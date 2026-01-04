Premium|Ravinder Reddy Sculptures : मातीशी जडलेले नाते; आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शिल्पकार रवींद्र रेड्डी यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास!

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comभटकळ कुटुंब आणि शंभर वर्षांची परंपरा असलेले ‘पॉप्युलर प्रकाशन’ साहित्यप्रेमींना नवीन नाही. हर्ष भटकळ हे त्या परंपरेतील खंदे नाव. पण हर्ष हे केवळ एक अनुभवी प्रकाशकच नव्हेत, तर कलांचा खुल्या मनाने आस्वाद घेणारा अतिशय संवेदनशील रसिक त्यांच्यात आहे. त्यातही चित्रकला आणि शिल्पकलेचा रसास्वाद त्यांच्या विशेष आवडीचा. सर्वसामान्यांपैकी अनेकांच्या रूढ परीघापासून दूर राहणाऱ्या या कलाक्षेत्रांतील थोरांची, राज्योराज्यीच्या कलावंतांची ओळख हर्ष भटकळ करून देताहेत ‘रंगरेषा’ या सदरातून.कला माणसाला घडवते, त्याला स्फूर्ती देते, जीवनाला दिशा दाखवते. ती अस्वस्थतेला वाट करून देते आणि संस्कृतीशी नातेही घट्ट करते. मात्र सर्वसामान्यांमध्ये ती बंदिस्त वस्तुसंग्रहालयात किंवा केवळ उच्चभ्रूंसाठी असलेल्या आर्ट गॅलरीत दिसते. खरी गोष्ट अशी आहे की, कला यापेक्षा कितीतरी अधिक व्यापक आहे. कलाकाराला आपल्या मनातील भावना आणि विचार मांडायचे असतात. या सगळ्यांत प्रगल्भतेने सहभागी होणारा एक कलावंत म्हणजे विशाखापट्टणमचा शिल्पकार रवींद्र रेड्डी.रेड्डी हे त्यांच्या तेजस्वी, रंगीत आणि लक्षणीय स्त्री शिल्पांसाठी ओळखले जातात. भारतीय शिल्पकलेच्या इतिहासात त्यांनी एक नवे पर्व लिहिले आहे. पण त्यांच्या या यशामागे आहे एक प्रदीर्घ तपश्चर्या, स्वतःचा शोध आणि आपल्याकडील परंपरांविषयी प्रामाणिक आस्था. रेड्डी यांच्या सुरुवातीच्या संघर्षांपासून ते आजपर्यंतचा प्रवास त्यांच्याशी बोलताना उलगडत गेला. .Premium|Book Review: अमृतासम गोड 'अखेर सापडली वाट..!' बालकथासंग्रह.प्रारंभरेड्डी यांचा कलेशी परिचय लहानपणापासूनच हैदराबादमधील केशव मेमोरियल हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना झाला. ‘‘आमच्याकडे दोन ड्रॉइंग शिक्षक होते आणि बहुतेक वेळा कला वर्ग फक्त वेळ भरून काढण्यासाठी घेतले जात. अनेकदा विज्ञानाचे शिक्षक गैरहजर असतील, तर चित्रकला शिक्षक वर्ग घेत,’’ रेड्डी सांगतात. पण त्यांच्यासाठी कला कधीही वेळ घालवायचा मार्ग नव्हता. ‘‘माझे शिक्षक शाळा सुटल्यानंतर स्वतःची कलासाधना करत असत. त्यांच्यापैकी एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते, तर दुसरे अधिक सर्जनशील आणि अमूर्त शैलीकडे झुकलेले होते. ते कला हा विषय कसा गांभीर्याने घेतात, हे मी पाहिले आणि त्याचा माझ्यावर खोल परिणाम झाला.’’त्याकाळी राज्य सरकारच्या ‘एलिमेंटरी’ व ‘इंटरमिजिएट’ परीक्षांमुळे अनेक विद्यार्थी कलेत रस घेऊ लागले होते. पण बहुतेक विद्यार्थी या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रमाणपत्र मिळवून शिक्षक होण्याच्या दृष्टीनेच विचार करत असत. रेड्डी यांनाही ही कल्पना भावली. ‘‘खेळात माझे फारसे कौशल्य नव्हते. मला काहीतरी वेगळे करायचे होते. असे काही तरी, की ज्यामुळे मी उठून दिसेन! शाळेतील कलास्पर्धांनी मला तो आत्मविश्वास दिला. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी मला हे जाणवून दिले की मी कलेभोवतीच माझे आयुष्य घडवू शकतो.’’शाळेबाहेरही रेड्डींना स्थानिक चित्रकारांचे मार्गदर्शन मिळाले. जवळ एक वर्कशॉप होते. तिथे पी.टी. रेड्डी यांच्यासारखे ज्येष्ठ कलाकार भेटत. या वर्कशॉपमध्ये प्रथमच रवींद्र रेड्डींना शिल्पकलेची ओळख झाली. तेव्हापर्यंत चित्रकलेपुरतेच मर्यादित असलेले त्यांचे दृष्टीविश्व अचानक विस्तारले. परंतु कलेच्या वाटेवर चालणे हे घरच्यांसाठी स्वप्नभंगासारखेच होते. रेड्डी म्हणतात, ‘‘माझे कुटुंब मी इंजिनिअर किंवा डॉक्टर होण्याची अपेक्षा करत होते. मी कलावंत होणार आहे, हे सांगण्याचे धाडस माझ्यात नव्हते.’’.अपेक्षांना छेदरेड्डी यांनी सुरुवातीला विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. मात्र लवकरच त्यांना समजले की हे क्षेत्र आपले नाही. घरच्यांना न सांगता त्यांनी एका जवळच्या आर्ट स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. ‘‘तिथे मला काही ज्येष्ठ कलाकार भेटले. त्यांनी मला माझ्या महत्त्वाकांक्षेचा अधिक गांभीर्याने विचार करायला लावले. जर खरेच रस असेल तर चांगल्या आर्ट स्कूलमध्ये जावे, असे त्यांनी सुचवले. त्यांपैकी बऱ्याच जणांनी बडोद्याला शिक्षण घेतले होते. तिथेच अर्ज करण्याचा सल्ला त्यांनी मला दिला.’’त्या काळी भारतातील बहुतांश आर्ट स्कूल्स केवळ डिप्लोमा देत असत- डिग्री नव्हे. पण बडोद्याची ‘फॅकल्टी ऑफ फाईन आर्ट्स’ (आताची ‘एमएस युनिव्हर्सिटी’) वेगळी होती. ती अशा काही मोजक्या संस्थांपैकी होती जिथे डिग्री मिळत असे. गंभीर कलाकार तिथे घडत असत. रेड्डींनी अशी झेप घेतली..वळणबिंदूप्रारंभी रेड्डी यांनी चित्रकलेसाठीच प्रवेश घेतला. ते सांगतात, ‘‘चित्रकला मी नेहमीच केली होती आणि मला वाटले होते की तीच माझी वाट आहे. पण काहीतरी चुकतंय असं वाटत होतं. दरम्यान, मला मातीशी काम करण्याची ओढ वाटू लागली.’’प्राध्यापकांच्या प्रोत्साहनाने, त्यांनी शिल्पकलेत प्रवेश घेतला. ते हसत-हसत सांगतात, ‘‘सुरुवातीला मी संकोच केला. शिल्पकला तेव्हा फारशी लोकप्रिय नव्हती. मला वाटले की इतर कुणाला त्यात रस नसल्यामुळे शिक्षक मला तिकडे ढकलत आहेत. पण मी माती घेऊन काम करायला सुरुवात केली आणि मला समजलं की मला माझे माध्यम सापडले आहे.’’चित्रांपेक्षा मातीत हात घालणे अधिक नैसर्गिक वाटत होते. ‘‘मला असे वाटले, जणू काही ती सामग्री माझ्याशी बोलत होती. मी तिच्यावर हवे तसे काम करू शकलो- काही जोडून, काही कमी करून... ते अनुभव सजीव, सेंद्रिय वाटत होते.’’ मग रेड्डींना चित्रकला मर्यादित वाटू लागली. शिल्पकला हे एक त्रिमितीय माध्यम त्यांच्यासाठी सजीव झाले. त्यांनी स्वतःचे शिल्पमाध्यम शोधले.स्त्री आकृती: एक स्वाक्षरी शैलीरेड्डी यांनी स्त्रीशक्तीचे प्रतीक असलेली शिल्पे निर्माण केली. ती आधुनिक स्त्रीचे प्रतिनिधित्व करतानाच भारताच्या परंपरेशी नाते ठेवतात. त्यांच्या शिल्पांतील स्त्रिया रसरशीत रंगात रंगवल्या गेल्या आहेत. त्यांचे डोळे मोठे, शरीर संपन्न आणि शैली पारंपरिक असूनही आधुनिक संदर्भ घेऊन आलेली आहे. ‘‘मी पुरुष आहे, म्हणून स्त्रीच्या शरीराकडे मी आकर्षित होतो. मात्र माझ्यासाठी ते फक्त सौंदर्याचे प्रतीक नसून आकार आणि रचनेच्या शक्यतांचे जग आहे,’’ असे ते स्पष्टपणे सांगतात..Premium|Doctor Life : साहित्यभक्ती अन् कलासक्ती....शिल्पकलेपुढची आव्हानेभारतात शिल्पकलेस अनेक अडचणी आहेत. रेड्डी म्हणतात, ‘‘चित्रकलेसाठी तुम्ही कुठेही काम करू शकता. पण शिल्पकलेसाठी जागा, साहित्य आणि तांत्रिक मदत लागते. नवोदित कलाकारांना या सगळ्याचा अभाव जाणवतो.’’ सरकारकडूनही फारसा आधार मिळत नाही. शिल्पकलेसाठी सार्वजनिक जागा आणि सुविधा असाव्यात, असे त्यांना ठामपणे वाटते.जनतेसाठी कला!भारतात कला ही केवळ उच्चभ्रूंची गोष्ट मानली जाते याची रेड्डी यांना खंत आहे. ते म्हणतात, ‘‘गॅलरी पाहून बऱ्याच जणांना संकोच वाटतो. त्यांना वाटते की कला ही फक्त श्रीमंतांसाठी किंवा तज्ञांसाठी आहे. पण तसं असायला नको! लोकांनी कलेभोवती सहजतेने वावरावे असे मला वाटते. प्रत्येक तांत्रिक बाब समजलीच पाहिजे असे नाही. संगीत किंवा चांगले अन्न आपल्याला आनंद देतात, तशीच कला ही रोजच्या जीवनाचा भाग असायला हवी.’’त्यामुळेच सार्वजनिक शिल्पकला- उद्याने, रस्ते, सामुदायिक ठिकाणी ती महत्त्वाची आहे असे ते मानतात. ‘‘गॅलरीमध्ये कलाकृती ठेवल्यास ती काही निवडक लोकांपर्यंतच मर्यादित राहते. पण तीच सार्वजनिक जागेत असेल, तर प्रत्येकजण तिच्याशी जाणीवपूर्वक किंवा अज्ञातपणे संवाद साधतो.’’.तरुण कलाकारांसाठी...‘‘कलेच्या क्षेत्रात यायचे असेल, तर आर्थिक स्थैर्यासाठी नव्हे तर स्वतःच्या समाधानासाठी या,’’ असा सल्ला ते देतात. ‘‘पारंपरिक माध्यमे ही तुमची वाट असेलच असे नाही. नवीन गोष्टी शोधा. प्रयोग करत राहा. यश लगेच मिळणार नाही. नकार, अपयश, सुधारणांचे टप्पे पार करतच प्रगती होते. इतर कलाकारांशी संवाद वाढवा. त्यांच्याकडून शिकणे हे शिक्षणाचाच एक भाग आहे,’’ हे त्यांचे अनुभवाचे बोल.आज रेड्डी हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त शिल्पकार आहेत. पण या यशामागे आहे सातत्य, जिद्द आणि एक दृढ आत्मविश्वास. त्यांच्या प्रवासात प्रत्येक तरुण कलाकारासाठी प्रेरणा आहे. भारतीय शिल्पकला ही फक्त प्रतिष्ठेसाठी नाही, तर सर्वांसाठी आहे, हे रेड्डी यांचे काम आपल्याला सतत सांगत राहते.(लेखक चित्रकला व शिल्पकला या दोन्ही विषयांचे अभ्यासक आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 