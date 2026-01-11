Manu Parekh: मनू पारेख केवळ चित्रकार नाहीत, ते सांस्कृतिक विचारवंतही आहेत. त्यांच्या कलेत भारतीय जीवनाची खोल संवेदना उमटते

हर्ष भटकळकलाकार लक्षात येतात. तर काहींचा कलाप्रवास, जीवनानुभव त्यांच्या स्टुडिओच्या कामातूनच सहजतेने दिसू लागतो. अहमदाबाद येथे १९३९ मध्ये जन्मलेल्या मनू पारेख यांचे जीवन आणि कार्य असेच सातत्यपूर्ण कामातून उभे राहिलेले...म नू पारेख पेंटर तर आहेतच, पण त्यांनी रंगमंचासंबंधी सांस्कृतिक क्षेत्रात आणि तरुण कलाकारांना उत्तेजन देणारे विचारवंत म्हणून केलेले काम तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सहा दशकांहून अधिक काळ जीवन आणि कला, सौंदर्यशास्त्र आणि नैतिक मूल्ये या क्षेत्रांत संचार केला आहे. कल्पनाशक्ती आणि जबाबदारी या दोहोंचा सांभाळ करणारा हा कलाकार आहे. .स्वतःचा शोधमनू यांच्या पिढीतील बऱ्याच कलाकारांप्रमाणे त्यांचाही कलेशी परिचय औपचारिक शिक्षणातून झाला नाही. तो झाला त्यांना वाटणारे कुतूहल आणि भोवतालचे वातावरण यांमुळेच. अहमदाबादेत असताना त्यांचा ड्रॉइंगशी जुजबी परिचय झाला. ‘‘सगळीच मुले रेघोट्या गिरवत असतात. मी मात्र चित्रे काढू लागलो!’’ असे ते सांगतात. पालिकेच्या शाळेत एकच शिक्षक सर्व विषय शिकवत असत. ड्रॉइंगच्या वर्गात मनू यांना अनपेक्षितपणे मार्ग सापडला. मास्तरांना चित्रे नीट काढता येत नसल्यामुळे या आठ वर्षांच्या मुलाला फळ्यावर चित्रे काढण्यास त्यांनी सांगितले. ते पाहून बाकीची मुले पाटीवर काढू लागली. त्या एका विषयासाठी मनू शिक्षक झाले! या अनुभवाचा त्यांच्यावर दीर्घकाळ प्रभाव राहिला.पुढे जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टतर्फे चित्रकलेच्या दोन परीक्षांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या वर्गांबद्दल त्यांना वाचायला मिळाले. फी होती दहा रुपये. पण १९५० च्या काळात ती जमवाजमवही अशक्य होती. वडिलांचे केस कापण्याचे दुकान होते आणि हा खर्च परवडणारा नव्हता. मनुभाईंनी पाऊल मागे घेतले. तेव्हा मुकुंद श्रॉफ हे सुजाण शिक्षक पैसे द्यायला तयारझाले. म्हणाले, की ‘तुला खरंच आवड असेल, तर तू मला नंतर दोन-दोन रुपये असे हप्त्याने परत दे!’ या लहानशा उत्तेजनामुळे सगळे बदलले. .कलाकारांना घडविणारे शिक्षकमुकुंद श्रॉफ हे मनुभाई यांना घडवणारे पहिले शिक्षक. चित्रांत वळणदार रेषांतून नक्षीकाम कसे करायचे याचे शिक्षण त्यांनी मनू यांना दिले. आजही वळणदार चित्रे काढणे ही त्यांची सवय झाली आहे.आयुष्यात आलेले दुसरे प्रचंड व्यक्तिमत्त्व म्हणजे मुंबईच्या जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये – प्रा. एस. बी. पळशीकर. ते वृत्तीने कडक होते आणि त्यांना तडजोड मान्य नव्हती. कलेच्या तंत्रावर त्यांची श्रद्धा होती. शैक्षणिक शुद्धतेवर आणि निवडलेल्या माध्यमाशी एकरूप होण्यावर श्रद्धा होती. ‘‘मी जेव्हा जेव्हा ब्रश उचलतो तेव्हा मला त्यांची आठवण होते,’’ असे मनू म्हणतात. पळशीकर शिकवायचे ते समोरासमोर, प्रत्यक्ष. काहीवेळा त्याचा त्रास होत असे! एकदा मनूभाईंचे चारकोल वापरणे न आवडल्यामुळे ते त्यांना ओरडले. प्रात्यक्षिक दाखवत त्यांनी एक संपूर्ण चारकोल संपवला आणि नंतर मनू यांना पेंटिंग सोडून द्यायला सांगितले! मनू यांनी पळ न काढता निरीक्षण करून, त्यांना मदत करून, कॅनव्हासवर काम करून ते तंत्र अवगत करून घेतले. ते सांगतात, ‘‘ड्रॉइंग शिकलो ते असे! धडे गिरवून नव्हे, तर पळशीकर यांच्या कामाचे निरीक्षण करूनच.’’ तिसरा प्रभाव होता दशरथ पटेल या कल्पक चित्रकाराचा. विद्यार्थी असतानाचे मनू यांचे काम पाहून ते म्हणाले होते, ‘तू कलाकार होऊ शकशील.’ तोपर्यंत मनू ड्रॉइंग मास्तर होण्याची स्वप्ने पाहत होते. या एका वाक्याने ते स्वतःकडे एक व्यावसायिक चित्रकार म्हणून बघू लागले. .रंगमंच, रंगभूषा आणि अवकाशमनू यांचे मुंबईतील वास्तव्य फक्त चित्रे काढण्यात गेले नाही. ते नाटकाच्या विश्वात गुंतले. आंतरविद्यालयीन नाटकांत भाग घेतला. नंतर तारक मेहता यांच्याबरोबर व्यावसायिक रंगभूमीवर काम केले. त्यामुळे फक्त पेंटिंग्जच्या अनुभवाने जे कळले नसते, ती परिसराची जाणीव त्यांना होऊ लागली. ते म्हणतात, ‘‘मी जेव्हा एखादा चेहरा रंगावतो, तेव्हा चेहरा काढत नाही तर एक दृश्य काढत असतो. आजूबाजूला जे घडत असते, त्याला मी मूर्त रूप देतो.’’ रंगभूमीवरील कामाने त्यांना खूप शिकवले. मंचावर जर झाड दाखवले, तर नटाच्या हालचालींत तसा अर्थ प्राप्त व्हायला हवा, अशी जाणीव झाली. त्यांच्या नंतरच्या लँडस्केप चित्रांमध्ये आणि विशेषतः बनारसच्या कामात हे दिसून येते.मुंबई, कलकत्ता, दिल्लीमनुभाई यांचा कलाप्रवास हा निरनिराळ्या शहरांतून जातो. प्रत्येक शहराने त्यांच्यातील चित्रकाराला वेगळ्या प्रकारे घडवले आहे. मुंबईत ते प्रशिक्षित झाले. त्यांच्यात शिस्त आली. जे. जे. स्कूलचा काटेकोरपणा, रंगमंचाचा जिवंतपणा, या शहरात मिळणारी ऊर्जा, कला आणि उदरनिर्वाह यांचे सहअस्तित्व त्यांना मुंबईतच अनुभवायला मिळाले. कलकत्ता (आताचे कोलकाता) शहराची लय फार वेगळी. तिथे त्यांनी जवळपास १० वर्षे साहित्य, सिनेमा आणि विख्यात अड्ड्यांवर मिळणारे सांस्कृतिक काम पाहिले. एका आठवड्यातच आपण या गावचेच आहोत असे वाटते, असे ते म्हणतात. येथील सिनेमा, गप्पागोष्टी, वागण्याची पद्धत सारे काही जवळचे वाटले. ते तिथल्या कलाकारांच्या गटात सहभागी झाले, त्यांची भाषा शिकले. कला आणि सामाजिक-सांस्कृतिक आसमंत यांत अभिन्नता मानणारी त्यांची विचारसरणी मनू यांनी आत्मसात केली.पुढे ते दिल्लीला आले. येथे त्यांच्या कामाचे स्वरूप पुपुल जयकर यांच्याबरोबर अधिक व्यापक झाले. ‘व्हीवर्स सेंटर’ आणि ‘ऑल इंडिया हँडलूम बोर्ड’ यांच्या कामात हस्तकला, हातमाग आणि प्राचीन कलात्मक परंपरा यांच्या प्रसाराचे काम करता करता ते राष्ट्रीय पातळीवर काम करू लागले. अनेक ठिकाणी प्रवास करताना तिथल्या हस्तकलाकारांशी त्यांचा संबंध आला. त्यांचा उदरनिर्वाह आणि त्यांच्यातील नीतीमत्ता आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचे भान आले. मुंबईत त्यांच्यातील कलाकार घडत गेला आणि कलकत्त्याला सांस्कृतिक जाणीव बळकट झाली. दिल्लीला कलेचे तंत्र आणि सामाजिक जबाबदारी त्यांच्या कामात एकत्र आली. मनू यांनी बराच प्रवास केला. बगरू, ओदिशा, मधुबनी आणि पानिपत इत्यादी. ते सांगतात, ‘‘माझं लक्ष तयार झालेल्या कामाकडे पाहण्यात नसे. गांधीजी म्हणतात त्याप्रमाणे मी कलाकारांना मिळणारे वेतन किंवा बिदागी आधी जाणून घेत असे.’’ या दृष्टिकोनातून त्यांनी सर्व काम केले. खेड्यामध्ये परदेशी साहित्य येऊ दिले नाही. स्थानिक साहित्याचाच उपयोग केला. कलाकारांना योग्य ते वेतन मिळेल असे पहिले. त्यांना आपले सहकारी मानले. बगरू येथे त्यांच्या कामामुळे गावातील आर्थिक परिस्थिति सुधारली. मधुबनी येथे वंचित समाजातील कलाकारांना त्यांनी संधी प्राप्त करून दिली. शांती आणि शिवन पासवान हे त्यांनी पुढे आणलेले चित्रकार. त्यांनी मिथिला चित्रकलेला दिलेल्या योगदानाबद्दल २०२४ मध्ये पद्मश्री सन्मान मिळाला, याचा मनूभाईंना फार अभिमान वाटतो. .बनारसकलकत्ता आणि दिल्ली येथे बराच काळ काढल्यानंतर मनू यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांच्या हातून काम होत होते, पण त्यांना ते निराधार वाटत होते. जिथे आपल्या भावनिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांना उत्तर सापडेल, अशी जागा ते शोधत होते. ती त्यांना मिळाली- बनारस! ते सांगतात, ‘‘मी तिथे गेलो तेव्हा कोसळलो होतो. विचार आणि सर्जनाची शक्ती- सगळे गोंधळलेले होते.’’त्यांच्या लक्षात आले, की या शहरात भक्ती आहे, जीवन आहे... देखणेपण, जवळीकही आहे... मृत्यूही (नाश) आहे. पुढील चाळीस वर्षे ते बनारसला अनेक वेळा गेले. तेथील घाट त्यांच्या चित्रात चिन्हं म्हणून आले. त्यांच्या दृश्यरूपात नव्हे, तर एखाद्या जीवंत नाट्यकृतीप्रमाणे. ते म्हणतात, ‘‘एका घाटावर तुम्हाला संपूर्ण देश दिसतो!’’फुलांपर्यंत...मनुभाईंचे कामाचे स्वरूप पुन्हा बदलले आहे. घाटांपासून ते फुलांपर्यंत आले आहे. याचे कारण फक्त दृश्य आकर्षण नव्हे, तर तात्त्विक बदल आहे. ते सांगतात, ‘‘बनारसमध्ये फुले सर्वत्र आहेत. शंकराच्या पिंडीवर, उत्सवात आणि शोकप्रसंगी व प्रेतावरसुद्धा. एक दिवस फूल फुलते आणि दुसऱ्या दिवशी कोमेजते. जिथे श्रद्धा आहे, तिथे फुले असतातच. जीवन, जन्म, लग्न आणि मृत्यू सगळ्या ठिकाणी फुले असतात. मी व्हॅटिकन, अजमेरचा दर्गा, गुरुद्वारा आणि बनारस सगळीकडे भेटी दिल्या. सर्व ठिकाणी दोन गोष्टी समान दिसल्या- श्रद्धा आणि फुले.’’ त्यांच्या अलीकडच्या प्रदर्शनाचा मुख्य विषय हाच आहे- ‘फुलाचे सूत्र’.त्यांच्या या टप्प्यावरील कामात दोन आध्यात्मिक संदर्भ त्यांना मार्गदर्शक आहेत. एक- रामकृष्ण परमहंस यांना झालेला साक्षात्कार. त्यांना जेव्हा सारेच अशारीरिक दिसू लागले आणि त्यांनी जे जे दिसले त्यावर फुलांचा वर्षाव केला. दुसरा संदर्भ- संत तुकाराम यांना आपले जीवितकार्य पूर्ण करण्यासाठी झालेले विठोबा दर्शन.मानसन्मानमनू यांचे कलाकार आणि सांस्कृतिक कार्यकर्ता म्हणून जे योगदान आहे ते आज मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले गेलेले आहे. त्यांना १९९२ मध्ये पद्मश्री हा किताब मिळाला आहे. तो फक्त त्यांच्या कलेसाठी नाही, तर त्यांनी आयुष्यभर समाजासाठी केलेल्या कामसाठीही आहे. ‘रबींद्र विद्यापीठा’ने त्याना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान केली. त्याव्यतिरिक्तही अनेक पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत. अलीकडे त्यांची कला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या प्रदर्शनांतून पाहायला मिळते. पॅरिसमधल्या रोडिन म्युझियममध्ये ‘डिओर’बरोबर आणि ‘व्हेनिस बीएनाले’मध्ये झालेले त्यांचे आणि माधवी पारेख यांच्या कलेचे प्रदर्शन अनेक नियतकालिकांनी ‘पाहिलेच पाहिजे’ म्हणून गौरवले आहे. परंतु पारेख यांना त्याचे विशेष कौतुक नाही. ‘‘पेंटिंग ही एक चित्रसेवा आहे,’’ असे ते म्हणतात. ते ही चित्राच्या माध्यमातून केलेली सेवाच समजतात. तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण आणि लक्षवेधी घटना अनुभवणाऱ्या तरूण पिढीला ते जगावेगळा सल्ला देतात- ‘‘आपल्या देशातच रहा! भारत हा एक अजब देश आहे. आपल्याला जाणीव होते त्याहूनही आपल्याकडे भाषा, पोषाख, सण-उत्सव, लोकसंस्कृती यांत विविधता आहे.'' मनुभाई यांच्यासाठी भारतीय कला ही अनुकरणात नाही, तर निरीक्षणात आहे. ''आपल्याला जे हवे ते सगळे इथे आहे. फक्त पाहण्याची नजर हवी!'' हे त्यांचे वाक्य कलाकारांना वाट दाखवेल असेच.. 