शॉट. 'हाची'ला जे दिसते ते ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये दाखवले आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांची विचार प्रक्रिया पटकन बदलते..आपल्याबरोबर नेहमी खेळणारा मालक (प्रोफेसर) कामाच्या निमित्ताने रेल्वेने बाहेरगावी गेल्यावर करायचे काय, हे 'हाची'ला उमजत नाही. एका दिवशी संध्याकाळी 'हाची' रेल्वेचा आवाज ऐकतो आणि घरातून पळ काढून रेल्वे स्थानकासमोर प्रोफेसरची वाट बघत बसतो. प्रोफेसरला रोज रेल्वे स्थानकापर्यंत सोडणे हा 'हाची'चा दिनक्रम होतो. 'हाची' रोज संध्याकाळी रेल्वे स्थानकासमोर प्रोफेसरची वाट बघू लागतो. छोट्या गावातल्या सर्वांना 'हाची'चे कौतुक वाटू लागले. रेल्वे स्थानक मास्तरपासून रस्त्यावरील स्टॉल चालवणारा, अन्य दुकानदार सगळेच 'हाची'कडे लक्ष देऊ लागतात, त्याची चौकशी करू लागतात. असे करता करता 'हाची' सर्वांचा लाडका होतो आणि एक दिवस अचानक जे काही घडते, ते चित्रपटात बघणे इष्ट.चित्रपटातील अनेक प्रसंग हृद्य आहेत आणि संयतपणे चित्रित केले आहेत. वाट बघतानाचे, प्रोफेसर दिसल्यावर खुश असल्याचे 'हाची'च्या डोळ्यातील भाव कमालीच्या बारकाईने टिपले आहेत. रिचर्ड गेअरने प्रोफेसरची भूमिका अतिशय तरलतेने केली आहे. आकीता जातीच्या तीन कुत्र्यांकडून काम करवून घेण्यात डॉग ट्रेनर मार्क हार्डनचे कौशल्य आहेच, त्याचप्रमाणे रिचर्ड गेअरने शूटिंगदरम्यान ज्या पद्धतीने 'हाची'वर जीव लावला, तेसुद्धा कौतुकास्पद आहे. जॉन अलनने केलेली प्रोफेसरच्या पत्नीची भूमिकाही संस्मरणीय आहे. जेसन अलेक्झांडर 'प्रिटी वूमन'मधील सह-कलाकाराच्या भूमिकेप्र 