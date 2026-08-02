New Marathi Book : निसर्ग आणि मानवी भावनांची अनोखी गुंफण

सलील तांबे - saptarang@esakal.comहाटूमुटूचा चंद्र’ हे पुस्तक म्हणजे निसर्ग आणि मानवी भावनांची एक अनोखी गुंफण आहे. जिथे माती स्वप्न पाहते, सायकलला मन असतं आणि मुक्या प्राण्यांनाही माणसांची ओढ लागते. या अद्भुत जगात लेखक फारूक काझी आपल्याला घेऊन जातात. या पुस्तकात एकूण दहा कथा आहेत. या कथा मुलांचे केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर मोठ्यांनाही आपल्या सभोवतालच्या निसर्गाशी आणि हरवलेल्या माणुसकीशी नव्याने जोडतात. यात गावाकडच्या मातीचा सुगंध आहे, तसाच अंतराळात घडणाऱ्या रंजक विज्ञानाचा थरारही अनुभवता येतो. लेखक या कथांतून आपल्याला अशा एका प्रदेशात घेऊन जातात, जिथे मुकी जनावरे माणसांना माया लावतात आणि मुले आपल्या साध्या वाटणाऱ्या कृतीतून जग बदलण्याचे मोठे धडे देऊन जातात. आजच्या धावपळीच्या युगात आपण निसर्गापासून दूर जात असताना, हे पुस्तक सर्व वयोगटांतील वाचकांना पुन्हा एकदा आपल्या मुळांशी जोडण्याचे काम करते. .Premium|Book cover aesthetics : मुखपृष्ठ म्हणजे फक्त सजावट की लेखनाचा आत्मा? मुराकामीच्या पुस्तकांपासून उलगडलेला 'दृश्य' कलेचा अनोखा प्रवास.पुस्तकाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यातील प्रत्येक कथेचे वेगळेपण आणि त्यातून निघणारा गर्भितार्थ. लेखकाने या पुस्तकात निसर्गाचे वर्णन अतिशय सुंदररीत्या केले असून, त्यात मानवी भावनांना गुंफले आहे. पुस्तकातील एका भागात निसर्ग फक्त पाहायला मिळतो असं नाही, तर तो बोलतो. तिथे झाडांच्या कैऱ्या म्हणजे, चक्क त्या झाडांनी पाहिलेली स्वप्नेच असतात... असे विविध तरल कल्पनाविलास आपल्याला वाचायला मिळतात. तसेच, आपण ज्या वस्तूंना निर्जीव समजतो, त्यांनाही लेखकाने ‘मन’ दिले आहे.एखादी वस्तू आपण फक्त विकत घेतो, पण तिची निगा राखली नाही तर तिला किती दुःख होते, हे पुस्तक वाचताना आपल्याला कळते. मुक्या जीवांची अस्वस्थता आणि माणसाच्या हातून नकळत घडणाऱ्या चुकांमुळे होणारी त्यांची हानी, यांचे अतिशय हृदयस्पर्शी चित्रण एका वेगळ्या कथेतून समोर येते. संकटात खचून न जाता प्रेमाच्या जोरावर एखादी नवी भाषा कशी शिकावी आणि संवाद कसा जिवंत ठेवावा, याचा वस्तुपाठ देणारी कथा मोठ्यांसाठीही डोळे उघडणारी ठरते..लेखकाची भाषाशैली अतिशय ओघवती, साधी आणि संवादात्मक आहे. लेखक वाचकांशी थेट गप्पा मारत असल्यासारखे लिहितात. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही वातावरणाचे अचूक भान त्यांच्या लेखनातून स्पष्टपणे दिसते. विशेषतः त्यांनी संवादांमध्ये वापरलेली बोलीभाषा कथेला एक वेगळा जिवंतपणा, अस्सलपणा प्राप्त करून देते.हे पुस्तक केवळ वाचायलाच नाही, तर पाहायलाही तितकेच सुंदर आहे. चंद्रमोहन कुलकर्णी यांनी काढलेली चित्रे कथांना जिवंत करतात. चित्रांमधील पात्रांच्या चेहऱ्यावरील भाव आणि रंगांचा वापर तर इतका प्रभावी आहे की, चित्र पाहताच कथेचा गाभा समजतो. निसर्गाचे विविध पैलू त्यांनी ज्या पद्धतीने रेखाचित्रातून साकारले आहेत, ते खरोखरच वैशिष्ट्यपूर्ण असून, ते वाचकाला कथेशी अधिक ठळकपणे जोडतात..हे पुस्तक कोणासाठी आहे, असा प्रश्न पडल्यास त्याचे उत्तर ‘प्रत्येकासाठी’ असेच आहे. ज्यांना गोष्टींची आवड आहे अशा मुलांसाठी ही मेजवानी आहेच, पण आपल्या पाल्यांमध्ये संवेदनशीलता आणि निसर्गाप्रती आदर जोपासण्यासाठी मोठ्यांनीही हे पुस्तक वाचायला हवे. प्रदूषणाविरुद्ध लहान हातांनी दिलेला लढा असो किंवा निसर्गाचा खरा आनंद पिशवीत भरून आणण्यापेक्षा मनात कसा साठवावा, हे सांगणारा दृष्टिकोन असो; हे पुस्तक प्रत्येक वाचकाला समृद्ध करते.पुस्तकातील प्रत्येक कथा संपताना आपल्याला जगण्याकडे बघण्याची एक नवी दृष्टी देऊन जाते. यातले काही गूढ, काही थरारक आणि खूप सारे हळवे प्रसंग अनुभवण्यासाठी हे वाचायलाच हवं. न जाणो यातूनच आपल्यालाही सापडेल, आपला स्वतःचा ‘हाटूमुटूचा चंद्र’!पुस्तक : हाटूमुटूचा चंद्रलेखक : फारूक काझीप्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : ७६, मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.