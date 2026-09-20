Hindi Movie Review : एका स्त्रीचा कॅमेऱ्यातून स्वशोध

सुहास किर्लोस्कर प्राइमवर रिलीज झालेल्या या हिंदी चित्रपटात बबिता सिंग ही नायिका पोलिस सुपरिटेंडंट आहे आणि तिच्या सासरच्या गावात एक खून झालेला असल्यास त्याचा तपास ती करणार, हे उघड आहे. परंतु हा चित्रपट खुनाच्या तपासाबद्दल नाही. चित्रपट कथेचा विषय तो असला तरी चित्रपट भाष्य करतो एकूण समाज व्यवस्थेवर, पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेवर आणि एकूणच सासरकडच्या मंडळीकडून वधूला मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल.पोलिस खात्यात सुपरिटेंडंटचे काम करणारी नायिका बेबी (निमिषा) तिच्या साहेबाचे रीळ बनवत आहे, तिचा साहेब बाइकवरून थाटात येतो आणि ती मोबाइल शूटिंग बंद करते. ‘‘सेकंड टेक हमेशा बेटर होता है सर” असे ती म्हणते याचा अर्थ तिने यात बराच वेळ घालवला आहे. तरीही तिचा साहेब सब-इन्स्पेक्टर सेठी (राजेश कुमार) त्यावर खूश होतो. तत्परतेने ती विचारते, “सर, मेरे लिव्ह अप्लिकेशन का देखो ना...” दोन मिनिटांच्या या प्रसंगात पोलिस कारभार कसा चालतो, याचे प्रत्यंतर येते. पोलिसांना रजा मिळवण्यासाठी साहेबांची हांजी हांजी करावी लागते. नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस खात्यात सर्वांना समान न्याय नाही आणि अथकपणे काम करावे लागते, परंतु त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी फारसा संबंध नाही, हे दृश्य पटकथा लेखन आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून किती प्रभावीपणे दाखवता येते, याचे उत्तम उदाहरण आहे..Premium|Film Editing : चित्रपट संकलनाचा ‘कात्री’शीर जादूई प्रवास; दृश्य, ध्वनी आणि मोन्ताजातून कथेला नवा वेग.पुढील प्रसंगात एकेका वाक्याच्या प्रसंगातून प्रत्येक पात्राचे स्वभावविशेष पटकथेतून आणि संवादामधून अतिशय कौशल्याने दाखवले आहेत. बेबीची सहकारी असलेली करमजीत (गीतिका विद्या) एका गुंडाच्या धमकीला भीक घालत नाही, निडरपणे एका वाक्यात जवाब देते. इन्स्पेक्टर असलेला साहेब येताच सगळे उभे राहतात आणि तो सगळ्यांना इतरांसमोर अपमानित करतो. या सर्व प्रसंगांत नायिका बेबी घाबरलेली दिसते परंतु तिला करिअरमध्ये काहीतरी चांगले काम करायचे आहे. ती पदोपदी झालेले अपमान सहन करत असते आणि तिच्या साहेबाची मर्जी राखण्यासाठी साहेबाचा दोष स्वतःच्या अंगावर घेते आणि सस्पेंड होते. यासारख्या प्रसंगातून आपल्याला दृश्य माध्यमातून समजते, की बेबीला सासरच्या लोकांची मर्जी सांभाळायची आहे, तिला तपास करायचा आहे, तरीही ती घाबरते. सहकारी करमजीत गुंडांचा सामना एकटीने कसा करते, याबद्दल बाबीला अप्रूप आहे. ती अभ्यासू आहे, तिची उत्तरे बरोबर असतात परंतु तिचे वरिष्ठ तिचा आत्मविश्वास डळमळीत होईल अशी दमदाटी करत असतात. परंतु हे सर्व अनुमान दृश्यातून प्रेक्षकांनी तार्किकदृष्ट्या काढणे अपेक्षित आहे.चित्रपटातील काही प्रसंगांतून आपल्याला समजते, की नायिका ऑफिसमध्ये आणि घरी सर्वांची मर्जी राखण्यात धन्यता मानते. नवरा जेवायला बसला आहे, पोलीस अधिकारी असलेली बेबी त्याला जेवायला वाढते. भाजी तिखट झाल्याचा टोमणा ती फार मनाला लावून घेत नाही. बेबीच्या नोकरीबद्दल नवऱ्याला आदर नाही. बेबीला थायरॉइडचा त्रास आहे त्यामुळे तिच्या वजनावरून तिच्या सासरचे लोक तिला टोमणे मारतात. एकूणच तिची कुतरओढ आपल्याला दृश्य माध्यमातून दिसते. बबिता सिंग ऊर्फ बेबीची भूमिका निमिषा सजयनने विलक्षण बारकाव्यासह केली आहे. या भूमिकेसाठी तिने १४ किलो वजन वाढवले आणि चित्रपटाचे शूटिंग झाल्यानंतर तिने प्रयत्नपूर्वक वजन कमी केले. निमिषा म्हणते, “त्या पात्रानुसार विचार करण्यासाठी तिने जेव्हा वजन वाढवले, त्या वेळी तिची खंत मला समजली आणि बेबीच्या दृष्टिकोनातून मी विचार करू लागले.” भावना व्यक्त करण्यासाठी निमिषाला संवादाची गरज भासत नाही आणि प्रेक्षकांनाही तिची घालमेल समजते. निमिषा सजयन अभिनित अनेक चित्रपट आवर्जून बघावेत असे आहेत, त्यापैकी ‘द ग्रेट इंडियन किचन’, ‘नयट्टू’, ‘मलिक’, ‘हेवन’, ‘थोंडी मुथलम द्रिकसाक्षीयम’ हे मल्याळम भाषिक चित्रपट उल्लेखनीय आहेत..Modern Indian Art and Artists : अनुभवाच्या शाळेत घडलेला कलाकार; मनीष पुष्कले यांची कलात्मक यात्रा.प्राइमवर रिलिज झालेल्या या हिंदी चित्रपटात बबिता सिंग ही नायिका पोलीस सुपरिटेंडंट आहे आणि तिच्या सासरच्या गावात एक खून झालेला असल्यास त्याचा तपास ती करणार, हे उघड आहे. परंतु हा चित्रपट खुनाच्या तपासाबद्दल नाही. चित्रपट कथेचा विषय तो असला तरी चित्रपट भाष्य करतो एकूण समाज व्यवस्थेवर, पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेवर आणि एकूणच सासरकडच्या मंडळीकडून वधूला मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल. या चित्रपटाचा जॉनर क्राइम थ्रिलर आहे, असा समज करून चित्रपट बघितल्यास भ्रमनिरास होईल. हा चित्रपट म्हणजे बबिता सिंग या पोलिसात काम करणाऱ्या एका महिलेची व्यक्तिगत कहाणी आहे, तो एका करिअर करू पाहणाऱ्या एका स्त्रीचा झगडा आहे. या चित्रपटाची पटकथा याच पद्धतीने लिहिली आहे. पटकथा लेखिका अमिता व्यास यांनी ‘फेम गेम’ या वेब सीरिजचे लेखन केले होते, त्यापेक्षा या चित्रपटाचे लेखन अधिक उत्तम आहे परंतु क्लायमॅक्स तितका प्रभावीपणे लिखाणात उतरलेला नाही. याचा अर्थ चित्रपट ज्याप्रकारे एका उंचीवर जातो, त्याला अनुसरून तो लिहिला असता तर चित्रपट यादगार ठरला असता. खुनाचा तपास करता करता नायिका बबिताला स्वतःचा शोध लागतो, त्याला अनुसरून तिची प्रतिक्रिया तिच्या कृतीमधून अथवा संयतपणे व्यक्त होण्यातून दाखवली असती, तर चित्रपट आणखी प्रभावी होऊ शकला असता. म्हणजेच चित्रपटाचे टेक ऑफ उत्तम झाले, हवाई प्रवास उत्तम झाला परंतु लँडिंगमध्ये गडबड झाल्यासारखे वाटले.दिग्दर्शिका अंबिका पंडितने चित्रपटातील अनेक प्रसंग सूचकपणे शूट केले आहेत. अंशुमन पुष्करने नायिकेच्या नवऱ्याची भूमिका अतिशय उत्तम पद्धतीने केली आहे. जमतारा वेब सीरिज, ट्वेल्थ फेल सारख्या चित्रपटातून उल्लेखनीय कामगिरी करणारा हा अभिनेता, पुरुषप्रधान समाजाचे प्रतिनिधित्व अशा प्रकारे साकारतो, की बबिताच्या भूमिकेतून चित्रपट बघता बघता, आपण त्याच्या भूमिकेचा विरोध करू लागतो. बायकोच्या स्वयंपाकाला नावे ठेवणारा शरद घरी आल्यावर आईच्या हातच्या मटार उसळीची आठवण काढून तिचे कौतुक करताना दिसतो. सासरच्या मंडळींना खूश करण्याच्या अनेक संकल्पना बबिताच्या आहेत परंतु त्याचे श्रेय मात्र शरद स्वतःकडे घेताना अजिबात कचरत नाही. अशा अनेक दृश्यांमधून त्याचे व्यक्तिमत्त्व साकारले आहे. गीतिका विद्या (कमरजीत), सुनीता राजवर (सासू) आपापल्या भूमिकेत छाप पाडतात..‘बबिता सिंग रिपोर्टिंग’ चित्रपटात बबिता सिंग एका खुनाचा तपास करता करता स्वतःचाच शोध घेते आणि तिला तिचे व्यक्तिमत्त्व सापडते, अन्यथा ती समाजाच्या, सासरच्या मंडळींचा मान राखता राखता स्वतःचे अस्तित्व आणि स्वतःचा हुनर हरवून बसलेली आहे. कलाकार मित्राचा खून झाल्यानंतर बबिता त्याच्या घरी जाते त्या वेळी दिसणारे दुर्गादेवीच्या मूर्तींचे अनेक हात सूचक आहेत. रावणाच्या मूर्तींची दहा तोंडे दिसतात, त्याचा गर्भितार्थ समजून चित्रपट बघावा. मुकुंद गुप्ता, वाही शेख यांचे प्रोडक्शन डिझाइन प्रत्येक दृश्य अर्थपूर्ण करते. सुनील बोरकर यांची सिनेमॅटोग्राफी प्रत्येक फ्रेममध्ये बरेच काही सांगू पाहते. एका मूर्तीच्या मुठी आवळलेल्या आहेत त्यामध्ये काही अर्थ दडलेला आहे, ती मूठ सोडवावी लागणार आहे.बबिता डावखुरी आहे त्यामुळे खून होताना घाव कसा घातला गेला असेल, याचे तर्क बरोबर आहेत. त्याबद्दल तिचे तर्क मांडताना ती एका जुन्या कारच्या धूळ साचलेल्या काचेवर काही आकृती काढते, ते दृश्य प्रेक्षकांना काचेच्या पलीकडून म्हणजेच कारच्या आतल्या बाजूने दिसते. त्यामुळे चित्रपटात खुनाचा तपास लावण्यापेक्षा बबिता कसा विचार करते, हे चित्रपटात कसे दाखवले, हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. या चित्रपटातील दृश्यांचा अर्थ कदाचित दुसऱ्या वेळेस हा चित्रपट बघताना लक्षात येतील कारण पहिल्या वेळी चित्रपट बघताना प्रेक्षकांचे लक्ष कथेकडे असते..कथेपलीकडचा चित्रपट बघण्यासाठी चित्रपटाचा आस्वाद अनेक बाजूने घ्यावा कारण चित्रपट कला हाच मुळी अनेक कलांचा संगम आहे. दृश्य माध्यम, आवाज, चित्रपटातील रंग, कॅमेरा अँगल, पटकथा लेखन, दिग्दर्शन, संकलन, प्रकाश योजना आणि अभिनय अशा विविधांगाकडे लक्ष देणे एकाच वेळी शक्य नसते. त्यामुळे काही चित्रपट दुसऱ्या वेळी बघताना चित्रपटातील दृश्यांचे अन्य पैलू समजतात, त्या दृश्यातील अनेक कलांचा एकत्रितपणे आस्वाद घेता येतो आणि चित्रपट का बघावा, एखादे दृश्य प्रभावी का ठरते, एखादा चित्रपट का आवडतो, याची कारणे समजतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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